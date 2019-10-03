Дежурный по городу

Помните, в школе были дежурные классы. Им вменялось в обязанности проверять сменку у товарищей, следить за порядком, накрывать столы в столовой, приструнивать особо подвижных. Ходили они с важным видом по коридору парами, делая замечания направо и налево: «Не бегайте. Остановитесь. Прекратите кричать». На кого-то действовало, а кто-то пропускал мимо ушей.

Во взрослой жизни вместо дежурных в школе — дружинники в городе.

Патрульные прогулки

Сергей Тарасенко в дружине Пскова работает почти пять лет. Общественную нагрузку он совмещает с работой водителя. Ему нравится, что после трудового дня можно и пользу принести и по городу погулять.

- О том, что можно патрулировать Псков составе дружины мне в свое время рассказал хороший знакомый, - рассказывает он. - Мне сама идея понравилась, захотелось попробовать.

В Пскове три дружины: одна следит за порядком на Завеличье, другая - на Запсковье, третья - в Центре. Есть еще одна по линии ГИБДД: дружинники наблюдают за порядком на дороге и передвигаются по городу на машине вместе с экипажем ДПС.

- Поначалу люди на нас реагировали неадекватно, принимали за пустое место, часто приходилось вызывать полицию, - вспоминает мужчина. - А теперь - прислушиваются.

В среднем патрулировать город Сергею приходится раз в неделю. За четыре часа он проходит почти 10 км.

Не положено!

Маршруты разные и зависят от времени года и ситуации в городе. Если это лето и стоят жаркие дни, то дружинники стараются чаще бывать у водоемов, контролируют купание в неположенных местах. Если на дворе весна, то маршрут перемещается на окраину города, где возможны палы травы. Когда устанавливаются морозы и река Великая покрывается льдом, встретить дружинников можно на набережной.

Больше всего правонарушений приходится на лето, зимой куда спокойнее. Но и в холода замечаний нарушителям порядка дружинники делают немало.

Самые частые замечания: пьют или курят в неположенных местах. Дружинник никогда не оставит лежащего на земле или скамейке человека. В большинстве случаев это оказываются пьяные люди, по правилам им надо вызвать «скорую» или полицию. Делают замечания владельцам собак, которые выгуливают их где попало. Никогда не пройдут мимо ребенка или подростка, который оказался на улице после десяти часов вечера.

- Подходим, спрашиваем, все ли хорошо, - рассказывает Сергей. - Стараемся узнать, не обидел ли кто, нет ли проблем в семье, нужна ли помощь. Практически всегда провожаем до дома, только когда ребенок скроется в подъезде, продолжаем патрулирование. Попадаются и колючие подростки, которые сразу начинают рассказывать, на что мы имеем право, а на что нет.

Найдите кота

Иногда псковичи сами обращаются к дружинники за помощью. У одних во дворе соседи затеяли разборки, у других пьяный под окнами дебоширит, у третьих — любимый кот пропал.

- Помочь с поиском животного просят часто, - улыбается Сергей Тарасенко.- Недавно был как раз такой случай. Кот домашний на улице оказался, с перепугу куда-то убежал. Хозяева просили позвонить и сообщить им, если мы его увидим во время патрулирования. На удивление мы его нашли около Мирожки, позвонили.

Самое страшное оружие дружинника — удостоверение. Оно же — единственное. Другого не положено. У них нет средств защиты. И никаких «бонусов» за свою работу. В СССР дружинникам причитался целый перечень льгот: от дополнительного отпуска до квартиры. В новом законе социальных гарантий для них не предусмотрено. Хотя материальное стимулирование на местах могут организовать органы местного самоуправления. В ряде районов, например, предоставляется отгул на работе. Есть денежные выплаты, их размер варьируется в зависимости от муниципалитета от 200 до 500 рублей.

Между тем, дружинники могли бы стать мощным подспорьем… в пополнении бюджета. Будь у них право на составление протоколов об административных правонарушениях. Одних только припаркованных на газонах машин сколько. Или пьющих в общественных местах псковичей. Но наше законодательство гибкостью не отличаются, а мимо местных бюджетов мимо проплывают миллионы рублей штрафов.



