Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Происшествия / Правосудие

Дежурный по городу

У них нет суперкостюмов и суперспособностей. Они не супергерои, но за порядком в Пскове следят не менее тщательно

Текст:
Ольга Нефёдова
3 октября 2019 года, 17:15
Фото: ok.ru
0

Помните, в школе были дежурные классы. Им вменялось в обязанности проверять сменку у товарищей, следить за порядком, накрывать столы в столовой, приструнивать особо подвижных. Ходили они с важным видом по коридору парами, делая замечания направо и налево: «Не бегайте. Остановитесь. Прекратите кричать». На кого-то действовало, а кто-то пропускал мимо ушей.

Во взрослой жизни вместо дежурных в школе — дружинники в городе.

Патрульные прогулки

Сергей Тарасенко в дружине Пскова работает почти пять лет. Общественную нагрузку он совмещает с работой водителя. Ему нравится, что после трудового дня можно и пользу принести и по городу погулять.

- О том, что можно патрулировать Псков составе дружины мне в свое время рассказал хороший знакомый, - рассказывает он. - Мне сама идея понравилась, захотелось попробовать.

В Пскове три дружины: одна следит за порядком на Завеличье, другая - на Запсковье, третья - в Центре. Есть еще одна по линии ГИБДД: дружинники наблюдают за порядком на дороге и передвигаются по городу на машине вместе с экипажем ДПС.

- Поначалу люди на нас реагировали неадекватно, принимали за пустое место, часто приходилось вызывать полицию, - вспоминает мужчина. - А теперь - прислушиваются.

В среднем патрулировать город Сергею приходится раз в неделю. За четыре часа он проходит почти 10 км.

Не положено!

Маршруты разные и зависят от времени года и ситуации в городе. Если это лето и стоят жаркие дни, то дружинники стараются чаще бывать у водоемов, контролируют купание в неположенных местах. Если на дворе весна, то маршрут перемещается на окраину города, где возможны палы травы. Когда устанавливаются морозы и река Великая покрывается льдом, встретить дружинников можно на набережной.

Больше всего правонарушений приходится на лето, зимой куда спокойнее. Но и в холода замечаний нарушителям порядка дружинники делают немало.

Самые частые замечания: пьют или курят в неположенных местах. Дружинник никогда не оставит лежащего на земле или скамейке человека. В большинстве случаев это оказываются пьяные люди, по правилам им надо вызвать «скорую» или полицию. Делают замечания владельцам собак, которые выгуливают их где попало. Никогда не пройдут мимо ребенка или подростка, который оказался на улице после десяти часов вечера.

- Подходим, спрашиваем, все ли хорошо, - рассказывает Сергей. - Стараемся узнать, не обидел ли кто, нет ли проблем в семье, нужна ли помощь. Практически всегда провожаем до дома, только когда ребенок скроется в подъезде, продолжаем патрулирование. Попадаются и колючие подростки, которые сразу начинают рассказывать, на что мы имеем право, а на что нет.

Найдите кота

Иногда псковичи сами обращаются к дружинники за помощью. У одних во дворе соседи затеяли разборки, у других пьяный под окнами дебоширит, у третьих — любимый кот пропал.

- Помочь с поиском животного просят часто, - улыбается Сергей Тарасенко.- Недавно был как раз такой случай. Кот домашний на улице оказался, с перепугу куда-то убежал. Хозяева просили позвонить и сообщить им, если мы его увидим во время патрулирования. На удивление мы его нашли около Мирожки, позвонили.

Самое страшное оружие дружинника — удостоверение. Оно же — единственное. Другого не положено. У них нет средств защиты. И никаких «бонусов» за свою работу. В СССР дружинникам причитался целый перечень льгот: от дополнительного отпуска до квартиры. В новом законе социальных гарантий для них не предусмотрено. Хотя материальное стимулирование на местах могут организовать органы местного самоуправления. В ряде районов, например, предоставляется отгул на работе. Есть денежные выплаты, их размер варьируется в зависимости от муниципалитета от 200 до 500 рублей.

Между тем, дружинники могли бы стать мощным подспорьем… в пополнении бюджета. Будь у них право на составление протоколов об административных правонарушениях. Одних только припаркованных на газонах машин сколько. Или пьющих в общественных местах псковичей. Но наше законодательство гибкостью не отличаются, а мимо местных бюджетов мимо проплывают миллионы рублей штрафов.


Основным инструментом дружинника остается слово, убеждение. Дружинник может требовать от гражданина соблюдения закона и даже может применять физическую силу при угрозе жизни и здоровью человека, но в большинстве случаев - действенно слово. Почти 4 000 замечаний сделали дружинники в этом году и только 44 раза пришлось вызвать полицию.

Дежурный по городуКомандир народной дружины «Завеличье» Анатолий Ожигин

Справка:

В Пскове 4 дружины (138 человек), по области - 33 (472 человека).

88% дружинников - работающие люди

2/3 дружинников — мужчины

1/3 дружинников — женщины

В дружинники идут преимущественно пенсионеры правоохранительных органов.

Первые добровольные дружины в регионе появились в 2012 году.

За травму, полученную во время патрулирования дружиннику положена единовременная выплата 25 000 рублей, за его гибель родственники получат 50 000 рублей.

  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments
Нелепый приговор

Происшествия / Правосудие
30 сентября 17:02

Нелепый приговор

Всего четыре года дали мотоциклисту, сбившего на смерть маленькую Веру
Земля ушла из-под колёс

Происшествия / ЧП
24 сентября 11:15

Земля ушла из-под колёс

В Себежском районе мост рухнул вместе с въехавшим на него автомобилем. Но для местных жителей лиха беда начало (ФОТО)
Как мошенники зомбируют псковичей

Происшествия
12 сентября 09:47

Как мошенники зомбируют псковичей

Полицейские рассказали о популярных схемах дистанционного отъема честно нажитого
  • В компании «Псковавиа» сменился руководитель, им стал Артём Тарасов
  • Скончался псковский коммунист Виктор Дуля
  • Жителей Дно и Торошино подозревают в фиктивной постановке на учёт иностранных граждан
  • Пропавшая под Псковом пенсионерка Луиза Петрова до сих пор не найдена (ПРИМЕТЫ, ФОТО)
  • Трио из Себежа впервые выступит на фестивале «Осень тоже красива» в Неёлово
  • Футбольные мячи и экипировку для спортсменов получила в подарок великолукская школа № 5

    • 2 октября

  • Дождливую погоду прогнозируют синоптики в Псковской области 3 октября
  • Определился подрядчик, который построит детский сад на улице Заслонова в Великих Луках
  • Работу народных дружинников обсудят 3 октября в пресс-центре «Псковской правды»
  • В свежем номере «Комсомолки» вышел первый купон регистрации на «Маленького чемпиона»
  • Новые пианино, гусли и барабаны получил Псковский областной колледж искусств
  • Стало известно, сколько пассажиров за год воспользовались авиарейсом «Москва – Псков – Москва»
  • Утром 5 октября в центре Пскова развернётся крупная продовольственная ярмарка
  • Школьники пытались угнать «Фольксваген Гольф» в Великих Луках, чтобы покататься
  • Псковские автобусы «двойка», «пятёрка» и «восьмёрка» изменят схему движения до 4 октября
  • Поиски худощавого 77-летнего Владимира Антонова продолжаются в Псковском районе (ФОТО)
  • Два «серебра» привезли из Крыма псковские гребцы Павел Сорин и Максим Бабаджанов
  • Обратиться с вопросами по переходу на «цифру» жители Псковской области могут даже ночью

    • 1 октября

  • В Псковской области стартовал приём заявок на получение премии «Народное признание – 2019»
  • Три аппарата УЗИ последнего поколения поступили в Псковскую областную больницу
  • Около 300 новобранцев от Пскова пойдут служить в армию в осенний призыв
  • Великолучанин хотел купить автокресло в интернете и лишился 10 тысяч рублей
  • Эксперт рассказала, кому в Псковской области нельзя делать прививку от гриппа
  • Надежда Рагозина: 111 тысяч человек в Псковской области привились от гриппа
  • Наталья Мельникова пожелала ветеранам крепкого здоровья и душевного спокойствия
  • Следователи допросили Псковского депутата Ульяну Михайлову в качестве подозреваемой
  • Приют для бездомных животных «Лесопилка» приглашает псковичей на концерт и чаепитие
  • Михаил Ведерников – Валентину Курбатову: Очень ценю наши редкие, но душевные беседы
  • Псково-Печерский монастырь попал в десятку самых популярных святынь для паломничества
  • Михаил Ведерников пожелал пожилым псковичам душевного тепла, домашнего уюта и оптимизма

    • Новости

    Учительское счастье

    Общество
    Ольга Нефёдова 3 октября 09:13

    Учительское счастье

    Самый дружный 11 «А» островской школы подарил своей любимой классной победу в фотоконкурсе

    Участковый вынес на себе из леса заблудившегося грибника с инфарктом

    Происшествия
    5 августа 12:30

    Участковый вынес на себе из леса заблудившегося грибника с инфарктом

    Питерский пенсионер, отдыхавший с семьей в Дедовичском районе, ушел за грибами и заблудился
    Вандалы снова разгромили центр Острова

    Происшествия
    23 июля 10:20

    Вандалы снова разгромили центр Острова

    Пострадали два памятника, в городе не осталось целой скамейки (ФОТО)