Похозяйничали

Расследование длилось целых четыре года. Опросили 110 человек, провели 20 обысков. Среди главных доказательств — пилы и съемка Роскосмоса. У лесничего с женой и их подельников-предпринимателей изъяли дорогие автомобили, катера, снегоходы — их теперь продадут, чтобы покрыть хотя бы часть убытков. В полиции это дело называют самым громким в лесной отрасли за долгие годы.
Информацию о том, что в Куньинском районе вырубают леса, нам передали из областного Управления экономической безопасности и противодействия коррупции.
Михаил Новиков,Оперативный источник сообщал, что возле деревни Шаляпы, что в 60 километрах от Куньи, кто-то рубит лес. Сотрудники УЭБПК стали собирать материал: на место выехал оперативник, стал опрашивать людей, проводить осмотр места происшествия. Подключилось и Великолукское лесничество. Специалисты зафиксировали, что лес вырублен и вывезен, остались одни пни. Рубили все подряд: ель, сосну, ольху — большие деревья, которые идут не на дрова, а на распил в пилораму. Этот участок леса принадлежал лесничеству, и рубить там лес никто не имел права.
замначальника отдела следственной части следственного Управления УМВД России по Псковской области
В 2015 году возбудили уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений. Подозреваемых сначала не было. Следователи опросили местных жителей, и это дало результаты. Кунья — это маленький поселок, где все друг друга знают. Поэтому люди без труда указали, кто там пилит лес, что за транспорт видели возле этих лесов, некоторые смогли назвать даже номера тракторов и лесовозов.
Так у следствия появились подозреваемые.
Прежде чем вызвать подозреваемых на допрос, сначала запросили в суде разрешение на обыски. Иначе после допроса, поняв, что их раскрыли, они бы уничтожили улики.
Лесничий с женой год истребляли посадки.
Фото с места происшествия предоставлено Михаилом Новиковым.
— При проведении обыска, — продолжает Михаил Новиков, — у подозреваемых изъяли технику, пилы, цепи, краску, которой они отмечали деревья для рубки. Назначали экспертизы по изъятым предметам. Экспертизы доказывали, например, что вот этими цепями и пилами спилили этот лес. Совокупность доказательств привела к тому, что подозреваемым предъявили обвинение. По версии следствия, с 2014 по 2015 год четверо местных жителей совершали незаконную рубку лесных насаждений.
Двумя подозреваемыми оказались муж и жена. Он работал лесничим, она — помощником лесничего. То есть все эти преступления они совершили, используя свое служебное положение. Также лесничий нанимал людей, которые рубили деревья по его указаниям, мол, все законно, все документы у меня есть.
— Поэтому это преступление так долго и не выявляли: в его обязанности как лесника как раз входила проверка этих мест. И он по документам «прятал» все, что было срублено незаконно. А жена помогала, оформляла фиктивные документы, — говорит полицейский.
Например, каждому россиянину при наличии земельного участка положено столько-то кубов леса раз в 20 лет на строительство. Лесничий с помощницей искали таких людей, просили подписать документы, давали им какие-то деньги, а себе вырубали лес.
По словам собеседника, по версии следствия, вместе с лесничим работали два его друга — предприниматели, оба занимались рубкой деревьев — не сами, конечно, а нанимая рабочих для валки леса. Лесничий часто «подгонял» им территории, где можно совершать незаконные рубки. Вчетвером они и стали сначала подозреваемыми, а затем и обвиняемыми. Муж и жена были под подпиской о невыезде, а других фигурантов следователи хотели отправить в СИЗО, так как они свидетелей запугивали, но суд не разрешил.
Кунья — маленький поселок, после разговора следователей с местными жителями в деле появились подозреваемые.
Фото с места происшествия предоставлено Михаилом Новиковым.
КСТАТИ
Объем вырубленной древесины — 3660 кубометров. Количество деревьев — 6549. Количество вырубленных участков — 12. Сумма ущерба — 38 миллионов рублей.
Проведено около 20 обысков: у подозреваемых были дома, квартиры и дачи. Обыски проводились и у рубщиков леса, которые работали на этих предпринимателей. В общей сложности обыски проводились у 12 фигурантов. Кстати, сами рубщики пошли как свидетели и наказания никакого не понесли, так как рубили лес под руководством предпринимателей и не знали, что рубить нельзя.
— Главными уликами в этом деле стали экспертизы, которые проводили по цепям, пилам, — еще раз подчеркивает важность улик Михаил Новиков. — При спиливании дерева на пне остается кромка. При осмотре места происшествия с этих пней делается спил. И затем спил сравнивается с пилой — так можно с помощью экспертизы определить, какой пилой работали. Еще изъяли часть древесины — как раз задержали лесовоз. Пилу, изъятую древесину и спил с места преступления сравнили, и они совпали! Эксперт установил, что спил и дерево были одним целым и были распилены этой пилой.
По словам собеседника, кроме экспертиз доказательствами стали показания свидетелей, очные ставки, проверки показаний. Еще запросили в Роскосмосе фотосьемку, чтобы определить период рубки. По фотографиям увидели, что в 2014 году лес был, а потом вдруг «пропал». Также доказательством послужила детализация телефонных соединений. Операторы мобильной связи установили, где находились подозреваемые в момент совершения рубок. Они находились как раз в этих лесах.
У предприимчивых лесников и их подручных все было отработано: выпиленный лес вывозили в Тверскую область и на пилорамы Псковской области. Уголовное дело было возбуждено 6 октября 2015 года, и лишь 3 октября 2019 года передано в суд. Расследование проходило четыре года.
Чтобы возместить ущерб государству, был наложен арест на имущество обвиняемых на 16 миллионов — это дорогостоящие автомобили, катера, снегоходы. Их распродадут. Сами лесничие почти сразу были уволены из лесничества.
— Это одно из самых громких дел по вырубке леса, я работаю в органах с 2005 года и не слышал о чем-то подобном, — подчеркнул Михаил Новиков. — С самого начала это уголовное дело взято на личный контроль руководством ведомства. Обвинение предъявлено четырем действующим лицам. Максимальное наказание по этой статье — до семи лет лишения свободы.
Сейчас уголовное дело направлено в Великолукский районный суд. Обвиняемые свою вину так и не признали.