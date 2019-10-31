Похозяйничали

Расследование длилось целых четыре года. Опросили 110 человек, провели 20 обысков. Среди главных доказательств — пилы и съемка Роскосмоса. У лесничего с женой и их подельников-предпринимателей изъяли дорогие автомобили, катера, снегоходы — их теперь продадут, чтобы покрыть хотя бы часть убытков. В полиции это дело называют самым громким в лесной отрасли за долгие годы.

Информацию о том, что в Куньинском районе вырубают леса, нам передали из областного Управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Михаил Новиков,

замначальника отдела следственной части следственного Управления УМВД России по Псковской области

Оперативный источник сообщал, что возле деревни Шаляпы, что в 60 километрах от Куньи, кто-то рубит лес. Сотрудники УЭБПК стали собирать материал: на место выехал оперативник, стал опрашивать людей, проводить осмотр места происшествия. Подключилось и Великолукское лесничество. Специалисты зафиксировали, что лес вырублен и вывезен, остались одни пни. Рубили все подряд: ель, сосну, ольху — большие деревья, которые идут не на дрова, а на распил в пилораму. Этот участок леса принадлежал лесничеству, и рубить там лес никто не имел права. В 2015 году возбудили уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений. Подозреваемых сначала не было. Следователи опросили местных жителей, и это дало результаты. Кунья — это маленький поселок, где все друг друга знают. Поэтому люди без труда указали, кто там пилит лес, что за транспорт видели возле этих лесов, некоторые смогли назвать даже номера тракторов и лесовозов. Так у следствия появились подозреваемые.

ШИТО-КРЫТО

Прежде чем вызвать подозреваемых на допрос, сначала запросили в суде разрешение на обыски. Иначе после допроса, поняв, что их раскрыли, они бы уничтожили улики. — При проведении обыска, — продолжает Михаил Новиков, — у подозреваемых изъяли технику, пилы, цепи, краску, которой они отмечали деревья для рубки. Назначали экспертизы по изъятым предметам. Экспертизы доказывали, например, что вот этими цепями и пилами спилили этот лес. Совокупность доказательств привела к тому, что подозреваемым предъявили обвинение. По версии следствия, с 2014 по 2015 год четверо местных жителей совершали незаконную рубку лесных насаждений. Двумя подозреваемыми оказались муж и жена. Он работал лесничим, она — помощником лесничего. То есть все эти преступления они совершили, используя свое служебное положение. Также лесничий нанимал людей, которые рубили деревья по его указаниям, мол, все законно, все документы у меня есть. — Поэтому это преступление так долго и не выявляли: в его обязанности как лесника как раз входила проверка этих мест. И он по документам «прятал» все, что было срублено незаконно. А жена помогала, оформляла фиктивные документы, — говорит полицейский. Например, каждому россиянину при наличии земельного участка положено столько-то кубов леса раз в 20 лет на строительство. Лесничий с помощницей искали таких людей, просили подписать документы, давали им какие-то деньги, а себе вырубали лес. По словам собеседника, по версии следствия, вместе с лесничим работали два его друга — предприниматели, оба занимались рубкой деревьев — не сами, конечно, а нанимая рабочих для валки леса. Лесничий часто «подгонял» им территории, где можно совершать незаконные рубки. Вчетвером они и стали сначала подозреваемыми, а затем и обвиняемыми. Муж и жена были под подпиской о невыезде, а других фигурантов следователи хотели отправить в СИЗО, так как они свидетелей запугивали, но суд не разрешил.

КСТАТИ Объем вырубленной древесины — 3660 кубометров. Количество деревьев — 6549. Количество вырубленных участков — 12. Сумма ущерба — 38 миллионов рублей.

ПИЛЫ И СПИЛЫ