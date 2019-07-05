Детская распродажа

В конце прошлого года Псков потрясла новость: молодая мама отдала своего новорожденного малыша в чужую семью, в Вологду. Эта история была у всех на слуху. Сейчас уже утверждено обвинительное заключение, и уголовное дело по статье «Торговля людьми» передано в суд. О том, как проводилось расследование, что стало причиной такого преступления и где находятся обе обвиняемые, рассказал старший помощник руководителя СУСК РФ по Псковской области Антон Доброхотов: - По версии следствия, в ноябре 2018 года местная жительница родила в медицинском учреждении города Пскова жизнеспособного ребенка женского пола. Сразу после выписки из родильного дома роженица передала своего новорожденного ребенка женщине из Вологды.

Соцсети

Все происходило так. Молодая 23-летняя псковичка, будучи уже беременной, в ноябре прошлого года разместила в группе «Отдам ребенка в хорошую семью» в социальных сетях сообщение, что готова безвозмездно отдать будущего новорожденного ребенка в другую семью. На ее сообщение откликнулась некая женщина, Оксана (имя изменено) из Вологды. И сказала, что готова забрать ребенка. Она произвела хорошее впечатление на молодую псковичку, и та решила отдать ей будущего ребенка. Оксана спросила причины, почему девушка решилась на такое. Псковичка рассказала, якобы у нее умерли мать и муж, поэтому ей тяжело одной растить детей. Женщины переписывались каждый день: Оксана спрашивала о здоровье роженицы, рассказывала о своей семье. Через 2,5 недели девушка родила в перинатальном центре Пскова здоровенькую девочку. Врачам сказала, что с ребенком уедет в Вологду, потому сведения о патронаже новорожденного в Псковскую детскую поликлинику врачи не передали. Псковичка сообщила о рождении ребенка и женщине, прислала фотографию новорожденной. Сказала, что выписывать ее будут в первых числах декабря, чтобы Оксана приехала и сразу же забрала малышку.

Отдала ребёнка

В назначенный день и час, прямо возле перинатального центра, женщины встретились. Девушка передала сверток с новорожденной женщине. Та села с ребенком в машину и уехала. Однако малышка жила у чужих людей недолго. Буквально через неделю к вологжанке постучали сотрудники правоохранительных органов, которые забрали ребенка. Против обеих женщин было возбуждено уголовное дело по статье «Торговля людьми». На допросах стала вырисовываться картина, почему обе женщины решили пойти на такой криминальный поступок. На допросе псковичка пояснила, что это была нежелательная беременность. У нее уже был 5-летний ребенок, которого воспитывала ее мать. Сама девушка жила со своим сожителем, который даже не подозревал, что девушка беременна, так как она полновата и живот сильно не выделялся. О беременности знала только мать псковички, но ей девушка сказала, что сделала аборт. Хотя на самом деле это было не так: у беременной были противопоказания для аборта, а после лечение избавляться от ребенка уже было нельзя. Тогда она решила избавиться от ребенка другим способом. В свое оправдание девушка пояснила, что отдавать в детский дом новорожденную не хотела, а хотела найти для нее хорошую семью, которую и нашла в Вологде.



Мечтала о малыше

Сама 46-летняя Оксана переехала в Вологду недавно. У нее уже есть трое детей, но 5 лет назад она снова вышла замуж, и родить еще одного малыша у нее не получалось. Из-за этого, как значится в показаниях, в семье происходили конфликты. Оксана с супругом уже даже хотели усыновить ребенка из детского дома. Но тут в социальных сетях она увидела объявление о том, что девушка готова отдать новорожденного. План в голове женщины созрел быстро. В ноябре она внезапно сказала супругу, что беременна – мол, уже 7-й месяц. Но так как возникли осложнения, ей будут вызывать искусственные роды, и поедет рожать она в другой город. Муж сказал было, что живот подозрительно маленький для 7-го месяца. На что женщина отмахнулась, мол, у меня беременной всегда был такой маленький живот. В срочном порядке накупила различных вещей для будущего младенца и в назначенный день уехала на такси. До Пскова. А вернулась уже с малышкой. Как заметила женщина следователям, она хотела официально оформить ребенка на себя, но не успела.

Свидетели

В этом деле свидетелем выступал и тот самый водитель такси, который привез Оксану из Вологды в Псков и обратно – уже с ребенком. Он по пути попытался расспросить женщину, почему мать ребенка не поехала с ними. Оксана ответила, что это ее родственница и приедет чуть позже, когда уладит все свои дела. Однако через несколько дней таксист увидел в СМИ информацию о том, что женщина из Вологды незаконно забрала псковского ребенка. Сопоставив факты, он тут же пришел в полицию и рассказал все, что знал. Кстати, мама псковички тоже узнала о том, что дочка все-таки родила ребенка, постфактум. Она нашла документы, где значилось, что у нее родилась здоровенькая внучка. Спросила у дочки, та ей все рассказала. Но на что надеялись все женщины, почему они решили пристроить ребенка, обойдя закон, – остается загадкой.

Раскрыли преступление

А как правоохранительным органам удалось раскрыть это преступление? Оказалось, все просто: получив информацию о возможном преступлении, правоохранители тут же стали ее проверять. Сотрудники полиции вместе со следователями вышли на роженицу и вторую подозреваемую, отследили в социальных сетях переписку двух женщин. Остальное оказалось делом техники: сбор улик и доказательств. Анализ ДНК подтвердил, что новорожденная, переданная в Вологду, является дочкой псковички. - По поручению псковских следователей коллегами из следственного управления СК России по Вологодской области была задержана 46-летняя жительница Вологды, - заметил старший помощник руководителя СУ СК РФ по Псковской области Антон Доброхотов. - Новорожденная девочка была изъята и передана под наблюдение врачей в медицинское учреждение. В настоящее время в отношении обеих женщин было возбуждено уголовное дело по статье «Торговля людьми, иная сделка в отношении человека, совершенная в отношении несовершеннолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии» (пп. «б», «з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ).

Впереди - суд