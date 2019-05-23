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Происшествия / Преступление

Задержали на немецком: Репетитор приставал в Печорах к ученицам

Психолог рассказала, как родителям уберечь ребенка

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Мария Соколова
23 мая 2019 года, 09:53
Фото: Андрей Степанов
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Но чем на самом деле он занимался с детьми — сейчас выясняют следователи.

На днях на сайте УМВД появилась информация, которая сразу же насторожила многих жителей области: «Задержан гражданин, подозреваемый в совершении противоправных действий в отношении детей. Есть основания полагать, что он может быть причастен к ряду подобного рода деяний. По имеющимся данным, этот мужчина предлагал свои услуги в качестве репетитора на территории Псковской области. Работодателям представлялся Геннадием Фёдоровичем. Приметы: на вид 60-65 лет, худощавого телосложения, волосы темные с проседью, губы тонкие, глаза серые. Всех, кто располагает какой-либо информацией о личности данного гражданина, просят обратиться в уголовный розыск по телефону: (811-2)  592-205».

ЛИЦО БЕЗ ГРАЖДАНСТВА

Чтобы выяснить, что произошло, «Псковская правда» позвонила сначала в УМВД региона. Однако там ответили, что данное расследование находится в компетенции Следственного комитета. Поэтому мы связались со старшим помощником руководителя СУ СК РФ по Псковской области Антоном Доброхотовым. Он и рассказал о том, как удалось выйти на преступника.

В отдел полиции в Печорах 24 апреля поступило заявление от местной жительницы о возможном нарушении половой неприкосновенности двух ее малолетних дочерей. Сообщение было передано в Следственный комитет, на место сразу же выехали следователи.


Антон Доброхотов,
старший помощник руководителя СУ СК РФ по Псковской области 
По словам собеседника, с участием психолога установили контакт и опросили двух девочек, которые подтвердили, что на занятиях по немецкому языку (этот мужчина рекламировал себя как владеющий немецким, английским и французским языками) преподаватель совершал в отношении них развратные действия. Сразу же было возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, с использованием беспомощного состояния потерпевшего, в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста» (ст. 132 ч. 4 п. «б» УК РФ). В тот же день мужчину задержали в Печорах, когда он приехал к этим девочкам для проведения очередного занятия.

Задержанным оказался 63-летний житель Пскова, который является лицом без гражданства. Как он рассказал следователям, родился в Псковском районе. Длительное время проживал на Украине, где у него остались жена и дочь, но родственные связи с ними он не поддерживает. На территории России судим не был. На Псковщине этот «репетитор» имел фиктивную регистрацию в Псковском районе. Задержанный сообщил следователям, что в свое время окончил ПсковГУ. Архивных данных, подтверждающих это, не сохранилось, но есть сведения, что он работал там дежурным по общежитию. Как давно задержанный «работал» репетитором — сказать сложно. Он размещал объявления на столбах. В частности, в Печорах именно так на него вышла мама потерпевших девочек.  Период совершения им преступлений в Печорах: ноябрь 2017 — апрель 2019 года. В Пскове обвиняемый «преподавал» в марте 2019 года.

Следователи продолжают устанавливать других возможных потерпевших.
Фото Андрея Степанова.

ВИНУ НЕ ПРИЗНАЕТ

Однако, как заметил Антон Доброхотов, сам мужчина вину свою не признает и утверждает, что арестован по политическим мотивам по сфабрикованному в отношении него спецслужбами уголовному делу. 

— Тем временем психолог отдела криминалистики СУ СК РФ по Псковской области Лариса Булашова работает со всей семьей по преодолению последствий перенесенной психотравмы, — заметил помощник руководителя СУ СК. — Есть и другие доказательства вины этого мужчины. Так, в Пскове в отношении арестованного выявлен аналогичный факт о нарушении половой неприкосновенности ребенка. Также у обвиняемого изъят телефон с информацией, указывающей на его вину в инкриминируемых ему деяниях.

Следователи предъявили задержанному обвинение и добились его изоляции от общества. Сейчас он находится в следственном изоляторе №1 г. Пскова. А следователи продолжают устанавливать возможных других потерпевших в Печорах, Пскове и соседних районах, чтобы злодей понес ответственность за каждое совершенное деяние. Расследованием занимается старший следователь Псковского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Псковской области Сергей Юрьевич Сидяков, телефон в Пскове: 8(8112)290-636. Поэтому, если вы сталкивались с этим «репетитором», обязательно сообщите об этом следователям.

ДОВЕРИЕ - ЭТО ГЛАВНОЕ

Такое чудовищное преступление, конечно же, накладывает негативный отпечаток на репетиторов-мужчин. Мы ни в коем случае не призываем отказываться от услуг преподавателей, но хотим рассказать родителям, что делать и на что обращать внимание при выборе репетитора для своего ребенка.

Для этого «Псковская правда» позвонила кандидату психологических наук, завкафедрой психологии ПсковГУ, психологу-консультанту Диане Грибановой, и вот что рассказала специалист:

В обязательном порядке предполагаемый кандидат должен показать вам справку об отсутствии судимости и документы об образовании. Желательно, чтобы у него имелись и рекомендации от других семей, с чьими детьми репетитор уже занимался.


Диана Грибанова, психолог-консультант
Как заметила психолог, все остальное касается уровня доверительных отношений в семье.

— Родители каждый день должны спрашивать и интересоваться не только оценками, но и чем занимался ребенок, с кем встречался, о чем он разговаривал с преподавателем на занятиях, на какие темы они общались? — продолжила рассказывать Диана Грибанова. — Если ребенок не отвечает, расстраивается, не хочет заниматься с репетитором — надо обязательно выяснить, в чем причина.

По словам собеседницы, как правило, родители объясняют такое поведение своего ребенка обычной леностью, переходным возрастом и нежеланием учиться. Но здесь могут скрываться и совсем другие причины.

— Часто бывает, что ребенок жалуется родителям на что-то, но те его просто не слышат. Или отмахиваются, мол, сам виноват. Из-за этого и происходит большинство трагических ситуаций. Поэтому для родителей самое главное — это настроить доверительные отношения со своим ребенком: в вашей семье не должно быть постыдных и закрытых тем, о которых не принято разговаривать.

Конечно же, лучше, если родители пойдут и на дополнительные меры защиты: попросят репетитора заниматься с ребенком только у них дома, и сами во время занятий будут находиться в соседней комнате. Еще можно установить в комнате видеонаблюдение. Или же можно найти педагога в ближайшем образовательном центре — они есть уже во многих городах. 

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