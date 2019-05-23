Задержали на немецком: Репетитор приставал в Печорах к ученицам

Но чем на самом деле он занимался с детьми — сейчас выясняют следователи. На днях на сайте УМВД появилась информация, которая сразу же насторожила многих жителей области: «Задержан гражданин, подозреваемый в совершении противоправных действий в отношении детей. Есть основания полагать, что он может быть причастен к ряду подобного рода деяний. По имеющимся данным, этот мужчина предлагал свои услуги в качестве репетитора на территории Псковской области. Работодателям представлялся Геннадием Фёдоровичем. Приметы: на вид 60-65 лет, худощавого телосложения, волосы темные с проседью, губы тонкие, глаза серые. Всех, кто располагает какой-либо информацией о личности данного гражданина, просят обратиться в уголовный розыск по телефону: (811-2) 592-205».

ЛИЦО БЕЗ ГРАЖДАНСТВА

Чтобы выяснить, что произошло, «Псковская правда» позвонила сначала в УМВД региона. Однако там ответили, что данное расследование находится в компетенции Следственного комитета. Поэтому мы связались со старшим помощником руководителя СУ СК РФ по Псковской области Антоном Доброхотовым. Он и рассказал о том, как удалось выйти на преступника.

В отдел полиции в Печорах 24 апреля поступило заявление от местной жительницы о возможном нарушении половой неприкосновенности двух ее малолетних дочерей. Сообщение было передано в Следственный комитет, на место сразу же выехали следователи.

Антон Доброхотов,

старший помощник руководителя СУ СК РФ по Псковской области

По словам собеседника, с участием психолога установили контакт и опросили двух девочек, которые подтвердили, что на занятиях по немецкому языку (этот мужчина рекламировал себя как владеющий немецким, английским и французским языками) преподаватель совершал в отношении них развратные действия. Сразу же было возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, с использованием беспомощного состояния потерпевшего, в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста» (ст. 132 ч. 4 п. «б» УК РФ). В тот же день мужчину задержали в Печорах, когда он приехал к этим девочкам для проведения очередного занятия. Задержанным оказался 63-летний житель Пскова, который является лицом без гражданства. Как он рассказал следователям, родился в Псковском районе. Длительное время проживал на Украине, где у него остались жена и дочь, но родственные связи с ними он не поддерживает. На территории России судим не был. На Псковщине этот «репетитор» имел фиктивную регистрацию в Псковском районе. Задержанный сообщил следователям, что в свое время окончил ПсковГУ. Архивных данных, подтверждающих это, не сохранилось, но есть сведения, что он работал там дежурным по общежитию. Как давно задержанный «работал» репетитором — сказать сложно. Он размещал объявления на столбах. В частности, в Печорах именно так на него вышла мама потерпевших девочек. Период совершения им преступлений в Печорах: ноябрь 2017 — апрель 2019 года. В Пскове обвиняемый «преподавал» в марте 2019 года.

ВИНУ НЕ ПРИЗНАЕТ

Однако, как заметил Антон Доброхотов, сам мужчина вину свою не признает и утверждает, что арестован по политическим мотивам по сфабрикованному в отношении него спецслужбами уголовному делу. — Тем временем психолог отдела криминалистики СУ СК РФ по Псковской области Лариса Булашова работает со всей семьей по преодолению последствий перенесенной психотравмы, — заметил помощник руководителя СУ СК. — Есть и другие доказательства вины этого мужчины. Так, в Пскове в отношении арестованного выявлен аналогичный факт о нарушении половой неприкосновенности ребенка. Также у обвиняемого изъят телефон с информацией, указывающей на его вину в инкриминируемых ему деяниях. Следователи предъявили задержанному обвинение и добились его изоляции от общества. Сейчас он находится в следственном изоляторе №1 г. Пскова. А следователи продолжают устанавливать возможных других потерпевших в Печорах, Пскове и соседних районах, чтобы злодей понес ответственность за каждое совершенное деяние. Расследованием занимается старший следователь Псковского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Псковской области Сергей Юрьевич Сидяков, телефон в Пскове: 8(8112)290-636. Поэтому, если вы сталкивались с этим «репетитором», обязательно сообщите об этом следователям.

ДОВЕРИЕ - ЭТО ГЛАВНОЕ

Такое чудовищное преступление, конечно же, накладывает негативный отпечаток на репетиторов-мужчин. Мы ни в коем случае не призываем отказываться от услуг преподавателей, но хотим рассказать родителям, что делать и на что обращать внимание при выборе репетитора для своего ребенка. Для этого «Псковская правда» позвонила кандидату психологических наук, завкафедрой психологии ПсковГУ, психологу-консультанту Диане Грибановой, и вот что рассказала специалист:

В обязательном порядке предполагаемый кандидат должен показать вам справку об отсутствии судимости и документы об образовании. Желательно, чтобы у него имелись и рекомендации от других семей, с чьими детьми репетитор уже занимался.

Диана Грибанова, психолог-консультант