Бежаницкий маньяк

Три года назад в деревне Калинино Бежаницкого района поселилась молодая семья из Петербурга. Они завели большое фермерское хозяйство и, как говорится в народе, зажили душа в душу. Соседи не могли нарадоваться: супруги работящие, любят друг друга, все делают вместе. В 2016 году о детях задумались. Возраст к 30, пора. Светлана (имя изменено) записалась на курсы вождения, чтобы с появлением ребенка не сидеть в деревне безвылазно. Больница, поликлиника, магазин, детский центр… да мало ли дел найдется у молодой мамы с малышом. Машина как нельзя кстати. В то декабрьское утро девушка опаздывала. Встреча с инструктором по вождению назначена в Бежаницах на 11.00. Важная деталь: Светлана сложила в пакет упаковки от хлеба, чтобы выкинуть в мусорный бак, быстро собралась и, чтобы срезать путь к автобусной остановке, направилась по тропинке через лес. Дорожку эту, для местных жителей привычную, Светлана не любила, предпочитала автотрассу. Но не в этот раз.

СПРЯТАЛ ПОД СУЧЬЯМИ, НАШЛИ ПО СЛЕДАМ

Супруг Светланы Андрей (имя изменено) забеспокоился днем: телефон жены неактивен, скоро вечер, а она не звонит и не отвечает. Задерживаться и пропадать неизвестно где не в характере Светланы. Андрей позвонил инструктору: девушка на занятие не приезжала. Вскоре сотрудники бежаницкой полиции приняли заявку об исчезновении жены молодого фермера.

— Как и положено по процедуре, сотрудники полиции сначала выехали по адресу заявителя, осмотрели дом, ничего подозрительного не обнаружили. Затем они отправились по той самой тропинке и увидели разбросанные на снегу пакеты. Муж подтвердил, что это хлебная упаковка, которую утром несла жена. Владимир Борщ, следователь по особо важным делам

Искать долго не пришлось, хаотичные следы на снегу, клочья волос и капли крови привели к трупу девушки. Он находился метрах в 20 от тропинки, преступник завалил его сучьями деревьев. Лицо и голова девушки были в крови, со множественными ранами. Большие и маленькие следы от обуви на месте преступления говорили о том, что была борьба. Еще до экспертизы стало понятно: маленький след принадлежит убитой Светлане, а второй оставлен сапогом преступника. — Эти сапоги потом нашли в квартире матери преступника, — говорит следователь. На месте преступления убийца оставил еще одну улику — окурок сигареты. По факту смерти молодой женщины возбудили уголовное дело. Следователи установили, что преступник схватил девушку за волосы и потащил в лес, избил, в полусознательном состоянии изнасиловал, а затем задушил голыми руками. Оперативники на тот момент знали, что полгода назад в Бежаницы из колонии вернулся местный житель 1986 года рождения, который отсидел около 10 лет за совершение подобного преступления. Он убил девушку: задушил при аналогичных обстоятельствах, правда, без изнасилования. Подозреваемый жил на съемной квартире в Бежаницах и работал в бригаде, которая заготавливала в лесу дрова. — Когда он открыл оперативникам дверь, те увидели на лице предполагаемого преступника царапину, что укрепило мысль: они на правильном пути, — рассказал Владимир Борщ. — В процессе общения подозреваемый признался в убийстве, но пояснил, что не насиловал жертву, что он знал ее больше 10 лет и все было по доброй воле. В подтверждение своей версии подозреваемый называл имена якобы общих знакомых из Петербурга. Следователи тех устанавливали, опрашивали, но люди говорили: мужчину знаем, а о девушке ничего не слышали. И слышать не могли. Потерпевшая вместе с мужем на тот момент жила в деревне всего два года, переехала из Питера, а до этого она жила в Свердловске. Убийца все это время отсиживал за первое преступление.

ИСПУГАЛСЯ И УБИЛ

Только в конце сентября 2017 года подозреваемый признал свою вину не только в убийстве, но и в изнасиловании. — Сказал, что убил, потому что испугался ответственности за совершенное преступление, — пояснил следователь по особо важным делам. — Он шел на работу, приняв с утра на грудь, и по дороге встретил эту девушку. Решил удовлетворить свои потребности, девушка сопротивлялась. После получения всех экспертиз, в том числе сложных генетических, сомнений, что преступление совершено именно этим человеком, у следователей нет. В декабре дело передали в Псковский областной суд. Учитывая тяжесть преступления и его повторяемость, убийцу могут осудить на пожизненное заключение. По мнению Владимира Борща, бежаницкий рецидивист со временем вполне бы мог превратиться в настоящего сексуального маньяка. — У него все данные для этого, — рассуждает следователь. — На свободе он продержался всего полгода и совершил еще более тяжкое преступление, чем в первый раз. Он нормально рассуждает, не замкнутый, открытый к общению, хотя взгляд, конечно, острый. На улице встретишь — никогда не скажешь, что это опасный преступник. Рассмотрение дела бежаницкого маньяка намечено на нынешний январь.