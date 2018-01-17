Бежаницкий маньяк

Три года назад в деревне Калинино Бежаницкого района поселилась молодая семья из Петербурга. Они завели большое фермерское хозяйство и, как говорится в народе, зажили душа в душу. Соседи не могли нарадоваться: супруги работящие, любят друг друга, все делают вместе. В 2016 году о детях задумались. Возраст к 30, пора. Светлана (имя изменено) записалась на курсы вождения, чтобы с появлением ребенка не сидеть в деревне безвылазно. Больница, поликлиника, магазин, детский центр… да мало ли дел найдется у молодой мамы с малышом. Машина как нельзя кстати.
В то декабрьское утро девушка опаздывала. Встреча с инструктором по вождению назначена в Бежаницах на 11.00. Важная деталь: Светлана сложила в пакет упаковки от хлеба, чтобы выкинуть в мусорный бак, быстро собралась и, чтобы срезать путь к автобусной остановке, направилась по тропинке через лес. Дорожку эту, для местных жителей привычную, Светлана не любила, предпочитала автотрассу. Но не в этот раз.
СПРЯТАЛ ПОД СУЧЬЯМИ, НАШЛИ ПО СЛЕДАМСупруг Светланы Андрей (имя изменено) забеспокоился днем: телефон жены неактивен, скоро вечер, а она не звонит и не отвечает. Задерживаться и пропадать неизвестно где не в характере Светланы. Андрей позвонил инструктору: девушка на занятие не приезжала.
Вскоре сотрудники бежаницкой полиции приняли заявку об исчезновении жены молодого фермера.
— Как и положено по процедуре, сотрудники полиции сначала выехали по адресу заявителя, осмотрели дом, ничего подозрительного не обнаружили. Затем они отправились по той самой тропинке и увидели разбросанные на снегу пакеты. Муж подтвердил, что это хлебная упаковка, которую утром несла жена.
Искать долго не пришлось, хаотичные следы на снегу, клочья волос и капли крови привели к трупу девушки. Он находился метрах в 20 от тропинки, преступник завалил его сучьями деревьев. Лицо и голова девушки были в крови, со множественными ранами. Большие и маленькие следы от обуви на месте преступления говорили о том, что была борьба. Еще до экспертизы стало понятно: маленький след принадлежит убитой Светлане, а второй оставлен сапогом преступника.
Владимир Борщ, следователь
по особо важным делам
— Эти сапоги потом нашли в квартире матери преступника, — говорит следователь.
На месте преступления убийца оставил еще одну улику — окурок сигареты.
По факту смерти молодой женщины возбудили уголовное дело. Следователи установили, что преступник схватил девушку за волосы и потащил в лес, избил, в полусознательном состоянии изнасиловал, а затем задушил голыми руками.
Оперативники на тот момент знали, что полгода назад в Бежаницы из колонии вернулся местный житель 1986 года рождения, который отсидел около 10 лет за совершение подобного преступления. Он убил девушку: задушил при аналогичных обстоятельствах, правда, без изнасилования.
Подозреваемый жил на съемной квартире в Бежаницах и работал в бригаде, которая заготавливала в лесу дрова.
— Когда он открыл оперативникам дверь, те увидели на лице предполагаемого преступника царапину, что укрепило мысль: они на правильном пути, — рассказал Владимир Борщ. — В процессе общения подозреваемый признался в убийстве, но пояснил, что не насиловал жертву, что он знал ее больше 10 лет и все было по доброй воле.
В подтверждение своей версии подозреваемый называл имена якобы общих знакомых из Петербурга. Следователи тех устанавливали, опрашивали, но люди говорили: мужчину знаем, а о девушке ничего не слышали. И слышать не могли. Потерпевшая вместе с мужем на тот момент жила в деревне всего два года, переехала из Питера, а до этого она жила в Свердловске. Убийца все это время отсиживал за первое преступление.
Только в конце сентября 2017 года подозреваемый признал свою вину не только в убийстве, но и в изнасиловании.
— Сказал, что убил, потому что испугался ответственности за совершенное преступление, — пояснил следователь по особо важным делам. — Он шел на работу, приняв с утра на грудь, и по дороге встретил эту девушку. Решил удовлетворить свои потребности, девушка сопротивлялась.
После получения всех экспертиз, в том числе сложных генетических, сомнений, что преступление совершено именно этим человеком, у следователей нет. В декабре дело передали в Псковский областной суд. Учитывая тяжесть преступления и его повторяемость, убийцу могут осудить на пожизненное заключение.
По мнению Владимира Борща, бежаницкий рецидивист со временем вполне бы мог превратиться в настоящего сексуального маньяка.
— У него все данные для этого, — рассуждает следователь. — На свободе он продержался всего полгода и совершил еще более тяжкое преступление, чем в первый раз. Он нормально рассуждает, не замкнутый, открытый к общению, хотя взгляд, конечно, острый. На улице встретишь — никогда не скажешь, что это опасный преступник.
Рассмотрение дела бежаницкого маньяка намечено на нынешний январь.
КСТАТИ
Второе аналогичное преступление, с более тяжкими последствиями, дает следователям основание полагать, что они пресекли деятельность будущего маньяка. Внешность ничем не выдавала исходящую от него опасность.