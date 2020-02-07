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Происшествия / ДТП

Друзья и родные насмерть сбитого под Псковом мужчины не верят показаниям свидетеля

Просят откликнуться тех, кто проезжал или проходил мимо в момент аварии

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Ольга Нефёдова
7 февраля 2020 года, 17:21
Фото: Анастасия Олифиренко
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В конце января под Псковом, около Неёлово, погиб Валерий Алексеев. Ему было всего 29 лет. Мужчину насмерть сбила машина. Ею управлял 25-летний водитель. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Друзья и родственники ищут свидетелей того ДТП, потому как у них много вопросов, а ответов нет. Они переживают, что без новых очевидцев за смерть Валерия никто не ответит.

В редакцию «Псковской правды» обратилась Анастасия Олифиренко.

«Ищем свидетелей произошедшего сегодня, 26.01.2020 года, в 2.30 ДТП около Неёлово под Псковом. Автомобиль «Додж Караван» сбил насмерть пешехода. История неоднозначная для нас, очень хочется найти реальных свидетелей этого инцидента. Может, кто-то ехал примерно в это время по этой дороге, и к нему попал автомобиль на регистратор. Любые данные помогут найти правду», - написала она.

Друзья и родные насмерть сбитого под Псковом мужчины не верят показаниям свидетеля
Валерий долгое время жил в Моглино
Фото предоставлены Анастасией Олифиренко

Оказалось, что в этой аварии погиб друг ее семьи, 29-летний Валерий Алексеев. Из родных у Валерия только сестра Елена да ее семья. Их мать лишили родительских прав, когда дети были совсем маленькие. Валерий и Елена росли в интернате. Когда они оказались в казенном учреждении, Лене было семь лет, Валерию — пять.

- Там они сдружились с моим мужем, - рассказывает Анастасия. - Да так крепко, что были как родные и отношения поддерживали всю жизнь.

За полночь

Брат и сестра друг друга держались всегда. Долгое время жили одной большой семьей. Только недавно Елена с мужем и тремя детьми переехала жить в новый дом, который помогал строить и Валерий.

- Валерик не был женат, детей тоже не было, - говорит Анастасия. - Муж, когда последний раз с ним созванивался, говорил мне, что вроде как у него стала личная жизнь налаживаться.

Друзья и родные насмерть сбитого под Псковом мужчины не верят показаниям свидетеля
Увлекался футболом с раннего детства, играл за команду Тямши
Фото предоставлены Анастасией Олифиренко

В ту ночь, 26 января, Валерий был в гостях в Неёлово, возвращался домой. Сам он жил в Моглино. Друзья пригласили его отпраздновать день рождения ребенка. Шумный праздник перерос во взрослые посиделки. Заговорились.

- Иногда Валерик оставался у ребят ночевать, когда такая необходимость была, - говорит Анастасия. - А тут домой решил идти, значит, чувствовал, что в состоянии. Было бы по-другому, друзья б его остановили.

Около 2.30 Валерия сбила машина «Додж Караван». За ее рулем находился пьяный 25-летний водитель.

Извини

В сводке с места происшествия говорится, что Валерий шел по проезжей части дороги в попутном направлении. Водитель, его сбивший, утверждает, что погибший шел чуть ли не посередине проезжей части.

- Понимаете, есть свидетель, который утверждает, что видел, как все произошло, - рассказывает Анастасия. - Говорит, что якобы шапка, слетевшая с головы Валерика, пролетела мимо его лобового стекла. Но мы, его родные и друзья, знаем, что шапку он надевал только на работу, а в тот день она и вовсе осталась дома.

Родные и друзья Валерия подозревают, что свидетель - друг водителя, потому что в соцсетях у них много общих друзей.

- Возможно, парень имеет какое-то отношение к правоохранительным органам, и тогда есть вероятность, что дело попытаются замять, - озвучивает позицию родных Анастасия.

Друзья и родные насмерть сбитого под Псковом мужчины не верят показаниям свидетеля
Родные и друзья запомнили Валерия жизнерадостным и отзывчивым человеком
Фото предоставлены Анастасией Олифиренко

Смущает родственников погибшего и личность сбившего водителя. Его фамилия и отчество совпадают с фамилией и именем скончавшегося несколько лет назад депутата областного Собрания.

- Совпадение ли? - задается вопросом Анастасия. - Сразу после аварии молодой человек вел себя довольно уверенно и совсем не нервничал. Так, словно был уверен, что ему ничего не грозит. Когда Лена приехала, он сразу подошел к ней и, нисколько не смущаясь, заявил: «Да, его сбил я. Извини». Ни сожаления, ни раскаяния. Лена все ждала, что он объявится, расскажет, как все случилось, они поговорят, но нет.

Друзья и родные говорят, что Валерий был жизнерадостным, добрым и отзывчивым человеком.

- Я никогда не видела его злым, расстроенным или грустным, ни разу не слышала, чтобы он ругался, - вспоминает Анастасия. - Он работал мастером на железной дороге, умел располагать к себе людей. Когда его хоронили, я даже была удивлена тому количеству знакомых и друзей, которые пришли с ним проститься.

КСТАТИ

В Псковской области растет число погибших в авариях пешеходов. С начала года зарегистрировано 32 ДТП, в которых погибли 10 человек, 24 - получили травмы.

Основная причина несчастных случаев - ходьба вдоль проезжей части дороги вне населенного пункта без световозвращающих элементов. 70 % от всех дорожных аварий произошли по вине водителей машин. Госавтоинспекция просит и пешеходов, и водителей быть внимательными на дорогах.

Куда обращаться

Все, кто располагает какой-либо информацией, могут обратиться к Анастасии Олифиренко по телефону 89602525294 или написать ей в «ВКонтакте» - vk.com/anastasiasharm 

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