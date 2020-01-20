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Происшествия / ДТП

«Володя, не беги!»

Всегда спешил на помощь и не мог поступить иначе - так окружающие говорят о майоре-десантнике, он погиб под Псковом, пытаясь спасти попавших в аварию

Текст:
Мария Соколова
20 января 2020 года, 17:11
Фото: пресс-службы УМВД России по Псковской области
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У деревни Стяглы на печорской дороге вдоль Псковского озера сначала столкнулись два автомобиля, оба водителя и пассажирка погибли. Однако эта авария унесла еще одну жизнь. На выручку кинулся проезжавший мимо водитель, боялся, что в столкнувшихся автомобилях взорвется газ, хотел спасти людей. Остановил свою машину, бросился к месту аварии, пытался вытащить пострадавших и тут же был сбит проезжавшим мимо «Лексусом». Все это на глазах у супруги. К моменту приезда врачей он еще был жив.

«В 7:52 около деревни Стяглы Псковского района 13 января столкнулись два легковых автомобиля, «Рено» и «Чери Тигго», - говорится в официальном сообщении УМВД России по Псковской области. - В аварии погиб 22-летний водитель «Рено», водитель и пассажир «Чери Тиго» - 57-летний мужчина и 43-летняя женщина. По предварительным данным, авария произошла из-за обледенения трассы, из-за чего «Чери Тигго», который ехал со стороны Пскова, выехал на встречную полосу, где почти в лоб столкнулся с автомобилем «Рено». 

«Володя, не беги!»

Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области
«Володя, не беги!»

Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области
«Володя, не беги!»

Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области

Чуть позже стало известно о еще двух пострадавших. Ими оказались 60-летний пешеход и 59-летний водитель, которые первыми были на месте аварии и бросились оказывать помощь пострадавшим. Обоих мужчин сбил ехавший в этот момент по трассе автомобиль «Лексус». Их доставили в Псковскую областную больницу. Вскоре один из мужчин, бросившихся на помощь, скончался.

На следующий день стало известно, что погибшим был Владимир Струтинский. Его знали многие в Пскове. В СМИ посыпались письма со словами соболезнований – от комитета по спорту, завода «Авар», псковичей, которые знали его. Все говорили одно: Владимир был замечательным человеком, который всегда спешил на помощь. «Никто, кроме нас» - для бывшего десантника эти слова стали жизненным девизом.

Темнота и тишина

В субботу, 18 января, я перешагнула порог офиса «Лазер Крафт». Эту компанию создал Владимир Струтинский. В кабинете меня ждали его жена Елена и сын Антон.

- Он действительно такой был: всегда хотел помочь, никому не отказывал. И не мог пройти мимо чужой беды, - начала рассказывать Елена Струтинская.

В тот роковой день она ехала в машине вместе с мужем. Все произошло на ее глазах:

- Мы ехали в Псков. Обратили внимание, что на дороге не было машин, ни в одну сторону, ни в другую. Еще пошутили, мол, на работу никто не едет. Когда подъехали к этой деревне, то увидели что-то на дороге перед нами. Мы поняли, что это авария и произошла она только что. Никого рядом не было, из машин шел какой-то дымок, раздавались звуки, похожие на звуки сигнализации. Мы объехали машины, остановились.

«Володя, не беги!»
Страшная авария произошла 13 января у деревни Стяглы Псковского района.
Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области
«Володя, не беги!»
Страшная авария произошла 13 января у деревни Стяглы Псковского района.
Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области
«Володя, не беги!»
Страшная авария произошла 13 января у деревни Стяглы Псковского района.
Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области
«Володя, не беги!»
Страшная авария произошла 13 января у деревни Стяглы Псковского района.
Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области

Елена стала вызывать службу спасения. На улице пахло газом. Владимир Степанович побежал к искореженным машинам, где еще были люди. Он боялся, что газовые баллоны могут взорваться.

- Я испугалась, крикнула ему: «Володя, не беги! Вдруг что-то взорвется!». Тут появился еще один мужчина, я подумала, что это раненый из какой-то машины. Было темно. Они вдвоем подбежали к машине. Я поняла, что они пытаются вытащить людей. И все. Я увидела свет фар, потом – удар… Темнота. И тишина. Я начала кричать, искать его. Но ничего и никого не видела.

Начали подъезжать машины, это останавливались проезжавшие мимо люди.

- Я кричала, что у меня тут муж, искала, бегала по дороге. Какой-то мужчина в красной куртке помог, мы нашли Володю через дорогу на противоположной стороне, метрах в 20-30. Я там еще раз вызвала скорую.

Спецслужбы приехали быстро. Сначала пожарная, потом скорая. Владимир Струтинский был жив, его увезли в больницу. Елене пришлось остаться на месте аварии – там была машина, надо было дать показания сотрудникам полиции.

В больницу сразу же приехал сын Антон. Медперсонал велел перезвонить через два часа, чтобы узнать о состоянии отца.

- Сказали, что он в очень тяжелом состоянии, - говорит Антон. - Через два часа приехали с мамой уже в больницу, было около 11 часов утра. Поднялись в реанимацию, нам сказали – подождите. Пока ждали врача, мне позвонили и сказали, что он умер. В 10.50.

Человек-солнце

В разговор снова вступила Елена Васильевна:

- Он всегда такой был. Всегда спешил на помощь. За день до этого, в субботу, мы обсуждали, как в разных ситуациях люди бросаются на помощь другим, например, в воду. Я говорила, что не умею плавать и поэтому не брошусь в воду кого-то спасать. А он сказал: «Ты же понимаешь, что в этом случае человек не думает». И я всегда за него боялась, что он куда-то бросится. Он такой был всю жизнь. Всем помогал, не важно, день или ночь, его телефон разрывался постоянно. У него не было таких слов, как «не могу». Я иногда ворчала, говорила, мол, ты не можешь в этой ситуации помочь. А он отвечал: «У меня есть куча друзей, к которым я могу обратиться и которые помогут».

Родные вспоминают, что Владимир Струтинский жил не только ради других людей, но и ради семьи, которая для него была на первом месте. Его деятельности, оптимизма хватало на всех.

«Володя, не беги!»
Владимира Струтинского знали в Пскове многие - как доброго, щедрого, честного человека, который всегда придет на помощь.
Фото из семейного архива Струтинских.
«Володя, не беги!»
Владимир Струтинский и сын Антон. На выставке в Москве, 2 октября 2019 года.
Фото из семейного архива Струтинских.
«Володя, не беги!»
Фото с тортом в виде кубка в офисе.
Фото из семейного архива Струтинских.

- 26 января было бы 35 лет, как мы с ним вместе живем, - продолжила рассказывать Елена Струтинская. - И все это время я жила как за каменной стеной. Не успела подумать о чем-то, что надо что-то купить, у меня это уже было. Он был очень надежный, оптимист, постоянно улыбался. Даже в телефоне он у меня записан – «Солнце». Вот такой был все время. Я всегда сомневалась, а он мне всегда говорил: «Что ты, Ленка, что ты сомневаешься. Я же у тебя есть. Что ты переживаешь, все будет хорошо!».

Антон заметил, что любимыми афоризмами отца были «Ввязаться в бой, а там посмотрим», «Дорога ложка к обеду». Они точно характеризуют, каким был Владимир Струтинский. Он всегда ввязывался в бой и всегда прорывался. Брался за любую работу, трудностей не боялся.

А родом Владимир Степанович, как и супруга, из Симферополя, они вместе учились в школе, из Крыма ушел в армию. Потом окончил Рязанское десантное училище, сыграли свадьбу. Служил в Азербайджане, был в Афганистане. А в 1991 году его перевели в Псков по службе, и вся семья с уже маленьким Антоном переехала, здесь Владимир Струтинский служил в дивизии, дослужился до майора. Успел побывать и в Чечне, и в Югославии, и в Приднестровье.

«Володя, не беги!»
Владимир Струтинский в Югославии, Босния и Герцеговина, 2001 г.
Фото из семейного архива Струтинских.
«Володя, не беги!»
Чечня, 2000 год.
Фото из семейного архива Струтинских.

- Но армия не сделала его жестким, нисколько, - заметила Елена Васильевна. - Его помнят и любят солдаты, офицеры.

А еще Владимир Струтинский с юности увлекался фотографией, Антон заметил, что до сих пор по интернету гуляют фотографии отца на воздушно-десантную тему. После службы Владимир поработал на заводе «Авар». А потом связал жизнь с рекламой и в 2012 году открыл собственную фирму.

- Это стало его родным, он нашел себя, - заметила Елена Васильевна. - Это ему нравилось, он этим жил. Вместе с Антоном развивали фирму, отец был локомотивом. Теперь дело отца продолжит сын.

«Володя, не беги!»
Владимир Степанович с внучкой. Октябрь 2019 года.
Фото из семейного архива Струтинских.
«Володя, не беги!»
Семья для Владимира Струтинского всегда была на первом месте.
Фото из семейного архива Струтинских.
«Володя, не беги!»
Владимир, Елена и Антон. Псков, 2009 год.
Фото из семейного архива Струтинских.
«Володя, не беги!»
Отец был всегда примером для Антона. 2 августа 2018 года.
Фото из семейного архива Струтинских.

Для сына Владимир Струтинский был прекрасным отцом и примером для подражания:

- Он меня учил верить в свои силы, что все получится, заряжал оптимизмом. Я всегда брал и буду брать с него пример. Случай, который произошел с ним на дороге, его ярко характеризует. Он всегда всех выручал, для него не существовало слова «нет», только «да». Так получилось, что я отправлял СМС, чтобы проинформировать знакомых, друзей о гибели отца. И люди звонили из Хабаровска, Краснодара – со всей страны. Его знали везде.

Выходя из офиса, я увидела на стене огромный баннер. На баннере – земной шар, его «обнимает» название фирмы «Лазер Крафт». И лозунг – «Никто, кроме нас».

- Этот баннер подарили наши работники отцу на день рождения. Вот таким он и был. Он хотел объять весь мир. И слова «Никто, кроме нас» - это не только про десантников. Это был и его лозунг, именно так он и прожил свою жизнь.

И отдал, пытаясь спасти незнакомых людей.

ОФИЦИАЛЬНО

По факту наезда «Лексуса» на двух пешеходов полиция возбудила уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека» УК РФ. Второй мужчина, кинувшийся на подмогу, находится на лечении. По факту самой аварии, где погибли три человека, следователи ОМВД России по Псковскому району проводят проверку.

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