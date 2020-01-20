Елена стала вызывать службу спасения. На улице пахло газом. Владимир Степанович побежал к искореженным машинам, где еще были люди. Он боялся, что газовые баллоны могут взорваться.

- Я испугалась, крикнула ему: «Володя, не беги! Вдруг что-то взорвется!». Тут появился еще один мужчина, я подумала, что это раненый из какой-то машины. Было темно. Они вдвоем подбежали к машине. Я поняла, что они пытаются вытащить людей. И все. Я увидела свет фар, потом – удар… Темнота. И тишина. Я начала кричать, искать его. Но ничего и никого не видела.

Начали подъезжать машины, это останавливались проезжавшие мимо люди.

- Я кричала, что у меня тут муж, искала, бегала по дороге. Какой-то мужчина в красной куртке помог, мы нашли Володю через дорогу на противоположной стороне, метрах в 20-30. Я там еще раз вызвала скорую.

Спецслужбы приехали быстро. Сначала пожарная, потом скорая. Владимир Струтинский был жив, его увезли в больницу. Елене пришлось остаться на месте аварии – там была машина, надо было дать показания сотрудникам полиции.

В больницу сразу же приехал сын Антон. Медперсонал велел перезвонить через два часа, чтобы узнать о состоянии отца.

- Сказали, что он в очень тяжелом состоянии, - говорит Антон. - Через два часа приехали с мамой уже в больницу, было около 11 часов утра. Поднялись в реанимацию, нам сказали – подождите. Пока ждали врача, мне позвонили и сказали, что он умер. В 10.50.