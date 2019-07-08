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Происшествия / ДТП

Жизнь до и после

Мама 6-летней Верочки, погибшей в апреле под колесами мотоцикла, боится, что водитель уйдет от ответственности

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Мария Соколова
8 июля 2019 года, 18:43
Фото: Андрей Степанов
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В комнате Верочки висит ее фотография, на кровати лежат игрушки. «Как будто она здесь, с нами, просто мы не видим ее». Жизнь ребенка оборвалась 7 апреля на проспекте Энтузиастов в Пскове. Девочка возвращалась с прогулки с мамой, папой и младшими братиками-двойняшками. Вся семья видела, как подлетел мотоцикл и буквально подкинул девочку в воздух. По результатам экспертизы водитель был пьян. А сейчас следователь отправил его на новую экспертизу, и мама Верочки боится, что вместо тюрьмы он поедет в психушку.

Работают следователь и адвокат

Своими переживаниями мама Верочки Мария Захарова поделилась с «Псковской правдой»:

- Со дня трагедии прошло почти три месяца, а подвижек нет, - рассказала Мария Захарова. - Конечно, это только мое мнение. 7 июня был суд, где должны были продлить меру пресечения для этого водителя мотоцикла, он до этого почти два месяца провел в СИЗО. В итоге его направили на экспертизу по вменяемости в Санкт-Петербург, которая будет проводиться до 19 июля. И снова – тишина.

При этом, как заметила собеседница, активно работает адвокат водителя, пытаясь «спихнуть» вину на пассажира этого мотоцикла: мол, тот был за рулем.

- Но у нас на руках и у следователя есть видеозапись того, кто и как ехал на этом мотоцикле за минуту до аварии, - заметила Мария Захарова. - Сама авария в запись не попала, так как камера висит на перекрестке чуть раньше. Но на записи видно, что один человек едет в серой куртке, другой – в синей, мотоцикл набирает скорость. И плюс ко всему, авария произошла на глазах моего мужа, и он точно видел, кто был за рулем!

Много вопросов возникает у матери погибшего ребенка по решению отправить водителя на экспертизу:

- Следователь говорит, что было принято коллегиальное решение проверить, вменяемый ли этот водитель. Мол, он ничего не помнит, ни как за руль садился, ни как ребёнка сбил. Не хочу, чтобы виновник ушел от ответственности. Да, Верочку уже не вернешь, но виновные должны быть наказаны! Ему по всей строгости закона грозит всего-то пять лет. А если в психушку отправят лечиться, то, считай, он совсем от наказания уйдет. Будет отдыхать да лечиться.

«Ничего не помню», - оно и понятно, в крови мужчины нашли 1,3 промилле алкоголя. По словам мамы, он на суде вёл себя странно. И еще жаловался: голова болит, медики в СИЗО не спешат с помощью.

- А у моего ребенка голова была полностью разбита! Когда делали вскрытие, там ни одного живого места не было! Я обращалась к нему на суде, говорила, что я хочу, чтобы он понял, что натворил! Но ни он, ни его семья - даже извинений он не принесли, - с горечью говорит мама.

Сейчас семья Верочки уже задумывается над тем, не нанять ли им адвоката:

- Столько времени прошло после того страшного дня, в Пскове все как-то забылось. Игрушки возле перехода убрали. Но я хочу, чтобы люди увидели лицо виновного. Он ведь ничего не осознает, ни о чем не сожалеет! Такого и врагу не пожелаешь.

Жизнь до и после

До сих пор Марии сложно поверить в то, что Верочки нет:

- Я до трех лет ее кормила грудью. Это была моя любимая, моя единственная девочка, - маме сложно говорить, в телефонной трубке рыдания. – Двойняшки не поняли, что произошло, хотя сестренку сбили на их глазах. Но теперь они боятся оставаться одни: Верочка уже пропала, а вдруг и мама куда-то пропадет?

Мальчишкам-двойняшкам уже 2,5 года. В тот день семья вместе с папой возвращалась с прогулки. В сентябре малыши пойдут в детский садик. Тот самый, куда ходила Верочка.

- Мы думали, что последний год они вместе походят, - мама снова плачет. – Вы знаете, вся наша жизнь как-то вертелась вокруг нее: садик, бассейн, сходить погулять. Она умерла, и я оказалась в ступоре: а дальше что? Что делать, куда бежать, чем заниматься? Жизнь разделилась на «до» и «после». Очень тяжело это понять и осознать. Двойняшки пока мало что поняли. Они играют в Верины игрушки и знают, что они Верины, лежат на ее кровати, в комнате висит ее фотография. Как будто она здесь, с нами, просто мы не видим ее. Конечно, потом у них появятся вопросы. Но надеюсь, что это будет позже.

Жизнь до и после
Жизнь Верочки оборвалась под колёсами мотоцикла. А она так хотела жить
Фото из семейного архива Марии Захаровой
Жизнь до и после
Жизнь Верочки оборвалась под колёсами мотоцикла. А она так хотела жить
Фото из семейного архива Марии Захаровой
Жизнь до и после
Жизнь Верочки оборвалась под колёсами мотоцикла. А она так хотела жить
Фото из семейного архива Марии Захаровой
Жизнь до и после
Жизнь Верочки оборвалась под колёсами мотоцикла. А она так хотела жить
Фото из семейного архива Марии Захаровой

На переходе

На том самом пешеходном переходе обещают поставить светофор.

- Мне говорили, что займутся этим после Ганзы, - заметила Мария Захарова. – Светофор очень нужен! Каждый день там ходят толпы людей, много детей, ведь рядом садик, автобусная остановка.

Жизнь до и после
На пешеходном переходе власти обещали поставить светофор
Фото Андрея Степанова

Сама Мария ходить по этому переходу все еще не может.

- После смерти Верочки я два раза там прошла, когда не было других путей обхода. Но это так тяжело, сразу все перед глазами встает. Даже когда еду на машине, стараюсь не ехать здесь. Мы каждый день ходили с ней сюда гулять в парк, а теперь ее нет. Слишком много с ней связано, чтобы можно было снова пройти по этому пути.

Как движется уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека», мы решили узнать в полиции, где занимаются расследованием. В частности, нас интересовал вопрос целесообразности проведения экспертизы. Комментарий, к сожалению, немногословный:

«Следственным управлением УМВД России по городу Пскову принимаются все предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством меры для установления объективной картины преступления и привлечения к ответственности виновного лица. На каждом этапе предварительного расследования следственным органом занималась принципиальная позиция, основанная на требованиях закона. В настоящее время завершается проведение необходимого комплекса следственных действий, в полном объеме собрана доказательственная база. В течение месяца уголовное дело будет направлено в суд».

Семь лет назад, когда на Рижском проспекте мотоциклист Дмитрий Гермаш насмерть сбил одиннадцатиклассницу, только широкое общественное обсуждение помогло ему получить реальный срок. В этой истории про него, конечно, сразу вспомнили. А он – тут как тут, уже вышел на свободу и сидит в соцсетях. После гибели Верочки Гермаш глумливо сообщил, что у него все хорошо. Живу, мол, в Питере, работу имею хорошую, а на вас всех плевал. Но есть и хорошие новости. Законодательство наконец ужесточили. В июне президент подписал закон, и он уже вступил в силу. Теперь пьяные водители за гибель человека будут садиться минимум на 5 лет, а максимум – на 12. Срок весомый, достаточный для осознания каких-то простых вещей. Например: выпил – за руль не садись. В этом случае водителя будут судить еще по старым нормам. Город очень ждет справедливого наказания. 

КСТАТИ

Сейчас на рассмотрении в Островском суде находится еще одно громкое уголовное дело по ДТП. В Островском районе 18 декабря прошлого года водитель не справилась с управлением и выехала на встречку, где сначала по касательной столкнулась с автомобилем «Рено» и после врезалась в лоб «ВАЗу». В этой жуткой аварии тогда погибли 5 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». С 29 марта дело передано в суд.


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