Жизнь до и после

В комнате Верочки висит ее фотография, на кровати лежат игрушки. «Как будто она здесь, с нами, просто мы не видим ее». Жизнь ребенка оборвалась 7 апреля на проспекте Энтузиастов в Пскове. Девочка возвращалась с прогулки с мамой, папой и младшими братиками-двойняшками. Вся семья видела, как подлетел мотоцикл и буквально подкинул девочку в воздух. По результатам экспертизы водитель был пьян . А сейчас следователь отправил его на новую экспертизу, и мама Верочки боится, что вместо тюрьмы он поедет в психушку.

Работают следователь и адвокат

Своими переживаниями мама Верочки Мария Захарова поделилась с «Псковской правдой»:

- Со дня трагедии прошло почти три месяца, а подвижек нет, - рассказала Мария Захарова. - Конечно, это только мое мнение. 7 июня был суд, где должны были продлить меру пресечения для этого водителя мотоцикла, он до этого почти два месяца провел в СИЗО. В итоге его направили на экспертизу по вменяемости в Санкт-Петербург, которая будет проводиться до 19 июля. И снова – тишина.

При этом, как заметила собеседница, активно работает адвокат водителя, пытаясь «спихнуть» вину на пассажира этого мотоцикла: мол, тот был за рулем.

- Но у нас на руках и у следователя есть видеозапись того, кто и как ехал на этом мотоцикле за минуту до аварии, - заметила Мария Захарова. - Сама авария в запись не попала, так как камера висит на перекрестке чуть раньше. Но на записи видно, что один человек едет в серой куртке, другой – в синей, мотоцикл набирает скорость. И плюс ко всему, авария произошла на глазах моего мужа, и он точно видел, кто был за рулем!

Много вопросов возникает у матери погибшего ребенка по решению отправить водителя на экспертизу:

- Следователь говорит, что было принято коллегиальное решение проверить, вменяемый ли этот водитель. Мол, он ничего не помнит, ни как за руль садился, ни как ребёнка сбил. Не хочу, чтобы виновник ушел от ответственности. Да, Верочку уже не вернешь, но виновные должны быть наказаны! Ему по всей строгости закона грозит всего-то пять лет. А если в психушку отправят лечиться, то, считай, он совсем от наказания уйдет. Будет отдыхать да лечиться.

«Ничего не помню», - оно и понятно, в крови мужчины нашли 1,3 промилле алкоголя. По словам мамы, он на суде вёл себя странно. И еще жаловался: голова болит, медики в СИЗО не спешат с помощью.

- А у моего ребенка голова была полностью разбита! Когда делали вскрытие, там ни одного живого места не было! Я обращалась к нему на суде, говорила, что я хочу, чтобы он понял, что натворил! Но ни он, ни его семья - даже извинений он не принесли, - с горечью говорит мама.

Сейчас семья Верочки уже задумывается над тем, не нанять ли им адвоката:

- Столько времени прошло после того страшного дня, в Пскове все как-то забылось. Игрушки возле перехода убрали. Но я хочу, чтобы люди увидели лицо виновного. Он ведь ничего не осознает, ни о чем не сожалеет! Такого и врагу не пожелаешь.