Путевой лист исчез

Проверка показала, что в обоих случаях виноваты водители, они допустили грубые нарушения. Напомним, в этом году произошли два серьезных ДТП, в которых пострадали дети. Первое случилось 17 февраля в Ленинградской области. Наши ребята из вокального ансамбля «Город детства» ехали выступать в Санкт-Петербург. Но на творческий конкурс они так и не попали – в Лужском районе автобус съехал в кювет и перевернулся набок. В салоне находились 19 детей и 8 сопровождающих взрослых. К счастью, никто из детей серьезно не пострадал, по перелому плеча получили руководитель коллектива и мама одного из школьников. Второе ДТП случилось 22 мая в Стругокрасненском районе. Ученики 7 и 8 классов из 12-й псковской школы ехали на экскурсию в Северную столицу. Потерявший управление автобус съехал в кювет, в итоге одиннадцать детей оказались на больничной койке. Самые серьезные травмы – перелом ключицы и сотрясение головного мозга, остальные отделались ушибами. Классная руководительница сломала палец. Результаты проверок озвучил начальник Управления ГИБДД УМВД России по Псковской области Анатолий Ефимов на межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения 6 июня.

БЫСТРЕЕ НА 30 КМ

По словам Анатолия Ефимова, в первом происшествии 17 февраля однозначно виноват водитель , который грубо нарушил скоростной режим. Видеорегистратор показал, что на некоторых участках трассы он разгонялся до 90 км, тогда как правила предписывают при перевозке школьников не превышать скорость 60 км в час. К тому же у водителя не был четко спланирован маршрут: количество остановок в пути, точное время прибытия в пункт назначения. - Водитель сам решал, сколько он будет ехать, а это недопустимо, - сказал Анатолий Ефимов. Дорожные условия в этот день были удовлетворительными. С разметкой и дорожными знаками все было в порядке, трассу посыпали противогололедными реагентами. Перевозчика привлекли к административной ответственности и назначили штраф в 50 тысяч рублей, а также внесли в реестр недобросовестных перевозчиков.

«ЛЕВАЯ» ПЕЧАТЬ

Причина майского происшествия – утомленное состояние водителя. - Накануне водитель отдохнул всего 5 часов. В полночь он привез другую группу из Петербурга. В 6 утра уже выехал в новый рейс, - сообщил Анатолий Ефимов. - Дети были не пристегнуты ремнями безопасности. Из-за этого они получили ушибы и сотрясение мозга. Путевой лист загадочно исчез. В погоне за деньгами водитель слукавил и позволил себе не пройти предрейсовый осмотр. Следствие покажет, была ли поддельная печать на документе предрейсового контроля. Начальник Управления государственного автодорожного надзора по Псковской области Александр Алексеев высказался еще более категорично: - Медосмотр водитель не проходил, печать сто процентов «левая». Налицо нарушение водителем режима труда и отдыха. Подробности этой аварии мы рассказывали в номере от 30 мая (см. «Водитель лежал на руле»). Завуч школы № 12 Татьяна Григорьева рассказывала, что водителю во время поездки стало плохо с сердцем. - Он потерял сознание, - говорила Татьяна Григорьева. - После того как автобус съехал в кювет, учителя 3-4 минуты приводили водителя в чувство. Он лежал на руле, его трясли. Когда он очнулся, не сразу понял, что произошло. С пострадавшими в аварии детьми пообщалась уполномоченный по правам ребенка Псковской области Наталия Соколова. - Дети говорили, что учителя не заострили внимание на необходимости пристегнуться и автобус не был полностью оборудован ремнями безопасности, - сообщила она. Врио губернатора Михаил Ведерников предложил применить меры дисциплинарного взыскания в отношении директора школы и классного руководителя. Учителя школы хорошо отзывались об этом водителе, рассказывали о многолетнем сотрудничестве с перевозчиком. Однако это не помогло, и он также оказался в реестре недобросовестных. Александр Алексеев предложил поместить реестр недобросовестных перевозчиков на сайте управления образования области и регулярно его обновлять.

КСТАТИ Михаил Ведерников поручил проработать вопрос дистанционного предрейсового осмотра водителей, который возможен при помощи системы «Швабе». Аппаратура по голосу и дыханию человека определяет его состояние и передает диспетчеру, который находится в другом месте. При этом идет видеозапись. Такой подход минимизирует возможность подтасовки и влияние фактора личных отношений. В мае на Петербургском международном экономическом форуме Михаил Ведерников и генеральный директор акционерного общества «Швабе» Алексей Патрикеев подписали соглашение о сотрудничестве. АО «Швабе» — это холдинг разработчиков и производителей высокотехнологичной оптической продукции, обладающий уникальными технологиями в области разработки и производства оптических материалов, гидро- и акустооптики, низкотемпературной оптики, высокоэнергетических лазеров, а также в обработке крупногабаритной астрономической оптики.

ЗАВЯЗ В ГРЯЗИ И ЗАГОРЕЛСЯ