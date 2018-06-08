Путевой лист исчез

Проверка показала, что в обоих случаях виноваты водители, они допустили грубые нарушения.
Напомним, в этом году произошли два серьезных ДТП, в которых пострадали дети. Первое случилось 17 февраля в Ленинградской области. Наши ребята из вокального ансамбля «Город детства» ехали выступать в Санкт-Петербург. Но на творческий конкурс они так и не попали – в Лужском районе автобус съехал в кювет и перевернулся набок. В салоне находились 19 детей и 8 сопровождающих взрослых. К счастью, никто из детей серьезно не пострадал, по перелому плеча получили руководитель коллектива и мама одного из школьников.
Второе ДТП случилось 22 мая в Стругокрасненском районе. Ученики 7 и 8 классов из 12-й псковской школы ехали на экскурсию в Северную столицу. Потерявший управление автобус съехал в кювет, в итоге одиннадцать детей оказались на больничной койке. Самые серьезные травмы – перелом ключицы и сотрясение головного мозга, остальные отделались ушибами. Классная руководительница сломала палец.
Результаты проверок озвучил начальник Управления ГИБДД УМВД России по Псковской области Анатолий Ефимов на межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения 6 июня.
По словам Анатолия Ефимова, в первом происшествии 17 февраля однозначно виноват водитель, который грубо нарушил скоростной режим. Видеорегистратор показал, что на некоторых участках трассы он разгонялся до 90 км, тогда как правила предписывают при перевозке школьников не превышать скорость 60 км в час. К тому же у водителя не был четко спланирован маршрут: количество остановок в пути, точное время прибытия в пункт назначения.
- Водитель сам решал, сколько он будет ехать, а это недопустимо, - сказал Анатолий Ефимов.
Дорожные условия в этот день были удовлетворительными. С разметкой и дорожными знаками все было в порядке, трассу посыпали противогололедными реагентами.
Перевозчика привлекли к административной ответственности и назначили штраф в 50 тысяч рублей, а также внесли в реестр недобросовестных перевозчиков.
Дети ехали на конкурс, а оказались на обочине питерской трассы в перевернувшемся автобусе.
Фото предоставлено пресс-службой УМВД России по Псковской области
Причина майского происшествия – утомленное состояние водителя.
- Накануне водитель отдохнул всего 5 часов. В полночь он привез другую группу из Петербурга. В 6 утра уже выехал в новый рейс, - сообщил Анатолий Ефимов. - Дети были не пристегнуты ремнями безопасности. Из-за этого они получили ушибы и сотрясение мозга. Путевой лист загадочно исчез. В погоне за деньгами водитель слукавил и позволил себе не пройти предрейсовый осмотр. Следствие покажет, была ли поддельная печать на документе предрейсового контроля.
Начальник Управления государственного автодорожного надзора по Псковской области Александр Алексеев высказался еще более категорично:
- Медосмотр водитель не проходил, печать сто процентов «левая». Налицо нарушение водителем режима труда и отдыха.
Подробности этой аварии мы рассказывали в номере от 30 мая (см. «Водитель лежал на руле»). Завуч школы № 12 Татьяна Григорьева рассказывала, что водителю во время поездки стало плохо с сердцем.
- Он потерял сознание, - говорила Татьяна Григорьева. - После того как автобус съехал в кювет, учителя 3-4 минуты приводили водителя в чувство. Он лежал на руле, его трясли. Когда он очнулся, не сразу понял, что произошло.
С пострадавшими в аварии детьми пообщалась уполномоченный по правам ребенка Псковской области Наталия Соколова.
- Дети говорили, что учителя не заострили внимание на необходимости пристегнуться и автобус не был полностью оборудован ремнями безопасности, - сообщила она.
Врио губернатора Михаил Ведерников предложил применить меры дисциплинарного взыскания в отношении директора школы и классного руководителя.
Учителя школы хорошо отзывались об этом водителе, рассказывали о многолетнем сотрудничестве с перевозчиком. Однако это не помогло, и он также оказался в реестре недобросовестных.
Александр Алексеев предложил поместить реестр недобросовестных перевозчиков на сайте управления образования области и регулярно его обновлять.
КСТАТИ
Михаил Ведерников поручил проработать вопрос дистанционного предрейсового осмотра водителей, который возможен при помощи системы «Швабе». Аппаратура по голосу и дыханию человека определяет его состояние и передает диспетчеру, который находится в другом месте. При этом идет видеозапись. Такой подход минимизирует возможность подтасовки и влияние фактора личных отношений.
В мае на Петербургском международном экономическом форуме Михаил Ведерников и генеральный директор акционерного общества «Швабе» Алексей Патрикеев подписали соглашение о сотрудничестве. АО «Швабе» — это холдинг разработчиков и производителей высокотехнологичной оптической продукции, обладающий уникальными технологиями в области разработки и производства оптических материалов, гидро- и акустооптики, низкотемпературной оптики, высокоэнергетических лазеров, а также в обработке крупногабаритной астрономической оптики.
ЗАВЯЗ В ГРЯЗИ И ЗАГОРЕЛСЯ
Также на комиссии по безопасности дорожного движения обсудили проблему перевозки сельских школьников.
- Ко мне поступают многочисленные обращения, - рассказала Наталия Соколова. – Где-то дети вынуждены вбиваться в переполненный автобус, где-то они приезжают за два часа до начала уроков и вынуждены сидеть в гардеробе в ожидании, пока учителя откроют кабинеты.
Напомним, с 2009 года перевозку школьников осуществляют государственные транспортные предприятия, потому что у самих школ нет финансовых возможностей содержать автобусы и нанимать водителей. Поэтому школьники ездят вместе с другими пассажирами на регулярных рейсах.
Анатолий Ефимов припомнил случаи, когда у автобусов прямо на ходу отваливались запчасти или происходило возгорание. Не так давно один из автобусов, в котором ехали школьники, завяз в грязи. Его вытаскивали четыре часа, и в это время дети были предоставлены самим себе.
По мнению заместителя губернатора Александра Кузнецова, оптимальной будет модель, при которой школьные перевозки останутся в ведении госпредприятий, но при этом их выделят в отдельную группу.
- Конечно, автобусы могут подвозить и местных жителей, но упор должен быть сделан на перевозку школьников и их безопасность, - сказал Михаил Ведерников.
Врио губернатора поручил провести аудит всех автобусов, которые перевозят школьников, на предмет необходимого оборудования и удобства маршрутов для учеников из отдаленных деревень.