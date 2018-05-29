Водитель лежал на руле

Несколько минут учителя приводили потерявшего сознание водителя в чувство. Он очнулся в кювете и не сразу понял, что произошло. Это теперь предстоит выяснить следствию. К счастью, обошлось без жертв и тяжелых травм. Самые серьезные повреждения — перелом ключицы и сотрясение мозга. У одной девочки выбит зуб, у остальных подростков ушибы и ссадины. У классного руководителя сломан палец. В пятницу, 25 мая, еще пятеро школьников оставались в детской областной больнице под наблюдением врачей. Остальные дети, по словам педагогов, уже справились с эмоциональным шоком и конец учебного года завершают за партами. В школе после этого отменили все экскурсионные поездки, в том числе с полдороги развернули другой автобус, ехавший в Петербург.

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Авария произошла 22 мая на трассе Р-23. Автобус еще не успел отъехать от Пскова и пятидесяти километров. В Струго-Красненском районе у деревни Цапелька водителю неожиданно стало плохо, он решил выпить таблетку, но не справился с управлением, вылетел на встречку и съехал в кювет. В первый день после аварии сведения о пострадавших разнились: называли цифры от 11 до 16. Напомним, в автобусе ехали 29 человек: 26 школьников, двое сопровождающих и водитель. — Сначала в больницу отправили семерых, потом еще четверо школьников решили обратиться за медицинской помощью, — рассказала «Псковской правде» заместитель директора по воспитательной работе школы № 12 Татьяна Григорьева. — Трех сразу отпустили по домам, головы у них болели из-за пережитого стресса и жары. Вообще мы настоятельно рекомендовали всем родителям сделать обследование детей, чтобы исключить черепно-мозговые травмы. Решили, что лучше перестраховаться, вдруг из-за шока сразу травму не заметили. Позже всех 26 школьников отвезли на судебно-медицинскую экспертизу в сопровождении классного руководителя и психолога. Следственный комитет по результатам доследственной проверки возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Опросили школьников, учителей и водителя.

ЛЕЖАЛ НА РУЛЕ

У водителя сломано ребро, порезы на лице. Он также проходит обследование в больнице. Врачи пытаются понять, что с ним произошло в момент аварии. — Я слышала версии, что он уснул за рулем, но это категорически исключено! — продолжает Татьяна Григорьева. — Он потерял сознание. После того как автобус съехал в кювет, учителя 3-4 минуты приводили водителя в чувство. Он лежал на руле, его трясли. Когда он очнулся, не сразу понял, что произошло. Мы потерпевшая сторона, но хотим подчеркнуть, водитель не отвлекался за рулем, не разговаривал. Мы много лет сотрудничаем с этим перевозчиком и этим водителем. Сергей Владимирович очень ответственный человек, очень профессиональный. Всегда следил за порядком в автобусе и очень хорошо общался со школьниками. Мы все за него переживаем, мне звонят и коллеги из других школ, и родители. Я даже навещала его в больнице. Он сам в тяжелом эмоциональном состоянии из-за случившегося. Авария — просто трагическое стечение обстоятельств. Слава богу, все живы.

НЕ ИСПЫТЫВАТЬ СУДЬБУ

Перед поездкой водитель прошел, как положено, предрейсовый осмотр, все требования безопасности также были соблюдены. Это подтвердил и заместитель начальника отдела надзора управления ГИБДД УМВД России по Псковской области Андрей Семёнов 24 мая в прямом эфире проекта «ПАИ-live». — Нарушений при организации этой поездки не было: уведомление о перевозке было подано, автобус проверяли перед выходом на маршрут — все соответствовало правилам, — сказал Андрей Семёнов. Ходили слухи, что водитель накануне вернулся из Санкт-Петербурга и не успел как следует отдохнуть. Но Татьяна Григорьева это также опровергла. — Да, водитель вернулся из поездки в Санкт-Петербург, — говорит она. — Но в той поездке он был вторым водителем, и у него были вечер и ночь, чтобы полноценно отдохнуть. С момента отправления из Пскова до аварии прошло чуть больше часа. Завучу позвонили в половине восьмого утра. Это была традиционная экскурсионная поездка, каких много в конце учебного года. Дети планировали посетить познавательно-развлекательный центр и к десяти вечера уже вернуться в Псков. В школе, от греха подальше, отменили все экскурсионные поездки. Вернули даже второй автобус с детьми, который также выехал со школьниками в Санкт-Петербург часом позже. — Не будем испытывать судьбу, — говорят в школе. — В жизни у детей будет еще много поездок и экскурсий.