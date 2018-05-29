Водитель лежал на руле

Несколько минут учителя приводили потерявшего сознание водителя в чувство. Он очнулся в кювете и не сразу понял, что произошло. Это теперь предстоит выяснить следствию.
К счастью, обошлось без жертв и тяжелых травм. Самые серьезные повреждения — перелом ключицы и сотрясение мозга. У одной девочки выбит зуб, у остальных подростков ушибы и ссадины. У классного руководителя сломан палец.
В пятницу, 25 мая, еще пятеро школьников оставались в детской областной больнице под наблюдением врачей. Остальные дети, по словам педагогов, уже справились с эмоциональным шоком и конец учебного года завершают за партами. В школе после этого отменили все экскурсионные поездки, в том числе с полдороги развернули другой автобус, ехавший в Петербург.
Авария произошла 22 мая на трассе Р-23. Автобус еще не успел отъехать от Пскова и пятидесяти километров. В Струго-Красненском районе у деревни Цапелька водителю неожиданно стало плохо, он решил выпить таблетку, но не справился с управлением, вылетел на встречку и съехал в кювет.
В первый день после аварии сведения о пострадавших разнились: называли цифры от 11 до 16. Напомним, в автобусе ехали 29 человек: 26 школьников, двое сопровождающих и водитель.
— Сначала в больницу отправили семерых, потом еще четверо школьников решили обратиться за медицинской помощью, — рассказала «Псковской правде» заместитель директора по воспитательной работе школы № 12 Татьяна Григорьева. — Трех сразу отпустили по домам, головы у них болели из-за пережитого стресса и жары. Вообще мы настоятельно рекомендовали всем родителям сделать обследование детей, чтобы исключить черепно-мозговые травмы. Решили, что лучше перестраховаться, вдруг из-за шока сразу травму не заметили.
Позже всех 26 школьников отвезли на судебно-медицинскую экспертизу в сопровождении классного руководителя и психолога.
Следственный комитет по результатам доследственной проверки возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Опросили школьников, учителей и водителя.
У водителя сломано ребро, порезы на лице. Он также проходит обследование в больнице. Врачи пытаются понять, что с ним произошло в момент аварии.
Всех 26 школьников, ехавших в автобусе, после аварии отвезли на судебно-медицинскую экспертизу.
Фото предоставлено пресс-службой УМВД России по Псковской области
— Я слышала версии, что он уснул за рулем, но это категорически исключено! — продолжает Татьяна Григорьева. — Он потерял сознание. После того как автобус съехал в кювет, учителя 3-4 минуты приводили водителя в чувство. Он лежал на руле, его трясли. Когда он очнулся, не сразу понял, что произошло. Мы потерпевшая сторона, но хотим подчеркнуть, водитель не отвлекался за рулем, не разговаривал. Мы много лет сотрудничаем с этим перевозчиком и этим водителем. Сергей Владимирович очень ответственный человек, очень профессиональный. Всегда следил за порядком в автобусе и очень хорошо общался со школьниками. Мы все за него переживаем, мне звонят и коллеги из других школ, и родители. Я даже навещала его в больнице. Он сам в тяжелом эмоциональном состоянии из-за случившегося. Авария — просто трагическое стечение обстоятельств. Слава богу, все живы.
Перед поездкой водитель прошел, как положено, предрейсовый осмотр, все требования безопасности также были соблюдены.
Перелом ключицы и сотрясение мозга — самые серьезные травмы пассажиров.
Фото предоставлено пресс-службой УМВД России по Псковской области
Это подтвердил и заместитель начальника отдела надзора управления ГИБДД УМВД России по Псковской области Андрей Семёнов 24 мая в прямом эфире проекта «ПАИ-live».
— Нарушений при организации этой поездки не было: уведомление о перевозке было подано, автобус проверяли перед выходом на маршрут — все соответствовало правилам, — сказал Андрей Семёнов.
Ходили слухи, что водитель накануне вернулся из Санкт-Петербурга и не успел как следует отдохнуть. Но Татьяна Григорьева это также опровергла.
— Да, водитель вернулся из поездки в Санкт-Петербург, — говорит она. — Но в той поездке он был вторым водителем, и у него были вечер и ночь, чтобы полноценно отдохнуть.
С момента отправления из Пскова до аварии прошло чуть больше часа. Завучу позвонили в половине восьмого утра. Это была традиционная экскурсионная поездка, каких много в конце учебного года. Дети планировали посетить познавательно-развлекательный центр и к десяти вечера уже вернуться в Псков.
В школе, от греха подальше, отменили все экскурсионные поездки. Вернули даже второй автобус с детьми, который также выехал со школьниками в Санкт-Петербург часом позже.
— Не будем испытывать судьбу, — говорят в школе. — В жизни у детей будет еще много поездок и экскурсий.
КСТАТИ
В феврале «Псковская правда» рассказывала о ДТП, в которое под Лугой попал автобус с детским танцевальным ансамблем «Город детства», ехавшим на конкурс в Санкт-Петербург. Старший помощник руководителя Управления Следственного комитета России по Псковской области Антон Доброхотов рассказал изданию, что по факту аварии, произошедшей 17 февраля, возбуждено уголовное дело по той же ст. 283 УК РФ.
— Уголовное дело было возбуждено почти сразу, — сообщил Антон Доброхотов. — Больше пока ничего сказать не могу, по делу идет следствие.