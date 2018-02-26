Выиграли право на жизнь

Пассажиры ехавшей следом маршрутки вышли на трассе, чтобы водитель доставил уцелевших детей на заправку. Там, чтобы снять стресс, дети гладили кота и пели песни. В субботу, 17 февраля, в Лужском районе Ленинградской области перевернулся автобус с псковскими детьми и сопровождавшими их взрослыми. К счастью, все пассажиры оказались живы. «Псковская правда» связалась с очевидцами происшествия и выяснила некоторые подробности. - Автобус перевернулся около 10 часов утра на 116-м километре трассы Санкт-Петербург - Псков, - рассказал сотрудник дежурной части ГИБДД ОР № 4 ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Лужском районе Сергей Иванов. - По предварительным данным, водитель не справился с управлением и съехал в кювет, где автобус перевернулся на бок.

В салоне находилось 19 детей и 8 сопровождающих взрослых – участники ансамбля «Город детства», их педагоги и родители. По официальной информации, появившейся сразу после ДТП, никто из детей серьезно не пострадал, закрытый перелом правого плеча получила руководитель коллектива Елена Усольцева. Но, как выяснила «Псковская правда», перелом правого плеча получила и мама участницы коллектива Татьяна Тихомирова. - Когда нас осматривали врачи скорой, рука просто болела, сказали, что все на месте и цело. А в травмпункте в Пскове уже выяснилось, что перелом, - поделилась пассажирка автобуса. - Рука очень болит, особенно ночами. Но главное, что все - дети и мы – живы! Ушибы, царапины, потом у кого-то обнаружилось легкое сотрясение мозга, даже рвота была, но мы все живы!

НЕ ОСТАВИЛИ В БЕДЕ

Как рассказали участники ДТП, наряд ГИБДД очень быстро приехал на место аварии, автобус оцепили, чтобы в него никто не въехал. Но больше всего пострадавшие благодарны простым людям, пришедшим на помощь.

Спасибо водителю на джипе с женой и двумя детьми: усадил к себе больше всех пострадавшую руководительницу коллектива «Город детства», да вообще очень нам помогал во всем, пока мы находились на месте аварии. Татьяна Тихомирова, мама участницы коллектива

Пришел на помощь маршрутный автобус «Меридиан». Водитель остановился, пассажиры, следовавшие в Питер, освободили свои места для пострадавших. После того как ребят доставили на ближайшую автозаправку, маршрутка продолжила свой путь. Врачи скорой помощи осматривали детей и взрослых уже на заправочной станции.

- На заправке время остановилось, - поделилась Татьяна Тихомирова пережитыми эмоциями. - В тепле стресс вылился наружу: всплакнули и взрослые, и дети. Там был местный кот-антистресс. А еще снимали стресс песнями. Дети пели громко и от души, хоть и не распевшись предварительно. Еще до конца не пришедшие в себя, они так дружно повторяли свой репертуар, хоть и понимали, что сегодня на конкурс уже не попадут. Администрация Лужского района выделила автобус, который довез псковичей до гостиницы «Луга». Там они оставили вещи, перекусили и ждали автобус из Пскова. Его предоставил перевозчик. Пока ехали домой, лужские полицейские составляли протоколы, опрашивали всех свидетелей ДТП. После того как приехали вечером в Псков, сразу отправились в травмпункт.

- Там нас очень внимательно осмотрели, провели все исследования, были подозрения на более серьезные травмы, чем показалось сначала. Но они не подтвердились, - отметила Татьяна Тихомирова. - Мы не выиграли конкурс. Но мы выиграли кое-что более важное - право на жизнь. Дети писали на запотевших от их горячего дыхания стеклах «все хорошо», «все отлично», «хочу жить».

БЫЛА ЛИ ВСТРЕЧКА

В то утро дети ехали в Санкт-Петербург на большой Международный конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества «Мы вместе». Ребята должны были исполнить несколько песен. О конкурсе ребята знали задолго и очень готовились.

Дети очень расстроились. Для нас это был важный конкурс, мы коллектив народный, должны подтверждать свой уровень. Не хочется скатываться до самодеятельности. Конкурсы будут еще, но такие эпизоды, конечно, отбивают все желание заниматься любимым делом. Елена Усольцева, руководитель коллектива

Как рассказала руководитель коллектива, перевозчика выбрали по рекомендациям вместе с родителями. - Перевозчик известный в Пскове, часто с ним ездят дети из ППК и других школ. Мы все взвесили, нам подошла цена и условия перевозки, поэтому выбрали их. Документы все были в порядке, - отметила она. В некоторых СМИ сразу после аварии появилась версия, что водитель увел автобус от автомобиля, двигавшегося по встречной полосе. - Водитель никак не комментировал обстоятельства аварии, такой версии у нас нет, - уточнил этот момент сотрудник дежурной части ГИБДД в Лужском районе Сергей Иванов. Это же подтвердила и Татьяна Тихомирова, которая находилась в злополучном автобусе: - Дорога была скользкая, впереди автобуса шла вереница машин, наш водитель немного выехал на левую полосу, буквально «высунул нос», потом стал возвращаться в ряд - и его повело. Водитель сильно крутил баранку, я поняла, что нас несет и мы точно падаем. Нам повезло, что было очень много снега, он смягчил удар от падения. Дети сидели в задней части автобуса, по словам Татьяны Тихомировой, большинство из них не видели, как автобус падает, и не поняли, что произошло.

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