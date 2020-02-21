Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

В кадре подросток с капюшоном на голове, который качается на стуле и хамит учителю под негромкий смех снимающих видео одноклассников. И педагог, которая пытается его утихомирить, но вдруг срывается. И — первый шок! - учительница выдергивает стул из-под сидящего на нем ученика, тот падает на пол. Пара секунд и — еще один шок! - парень, который и ростом-то выше учителя, бьет ее — женщину, которая ему в матери годится, — по лицу! Бьет несколько раз, пока она не падает. Неужели такое сплошь и рядом происходит в школах, в чем причины конфликта и можно ли было избежать такой отвратительной ситуации, пыталась разобраться «Псковская правда».

Вопиющий случай

- По данному факту начальником УМВД России по Псковской области Алексеем Овсянниковым дано поручение провести проверку, установить все обстоятельства и принять решение в соответствии с законодательством. В настоящее время полицейскими установлены все участники инцидента, проводится работа в учебном заведении, - сообщили нам в пресс-службе УМВД по Псковской области. Начальник регионального комитета по образованию Александр Седунов случай назвал вопиющим. Он отметил, что проводится проверка по поводу инцидента. - Мы, безусловно, дадим оценку, разберемся во всех обстоятельствах, которые привели к этому инциденту. После расследования и проверки дадим отчетливые комментарии, - сказал он, но заметил, что «таких случаев не должно происходить в школе и они не должны влиять на образовательный процесс». Глава региона Михаил Ведерников распорядился провести комплексную проверку по факту инцидента в Лавровской гимназии. Он подчеркнул, что правовая оценка произошедшему событию будет дана в самое ближайшее время, а по итогам проверок будут приняты решения в отношении участников конфликта.

Ученик извинился. Педагог уволился

Как выяснилось позже, инцидент произошел за неделю до появления видео в сети. Подробностей конфликта директор гимназии Лариса Дроздова не сообщила, но отметила, что «обе стороны уже не имели друг к другу претензий», когда ролик выложили в интернет. Ударивший учительницу ученик, по словам директора, «своеобразный ребенок». - Он растет в многодетной семье, мать одна воспитывает двух сыновей и дочку, - рассказала директор гимназии. По ее словам, подросток пришел в школу с мамой и извинился перед педагогом. Учительница простила ребенка, но работать в школе она больше не будет. Сразу после происшествия она написала заявление об увольнении. Это решение не изменилось и после принесенных школьником извинений. - Мы с ней разговаривали, и она сказала, что если не будет таких учеников, то она, в принципе, может вернуться, - пояснила директор учреждения. Как выяснил телеканал «360», в гимназии уже рассматривается вариант о переводе мальчика на домашнее обучение. Такой выход из ситуации предложили его матери и посоветовали рассказать о случившемся психологам при обследовании в военкомате. - Если они нам порекомендуют семейное обучение, то, возможно, нам так разрешат. Если нет, то он будет продолжать ходить учиться в школу, — сказала мать школьника. Она также сказала, что сына не оправдывает - «он такой вышел», но это не повод поливать их семью грязью в интернете: - Как там пишут, «что посеешь, то и пожнешь». В этой ситуации, но вот такой он есть, и ничего мне уже с этим не сделать, понимаете?

- Избежать таких случаев вряд ли удастся, чаще всего они просто заминаются или замалчиваются, не выносится сор из избы. Возрастные особенности тоже налицо, задавить подростков авторитетом сложно. Реагировать на их провокации их же способом - неадекватно, это вызовет еще большее сопротивление, выраженное в неприкрытой агрессии. Воспитательную функцию современная школа выполняет очень мало, но и возможностей ее выполнять, если в семье она тоже не реализуется, у школы немного. Уровень загрузки учителей, требований к ним и оплата за потраченные усилия не соответствуют друг другу, что ведет к эмоциональному выгоранию учителей. Если учениками не занимается социальный педагог или психолог, у учителей нет никакой поддержки. Хороших специалистов, работающих с трудными подростками, и в городе мало, а в деревне и подавно. В нашем университете уже готовится курс для работников образования по разрешению конфликтов. Потому что очень сложно вести себя адекватно, испытывая море негатива к ученику, который ведет себя неподобающе. Но и любое обучение не гарантирует того, что оно будет применено на практике, когда уже есть устоявшийся стереотип поведения с «другими» учениками. Диана Грибанова,

заведующая кафедрой психологии ПсковГУ

Спланированное издевательство