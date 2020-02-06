Ушли и не вернулись

В Псковской области продолжают разыскивать пропавших людей. Остается актуальным список из восьми человек. Это люди, разные по возрасту, полу, месту жительства. Объединяет их одно: однажды они ушли из дома и не вернулись. По каким причинам — можно лишь строить догадки. Поиском каждого из них сейчас занимается полиция. Всех, кто располагает какой-либо информацией об этих пропавших людях, видел их недавно или знает, у кого они могут жить, полиция просит позвонить по телефону 02. Евгений Игоревич Степанов 1989 года рождения. С 4 августа 2019 года его местонахождение неизвестно, до этого находился в Великих Луках. Ростом мужчина 184 сантиметра, худощавый, волосы светло-русые и короткие, глаза светло-серые.



Роман Анатольевич Иванов 1974 года рождения. Мужчина пропал 14 апреля 2019 года на территории Пскова. И до сих пор его местонахождение неизвестно. На вид ему 45-50 лет, рост 182 сантиметра, худощавый, волосы темно-русые с сединой, нос узкий, длинный, брови дугообразные, глаза серые.



Андрей Викторович Фёдоров 1976 года рождения. Он 22 марта прошлого года ушел из дома на улице Радищева в Великих Луках и больше домой не возвращался. Был одет в черную куртку с красными манжетами, черную вязаную шапку, черные спортивные штаны, сапоги снизу резиновые, сверху матерчатые.



Владимир Васильевич Антонов 1942 года рождения. Он 6 апреля 2019 года ушел из дома в поселке Серёдка. Через два дня мужчину видели в окрестностях деревень Полибино и Мельницы Псковского района, но больше он никому не встречался. Мужчина страдает потерей памяти.



Наталья Анатольевна Цветкова 1990 года рождения. Она жила в деревне Шунково Псковского района, затем ее видели в Великих Луках. Она представлялась Ксюшей. Ростом девушка 165 сантиметров, темно-русые волосы и темные глаза. На левой руке много бородавок, а возле верхней губы — родинка. Пропала еще в 2017 году, и до сих пор о ней ничего не известно.



Анатолий Владимирович Ниткин 1969 года рождения. Уроженец Печорского района, он в последнее время жил в Пскове, и в конце мая 2019 года без вести пропал. На вид ему 55-60 лет, рост около 168 сантиметров, худощавый, волосы светло-русые короткие, лоб высокий, глаза светлые, прямой нос и тонкие губы. Особая примета: на ребре правой ладони - татуировка «За ВДВ». Мужчина занимался вырубкой леса, трудился на пилораме, оказывал услуги частным лицам на подсобных работах. И планировал уехать на заработки в частное хозяйство на хуторе.



Александр Геннадьевич Иванов 1975 года рождения. Он родился в поселке Брусово Тверской области, ростом около 177 сантиметров, среднего телосложения, русые с проседью волосы, светлые глаза. Пропал в Пскове 5 сентября 2018 года.



Галина Павловна Королёва 1951 года рождения. 23 августа 2019 года она ушла из дома в Великих Луках. Галина Павловна ростом около 160 сантиметров, худощавая.



