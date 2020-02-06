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Происшествия

Ушли и не вернулись

Список людей, которые пропали в Псковской области в прошлом году. Вдруг вы кого-то видели?

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Мария Соколова
6 февраля 2020 года, 11:12
Фото: ridus.ru
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В Псковской области продолжают разыскивать пропавших людей. Остается актуальным список из восьми человек. Это люди, разные по возрасту, полу, месту жительства. Объединяет их одно: однажды они ушли из дома и не вернулись. По каким причинам — можно лишь строить догадки. Поиском каждого из них сейчас занимается полиция. Всех, кто располагает какой-либо информацией об этих пропавших людях, видел их недавно или знает, у кого они могут жить, полиция просит позвонить по телефону 02.

Евгений Игоревич Степанов 1989 года рождения. С 4 августа 2019 года его местонахождение неизвестно, до этого находился в Великих Луках. Ростом мужчина 184 сантиметра, худощавый, волосы светло-русые и короткие, глаза светло-серые.

Ушли и не вернулись
Евгений Степанов, 1989 года рождения.
Фото предоставлено УМВД России по Псковской области

Роман Анатольевич Иванов 1974 года рождения. Мужчина пропал 14 апреля 2019 года на территории Пскова. И до сих пор его местонахождение неизвестно. На вид ему 45-50 лет, рост 182 сантиметра, худощавый, волосы темно-русые с сединой, нос узкий, длинный, брови дугообразные, глаза серые.

Ушли и не вернулись
Роман Иванов, пропал 14 апреля 2019 года.
Фото предоставлено УМВД России по Псковской области

Андрей Викторович Фёдоров 1976 года рождения. Он 22 марта прошлого года ушел из дома на улице Радищева в Великих Луках и больше домой не возвращался. Был одет в черную куртку с красными манжетами, черную вязаную шапку, черные спортивные штаны, сапоги снизу резиновые, сверху матерчатые.

Ушли и не вернулись
Андрей Фёдоров, весной прошлого года ушел из дома и не вернулся.
Фото предоставлено УМВД России по Псковской области

Владимир Васильевич Антонов 1942 года рождения. Он 6 апреля 2019 года ушел из дома в поселке Серёдка. Через два дня мужчину видели в окрестностях деревень Полибино и Мельницы Псковского района, но больше он никому не встречался. Мужчина страдает потерей памяти.

Ушли и не вернулись
Владимир Антонов, жил в Серёдке, пропал весной 2019 года.
Фото предоставлено УМВД России по Псковской области

Наталья Анатольевна Цветкова 1990 года рождения. Она жила в деревне Шунково Псковского района, затем ее видели в Великих Луках. Она представлялась Ксюшей. Ростом девушка 165 сантиметров, темно-русые волосы и темные глаза. На левой руке много бородавок, а возле верхней губы — родинка. Пропала еще в 2017 году, и до сих пор о ней ничего не известно.

Ушли и не вернулись
Наталья Цветкова пропала в Великих Луках.
Фото предоставлено УМВД России по Псковской области

Анатолий Владимирович Ниткин 1969 года рождения. Уроженец Печорского района, он в последнее время жил в Пскове, и в конце мая 2019 года без вести пропал. На вид ему 55-60 лет, рост около 168 сантиметров, худощавый, волосы светло-русые короткие, лоб высокий, глаза светлые, прямой нос и тонкие губы. Особая примета: на ребре правой ладони - татуировка «За ВДВ». Мужчина занимался вырубкой леса, трудился на пилораме, оказывал услуги частным лицам на подсобных работах. И планировал уехать на заработки в частное хозяйство на хуторе.

Ушли и не вернулись
Анатолий Ниткин пропал без вести на территории Пскова.
Фото предоставлено УМВД России по Псковской области

Александр Геннадьевич Иванов 1975 года рождения. Он родился в поселке Брусово Тверской области, ростом около 177 сантиметров, среднего телосложения, русые с проседью волосы, светлые глаза. Пропал в Пскове 5 сентября 2018 года.

Ушли и не вернулись
Александра Иванова ищут с осени 2018 года.
Фото предоставлено УМВД России по Псковской области

Галина Павловна Королёва 1951 года рождения. 23 августа 2019 года она ушла из дома в Великих Луках. Галина Павловна ростом около 160 сантиметров, худощавая.

Ушли и не вернулись
Галина Королёва ушла из дома в Великих Луках летом и пропала.
Фото предоставлено УМВД России по Псковской области


КСТАТИ

Некоторые пропавшие жители Псковской области были недавно найдены. К сожалению, не всегда живыми. Так, 1 января в Великих Луках пропал 15-летний Игорь Петухов, тело которого было найдено в пруду через три дня. В Великих Луках Дмитрий Минаков 31 декабря вышел из дома и пошел к знакомому в деревню Малахово. Ни к знакомому, ни домой он не пришел. Тело Дмитрия было найдено лишь 9 января, он умер от переохлаждения. В конце января в лесу вблизи деревни Кислово Псковского района найдены останки пропавшей 4 октября 2019 года Ирины Ивановой 1967 года рождения, уроженки Республики Беларусь, которая жила в Пскове. А 13 января в Пскове пропал 13-летний подросток. К счастью, через два дня его нашли живым и здоровым.

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