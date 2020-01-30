От чего гибнут псковичи

О самых пугающих происшествиях года в пресс-центре «Псковской правды» рассказал начальник Главного управления МЧС России по Псковской области Валерий Филимонов.
В Псковской области в прошлом году на пожарах погибли 76 человек, утонули 33. И это не самые плохие цифры за последние годы. Пятнадцать лет назад ежегодно происшествия только на воде уносили жизни 300 человек.
Я помню, когда только пришел в управление, в Печорском районе на озере перевернулся плот, - вспомнил Валерий Филимонов. - Тогда погибли семь или восемь человек разом, в том числе дети. Все взрослые были в нетрезвом состоянии. Таких ситуаций сейчас нет.
начальник
ГУ
МЧС России по Псковской области Валерий
Филимонов
Двадцать лет назад гибель на воде и на пожарах в нетрезвом состоянии в Псковской области была одной из самых высоких по стране. Сейчас регион занимает неплохую позицию по этому показателю.
- Но и мы перестроились, - отметил Валерий Филимонов. - Двадцать лет назад у нас не было такого оснащения, как сейчас. Мы имеем десятки судов, катеров на воздушной подушке, число обученных спасателей мы увеличили в разы.
Гибель в нетрезвом состоянии остается, но она уже не характерна для региона. Тех же пожаров по этой причине меньше половины.
В прошлом году их произошло 5 786. Основные причины: неосторожное обращение с огнем (4 917 случаев) и нарушение правил безопасности при устройстве и эксплуатации оборудования (280 случаев). В числе причин и поджоги. Их количество в Псковской области неумолимо растет из года в год. 133 произошло только в 2019 году, злоумышленники подожгли 63 автомобиля.
Шалость и неосторожное обращение с огнем — главная причина, по которой гибнут дети. В прошлом году на пожарах погибли трое детей. В результате своей же шалости сгорел трехлетний малыш в Дедовичах. Информация о пожаре поступила очень поздно, вызвать спасателей было просто некому. Настоящая трагедия произошла в Острове ночью 23 июля. В результате пожара в многоквартирном доме погибли четыре человека: двое детей 2011 и 2013 годов рождения, их мама и бабушка.
- Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица, предположительно курение, - пояснил Валерий Филимонов. - Наша лаборатория обнаружила остатки предметов курения под деревянной лестницей, которая вела на второй этаж к этой квартире.
Очень часто на пожарах гибнут люди преклонного возраста, пенсионеры, которые не работают и имеют проблемы со здоровьем.
4 чрезвычайные
ситуации в 2019 году
1. На перегоне Себеж – Заваруйка в районе деревни Кузнецовка (Себежский район) 1 июля локомотив столкнулся с грузовым автомобилем. Двое погибших (машинист и его помощник) и четверо пострадавших.
2. В Новоржевском районе на втором километре дороги Новоржев – Кудеверь 29 ноября водитель рейсового автобуса не справился с управлением, автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. В салоне находились 10 пассажиров, в том числе 7 детей.
3. В декабре выявлена вспышка оспы среди овец и коз в Пушкиногорском районе. Вирус обнаружен в крестьянско-фермерском хозяйстве, где содержалось 1 000 овец, чуть более 100 из них погибли, еще 650 умертвили.
4. В последних числах декабря рейсовый автобус, следовавший по маршруту Минск - Санкт-Петербург, попал в аварию в районе деревни Подборовье Псковского района. Он съехал с дороги и опрокинулся в кювет. С травмами в областную больницу были направлены 16 человек, 3 из них – дети.
4
социально значимых происшествия 2019
года (всего их было 22)
1. В конце января между островом Залита в Псковском озере и материком потерпел крушение мотопараплан. Спасателям удалось спасти парапланериста.
3. В марте произошел пожар в Церковищенском доме-интернате для престарелых и инвалидов, что в Усвятском районе. В учреждении загорелась крыша, 19 человек были эвакуированы.
4. В августе произошел пожар в одном из цехов асфальтового завода в Пскове. Дым распространялся в сторону от города, и никто им не отравился. Подразделениям МЧС удалось удержать огонь от перехода на соседние здания и технику.
2. Неблагоприятные природные явления. Последнее — в октябре. Порывы ветра достигали 25 метров в секунду. Электроснабжение было нарушено в пяти районах на севере области. В Пскове пострадали две женщины: на одну упало дерево, а на другую дорожный знак. Было отключено от электричества 14 социально значимых объектов, повалено 602 дерева, 190 дорожных знаков, повреждено 11 автомобилей и кровли 40 жилых домов.