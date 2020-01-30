От чего гибнут псковичи

В Псковской области в прошлом году на пожарах погибли 76 человек, утонули 33. И это не самые плохие цифры за последние годы. Пятнадцать лет назад ежегодно происшествия только на воде уносили жизни 300 человек.

Я помню, когда только пришел в управление, в Печорском районе на озере перевернулся плот, - вспомнил Валерий Филимонов. - Тогда погибли семь или восемь человек разом, в том числе дети. Все взрослые были в нетрезвом состоянии. Таких ситуаций сейчас нет.

Двадцать лет назад гибель на воде и на пожарах в нетрезвом состоянии в Псковской области была одной из самых высоких по стране. Сейчас регион занимает неплохую позицию по этому показателю.

- Но и мы перестроились, - отметил Валерий Филимонов. - Двадцать лет назад у нас не было такого оснащения, как сейчас. Мы имеем десятки судов, катеров на воздушной подушке, число обученных спасателей мы увеличили в разы.

Гибель в нетрезвом состоянии остается, но она уже не характерна для региона. Тех же пожаров по этой причине меньше половины.

В прошлом году их произошло 5 786. Основные причины: неосторожное обращение с огнем (4 917 случаев) и нарушение правил безопасности при устройстве и эксплуатации оборудования (280 случаев). В числе причин и поджоги. Их количество в Псковской области неумолимо растет из года в год. 133 произошло только в 2019 году, злоумышленники подожгли 63 автомобиля.

Шалость и неосторожное обращение с огнем — главная причина, по которой гибнут дети. В прошлом году на пожарах погибли трое детей. В результате своей же шалости сгорел трехлетний малыш в Дедовичах. Информация о пожаре поступила очень поздно, вызвать спасателей было просто некому. Настоящая трагедия произошла в Острове ночью 23 июля. В результате пожара в многоквартирном доме погибли четыре человека: двое детей 2011 и 2013 годов рождения, их мама и бабушка.

- Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица, предположительно курение, - пояснил Валерий Филимонов. - Наша лаборатория обнаружила остатки предметов курения под деревянной лестницей, которая вела на второй этаж к этой квартире.

Очень часто на пожарах гибнут люди преклонного возраста, пенсионеры, которые не работают и имеют проблемы со здоровьем.