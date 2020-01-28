Говоря по-русски - беда

Руководитель УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников встретился 23 января и вновь открыто ответил на любые вопросы журналистов. Выяснилось, что преступников, которые ограбили почту на два миллиона рублей, ищут лучшие опера, дружинники в разных уголках области получают разное вознаграждение за свою помощь, а мошенников из интернета будут ловить с помощью банков, интернет-провайдеров и сотовых компаний.

Наказали за шум

Уже целых три месяца в области работает так называемый закон о тишине — не на бумаге, как несколько лет до этого, а фактически. Произошло это благодаря подписанию соглашения между МВД и администрацией Псковской области. За три месяца привлекли к административной ответственности 600 человек. Но закон доработать еще придется, потому что нюансы остаются. Уже на ближайшей сессии депутаты областного Собрания будут рассматривать поправки о расширении действия закона, который должен заработать не только в многоквартирных домах, но и на общественных пространствах.

Дружно по преступникам

В первые дни года уже наступившего в социальных сетях журналисты увидели пост псковички, рассказавшей, как вечером на улице Советской ее затащил в арку незнакомый мужчина. Следом шли трое дружинников в повязках, но они никак не отреагировали на происходящее.

Тот факт, о котором вы говорите, нами был детально изучен, мы эту девушку нашли, опросили, и ситуация выглядит чуть-чуть по-другому. Дружинники эту ситуацию видели, но приняли за дружескую шутку. Девушка сама об этом говорит, что было похоже. Дружинников, конечно, контролируем, самостоятельно охраной порядка они не занимаются, находятся на постоянной связи с участковым уполномоченным, сотрудниками ППС. Надо понимать, что дружинники – это обычные инициативные граждане. И дополнительными функциями по охране порядка они не наделены. Их задача обнаружить правонарушение и сообщить об этом в органы внутренних дел. Овсянников Алексей Викторович, руководитель УМВД России по Псковской области

Как заметил спикер, дружинники есть в каждом районе, и они все застрахованы. А в некоторых районах им еще выплачивают стимулирующие, правда, не во всех. Например, в Великих Луках — 500 рублей за смену, а в Дедовичах — 200. Дружинники помогают в борьбе с контрафактным алкоголем — «наливайки» находятся в зоне их пристального внимания, помогают в борьбе с хулиганами, борются с распитием алкоголя в неположенных местах, передают в ГИБДД информацию о нарушениях правил дорожного движения и охраняют порядок на улицах.

Быстрый доступ

Снова подняли тему и интернет-мошенничеств. Каждый день УМВД публикует информацию об очередных кражах с банковских карт, все СМИ о них рассказывают, но все равно находятся те, кто ведется на уловки мошенников. - С киберпреступностью у нас, говоря по-русски, беда, - не скрывает Алексей Овсянников. - Ситуацию переломить не удалось, несмотря на те меры, которые мы принимаем. Кибер-преступление раскрывается чуть ли не проще, чем карманная кража, потому что оставляет больше следов. Но чтобы эти следы зафиксировать, надо быстро обменяться информацией с банками, телефонными компаниями, провайдерами. Руководитель УМВД уже провел встречи с провайдерами, руководителями телефонных компаний и банков, все подписали соглашения на быстрый доступ сотрудников полиции к такой информации. В штате самой полиции появились специализированные подразделения для борьбы с киберпреступлениями.





Ограбление на контроле

Не могли не задать вопрос журналисты и про нашумевшее ограбление почтового отделения на Завеличье в Пскове. Сколько пропало, есть ли подозреваемые? - По факту ограбления почтового отделения возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Создана следственно-оперативная группа, в которую вошли лучшие сотрудники управления Псковской области. Грабители забрали с собой больше двух миллионов рублей. Подозреваемых пока нет, но раскрываемость грабежей в Псковской области выше 80 %. Уверен, что это преступление рано или поздно раскроем, - выразил Алексей Овсянников свою позицию. Напомним, что ограбление произошло утром 15 января. Никто из работников почты не пострадал. В УФПС Псковской области также отметили, что подобные происшествия не отражаются на почтовом обслуживании населения и организаций. Все обязательства перед клиентами будут выполнены в срок и в полном объеме.

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