Жительницу Пскова принимают за должницу из Смоленской области

Наталья Егорова пришла в редакцию «Псковской правды» чуть не плача: «Понимаете, я — гражданка Латвии, поэтому мне ни один банк в России не дает кредит, я даже заработную плату получаю не на банковскую карточку, как это делают почти все сейчас, а на руки, наличкой. А тут такое».

Наталья в Пскове живет много лет и имеет российский вид на жительство. В Латвии у Натальи остались родители, к которым она довольно часто ездит в гости. С некоторых пор ей приходится тратить несколько часов, чтобы пройти границу с российской стороны: ее документы долго и тщательно проверяют соответствующие службы. Причина — огромные долги, которые она якобы никак не оплатит.

- Когда я стала разбираться в ситуации, - рассказывает Наталья, - то оказалось, что в Смоленской области живет женщина с таким же именем, как у меня, с такой же фамилией, датой рождения. У этой женщины огромный долг, в связи с чем ей запрещен выезд за границу.

А проблемы при прохождении границы возникают у Натальи. Ее личность устанавливают очень долго, с собой ей приходится возить множество различных документов.

- Порой это занимает час и более времени, - сетует женщина. - А ведь за мной стоят люди, очередь скапливается, все хотят пройти границу быстрее. Мне часто приходится слышать возмутительные реплики в свой адрес.

По словам Натальи Егоровой, она обращалась к судебным приставам с просьбой помочь в разрешении ситуации, но безрезультатно.

- А в чем проблема, казалось бы? - задается вопросом Наталья. - Я гражданка Латвии, должница — гражданка России, у меня нет отчества, у нее есть. Нет у меня больше сил и нервов никаких стоять часами на границе.

Тогда к приставам обратилась «Псковская правда». В службе пояснили, что причина создавшейся ситуации в том, что идентификационные признаки должника - фамилия, имя, отчество, дата и место рождения - зачастую не дают возможность идентифицировать в конкретном человеке должника по исполнительному производству.

- Наталье Егоровой мы оказали содействие в подготовке и в направлении необходимых документов в Смоленскую область. После получения документов, подтверждающих ошибочную идентификацию, судебный пристав-исполнитель незамедлительно отменяет все наложенные ранее меры принудительного исполнения, - отметила заместитель руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области. Елена Елисеева.

Редакция «Псковской правды» вместе с Натальей Егоровой будет ждать, когда это произойдет.