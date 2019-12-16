Детский гоп-стоп в Любятово

Жизнь избитого чемпиона области по гребле изменилась в один миг. Родители Ильи Соколова переживают, что обидчики их сына уйдут от ответственности.



Пятнадцатилетнего Илью Соколова, ученика школы № 17, избили 3 декабря в Любятово на автобусной остановке. Широкую известность эта история получила благодаря маме Ильи, которая написала о ней в соцсетях, пытаясь найти свидетелей. По словам женщины, к ее сыну подошли трое неизвестных и стали требовать сигареты и деньги. Не получив желаемого, нападавшие избили мальчика и бросили на остановке. Добраться до дому подростку помог таксист, проезжавший мимо. Илью прооперировали в Детской областной больнице. Он серьезно пострадал: у подростка черепно-мозговая травма, перелом носа и орбиты глаза.



- Мой сын спортсмен, чемпион области по гребле, он готовился к следующим соревнованиям. Одна эта история перевернула его жизнь полностью, - рассказала Елена Федорова, мама Ильи. - В ответ на мой пост в соцсетях мне начали писать одноклассники сына с просьбой сохранить их анонимность, поскольку они очень боятся. Они рассказали, что вымогательствам и угрозам подвергались и другие дети. Трое молодых людей нигде не учатся и не работают, отбирают у детей телефоны и деньги. Школьники очень запуганы, боятся рассказать об этом учителям и родителям. Мой сын спрашивает меня: «Как мне дальше жить? Неужели меня никто не защитит?».

Не замалчиваем



Ответы на вопросы подростка пытались искать взрослые за круглым столом, организованным Союзом женщин России. Председатель регионального отделения, член Общественной палаты Псковской области Наталья Никифорова назвала произошедшее вопиющим случаем. - Мы не могли пройти мимо этой ситуации, - пояснила она. - Мы не хотим, чтобы наши дети остались без защиты. И нельзя допустить, чтобы люди перестали доверять власти. В последние дни пошли разговоры, якобы ничего особенного не случилось, обычная драка, и дело вообще не дойдет до суда, его спустят на тормозах. Мы взяли это дело под свой контроль. Проблему нельзя замалчивать. В полиции заверили, что хулиганы не уйдут от ответственности. - Трое несовершеннолетних, напавших на Илью Соколова, установлены, они дают признательные показания, - сказал начальник отделения полиции № 2 УМВД России по городу Пскову Алексей Пиленков. - Никто эту историю замалчивать не собирается. Совершено тяжкое преступление. Данные лица понесут ответственность.

По словам Алексея Пиленкова, полицейские пообщались и с другими детьми. Однако общаются они не очень охотно. - В Любятово преступность не больше, чем в других районах города, - говорит Алексей Пиленков. - Случай с Ильей Соколовым единственный в этом году. На профилактическом учете в отделе по делам несовершеннолетних состоит лишь один ученик семнадцатой школы.

«Заставим бить других»



- Мы ждем Илью в школе и желаем ему скорейшего выздоровления, - говорит директор школы № 17 Светлана Алексеева. - Мы проводили свое расследование, нашли детей-свидетелей, установили, что преступники — бывшие ученики нашей школы, мы их адреса сообщили участковому. Дети действительно были очень запуганы хулиганами, но постепенно они рассказали, что им угрожали, говорили: «Не принесете деньги, будем вас бить. Либо заставим вас бить других детей». Мы заинтересованы, чтобы негодяи получили срок.