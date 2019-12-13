Щас как рванет!

В Управлении МЧС России по Псковской области озабочены надвигающимися новогодними праздниками. А точнее, использованием пиротехники жителями региона. Поэтому специалисты МЧС вновь напомнили, как правильно покупать фейерверки, хлопушки и прочие петарды, так чтобы впоследствии не было мучительно больно. В прямом смысле.

Прежде всего, помните, что все пиротехнические изделия подлежат обязательному подтверждению их соответствия установленным требованиям в форме декларирования соответствия или сертификации. В этих документах указывается класс опасности (всего их пять). При этом, по общему правилу, пиротехнические изделия бытового назначения не могут иметь класс опасности выше III-го.

Фейерверки покупайте только в местах официальной продажи в магазинах, отделах и секциях магазинов, павильонах и киосках, обеспечивающих сохранность продукции.

Не покупайте фейерверки в не регламентированных для этих целей местах или у «знакомых», поскольку, скорее всего, приобретете не сертифицированное или нелегальное изделие.

Витрины с образцами пиротехнических изделий в торговых помещениях должны обеспечивать возможность ознакомления покупателя с надписями на изделиях и исключать любые действия покупателей с изделиями, кроме визуального осмотра. В торговых помещениях магазинов самообслуживания реализация пиротехнических изделий может производиться только в специализированных секциях продавцами-консультантами, непосредственный доступ покупателей к пиротехническим изделиям при этом должен быть исключен.

Продавец должен довести до покупателя информацию о подтверждении соответствия этих изделий установленным требованиям, о наличии сертификата или декларации о соответствии и по требованию потребителя должен ознакомить его с одним из следующих документов:

-сертификатом или декларацией о соответствии;

-копией сертификата, заверенной держателем подлинника сертификата, нотариусом или органом по сертификации товаров, выдавшим сертификат;

-товарно-сопроводительными документами, оформленными изготовителем или поставщиком (продавцом) и содержащими по каждому наименованию товара сведения о подтверждении его соответствия установленным. Эти документы должны быть заверены подписью и печатью изготовителя (поставщика, продавца) с указанием его адреса и телефона.

При покупке фейерверков обратите внимание на упаковку: на ней должны отсутствовать увлажненные места, разрывы и другие повреждения. Покупая фейерверк с товарным знаком, Вы действительно приобретете качественное изделие, поскольку каждый изготовитель дорожит своим добрым именем.

На пиротехнической продукции должны быть адреса или телефоны производителя (для российских предприятий) или оптового продавца (для импортных фейерверков). Это гарантирует качество и безопасность изделий.

К каждому пиротехническому изделию в обязательном порядке должна быть приложена инструкция (руководство) по применению (эксплуатации), содержащая выделенный шрифтом текст об опасности предмета и ограничения по его применению. Инструкция может быть нанесена на корпусе или его потребительской упаковке при условии обеспечения четкости и различимости текста. Инструкция может быть приложена также к изделию при условии наличия на нем и в инструкции однозначных идентификационных признаков. Инструкция по эксплуатации пиротехнического изделия должна содержать:

-ограничения по условиям обращения и применения пиротехнического изделия;

-способы безопасной подготовки, запуска (при необходимости);

-меры по предотвращению самостоятельного срабатывания пиротехнических изделий и пожаров от них;

-размеры опасной зоны;

-срок годности или гарантийный срок и дату изготовления;

-способы безопасной утилизации;

-предупреждения об опасности пиротехнического изделия, выделенные шрифтом или сопровождаемые словом «ВНИМАНИЕ»;

-информационные элементы производителя (реквизиты);

-однозначные идентификационные признаки пиротехнического изделия;

-информацию о сертификации и другие сведения, обусловленные спецификой пиротехнического изделия.

Текст инструкции (руководства) по эксплуатации (применению) должен быть на русском языке, шрифт текста – четкий и хорошо различимый.

В общем, если не поленитесь и обратите внимание на все эти детали, то и праздник ваш будет безопасным!