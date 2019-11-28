Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Происшествия

Ночевал в машине с двумя кошками

Погорельцы с улицы Розы Люксембург, переехавшие в Псков с Донбасса, просят о помощи

Текст:
Наталья Баранова
28 ноября 2019 года, 16:49
Фото: Андрей Степанов
0

Анатолий Копыльцов с женой Мариной приехали в Псков из Донбасса два года назад и снимали половину частного дома.

- У соседки, которая снимала вторую половину дома, в 21.10 загорелся потолок, - рассказал «Псковской правде» Анатолий. - Огонь очень быстро перекинулся к нам. Выскочили на улицу в чем были, хорошо хоть документы успели спасти. Я совсем недавно получил российский паспорт.

Жену и соседку Анатолий отвез переночевать в хостел. А сам остался в машине караулить двух поросят и кур.

У Копыльцовых сгорели все вещи, бытовая техника — компьютер, холодильник, микроволновка.

- Я выскочила на улицу в тренировочном костюме и тапочках, - рассказывает Марина Копыльцова. - Сегодня знакомая принесла из храма, который собирает вещи, теплую куртку и обувь.

Сейчас у Копыльцовых есть только одежда, что на них, и домашние животные. Они просят всех неравнодушных людей помочь небольшим денежным переводом или старой бытовой техникой.

Семья не располагает свободными средствами. Анатолий бывший шахтер, сейчас получает пенсию 10 тысяч рублей. Марина работает кассиром в магазине.

ВАЖНО

Телефон Анатолия Копыльцова, привязанный к банковской карте: 8-900-996-48-45.

Сейчас супруги ищут новое съемное жилье. Сегодня хотят посмотреть дом в Псковском районе. Они даже готовы сделать ремонт, было бы где разместиться самим и животным.

- Главное, что живы остались. Дай бог, денег заработаем, - говорит Марина.

Пожар в частном доме на улице Розы Люксембург, 14 в Пскове произошел, по предварительным данным, из-за короткого замыкания электропроводки.

Сообщение о возгорании в жилом доме на две семьи поступило пожарным 27 ноября в 21:21. Сгорели кровля, одна двухкомнатная квартира выгорела по всей площади, в другой - огонь повредил комнату.

Пожар тушили 16 человек. Пожарные спасли соседний жилой дом, две надворные постройки и легковой автомобиль и не дали огню перекинуться на соседние дома.

Столб огня поднялся так высоко, что его видели из разных уголков города. На время тушения полиция перекрыла съезд с улицы Максима Горького на улицу Розы Люксембург.

  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments
Дновско-порховская Венеция

Происшествия
19 ноября 10:46

Дновско-порховская Венеция

Огороды, подвалы и гаражи жителей двух районов из-за сильных дождей оказались залиты водой, повторение паводка возможно весной
Дело о площадке-невидимке

Происшествия
6 ноября 15:45

Дело о площадке-невидимке

Диванные эксперты «зафиксировали» в Острове потустороннюю активность
Взятки не гладки

Происшествия
5 ноября 11:12

Взятки не гладки

Житель Острова может сесть на пять лет за неудачную попытку дать взятку начальнику ГИБДД в Порхове
  • Как создавать креативные Instagram Stories, расскажет эксперт на втором Псковском медиафоруме
  • Стало известно, какой будет программа второго Псковского медиафорума (РЕГИСТРАЦИЯ)
  • В Псковской области ввели штрафы за игнорирование депутатских запросов
  • В 2020 году средняя заработная плата в Псковской области вырастет до 28 тысяч рублей
  • Спектакль «Голоса православного Пскова» покажут с использованием компьютерной графики
  • Опубликовано расписание хоккейного турнира на Кубок губернатора Псковской области
  • Дальнобойщик-белорус поблагодарил пушкиногорских полицейских за раскрытие кражи денег из его автомобиля
  • Трое детей погибли на пожарах с начала года в Псковской области
  • «Мы лучшие и это не случайно»: главврач «Центра СПИД» о победе во всероссийском конкурсе
  • С понижением температуры воздуха в Псковской области в 2 раза увеличилось число пожаров
  • Жители псковского поселка Паневик уже скоро смогут пользоваться новой дорогой
  • В Пскове стали известны адреса приёма вещей благотворительной акции «Щедрый вторник»
  • Автомобильную переправу через ручей Петь восстановили в Пушкиногорском районе
  • До 1 декабря жителям Псковской области нужно определиться с переводом пенсионных накоплений
  • В Пскове будущие мамы узнали о важности установки детских автомобильных кресел
  • Синоптики рассказали, какие сюрпризы от погоды ждать в декабре в Псковской области
  • В 40-дневный Рождественский пост вступают православные жители Псковской области

    • 27 ноября

  • В День казачьей культуры псковичей будут развлекать танцами, играми, песнями и забавами
  • Жителя великолукского общежития подозревают в краже электронных денег у своей соседки
  • Как правильно пользоваться огнетушителем, напомнили жителям Псковской области
  • Следователи: псковича, который ранил ножом детского врача, поместили под стражу
  • Стало известно, какое оборудование для диагностики и лечения онкологии поступило в Псков и Великие Луки
  • В Себеже 28 ноября будет работать мобильная приёмная прокурора области
  • В Свердловской области задержали мошенника, обманувшего в интернете великолучанина
  • На ближнем Завеличье в скором времени заработают два новых светофора
  • Тайны бумажных денег раскроют посетителям выставки в псковском торговом комплексе
  • Псковички вернулись с победами из Москвы, выйдя на татами против друг друга
  • Индивидуальные скидки получат псковичи, отправившись в тур по новостройкам 30 ноября
  • Троих браконьеров задержали в Пыталовском районе за убийство двух косуль
  • «Храни вас Бог»: обматеривший полицейского глава Печорского района попрощался в соцсетях

    • Новости

    Плати меньше, успевай больше

    Общество
    Ольга Нефёдова 28 ноября 10:06

    Плати меньше, успевай больше

    Как электронные сервисы упрощают жизнь

    Похозяйничали

    Происшествия / Преступление
    31 октября 10:09

    Похозяйничали

    В Куньинском районе лесничий с женой напилили леса на 38 миллионов рублей
    Обесточен Мирожский монастырь, включая уникальный собор с фресками

    Происшествия
    28 октября 18:34

    Обесточен Мирожский монастырь, включая уникальный собор с фресками

    Ель опрокинула опоры в Мирожском монастыре, а в Святогорском ураган дуб во время службы упал на ворота