Ночевал в машине с двумя кошками

Анатолий Копыльцов с женой Мариной приехали в Псков из Донбасса два года назад и снимали половину частного дома.

- У соседки, которая снимала вторую половину дома, в 21.10 загорелся потолок, - рассказал «Псковской правде» Анатолий. - Огонь очень быстро перекинулся к нам. Выскочили на улицу в чем были, хорошо хоть документы успели спасти. Я совсем недавно получил российский паспорт.

Жену и соседку Анатолий отвез переночевать в хостел. А сам остался в машине караулить двух поросят и кур.

У Копыльцовых сгорели все вещи, бытовая техника — компьютер, холодильник, микроволновка.

- Я выскочила на улицу в тренировочном костюме и тапочках, - рассказывает Марина Копыльцова. - Сегодня знакомая принесла из храма, который собирает вещи, теплую куртку и обувь.

Сейчас у Копыльцовых есть только одежда, что на них, и домашние животные. Они просят всех неравнодушных людей помочь небольшим денежным переводом или старой бытовой техникой.

Семья не располагает свободными средствами. Анатолий бывший шахтер, сейчас получает пенсию 10 тысяч рублей. Марина работает кассиром в магазине.