Дело о площадке-невидимке

По одному адресу демонтировали советский металлолом, по другому - поставили современную детскую площадку. Этих двух событий хватило знатокам из социальных сетей быстро сочинить гипотезу о потемкинских дворах в Острове. Между тем местные жители откровениями диванных аналитиков возмущены: «Дайте нам клеветника, мы его растерзаем!»

В соцсетях после визита губернатора Михаила Ведерникова в Остров начали разлетаться слухи. Был бы повод. И повод нашелся. Среди прочего губернатор осмотрел детскую площадку в Острове-3. Местные жители создали территориальное общественное самоуправление, выиграли грант и благоустроили свой двор. Поставили и новенькую, яркую детскую площадку. Губернатор увиденному вместе с островичами порадовался и призвал и других жителей области следовать примеру: «Если еще кто-то думает, стоит ли создавать ТОС, будет ли реальная польза, могут приехать в Остров-3». Про успешный островский опыт подробно рассказала и «Псковская правда».