Дело о площадке-невидимке

По одному адресу демонтировали советский металлолом, по другому - поставили современную детскую площадку. Этих двух событий хватило знатокам из социальных сетей быстро сочинить гипотезу о потемкинских дворах в Острове. Между тем местные жители откровениями диванных аналитиков возмущены: «Дайте нам клеветника, мы его растерзаем!»
В соцсетях после визита губернатора Михаила Ведерникова в Остров начали разлетаться слухи. Был бы повод. И повод нашелся. Среди прочего губернатор осмотрел детскую площадку в Острове-3. Местные жители создали территориальное общественное самоуправление, выиграли грант и благоустроили свой двор. Поставили и новенькую, яркую детскую площадку. Губернатор увиденному вместе с островичами порадовался и призвал и других жителей области следовать примеру: «Если еще кто-то думает, стоит ли создавать ТОС, будет ли реальная польза, могут приехать в Остров-3». Про успешный островский опыт подробно рассказала и «Псковская правда».
Губернатор уехал, а по городу прошел злой шепоток. Мол, качели-то с горками демонтировали в другом дворе и в Остров-3 перенесли к приезду начальства. Показуха! Гастролирующая потемкинская площадка!
Осень осенью, но мы решили не оставлять ситуацию без внимания. В наступившую эпоху пост-правды многим сложно отделить реальность от вымысла.
Связались по телефону с сопредседателем ТОС Валентиной Шарыгиной. Ее происходящее сильно возмутило и расстроило.
Нашу площадку привезли из Таганрога в упаковке. Я лично встречала машину, помогала ее разгружать и устанавливать площадку! Непонятно, что за сплетня и кому это нужно! Мы лично писали этот грант, площадка наша, честно выигранная и стоять мы будем за нее горой! Нам чужого не надо, но и своего не отдадим. А статью за клевету еще никто не отменял. Дайте нам этого клеветника, мы его растерзаем!
Валентина Шарыгина, сопредседатель ТОС - На прошлой неделе в городе демонтировали лишь одну площадку по адресу Меркурьева, 18, - рассказал глава Островского района Дмитрий Быстров. - Там речь даже не о площадке, а всего лишь об одной детской горке и качелях, которые были в аварийном состоянии. Сейчас в районе создана комиссия, которая обследует детские площадки и в случае аварийного состояния их демонтирует. Мы же не хотим, чтобы наши дети получали травмы.
Благодаря объединению в ТОС в Острове появилась новая детская площадка.
Фото Сергея Герасимова.
В Пскове, к слову, тоже есть такая комиссия. Ее создали после того, как в областном центре серьезно пострадал ребенок — мальчик лишился селезенки из-за аварийных качелей.
Сообщение о демонтаже детской площадке оказалось фейковым.
Фото из социальных сетей.
По словам Дмитрия Быстрова, в Островском районе тратят около миллиона рублей в год на установку новых детских площадок.
То есть диванные эксперты связали два события и сделали железобетонный вывод: тут демонтировали, туда установили. Пыль в глаза пускают, понимаешь!
Правда, как видим, оказалась, куда проще.
- Если вы хотите, чтобы в вашем дворе появилась новая детская площадка, нужно обратиться с заявлением в районную администрацию, - посоветовал Дмитрий Быстров. - Конечно, заявление должно быть не от одного человека, а от сообщества жителей. А список дворов, площадки которых подлежат демонтажу, можно узнать в отделе ЖКХ районной администрации, либо позвонить в свою управляющую компанию. Или, что еще лучше, создавайте ТОС!