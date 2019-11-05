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Происшествия

Взятки не гладки

Житель Острова может сесть на пять лет за неудачную попытку дать взятку начальнику ГИБДД в Порхове

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Мария Соколова
5 ноября 2019 года, 11:12
Фото: regnum.ru
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Водитель попался пьяным за рулем и пытался спасти права. Однако деньги — 30 тысяч, которые он принес в кабинет нового начальника дорожной полиции, — так и остались лежать на подоконнике.

Августовским днем сотрудники ГИБДД остановили на дороге Нестрино-Остров в Порховском районе легковой автомобиль с сильно затемнёнными стеклами. Это и послужило основанием для проверки машины, так как по закону ездить с настолько затонированными окнами нельзя. Сотрудники полиции начали составлять протокол, поговорили с водителем и предположили, что мужчина ехал пьяным. Освидетельствование догадку подтвердило.

Пьяный водитель — из Острова, но попался в соседнем районе. Его машину отправили на штрафстоянку возле райотдела полиции в Порхове. Куда и пришел наш горе-водитель, чтобы забрать своего железного коня после уплаты штрафа. И, видимо, на месте решил «уладить» проблему, чтобы его не лишали водительских прав. Предложив начальнику районной ГИБДД взятку.

— Приехал он около восьми вечера, — вспоминает начальник ГИБДД ОМВД России по Порховскому району Борис Шорохов. — Зашел ко мне и положил 30 тысяч рублей на чемодан на подоконнике. Чтобы административный протокол за пьяную езду был уничтожен, и дело не направляли в суд. Его до этого предупреждал, что дача взятки — это уголовно наказуемое деяние. Он все равно положил деньги. Я покинул кабинет и сообщил вышестоящему руководству, после чего оперативная группа его з­адержала.

Борис Шорохов работает в должности начальника с августа. Говорит, что взятку ему попытались дать впервые. А водитель, пытаясь уйти от наказания за езду в нетрезвом виде, оказался под еще более тяжким обвинением — дача взятки должностному лицу.

Дело было передано в следственный комитет, затем в прокуратуру района. Прокурор утвердил обвинительное заключение.

— Житель Острова обвиняется в покушении на совершение преступления, так как оно не было доведено до конца, — говорит прокурор Порховского района Юрий К­равченко.

Уголовное дело направлено в Порховский районный суд. Обвиняемому грозит штраф в размере до 1,5 миллиона рублей или до 5 лет лишения свободы. Да и водительского удостоверения он лишился. 

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