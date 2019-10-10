Выжила в чаще

84-летняя Ольга Ильинична пошла за грибами и заблудилась. Провела в лесу две ночи, прежде чем позвонила в службу спасения. До последнего думала справиться своими силами, не хотела никого беспокоить. В гдовской деревеньке Сельцы она живет летом. Зиму, как правило, проводит в Сланцах (Лениградская область). В деревне летом хорошо: свежий воздух, огород, лес опять же рядом. За грибами Ольга Ильинична ходить любит, да и врачи предписали ей пешие прогулки.

НАДЕЯЛАСЬ НА СЕБЯ

В понедельник, 23 сентября, в районе обеда она решила дойти до леса, посмотреть, есть ли там что. По дороге встретила односельчанку, сказала, что буквально заглянет — и домой. Но в этот день обратно в деревню не вернулась. Тревогу никто не забил, потому что в Сельцах женщина жила одна, ближайшие родные — в Сланцах и в Санкт-Петербурге. — Телефон у нее с собой был, — рассказывает начальник отдела ОМВД России по Гдовскому району Григор Григорян. — И она даже звонила своему младшему внуку, но, видимо, смогла убедить его, что выберется сама. Два дня и две ночи провела в лесу Ольга Ильинична, прежде чем позвонила в службу спасения. Рассказывая, что потерялась, женщина высказала предположение, где она может быть. Сразу после этого телефон у нее отключился. На поиски отправились 2 поисково-спасательных отряда и 20 сотрудников полиции гдовского отдела. — Мы прошли по тем местам, которые Ольга Ильинична нам указала в качестве ориентира, — вспоминает Григор Григорян, который не только возглавил спасательную операцию, но и лично в ней участвовал. — Но безрезультатно. Впоследствии выяснилось, что указанное женщиной место находилось аж в 9 км от ее реального расположения.

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НАШЛИ, ГДЕ НЕ ОЖИДАЛИ

Следующие два дня поисков результатов не дали. К тому моменту участие в них принимали и местные жители, и волонтеры из Питера, которые подключились по просьбе старшего внука Ольги Ильиничны. — В субботу, 28 сентября, мы вновь выдвинулись в лес. Разбились на четыре группы, — говорит Григор Григорян. — Три отправились отрабатывать места, которые ранее уже осматривались, а наша, четвертая, выдвинулась туда, куда никому бы и в голову не пришло пойти. Перейдя две речки, миновав болотистую местность и оказавшись в смешанном лесу, они услышали голос. Через 250-300 метров увидели Ольгу Ильиничну. До ближайшего населенного пункта было около полутора-двух километров. — Видно было, что она истощена, хоть еще и держится, — рассказывает начальник отдела. — Она попыталась сама идти, но не смогла. Мы соорудили носилки и вынесли ее из леса, где уже ждала скорая.

КСТАТИ В августе 2018 года 57-летний Виктор Прокофьев из своей деревни Могутово в Струго-Красненском районе ушёл на тихую охоту, а вернулся почти через неделю в соседнюю деревню, истощенный, со сбитыми в кровь ногами и без грибов. «Псковская правда» разыскала горе-грибника и расспросила, как он выжил в лесу.

ПЕЛА И ВСПОМИНАЛА