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Происшествия

Выжила в чаще

Неделю без еды провела бабушка в гдовских лесах, спасаясь песнями

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Ольга Нефёдова
10 октября 2019 года, 09:28
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84-летняя Ольга Ильинична пошла за грибами и заблудилась. Провела в лесу две ночи, прежде чем позвонила в службу спасения. До последнего думала справиться своими силами, не хотела никого беспокоить.

В гдовской деревеньке Сельцы она живет летом. Зиму, как правило, проводит в Сланцах (Лениградская область). В деревне летом хорошо: свежий воздух, огород, лес опять же рядом. За грибами Ольга Ильинична ходить любит, да и врачи предписали ей пешие прогулки.

НАДЕЯЛАСЬ НА СЕБЯ

В понедельник, 23 сентября, в районе обеда она решила дойти до леса, посмотреть, есть ли там что. По дороге встретила односельчанку, сказала, что буквально заглянет — и домой.

Но в этот день обратно в деревню не вернулась. Тревогу никто не забил, потому что в Сельцах женщина жила одна, ближайшие родные — в Сланцах и в Санкт-Петербурге.

— Телефон у нее с собой был, — рассказывает начальник отдела ОМВД России по Гдовскому району Григор Григорян. — И она даже звонила своему младшему внуку, но, видимо, смогла убедить его, что выберется сама.

Два дня и две ночи провела в лесу Ольга Ильинична, прежде чем позвонила в службу спасения. Рассказывая, что потерялась, женщина высказала предположение, где она может быть. Сразу после этого телефон у нее отключился.

На поиски отправились 2 поисково-спасательных отряда и 20 сотрудников полиции гдовского отдела.

— Мы прошли по тем местам, которые Ольга Ильинична нам указала в качестве ориентира, — вспоминает Григор Григорян, который не только возглавил спасательную операцию, но и лично в ней участвовал. — Но безрезультатно.

Впоследствии выяснилось, что указанное женщиной место находилось аж в 9 км от ее реального расположения.

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НАШЛИ, ГДЕ НЕ ОЖИДАЛИ

Следующие два дня поисков результатов не дали. К тому моменту участие в них принимали и местные жители, и волонтеры из Питера, которые подключились по просьбе старшего внука Ольги Ильиничны.

— В субботу, 28 сентября, мы вновь выдвинулись в лес. Разбились на четыре группы, — говорит Григор Григорян. — Три отправились отрабатывать места, которые ранее уже осматривались, а наша, четвертая, выдвинулась туда, куда никому бы и в голову не пришло пойти.

Перейдя две речки, миновав болотистую местность и оказавшись в смешанном лесу, они услышали голос. Через 250-300 метров увидели Ольгу Ильиничну. До ближайшего населенного пункта было около полутора-двух километров.

— Видно было, что она истощена, хоть еще и держится, — рассказывает начальник отдела. — Она попыталась сама идти, но не смогла. Мы соорудили носилки и вынесли ее из леса, где уже ждала скорая.

КСТАТИ

В августе 2018 года 57-летний Виктор Прокофьев из своей деревни Могутово в Струго-Красненском районе ушёл на тихую охоту, а вернулся почти через неделю в соседнюю деревню, истощенный, со сбитыми в кровь ногами и без грибов. «Псковская правда» разыскала горе-грибника и расспросила, как он выжил в лесу.

ПЕЛА И ВСПОМИНАЛА

Все обошлось. В гдовской больнице под наблюдением врачей Ольга Ильинична провела несколько дней. Говорит, что все эти дни в лесу ничего не ела и не пила — боялась отравиться. А еще практически не спала.

— Я когда внуку все рассказала, он мне приказал сесть на ближайший пенек и никуда не ходить. Я так и сделала, — говорит Ольга Ильинична. — И вот, чтобы не уснуть и отчаянию не поддаться, я ходила вокруг этого пенька и пела, а иной раз вспоминала войну, мне тогда пять лет было, детство послевоенное вспоминала. Всплакну немного, а потом приказываю себе успокоиться и не расстраиваться.

Сейчас Ольга Ильинича в Сланцах и чувствует себя хорошо, но продолжает переживать, что из-за своей невнимательности оторвала от работы такое количество людей.

— Я всем очень благодарна, — говорит она. — Мне показалось, что нашли меня очень быстро. А с каким вниманием ко мне отнеслись в больнице. Всем большое спасибо. 

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