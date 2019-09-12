Как мошенники зомбируют псковичей

Большинство жертв современных мошенников никогда их в глаза не видели и вряд ли увидят. Перевести деньги мошеннику вместо сотрудника турфирмы, работника службы безопасности, парикмахера или однокурсника — попасть в лапы злоумышленника можно в обычных бытовых ситуациях. Разбираем с полицией наиболее частые схемы и выясняем, как в них не попасть. Случай из реальной жизни. Моей. Воскресенье проводила вдвоем с телефоном и случайно наткнулась в соцсети на тур в Латвию. Хорошая программа, красивые картинки, захотелось попинать желтеющие листья вблизи развалин какого-то замка. Поэтому сразу же в группе турфирмы поинтересовалась наличием мест. И не особо надеясь, что мне в выходной день все бросятся отвечать, закрыла страницу и отправилась по своим делам. Однако и 10 минут не прошло — вижу на экране смартфона всплывающие сообщения: «Да, места есть», «Сколько мест нужно?» «Какая умничка. В выходной работает!» — только и подумала я. При этом мне не показалось подозрительным ни то, что сотрудница турфирмы пишет в группе от своего имени, ни то, что, не дождавшись моего ответа на стене группы, стала атаковать меня в личных сообщениях. Я даже не заметила, что наш диалог начался сразу же с просьбы предварительной оплаты тура. Я уже точно решила ехать, поэтому не против была сразу оплатить поездку. С телефона зашла на сайт турфирмы, но пока разбиралась в навигации, услужливая девушка успела прислать запрос на денежный перевод в соцсети. В этот момент я уже была в дороге, о чем ей и сообщила, пообещав через полчаса, добравшись до места, отправить деньги. Вместо обычного в таких случаях ответа: «Конечно, как вам удобнее» — я получила следующее: «Данное действие займет вообще несколько минуточек, так как сейчас я формирую заявочку по людям». Надо сказать, что сотрудницы этой турфирмы всегда исключительно корректны и тактичны и никогда еще не торопили меня с оплатой поездок. Я слегка удивилась, но опять же списала все на человеческий фактор (ну, может, девушка хочет пораньше закончить работу?) — и ничего не заподозрила. Операция по переводу денег действительно заняла немного времени. Но вместо подтверждения оплаты тура я получила от собеседницы… следующий запрос на перевод! Пояснение к нему было забавным: «По второму запросу перейдите и сделайте аналогичное действие. Только сейчас списания не будет, так как данный запрос сформирован через службу безопасности вашего банка для подтверждения платежа».

КСТАТИ 5 сентября в почтовое отделение на стационарный телефон поступил звонок. Человек представился сотрудником службы безопасности почтовой службы и сказал, что сегодня нельзя принимать коммунальные платежи. На что оператор сообщила, что уже приняла несколько платежей. Тогда мужчина попросил сотрудницу вернуть эти деньги, чтобы их выслать людям. Он попросил положить их себе на банковскую карту, а затем перевести ему. Однако банковской карты у женщины не оказалось, поэтому средства — примерно 8 тысяч рублей — она отправила на мобильный телефон звонившего. Естественно, он оказался не сотрудником почты, а мошенником.

И ТУТ, КАК ГОВОРИТСЯ, ДО МЕНЯ ДОШЛО

Ну а дальше было общение в чате с консультантами моего банка, которые подтвердили мое опасение, что денежки тю-тю и никаких шансов вернуть их у меня нет. И что вообще — лучше бы заблокировать все карты и счета во избежание несанкционированных списаний. Правда, потом все же выяснилось, что ничего блокировать мне не нужно, потому что никаких сведений о своих банковских картах я не сообщала. Но зато я отправила мошеннице свой номер телефона. Так что, возможно, он уже попал в базу данных, скажем так, наивных людей, которых реально развести на деньги. И теперь вполне возможен звонок среди ночи с просьбой перевести деньги попавшему в беду сыну, которого у меня нет. Я отправилась в полицию. Как рассказали в УМВД по Псковской области, такие виды мошенничества, как телефонный звонок якобы от родственника, попавшего в полицию или в ДТП с просьбой перечислить деньги, сейчас не так часты. Хотя все же периодически случаются.

В декабре прошлого года была целая серия таких преступлений — 13 эпизодов. Обоих мошенников поймали.

Александр Полатовский,

старший оперуполномоченный по особо важным делам управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области, майор полиции

Зато популярность набирают другие виды дистанционных преступлений. Александр Полатовский назвал три самых распространенных мошеннических схемы.

ЗВОНКИ ОТ «БАНКОВ»

Злоумышленники звонят, представляясь сотрудниками служб безопасности, сообщают, что с банковской карты совершена подозрительная транзакция, и советуют защитить сбережения. И в ходе разговора получают всю необходимую им информацию по банковской карте. Например, способ узнать у растерявшегося человека сумму средств на счете очень простой. Сейчас практически все в магазинах расплачиваются банковской картой. Поэтому человеку сообщают, что последние операции по карте он производил, например, в «Пятерочке» или в «Магните». А затем просят вспомнить его, сколько средств оставалось на карте после покупки. Выяснив остаток по карте, узнают и реквизиты: номер карты, срок действия карты и cvc-код (три цифры на обратной стороне банковской карты, которые никогда, никому, ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать). После этого людям приходят СМС с паролем, в которых четко прописано, что сообщать пароль нельзя даже сотрудникам банка. Однако держатель карты сообщает пароль злоумышленникам и теряет деньги. По словам полицейского, такие преступления вышли на первое место благодаря развитию IP-телефонии, когда в аренду можно взять любой виртуальный номер. Обычно преступники звонят с телефонных номеров, похожих на номера банков — с кодами 495, 499, 8 800. Также возможна подмена номера, когда с помощью специального программного обеспечения реальный номер злоумышленник меняет на любой желаемый. — В этом году много таких преступлений зафиксировано. Только за август по области зарегистрировано 84 факта, — поделился полицейский статистикой. — Людей как будто зомбируют. И они все выкладывают злоумышленникам. Причем среди пострадавших как пенсионеры, так и молодежь.

СОВЕТ Служба безопасности банка никогда не связывается с клиентами по телефону и тем более не рассылает СМС с просьбой перезвонить. В случае такого звонка нужно самостоятельно перезвонить в банк, набрав телефон на обратной стороне банковской карты.

ПОКУПКА-ПРОДАЖА ТОВАРОВ В ИНТЕРНЕТЕ

Интернет-площадки по покупке-продаже товаров тоже становятся полем деятельности мошенников. Здесь сумма ущерба может быть от пары тысяч рублей до сотен тысяч. Обычно существует два варианта развития событий. Первый: человек, потенциальный потерпевший, что-то продает. Ему звонят, говорят, что хотят купить товар и намерены внести предоплату. И опять же в ходе разговора «покупатели» узнают данные банковской карты, якобы делают на нее перевод и, чтобы этот перевод подтвердить, просят сообщить пароль из СМС. Таким образом злоумышленник выводит все средства с карты либо этой картой оплачивает в интернет-магазине какой-нибудь дорогостоящий товар, например айфон. Второй способ: Злоумышленник размещает информацию о каком-либо товаре. Покупатель находит этот товар и вносит предоплату. Однако товара так и не получает. — Были случаи, когда человек покупал трактор и вносил за него 150 тысяч предоплаты, а в итоге оставался без трактора и без денег, — говорит Александр Полатовский.

ВЗЛОМ СТРАНИЦЫ В СОЦСЕТЯХ

Взломав аккаунт в соцсети, мошенник от имени хозяина страницы просит деньги у его друзей. Иногда для убедительности скидывает фото банковской карточки с измененным в фотошопе именем владельца. И многие люди стараются выручить «друга» деньгами. Иногда мошенники пытаются сыграть на чувствах своих потенциальных жертв. Взломав аккаунт, злоумышленник не просит денег, а просто меняет фотографию хозяина страницы на траурную свечу и рассылает всему списку контактов известие о смерти родственника. После этого сердобольные знакомые сами спрашивают данные карты, чтобы хоть немного выручить «друга» в трудной ситуации.

СОВЕТ Прежде чем переводить деньги другу в соцсети, нужно связаться с ним по телефону. Или задайте другу в переписке вопрос, ответ на который мошенник точно знать не может. Например, бывшего однокурсника можно спросить имя-отчество декана, такую информацию он точно не забудет спустя годы, а мошенник знать ее не может.

КАК ЕЩЁ МОГУТ ОБМАНУТЬ