Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Происшествия

Вандалы снова разгромили центр Острова

Пострадали два памятника, в городе не осталось целой скамейки (ФОТО)

Текст:
Наталья Баранова
23 июля 2019 года, 10:20
Фото: из сообщества «Псковский Остров» «ВКонтакте»
0

Нынешний погром оказался серьезнее прошлогоднего.

Ровно год назад «Псковская правда» рассказывала, как от рук распоясавшихся подростков-хулиганов пострадал недавно отреставрированный парк Победы. Вышедшие утром на работу коммунальщики увидели погнутые скамейки, опрокинутые урны и обезображенную Доску почета. И вновь жители маленького Острова кипят от возмущения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Вандалы разгромили в Острове Парк Победы
— Мы просто в шоке! Весь парк разгромили! — не скрывает эмоций заместитель главы Островского района Юлия Колпинская, с которой «Псковская правда» связалась после того, как 16 июля в интернете обнародовали фотографии парка после погрома. — У нас был настолько серьезный стресс, что некоторые даже плакали. В городе не осталось ни одной целой скамейки! Мы сейчас подсчитываем ущерб — 69 скамеек изуродовано. Погнуты, поцарапаны, отколоты элементы.

В прошлом году, чтобы привести в порядок парк Победы после нашествия вандалов, потребовалось 120 тысяч рублей. В этом году явно расходы будут больше. Вандалы не ограничились урнами и скамейками — серьезно пострадал памятник герою войны, освободителю Острова майору Рымару. Памятник упал и раскололся пополам.

— Мы его склеили с помощью цемента и поставили, — рассказывает Юлия Колпинская. — Но это пока временная мера, готовимся отмечать День города. В будущем памятнику потребуется более серьезный ремонт.

Второй памятник — воинам-интернационалистам — к счастью, пострадал меньше.

Вандалы снова разгромили центр Острова
Всех трех хулиганов поймали быстро, их предшественники в прошлом году отделались легким испугом.
Фото из сообщества «Псковский Остров» «ВКонтакте».
Вандалы снова разгромили центр Острова
Всех трех хулиганов поймали быстро, их предшественники в прошлом году отделались легким испугом.
Фото из сообщества «Псковский Остров» «ВКонтакте».
Вандалы снова разгромили центр Острова
Всех трех хулиганов поймали быстро, их предшественники в прошлом году отделались легким испугом.
Фото из сообщества «Псковский Остров» «ВКонтакте».
Вандалы снова разгромили центр Острова
Всех трех хулиганов поймали быстро, их предшественники в прошлом году отделались легким испугом.
Фото из сообщества «Псковский Остров» «ВКонтакте».
Вандалы снова разгромили центр Острова
Всех трех хулиганов поймали быстро, их предшественники в прошлом году отделались легким испугом.
Фото из сообщества «Псковский Остров» «ВКонтакте».

Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.

Вандалов задержали по горячим следам. Погром устроили местные подростки, двоим по четырнадцать лет, старшему в этой компании — семнадцать.

— Беснующихся в парке подростков заметил патрульный ГИБДД, — рассказали в пресс-службе областного УМВД. — Также один из местных жителей, который вышел из-за шума на балкон, хорошо разглядел хулиганов и запомнил. Он спустился на улицу и сказал патрульному, что готов их опознать. Одного из хулиганов сотрудник ГИБДД задержал сразу, двоих поймали на следующий день.

Сейчас в отношении всех троих хулиганов возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 статьи 214 «Вандализм». Им может грозить штраф до 40 тысяч рублей или исправительные работы сроком до года. Возможно, в процессе следствия статью переквалифицируют и на более серьезную — «Вандализм», часть 2. Она предусматривает и более суровое наказание — до трех лет лишения свободы.

Однако прошлогодние хулиганы отделались легким испугом. Подростки раскаялись на суде, их родители частично возместили ущерб. А судья учел, что за подобное правонарушение их привлекли впервые. В положение одного их хулиганов даже вошли в районном Центре занятости. Мальчишку устроили на временные работы на одно из местных предприятий.

— Ну, заплатили родители в прошлом году по пятьсот рублей. Разве же это мера воздействия? — недоумевает Юлия Колпинская. — Наказание должно быть более серьезным. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments
Жизнь до и после

Происшествия / ДТП
8 июля 18:43

Жизнь до и после

Мама 6-летней Верочки, погибшей в апреле под колесами мотоцикла, боится, что водитель уйдет от ответственности (ВИДЕО)
Детская распродажа

Происшествия / Преступление
5 июля 14:25

Детская распродажа

Молодая псковичка не хотела отдавать нежеланного ребенка в приют и решила сама найти ему новую семью
Глазами очевидца: что известно о стрельбе по детям в Великих Луках

Происшествия
20 июня 16:43

Глазами очевидца: что известно о стрельбе по детям в Великих Луках

Ребята во дворе дома играли в футбол. Внезапно раздался хлопок. Пуля попала прямо в спину одному из футболистов

  • Михаил Ведерников – псковичам: В наших силах преумножить переданное нам наследие
  • Застолье с бесплатным угощением организовал для ветеранов великолукский мясокомбинат
  • Миллионный штраф и 20 лет тюрьмы грозит псковичу, делавшему закладки наркотиков
  • Оксана Фёдорова пригласила юных псковичей поучаствовать в конкурсе комиксов (ВИДЕО)
  • Обменивать незарегистрированное оружие на деньги призывают жителей Псковской области
  • Известна вероятная причина пожара, унесшего жизни четверых человек в Острове
  • Путин поручил Медведеву отменить 0+ после вопроса псковской журналистки на Медиафоруме в Сочи
  • Сразу шесть жилых комплексов смогут посетить участники нового Тура по новостройкам Пскова
  • Компания «Экопром» вывезла мусор с Дня города Пскова и молодёжного форума «Без границ»
  • Как продвигается ремонт дорог в регионе, расскажет Борис Ёлкин в пресс-центре «Псковской правды»
  • Обгоревшие тела двух детей и двух женщин обнаружили в Острове после ночного пожара
  • Фестиваль колокольного звона и виртуальная экскурсия по местам боевой славы: куда сходить в Пскове 23 июля
  • Высоких результатов добились псковские гребцы на соревнованиях в Московской области
  • Великолучанин поругался с подвыпившей подругой и угодил в больницу с ножевым ранением
  • Продолжают поиск пропавшего в Псковском районе 77-летнего мужчины (ФОТО)
  • В великолукскую деревню Золотково благодаря прокуратуре вернулась горячая вода
  • Почетный гражданин Пскова Николай Мишуков презентовал несколько новых песенных сборников
  • На фестиваль «Когда мы были на войне…» приглашают жителей Псковской области 2 августа

    • 22 июля

  • В Пыталовском районе прошли торжества в честь освобождения от немецко-фашистских захватчиков
  • Пропавшая в Великих Луках школьница найдена
  • Певица Натали поделилась фотографиями с экскурсии по Пскову
  • На благоустройство площади Дома культуры в Усвятах выделено 1,5 млн рублей
  • На экологический праздник в Псков привезут фотовыставку и викторину
  • Сергей Мезенцев поздравил с 90-летием жительницу Новоржевского района
  • В Пскове вводятся новые правила благоустройства
  • Михаил Ведерников поблагодарил псковские власти за подготовку к Ганзе в части благоустройства города
  • Михаил Пашков покинет пост главы Новоржевского района
  • Гостей праздника в честь княгини Ольги в Вытутах накормят ухой
  • В Великих Луках пропала 10-летняя девочка
  • В Псковской области пройдет фестиваль «Словенское поле - 2019»

    • Новости

    Разбирали завалы дом за домом, спасли котёнка

    Общество
    Мария Соколова 23 июля 11:54

    Разбирали завалы дом за домом, спасли котёнка

    Псковские спасатели рассказали о работе в затопленной Иркутской области, поделились фотографиями и видео

    Аистоубийцы

    Происшествия
    17 июня 16:44

    Аистоубийцы

    Одни люди в ночи расстреливали аистов, другие - отчаянно их пытались спасти
    Молния уничтожила купол церкви в Камно

    Происшествия / ЧП
    28 мая 14:06

    Молния уничтожила купол церкви в Камно

    Огонь чудом не тронул икону Николая Чудотворца (ФОТО)