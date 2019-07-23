Вандалы снова разгромили центр Острова

Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.Вандалов задержали по горячим следам. Погром устроили местные подростки, двоим по четырнадцать лет, старшему в этой компании — семнадцать.
— Беснующихся в парке подростков заметил патрульный ГИБДД, — рассказали в пресс-службе областного УМВД. — Также один из местных жителей, который вышел из-за шума на балкон, хорошо разглядел хулиганов и запомнил. Он спустился на улицу и сказал патрульному, что готов их опознать. Одного из хулиганов сотрудник ГИБДД задержал сразу, двоих поймали на следующий день.
Сейчас в отношении всех троих хулиганов возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 статьи 214 «Вандализм». Им может грозить штраф до 40 тысяч рублей или исправительные работы сроком до года. Возможно, в процессе следствия статью переквалифицируют и на более серьезную — «Вандализм», часть 2. Она предусматривает и более суровое наказание — до трех лет лишения свободы.
Однако прошлогодние хулиганы отделались легким испугом. Подростки раскаялись на суде, их родители частично возместили ущерб. А судья учел, что за подобное правонарушение их привлекли впервые. В положение одного их хулиганов даже вошли в районном Центре занятости. Мальчишку устроили на временные работы на одно из местных предприятий.
— Ну, заплатили родители в прошлом году по пятьсот рублей. Разве же это мера воздействия? — недоумевает Юлия Колпинская. — Наказание должно быть более серьезным.