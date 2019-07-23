Вандалы снова разгромили центр Острова

Ровно год назад «Псковская правда» рассказывала, как от рук распоясавшихся подростков-хулиганов пострадал недавно отреставрированный парк Победы . Вышедшие утром на работу коммунальщики увидели погнутые скамейки, опрокинутые урны и обезображенную Доску почета. И вновь жители маленького Острова кипят от возмущения.

— Мы просто в шоке! Весь парк разгромили! — не скрывает эмоций заместитель главы Островского района Юлия Колпинская, с которой «Псковская правда» связалась после того, как 16 июля в интернете обнародовали фотографии парка после погрома. — У нас был настолько серьезный стресс, что некоторые даже плакали. В городе не осталось ни одной целой скамейки! Мы сейчас подсчитываем ущерб — 69 скамеек изуродовано. Погнуты, поцарапаны, отколоты элементы.

В прошлом году, чтобы привести в порядок парк Победы после нашествия вандалов, потребовалось 120 тысяч рублей. В этом году явно расходы будут больше. Вандалы не ограничились урнами и скамейками — серьезно пострадал памятник герою войны, освободителю Острова майору Рымару. Памятник упал и раскололся пополам.

— Мы его склеили с помощью цемента и поставили, — рассказывает Юлия Колпинская. — Но это пока временная мера, готовимся отмечать День города. В будущем памятнику потребуется более серьезный ремонт.

Второй памятник — воинам-интернационалистам — к счастью, пострадал меньше.