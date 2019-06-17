Аистоубийцы

Очередной случай непонятной человеческой жестокости произошёл в посёлке Славковичи Порховского района. Об этом «Псковская правда» узнала из соцсетей.

«ЗВЕРИ» И ПТИЦЫ

«Подскажите, что делать? В с. Славковичи Порховского района неизвестные ночью растреляли гнездившихся аистов, одного убили (нашли возле столба, на котором гнездо), другого ранили. Раненый ходит по полю с опущенным крылом, но подойти не дает. Жалко до глубины сердца. Чем помочь, как помочь - не знаем. Впервые столкнулась с такой людской жестокостью по отношению к птицам». Такой пост опубликовала 11 июня в соцсетях Ирина Егорова. Это сообщение о человеческой жестокости вызвало бурю негодования и взрыв эмоций людей. «Ничего святого у людей не осталось, скоты» - это самый мягкий эпитет, которым читатели награждали людей, совершивших это. А между тем, местные жители отчаянно пытались помочь птицам. Уже к вечеру Ирина опубликовала следующий пост, чтобы успокоить всех неравнодушных: «Слава Богу, мир не без добрых людей. Подключилась к помощи начальник Управления ветеринарии по Псковской области Баданина Вера Николаевна и Марина Васильевна Сиденко, орнитолог из Волонтёрского центра помощи аистам «Дом Белого Аиста». Раненого аиста мы отвезли до трассы Псков-Порхов и передали волонтерам. Волонтеры - молодые люди, добрые, отзывчивые и бескорыстные, аиста повезли до Пскова, а там его должна забрать Марина Васильевна и отвести в Гдов. Гдовская ветеринарная станция готова его принять завтра и прооперировать. Главное, чтобы он дожил и перенес операцию. Полиция была, у убитого аиста было обнаружено пулевое ранение». Чтобы узнать, что произошло в Славковичах, «Псковская правда» позвонила в волость. Там подтвердили, что аистов у них спасали, и подсказали номер телефона местной жительницы Галины Васильевны Матвеевой, у которой эти аисты на столбе и жили. До той самой трагической ночи. - Столб с аистиным гнездом стоит у меня в 20-ти метрах от дома, под самым окошком, - рассказала нам Галина Матвеева. – Аисты поселились этим летом, у них вроде бы было гнездо на соседней улице на дереве. Но дерево упало, гнездо разрушилось – вот они к нам и прилетели. И облюбовали наш столб. Стали вить гнездо, веточки собирали, любовно так укладывали – мы с соседями всё любовались на них. Даже сами веточки им на видное место клали, чтобы удобнее было собирать!

КСТАТИ Но вдруг аисты куда-то пропали, не было их видно. Люди подумали, может, в другое место куда улетели.

- А в ту ночь, с 10 на 11, мне не спалось: мирная сторожевая собака всю ночь рвалась с цепи и лаяла куда-то в пустоту, её никак не успокоить было. Я слышала, что на другом конце улицы молодёжь какая-то на машинах приехала, отдыхали там, музыку слушали. Часа в 2-3 ночи встала, чтобы успокоительное выпить, шум на улице не давал уснуть. Смотрю – в гнезде никого нет. Присмотрелась, около забора лежит что-то. Подошла – а это аист, мёртвый уже! Думала, может быть, крыльями за провода зацепился да ударило его насмерть током. Днём сосед Александр помог Галине Васильевне аиста захоронить. - А потом мне соседи и говорят, мол, на соседней улице аист ходит – уж не твой ли? Крыло волочит, да в окна домов смотрит с такой надеждой в глазах, будто просит помощи. И сказали, что слышали выстрелы ночью. А потом обнаружили и второго аиста на вспаханном поле, за домом. - Я подумала, тоже мёртвый. Но попросила соседей, Александра и Татьяну, сходить посмотреть, живой ли. Аист оказался живым, но у него было раздроблено крыло. Затем инициативу в свои руки взяла ещё одна соседка, Ирина – спасибо ей большое! Она сразу же позвонила в полицию и зоозащитникам. Зоозащита подсказала, как поймать аиста: накинуть на него сетку. У Александа как раз была рыболовная сеть, её накинули на аиста и поймали. Вышли на Гдовский волонтёрский питомник для аистов, вызвали волонтёров. Помогали спасать аиста все соседи: Александр с Татьяной и Ирина: - Александр с Татьяной поехали в магазин, нашли большую коробку, накидали тряпок, просверлили дырочки для воздуха. Только потом посадили туда птицу и повёзли навстречу волонтёрам – а то у нас дорога до Подсев очень плохая. Марина потом созванивалась с волонтёрами. От неё я знаю, что 12 числа нашего аиста прооперировали – но, к сожалению, ему ампутировали крыло. Не будет теперь летать он, - грустно заметила собеседница. Как заметила Галина, после обращения в полицию приезжали сотрудники, днём 11 числа. Попросили выкопать мёртвого аиста, это была аистиха – и все увидели, что она застрелена, пуля попала ему прямо в гузку.

КСТАТИ Теперь стражи порядка проверяют всех, у кого дома есть оружие.

- Недавно вот и соседа Александра проверяли – он охотник, тоже ружьё имеет. Но это явно не охотники, а молодёжь, при чём наши же, местные. И они целенаправленно по аистам стреляли! Я не могу, так плакала – это же наши аисты были, даже собака их знала, соседи все любовались на них… А вчера, 16 июня, снова были слышны выстрелы, и теперь на футбольном поле чайка сидит с подбитым крылом! Это надо же додуматься – прямо в посёлке чуть ли не под окнами стрелять! Сегодня аист, а завтра что, по людям стрелять начнут? Страшно! И никак в голове не укладывается, как это можно руку на такую красивую птицу поднять. Мы теперь внукам не знаем как сказать, что наших аистов расстреляли. Скажем, наверное, что они улетели. Следом «Псковская правда» позвонила и Марине Сиденко, орнитологу, руководителю волонтёрского центра помощи аистам «Дом Белого Аиста»: - Нам позвонила Ирина, и рассказала, мол, так и так, не знаем куда обратиться – у нас тут подстреленный аист. Я подсказала ей, что сначала надо позвонить в дежурную часть, оставить заявление. Потому что стрельба в населённом пункте – это серьёзное правонарушение. Затем рассказала, как поймать аиста сеткой. Затем Марина Сиденко стала искать волонтёров-добровольцев, кто сможет привезти аиста с Порховского района в Гдовский. Тут же откликнулся Евгений Егоров, он и вёз аиста. К спасению аиста подключили и начальника Управления ветеринарии по Псковской области Веру Баданину. Марина Сиденко позвонила начальнику управления, описала ситуацию – так и так, аисту нужна операция. - Спасибо Вере Николаевне, она обратилась к врачам-ветеринарам в Гдовском районе. Спасибо и врачам – они не отказались и согласились провести операцию, хоть с дикими птицами они обычно и не работают. В свой выходной праздничный день, 12 июня, сотрудники Гдовской станции по борьбе с болезнями животных Светлана Зимина и Инна Малых прооперировали птицу. Левое крыло полностью ампутировали. - Аист молодей – очень терпеливый, я ему каждый день делаю перевязки и уколы. Он поправляется. Жалко, что он никогда не сможет летать… Как заметила Марина Сиденко, это уже не первый случай птичьего «расстрела». Четыре года назад Острове средь бела дня местный предприниматель также застрелил аиста. Было сделано вскрытие убитой птицы, 4 месяца местная полиция думала, возбуждать уголовное дело или нет. В итоге дело не возбудили, а срок наказания за административное нарушение тоже истёк – и убийцу аиста просто отпустили. - Хотелось бы, чтобы в этой ситуации дело не спустили на тормозах, и эти люди не ушли от наказания, - заметила собеседница. - Потому что наказывать за такие убийства – надо! В пресс-службе УМВД России по Псковской области нам подтвердили, что в курсе произошедшего, по данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего. Кстати, в «Доме Белого Аиста» на попечении Марины находится 15 аистов, только 3 из них могут летать. Выращивают здесь и аистят – их 5 малышей. А значит, у нашего аиста будет своя компания, пусть и нелетающая.