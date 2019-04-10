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Происшествия

Убил по пути

Псковский браконьер подстрелил беременную самку лося, носившую двух детёнышей

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Ольга Нефёдова
10 апреля 2019 года, 17:32
Фото: goloscelinnika.ru
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«Газель», мчавшуюся в два часа носи по шоссе, около Палкино заметили сотрудники ДПС. Проверяя машину, в салоне они обнаружили мешки с мясом. Водитель признался, что убил лося. Уже потом на месте добычи были обнаружены голова животного, куски шкуры, копыта, кишки и эмбрионы. Эта была трехлетняя самка и в апреле она должна была родить двух лосят.

В машине находились трое. Все – жители Пскова. За рулем – мужчина 1953 года рождения. Пассажиры – его сын и 18-летний внук.

- На дороге их остановили сотрудники ДПС, никакой наводки не было, обычная проверка, - рассказали «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области. – При осмотре машины в салоне нашли мешки с мясом животного.

Увидел - убил

Этот факт зарегистрировали в отделении полиции по Палкинскому району, туда же доставили и всех участников дела.

На допросе водитель Газели во всем сознался и указал место добычи животного. Пристрелил он его в Пыталовском районе. Позднее по месту проживания мужчины сотрудники полиции изъяли охотничье ружье, из которого был сделан выстрел, и патроны соответствующего калибра.

- Сам мужчина - охотник, имеет лицензию, и ружье у него зарегистрировано в надлежащем порядке, - отметили в полиции. - О запрете на охоту знал, свои действия объяснил тем, что ехал по своим делам, увидел лося, в машине лежало ружье. Не удержался.

Сын и внук стали свидетелями происшествия. Ни в убийстве животного, ни в его разделке они участия не принимали. Так, во всяком случае, утверждают.

На место убийства и разделки лосихи – это оказалась трехлетняя самка - выехала опергруппа из Пыталово, специалист Госветслужбы и охотовед Опочецкого лесничества. Они нашли голову лосихи, куски ее шкуры, копыта, кишки и два эмбриона. В распоряжении редакции есть фотографии, сделанные оперативниками, но мы приняли решение их не публиковать: наше издание читают, в том числе, несовершеннолетние дети.

Под статью

В соответствии с правилами сейчас охота на лося запрещена. Для нее есть свои сроки – с 1 октября по 31 декабря.

Ущерб, причиненный незаконными действиями охотника, оценен в 400 000 рублей. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота». Санкция предусматривает штраф до 500 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо исправительные работы до двух лет, либо лишение свободы до двух лет.

- К сожалению, случаи незаконной охоты выявляются ирегулярно, - сообщил начальник отдела охраны и использования животного мира комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Сергей Екимов. - Мы всячески стараемся с этим бороться: охотоведы постоянно проводят рейды, работаем с населением, рассказываем о наиболее вопиющих случаях.

В числе последних - произошедшие в марте. Сотрудники ДПС 14 числа задержали двух человек, которые незаконно убили самку европейской косули. Ущерб оценили в 200 000 рублей. А спустя пять дней были остановлены еще трое, в их машине найдены тушки самца и самки – снова это были косули. Размер ущерба в последнем случае составил 320 000 рублей.

- Что касается лосей, то минимальная ставка ущерба составляет 80 000 рублей, - объяснил Сергей Екимов. - Если убита самка, то это число умножается на коэффициент 5, если самец на 3.

Не первый случай

Третий год подряд производственный охотничий контроль за участком, где была убита самка лося, осуществляет охотничье угодье «Энергия».

- Наши егеря постоянно проводят рейды, курсируют по всему участку, - рассказывает руководитель угодья Геннадий Приходько. - Мы работаем с местными охотниками, которые могут что-то рассказать, где, может, слышали выстрел или еще что, любую информацию отрабатываем.

Сотрудники охотугодья, как только этот участок под свою охрану взяли, так всячески стараются ухаживать за ним: заготавливают сено, солонцы обустраивают для лосей.

- Вот они у нас и живут, - говорит Геннадий Приходько. – А люди, видимо, прознали, пользуются этим. Территории же огромные, уследить за всеми очень сложно. Вот и на этот раз кто-то воспользовался тем, что был уже вечер и егеря ушли домой.

Год назад в этих лесах убили лосиху. Тогда виновных, к сожалению, не нашли. На этот раз повезло больше.

- Самое обидное, что эта лосиха вынашивала двух лосят, - говорит руководитель угодья. – Уже в апреле они должны были родиться, и фонд бы пополнился. Важно, не спускать людям такое.

КСТАТИ

С начала года в следственные органы было передано 7 дел по факту незаконной охоты. За 2018 год таких дел было 21, из них только по трем виновные были привлечены к ответственности. Возмещенный ущерб в этом году составил 489 000 рублей, в прошлом – 1 млн 24 тысячи рублей.

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