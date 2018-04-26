Смертельный пал

В Себежском районе 14 апреля погиб 71-летний пенсионер. Он бросился самостоятельно тушить горящую траву, от дыма потерял сознание и упал в огонь.

Все обстоятельства этого трагического происшествия еще предстоит выяснить правоохранительным органам. Сейчас известно, что пенсионер возвращался из райцентра, увидел, что горит трава и бросился ее тушить, чтобы огонь не распространился дальше и не перекинулся на дома и хозяйственные постройки.

- В деревне Белькино, где все случилось, прописано восемнадцать человек, а живут постоянно всего человек шесть, - рассказала глава администрации городского поселения Себеж Галина Малютина. – Но там много дачников, погибший тоже был из их числа.

- По предварительным данным, он отравился продуктами горения, - рассказал руководитель Опочецкого межрайонного следственного отдела Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области

Алексей Тимофеев. – Потерял сознание и упал в горящую траву. Соседи увидели, вызвали скорую и полицию.

Спасти пенсионера не удалось.

- Нас вызвала полиция, мы приехали, когда они уже были на месте, - рассказал заместитель начальника Себежской пожарной части Сергей Башкирцев. – Огонь распространился еще на 30 метров от погибшего пенсионера. Конечно, ему не самому нужно было бросаться тушить огонь, а вызвать нас, встретить пожарную машину и показать кратчайший путь к месту происшествия. Я всем рекомендую так поступать. Сейчас 99 % людей ходят с мобильными телефонами. Странно, что он не позвонил пожарным.

Будет штраф

Уже 71 случай пала травы зарегистрировали в Псковской области в нынешнем пожароопасном сезоне, который начался с 28 марта. Всего выгорело 69 гектаров земли. Об этом рассказал заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Псковской области Владимир Якунин в пресс-центре «Псковской правды» 20 апреля. Первый пал травы зарегистрировали 8 апреля.

По словам Якунина, ведомство проводит профилактические рейды и сходы граждан, раздает листовки, печатает заметки в СМИ. 27 человек привлекли к административной ответственности.

Административным кодексом предусмотрена ответственность за пал травы: штрафы для граждан от 2 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц от 6 до 15 тысяч, для юридических от 150 до 200 тысяч рублей. Во время введения особого противопожарного режима на территории региона штрафы вырастают в два раза. В прошлом году такой режим на несколько дней вводили в конце мая в четырех районах Псковской области.

- Если в результате пала травы произошел пожар, который нанес вред имуществу и ущерб превысил 250 тысяч рублей, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении виновника пожара, - сказал Владимир Якунин.

Сейчас правоохранительные органы проводят проверку по факту пожара в Печорском районе, 14 апреля в деревне Павловы Блины огонь уничтожил дом и несколько хозпостроек. Следствие пока рассматривает несколько версий, но местные жители говорят, кто-то из деревни поджег сухостой.

- Нам позвонили и попросили о помощи в 15.30, в 16 часов мы с дружинником были на месте, - «Псковская правда» связалась с главой Лавровской волости Печорского района Кириллом Кононовым. – Огонь распространился очень быстро, дом и постройки уже догорали. Я попросил местных жителей пройти по месту выжига травы, чтобы убедиться, что огонь потушили везде. Таким образом удалось заметить, что тлеет баня у соседей, и залить ее водой. Палы травы – серьезная угроза. Люди были дома и не смогли спасти свое имущество. Из-за порывов ветра огонь перекинулся даже через асфальтированную дорогу.

По словам соседей, жители сгоревшего дома перебрались пять лет назад в Печорский район из Санкт-Петербурга. Сейчас они снова уехали в Петербург.

Кирилл Кононов говорит, что жители Лавровской волости уже давно ждут строительства пожарного депо. Земельный участок под него выделили еще в 2010 году. Теперь местные жители собирают подписи, чтобы ускорить процесс.

Убирайте траву сами

С этого года правила противопожарного режима обязывают владельцев производить уборку сухой травы и покос на своих участках. А на примыкающих к лесу участках производить опашку. В идеале сухую траву с участка нужно собрать и вывезти. Но если вы все-таки решили собранную траву сжечь, Владимир Якунин напомнил правила. Во-первых, костер можно разводить на расстоянии 50 метров от домов и хозпостроек. Территория вокруг костра на 25-30 метров должна быть очищена от горючих материалов. Под рукой обязательно должны быть мобильный телефон и средства защиты. И прежде, чем сжигать траву, изучите прогноз погоды, убедитесь, что в ближайшее время не ожидается сильного ветра.

Если вы решили развести костер, следует знать, что для него должна быть подготовлена яма глубиной не менее 30 см либо металлическая емкость. Огонь можно разводить на расстоянии не менее 50 метров до жилых домов, 30 метров до лиственного леса и 100 метров до хвойного. Территория вокруг костра в радиусе 10 метров должна быть очищена от горючих материалов. Также в районе, где вы его разводите, не должен быть объявлен особый противопожарный режим.