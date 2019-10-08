Не вынес тяжести

Совсем недавно мы рассказывали о ЧП в Себежском районе, когда пролет автомобильного моста на 300-м километре автомобильной дороги Толкачево — Себеж — Заситино рухнул вместе с въехавшим на него легковым автомобилем «Нива». Чтобы узнать подробности, «Псковская правда» съездила на место событий, а также поинтересовалась в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству возможными причинами обрушения моста и количеством таких потенциально опасных объектов по области.

Мост мог обрушиться из-за воздействия на него тяжеловесного транспортного средства весом свыше 23 тонн, считают в комитете. Проезд такого транспорта по мосту запрещен, на что указывали соответствующие дорожные знаки на подходе к сооружению.

— По предварительной имеющейся информации, исходя из характера обрушения, оно произошло вследствие нерасчетного воздействия на мост разовой сверхтяжелой нагрузки, превышающей допустимые показатели, — говорится в официальном ответе на запрос.

И заодно напомнили, что это ГИБДД отвечает за скоростной режим и выполнение требований дорожных знаков водителями.