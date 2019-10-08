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Происшествия / ЧП

Не вынес тяжести

В Псковской области каждый седьмой мост может оказаться опасным

Текст:
Светлана Синцова
8 октября 2019 года, 13:01
Фото: Андрей Степанов
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Совсем недавно мы рассказывали о ЧП в Себежском районе, когда пролет автомобильного моста на 300-м километре автомобильной дороги Толкачево — Себеж — Заситино рухнул вместе с въехавшим на него легковым автомобилем «Нива». Чтобы узнать подробности, «Псковская правда» съездила на место событий, а также поинтересовалась в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству возможными причинами обрушения моста и количеством таких потенциально опасных объектов по области.

Мост мог обрушиться из-за воздействия на него тяжеловесного транспортного средства весом свыше 23 тонн, считают в комитете. Проезд такого транспорта по мосту запрещен, на что указывали соответствующие дорожные знаки на подходе к сооружению.

— По предварительной имеющейся информации, исходя из характера обрушения, оно произошло вследствие нерасчетного воздействия на мост разовой сверхтяжелой нагрузки, превышающей допустимые показатели, — говорится в официальном ответе на запрос.

И заодно напомнили, что это ГИБДД отвечает за скоростной режим и выполнение требований дорожных знаков водителями.

Не вынес тяжести
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Фото Андрея Степанова.
Не вынес тяжести
Воспользуйтесь стрелочками, чтобы перейти к следующей фотографии.
Фото Андрея Степанова.
Не вынес тяжести
Воспользуйтесь стрелочками, чтобы перейти к следующей фотографии.
Фото Андрея Степанова.
Не вынес тяжести
Воспользуйтесь стрелочками, чтобы перейти к следующей фотографии.
Фото Андрея Степанова.
Не вынес тяжести
Воспользуйтесь стрелочками, чтобы перейти к следующей фотографии.
Фото Андрея Степанова.
Не вынес тяжести
Воспользуйтесь стрелочками, чтобы перейти к следующей фотографии.
Фото Андрея Степанова.
Не вынес тяжести
Воспользуйтесь стрелочками, чтобы перейти к следующей фотографии.
Фото Андрея Степанова.
Не вынес тяжести
Воспользуйтесь стрелочками, чтобы перейти к следующей фотографии.
Фото Андрея Степанова.
Не вынес тяжести
Воспользуйтесь стрелочками, чтобы перейти к следующей фотографии.
Фото Андрея Степанова.
Кроме того, техническое состояние самого моста оценивалось как неудовлетворительное:

— Мост не отвечал современным требованиям, предъявляемым к мостовым сооружениям: недостаточный габарит проезжей части, сниженные показатели грузоподъемности в связи с устаревшими проектными нагрузками, локальное выщелачивание бетона конструкций с оголением арматуры. Для приведения моста через реку Неведрянка в нормативное техническое состояние требовался капитальный ремонт, — признались в комитете.

Отрезанных от транспортного сообщения населенных пунктов нет. Отрезанных нет, а вот неудобства, чтобы добраться домой, есть.

Сейчас «Псковавтодор» готовит конкурс для разработки проектно-сметной документации на капитальный ремонт моста в 2019-2020 гг. Ориентировочная стоимость капитального ремонта моста составляет около 120 миллионов руб. Окончательная стоимость будет понятна после разработки проекта и госэкспертизы. 

КСТАТИ

Всего на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Псковской области находится 508 мостовых сооружений. Из них на 70 объектах введено ограничение по грузоподъемности.

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