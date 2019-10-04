Смертельная тренировка

Изначально ДТП находилось в ведении УМВД. Но когда выяснились детали, что это был тренировочный процесс, встал вопрос о безопасности оказании услуг по спортивной подготовке. Поэтому руководитель следственного управления СК России по Псковской области генерал-майор юстиции Пётр Крупеня, получив эту информацию, поручил следователям провести процессуальную проверку в отношении лиц, ответственных за работу спортивной секции, на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

— 23 сентября в 16:35 на пятом километре автодороги Великие Луки — Новосокольники вблизи деревни Фотьево автомашина марки «ГАЗель» наехала на 10-летнего велосипедиста, который в составе группы осуществлял тренировочный заезд, — рассказал Антон Доброхотов, старший помощник руководителя СУСК РФ по Псковской области. — Мальчик скончался на месте происшествия.

В понедельник, 23 сентября, под Великими Луками произошла трагедия. 10-летнего спортсмена сбил автомобиль, ребенок погиб. О том, почему дети тренируются на шоссе, а не в недавно построенном велоцентре, пыталась разобраться «Псковская правда».

«Псковская правда» поговорила с жителями Великих Лук.

Елена С. хорошо знает эту дорогу:

— Поворотов непросматриваемых очень много, рельеф — спуски и подъемы, обочины узкие, песочные. В дождь дорога скользкая, узкая, повороты резкие. На этой трассе очень часто происходят аварии, много смертельных случаев. Поток машин в обе стороны, особенно в рабочие дни, первую половину субботы и вторую воскресенья, большой. Мы часто наблюдали такую картину, когда маленькие мальчики или девочки (в шлеме — не понятно) сидят на обочине дороги и плачут от бессилия, что им обратно не доехать. Мы останавливались как-то и спрашивали: ребенок ждал на обочине тренера. При этом машину сопровождения мы далеко от этого ребенка видели. Я часто мужу говорила, что не дело таких маленьких бросать.

На дороге не стоят знаки по ограничению скорости движения автомобилей, то есть разрешенная скорость — 90 километров в час. Об этом рассказал Алексей Г.:

— Знаки об ограничении скорости 40 километров в час есть только в границах деревни Фотьево, далее, если двигаться со стороны города, идет довольно прямой участок с небольшим перепадом высот, а вот уже на подъезде к Аршахинским прудам дорога имеет S-образную форму (сначала правый поворот, а потом сразу левый). Повороты относительно крутые и не позволяют просматривать дорожную обстановку вдали. Далее, за прудами, дорога продолжает быть извилистой и относительно узкой с подъемами и спусками.

О том, что там уже не первый год тренируются маленькие спортсмены, знают почти все местные жители. Но сейчас они задаются вопросом, почему тренировки проходят там, если в Великих Луках есть спортивный велоцентр. Об этом мы поговорили с великолучанкой Екатериной М., которая хорошо знакома с ситуацией:

— Велоцентр велосипедисты используют. Но большая проблема в том, что до него не на чем добраться. Не выделены автобусы для велосекций, а у нас они находятся в противоположных концах города, общественный транспорт тоже отсутствует. Я сама не тренер, но своего ребенка обкатываю на велотреке. В основном там отдыхают горожане, безопасность отсутствует вообще. Вчера мы там были, и одновременно с нами по этим дорожкам катались лыжероллеры, бегали обычные люди и спортсмены-одиночки и гуляли молодые семьи с маленькими детьми, хотя для них есть отдельная детская площадка. За порядком никто не следит, единственного работника я видела только при въезде на велоцентр. Из-за деревьев нет обзора. У некоторых деревьев обнажена корневая система, я считаю, что из-за этого дерево может просто упасть.

Собеседница заметила, что на велотреке невозможно ехать равномерно, нет прямых, где можно разогнаться. Другими словами, он не совсем подходит для велотренировок. К тому же занятия должны проходить каждый день, но велогрупп много, и все они просто не смогут тренироваться в одном месте. Также на велоцентре нет ни раздевалок, ни помещений для спортсменов на случай дождя. Зато есть место для хранения велосипедов и другой техники, для того чтобы ее сдать в аренду горожанам.

Екатерина подчеркнула, что дети из спортивной школы всегда занимаются на шоссе. И всегда группу спортсменов сопровождает машина с проблесковыми маячками — как правило, сзади. Но водители не притормаживают, а мчат во весь опор.

В тот роковой день маленьких велосипедистов тоже сопровождала машина, и ничего не предвещало беды:

— Мы знаем этого тренера — она хорошая и ответственная, — заметила Екатерина. — Секция бесплатная, все выдается, дети еще и на лыжах катаются, и в бассейне плавают. Единственное, что нарушил тренер, это вывез на дорогу детей младше 14 лет. А остальное все сделал по правилам. Даня был очень хороший мальчик, послушный, спокойный. Но, к сожалению, ему не хватило опыта, а водитель не предусмотрел возможность падения велосипедистов. Очень жаль его.

Сейчас, по словам собеседницы, велотренировки не проводятся. Да и сезон уже, считай, закончился. Но маленькие спортсмены, несмотря на случившееся, не хотят уходить из велосекции.