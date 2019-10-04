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Происшествия / ЧП

Смертельная тренировка

10-летний великолучанин погиб, тренируясь на велосипеде на дороге. Потому что доехать до велоцентра непросто

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Мария Соколова
4 октября 2019 года, 18:05
Фото: из социальных сетей
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В понедельник, 23 сентября, под Великими Луками произошла трагедия. 10-летнего спортсмена сбил автомобиль, ребенок погиб. О том, почему дети тренируются на шоссе, а не в недавно построенном велоцентре, пыталась разобраться «Псковская правда».

— 23 сентября в 16:35 на пятом километре автодороги Великие Луки — Новосокольники вблизи деревни Фотьево автомашина марки «ГАЗель» наехала на 10-летнего велосипедиста, который в составе группы осуществлял тренировочный заезд, — рассказал Антон Доброхотов, старший помощник руководителя СУСК РФ по Псковской области. — Мальчик скончался на месте происшествия.

Изначально ДТП находилось в ведении УМВД. Но когда выяснились детали, что это был тренировочный процесс, встал вопрос о безопасности оказании услуг по спортивной подготовке. Поэтому руководитель следственного управления СК России по Псковской области генерал-майор юстиции Пётр Крупеня, получив эту информацию, поручил следователям провести процессуальную проверку в отношении лиц, ответственных за работу спортивной секции, на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Смертельная тренировка
Из мальчишки мог вырасти большой спортсмен. Но неосмотрительность взрослых поставила трагическую точку.
Фото из социальных сетей
КСТАТИ

Гибель ребенка на велотренировке вызвала бурю эмоций и обсуждений.

«Псковская правда» поговорила с жителями Великих Лук.

Елена С. хорошо знает эту дорогу:

— Поворотов непросматриваемых очень много, рельеф — спуски и подъемы, обочины узкие, песочные. В дождь дорога скользкая, узкая, повороты резкие. На этой трассе очень часто происходят аварии, много смертельных случаев. Поток машин в обе стороны, особенно в рабочие дни, первую половину субботы и вторую воскресенья, большой. Мы часто наблюдали такую картину, когда маленькие мальчики или девочки (в шлеме — не понятно) сидят на обочине дороги и плачут от бессилия, что им обратно не доехать. Мы останавливались как-то и спрашивали: ребенок ждал на обочине тренера. При этом машину сопровождения мы далеко от этого ребенка видели. Я часто мужу говорила, что не дело таких маленьких бросать.

На дороге не стоят знаки по ограничению скорости движения автомобилей, то есть разрешенная скорость — 90 километров в час. Об этом рассказал Алексей Г.:

— Знаки об ограничении скорости 40 километров в час есть только в границах деревни Фотьево, далее, если двигаться со стороны города, идет довольно прямой участок с небольшим перепадом высот, а вот уже на подъезде к Аршахинским прудам дорога имеет S-образную форму (сначала правый поворот, а потом сразу левый). Повороты относительно крутые и не позволяют просматривать дорожную обстановку вдали. Далее, за прудами, дорога продолжает быть извилистой и относительно узкой с подъемами и спусками.

О том, что там уже не первый год тренируются маленькие спортсмены, знают почти все местные жители. Но сейчас они задаются вопросом, почему тренировки проходят там, если в Великих Луках есть спортивный велоцентр. Об этом мы поговорили с великолучанкой Екатериной М., которая хорошо знакома с ситуацией:

— Велоцентр велосипедисты используют. Но большая проблема в том, что до него не на чем добраться. Не выделены автобусы для велосекций, а у нас они находятся в противоположных концах города, общественный транспорт тоже отсутствует. Я сама не тренер, но своего ребенка обкатываю на велотреке. В основном там отдыхают горожане, безопасность отсутствует вообще. Вчера мы там были, и одновременно с нами по этим дорожкам катались лыжероллеры, бегали обычные люди и спортсмены-одиночки и гуляли молодые семьи с маленькими детьми, хотя для них есть отдельная детская площадка. За порядком никто не следит, единственного работника я видела только при въезде на велоцентр. Из-за деревьев нет обзора. У некоторых деревьев обнажена корневая система, я считаю, что из-за этого дерево может просто упасть.

Собеседница заметила, что на велотреке невозможно ехать равномерно, нет прямых, где можно разогнаться. Другими словами, он не совсем подходит для велотренировок. К тому же занятия должны проходить каждый день, но велогрупп много, и все они просто не смогут тренироваться в одном месте. Также на велоцентре нет ни раздевалок, ни помещений для спортсменов на случай дождя. Зато есть место для хранения велосипедов и другой техники, для того чтобы ее сдать в аренду горожанам.

Екатерина подчеркнула, что дети из спортивной школы всегда занимаются на шоссе. И всегда группу спортсменов сопровождает машина с проблесковыми маячками — как правило, сзади. Но водители не притормаживают, а мчат во весь опор.

В тот роковой день маленьких велосипедистов тоже сопровождала машина, и ничего не предвещало беды:

— Мы знаем этого тренера — она хорошая и ответственная, — заметила Екатерина. — Секция бесплатная, все выдается, дети еще и на лыжах катаются, и в бассейне плавают. Единственное, что нарушил тренер, это вывез на дорогу детей младше 14 лет. А остальное все сделал по правилам. Даня был очень хороший мальчик, послушный, спокойный. Но, к сожалению, ему не хватило опыта, а водитель не предусмотрел возможность падения велосипедистов. Очень жаль его.

Сейчас, по словам собеседницы, велотренировки не проводятся. Да и сезон уже, считай, закончился. Но маленькие спортсмены, несмотря на случившееся, не хотят уходить из велосекции.

КСТАТИ

Кто виноват в случившейся трагедии — сказать сложно. В социальных сетях люди разделились на три лагеря: кто-то обвиняет водителя, кто-то тренера, который несет ответственность за свою группу. А кто-то винит и чиновников.

Напомним, что это уже не первое ЧП с велоспортсменами на трассе. Так, 19 апреля в районе деревни Моглино под Псковом водитель «Опеля» сбил четверых тренирующихся велосипедистов. 

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