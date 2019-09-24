Земля ушла из-под колёс

Серьезное ЧП произошло 17 сентября в Себежском районе. Рухнул пролет автомобильного моста через реку Неведрянку, расположенного на региональной дороге Толкачёво — Себеж — Заситино. В момент обрушения на мост въехал легковой автомобиль «Нива». В результате происшествия водитель машины получил серьезные травмы и был доставлен в Великолукскую межрайонную больницу, в отношении юридического лица, ответственного за содержание конструкции, начали административное расследование. А жители ближайших населенных пунктов теперь вынуждены пользоваться объездными путями.
«Псковская правда» выехала на место событий, чтобы узнать подробности.
Долго по картам ищем речку Неведрянку и ближайший к рухнувшему мосту населенный пункт — Толкачёво. Впрочем, дорога до пункта назначения занимает немного времени — часа три. И вот уже мы сворачиваем с федеральной трассы Москва — Рига на региональную дорогу и сразу же видим знаки — «Дорожные работы» и «Объезд». А в метрах двухстах — мост с обвалившимся пролетом.
Рухнувший мост был построен в 1962 году.
Фото Андрея Степанова.
Место происшествия выглядит впечатляюще. По мосту как будто Кинг Конг прошелся. Асфальт разломился в двух местах, как пирог, и сами пролеты сложились буквой V. Концы в воду, да и только. Сложно представить, что пришлось испытать водителю, когда дорожное полотно стало уходить у него из-под колес.
Несмотря на запрещающие знаки, к месту происшествия то и дело подъезжают машины. Проезжающие мимо жители района и окрестных деревень хотят своими глазами увидеть развалившийся мост, который стал местной достопримечательностью.
Глава региона Михаил Ведерников взял ситуацию на контроль.
Фото Андрея Степанова.
Любоваться местом катастрофы им придется еще несколько месяцев. Сейчас по поручению губернатора Михаила Ведерникова в срочном порядке готовится проектно-сметная документация по восстановлению моста, но строительно-монтажные работы начнутся только в следующем году. Все это время жителям населенных пунктов, расположенных вдоль дороги, придется ездить в объезд.
По одному из таких объездных путей мы добирались до деревни Толкачёво. Эту дорогу местные называют Балбуковской. Поворот на нее с федеральной трассы Москва — Рига находится примерно в километре от старой дороги на Себеж с разрушенным мостом. Но эта дорога гравийная и идет через лес. Поэтому наша машина передвигается вприпрыжку по ухабам, прижимается к обочине, когда навстречу едет лесовоз, и останавливается на несколько минут, чтобы рабочие, которые ее в срочном порядке расчищают, убрали с нашего пути срубленные ветви кустарника.
У моста просела часть опоры, образовалась яма, в которую попал автомобиль.
Фото Андрея Степанова.
«КАК ДОЕХАТЬ-ТО? МОСТ РУХНУЛ!»
В деревне Толкачёво живут в основном дачники. Но и коренных жителей хватает — человек 20 здесь находятся постоянно. Даже есть школьница, которую ежедневно забирает с остановки школьный автобус. Поэтому хорошее транспортное сообщение для этой деревни не роскошь, а жизненная необходимость.
Жители Толкачёво ждут не только ремонта моста. Лиха беда начало. Надеются, что заодно приведут в порядок и Балбуковскую гравийную дорогу, и старую трассу на Себеж.
— Балбуковкую дорогу давно не делали. А вот это произошло — в срочном порядке стали все делать. Теперь по ней в объезд будем ездить. В Пустошку, Себеж раньше ездили через мост, теперь через Балбуковскую дорогу, — говорит жительница деревни Толкачёво Антонина Яшина.
— Старая дорога до Себежа вся в заплатках. По ней ездить очень страшно. Хочется, чтобы с толком сделали все и хорошо было. Тут деревень много, и закрыть эту дорогу и перевести всех на Москву — Ригу невозможно. По ней детей возят в школу в Идрицу, — добавляет ее соседка Наталья.
Мост находится на одной из дорог, которая ведет в поселок Идрица.
Фото Андрея Степанова.
Наталья одной из первых в деревне узнала о происшествии: сообщили по телефону родственники, которые оказались рядом с мостом почти сразу после его обрушения.
— Сестра с молодым человеком ехали к нам из Питера. И когда они подъезжали к мосту, все это уже произошло. Звонят: «Наташа, как нам до тебя доехать-то? Мост рухнул!» — рассказывает Наталья, жительница деревни Толкачёво.
По словам Натальи, на место происшествия сразу же выехал ее муж. Он же вызвал пострадавшему водителю скорую и пожарных.
В результате инцидента водитель «Нивы» повредил позвоночник.
Фото Андрея Степанова.
— Машина уже начинала гореть, он с ребятами ее потушил. Потом дождался, пока приедут все службы. Водителя зажало в машине, и его спасатели из машины извлекали.
По поводу моста Наталья отмечает, что тот «очень давно ремонта ждал»:
В 2015 по итогам диагностики было введено ограничение грузоподъемности конструкции.
Фото Андрея Степанова.
— Его все время латали, что-то подделывали. Года за три до этого происшествия еще одна машина под мост улетела. Зимой на дороге песок набухает, и получается такой трамплин. За рулем была девушка, видимо, она на этом трамплине подскочила. В тот момент мы с мужем из Идрицы возвращались домой. Видим, машина под мостом. Мой муж помогал машину вытаскивать.
КСТАТИ
Водителя автомобиля «Нива», который серьезно пострадал из-за рухнувшего моста в Себежском районе, вертолетом санитарной авиации транспортировали из Великолукской городской в Псковскую областную больницу. Сейчас медики оценивают его состояние как удовлетворительное. У мужчины множественные травмы, поврежден позвоночник. Губернатор Михаил Ведерников поручил председателю регионального комитета по здравоохранению Марине Гаращенко взять на личный контроль оказание медицинской помощи пострадавшему.
ПОДРОБНОСТИ
Мост через реку Неведрянку был построен в 1962 году и находился в неудовлетворительном состоянии. По итогам диагностических исследований, которые были проведены в 2015 году, введено ограничение грузоподъемности конструкции.