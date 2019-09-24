Земля ушла из-под колёс

Серьезное ЧП произошло 17 сентября в Себежском районе. Рухнул пролет автомобильного моста через реку Неведрянку, расположенного на региональной дороге Толкачёво — Себеж — Заситино. В момент обрушения на мост въехал легковой автомобиль «Нива». В результате происшествия водитель машины получил серьезные травмы и был доставлен в Великолукскую межрайонную больницу, в отношении юридического лица, ответственного за содержание конструкции, начали административное расследование. А жители ближайших населенных пунктов теперь вынуждены пользоваться объездными путями. «Псковская правда» выехала на место событий, чтобы узнать подробности.

КОНЦЫ В ВОДУ

Долго по картам ищем речку Неведрянку и ближайший к рухнувшему мосту населенный пункт — Толкачёво. Впрочем, дорога до пункта назначения занимает немного времени — часа три. И вот уже мы сворачиваем с федеральной трассы Москва — Рига на региональную дорогу и сразу же видим знаки — «Дорожные работы» и «Объезд». А в метрах двухстах — мост с обвалившимся пролетом. Место происшествия выглядит впечатляюще. По мосту как будто Кинг Конг прошелся. Асфальт разломился в двух местах, как пирог, и сами пролеты сложились буквой V. Концы в воду, да и только. Сложно представить, что пришлось испытать водителю, когда дорожное полотно стало уходить у него из-под колес.

Несмотря на запрещающие знаки, к месту происшествия то и дело подъезжают машины. Проезжающие мимо жители района и окрестных деревень хотят своими глазами увидеть развалившийся мост, который стал местной достопримечательностью. Любоваться местом катастрофы им придется еще несколько месяцев. Сейчас по поручению губернатора Михаила Ведерникова в срочном порядке готовится проектно-сметная документация по восстановлению моста, но строительно-монтажные работы начнутся только в следующем году. Все это время жителям населенных пунктов, расположенных вдоль дороги, придется ездить в объезд. По одному из таких объездных путей мы добирались до деревни Толкачёво. Эту дорогу местные называют Балбуковской. Поворот на нее с федеральной трассы Москва — Рига находится примерно в километре от старой дороги на Себеж с разрушенным мостом. Но эта дорога гравийная и идет через лес. Поэтому наша машина передвигается вприпрыжку по ухабам, прижимается к обочине, когда навстречу едет лесовоз, и останавливается на несколько минут, чтобы рабочие, которые ее в срочном порядке расчищают, убрали с нашего пути срубленные ветви кустарника.

«КАК ДОЕХАТЬ-ТО? МОСТ РУХНУЛ!»

В деревне Толкачёво живут в основном дачники. Но и коренных жителей хватает — человек 20 здесь находятся постоянно. Даже есть школьница, которую ежедневно забирает с остановки школьный автобус. Поэтому хорошее транспортное сообщение для этой деревни не роскошь, а жизненная необходимость. Жители Толкачёво ждут не только ремонта моста. Лиха беда начало. Надеются, что заодно приведут в порядок и Балбуковскую гравийную дорогу, и старую трассу на Себеж. — Балбуковкую дорогу давно не делали. А вот это произошло — в срочном порядке стали все делать. Теперь по ней в объезд будем ездить. В Пустошку, Себеж раньше ездили через мост, теперь через Балбуковскую дорогу, — говорит жительница деревни Толкачёво Антонина Яшина.

— Старая дорога до Себежа вся в заплатках. По ней ездить очень страшно. Хочется, чтобы с толком сделали все и хорошо было. Тут деревень много, и закрыть эту дорогу и перевести всех на Москву — Ригу невозможно. По ней детей возят в школу в Идрицу, — добавляет ее соседка Наталья. Наталья одной из первых в деревне узнала о происшествии: сообщили по телефону родственники, которые оказались рядом с мостом почти сразу после его обрушения. — Сестра с молодым человеком ехали к нам из Питера. И когда они подъезжали к мосту, все это уже произошло. Звонят: «Наташа, как нам до тебя доехать-то? Мост рухнул!» — рассказывает Наталья, жительница деревни Толкачёво.

По словам Натальи, на место происшествия сразу же выехал ее муж. Он же вызвал пострадавшему водителю скорую и пожарных. — Машина уже начинала гореть, он с ребятами ее потушил. Потом дождался, пока приедут все службы. Водителя зажало в машине, и его спасатели из машины извлекали.

По поводу моста Наталья отмечает, что тот «очень давно ремонта ждал»: — Его все время латали, что-то подделывали. Года за три до этого происшествия еще одна машина под мост улетела. Зимой на дороге песок набухает, и получается такой трамплин. За рулем была девушка, видимо, она на этом трамплине подскочила. В тот момент мы с мужем из Идрицы возвращались домой. Видим, машина под мостом. Мой муж помогал машину вытаскивать.

КСТАТИ Водителя автомобиля «Нива», который серьезно пострадал из-за рухнувшего моста в Себежском районе, вертолетом санитарной авиации транспортировали из Великолукской городской в Псковскую областную больницу. Сейчас медики оценивают его состояние как удовлетворительное. У мужчины множественные травмы, поврежден позвоночник. Губернатор Михаил Ведерников поручил председателю регионального комитета по здравоохранению Марине Гаращенко взять на личный контроль оказание медицинской помощи пострадавшему.