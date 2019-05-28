Молния уничтожила купол церкви в Камно

ЧУДО

Пожар потушили быстро. К храму стали подходить прихожане, которые собирались на праздничную службу. Но увидев, что происходит, бросались помогать: выносить иконы, убирать воду с пола. В итоге огнем был поврежден лишь купол и барабан, на котором он стоял. Не обошлось и без чудес.

— Мы сначала и не заметили в этой суматохе: надо было быстрее выносить все, быстрее вытирать, хоть сверху и падали головешки, — рассказывает Елизавета. — Все в таком состоянии, когда не думаешь о себе и своей безопасности, а только о том, как спасти иконы и отстоять свой храм. Только когда все закончилось, разглядели. Молния, судя по всему, попала в крышу, потому что когда поднялись ее разбирать, нашли металлический лист из обшивки с дыркой — видно, в него молния как раз и попала. Потом, видно, огонь раздуло прямо на крышу и купол. Оттуда уже начали сыпаться горящие головешки внутрь храма. А вот здесь, в центре, стоял аналой с иконой Николая Чудотворца, так как 22 мая праздник, день святого Николая. Рядом — такой же аналой с иконой Воскресения.

Мы как раз внутри храма подошли к тому месту, где горел купол. Очень сильно пахло горелым деревом, белоснежные стены стали серыми, с явными потеками воды. Из этой части храма были вынесены все иконы. Только на обуглившемся аналое в центре храма стояла икона Николая. Аналой — это такая деревянная высокая тумбочка-подставка под икону. На аналой надевается облачение — покрывало-балдахин из красивой ткани. И затем сверху кладется икона.

— Что самое удивительное, из-за падавших горящих головешек сгорело облачение, обуглился аналой, пол под ним прогорел, — показывает Елизавета. — А сама икона осталась нетронутой! Чуть-чуть с краю только краска от жара облупилась. Кусочек облачения остался под иконой, и кружева сверху иконы тоже огонь не тронул. Все остальное — выгорело. Не пострадала и икона на соседнем аналое.

Если посмотреть вверх, то видно, что от жара барабан пошёл трещинами. Но росписи хоть и закоптились, ещё видны. Как нас успокоила Елизавета, это не древняя роспись, а современная, стилизованная под старину.

- Внутри была деревянная основа – прежний барабан был деревянным, ещё со времён Петра I. Как рассказывал батюшка, когда при Петре была война со Шведами, то снимали купола, а на их место ставили пушки – это были как оборонительные пункты. Наш купол был деревянный, обшитый железом. Но в 2006-м году батюшка провёл ремонт купола, оштукатурил его и сделали эти росписи. Если бы деревянная основа осталась, то храм так бы весь и выгорел. А так как это было всё оштукатурено, то внутри оно тлело, но не давало возможности пламени вырваться. Благодаря этому не случилось больших потерь.

От жара лопнуло и оборвалось и одно из трёх креплений паникадила – огромного светильника над аналоем.