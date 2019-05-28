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Происшествия / ЧП

Молния уничтожила купол церкви в Камно

Огонь чудом не тронул икону Николая Чудотворца (ФОТО)

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Мария Соколова
28 мая 2019 года, 14:06
Фото: Андрей Степанов
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В ночь на 22 мая над Псковом бушевала гроза. Молния попала в купол старинной церкви в деревне Камно, которую псковичи выстроили еще в пору независимой вечевой республики. «Псковская правда» побывала на месте и узнала, как удалось спасти храм от огня и кто помог привести его в порядок.

ПАРЕНЬ ЗАБИЛ ТРЕВОГУ

В пятницу, 24 мая, «Псковская правда» поехала в Камно, чтобы узнать, насколько сильно пострадала церковь Георгия Победоносца.

Минут 15 — и мы на месте. Обошли церковь вокруг. Пахло гарью, не сильно, но ощутимо. Увидели, что купол очень сильно поврежден огнем, можно сказать, сгорел. Вокруг храма земля еще присыпана пеплом, однако все убрано, чисто. Дернули двери храма — он оказался закрыт. Постучали в дом напротив церкви. К нам вышла женщина, которая представилась просто: Елизавета, свечница храма. Она и рассказала, что им здесь пришлось пережить:

— В ту ночь из-за грозы мы даже выключили свет на храме, обычно по ночам он горит. Первым заметил пожар парень, который в шесть утра шел окунуться на источник. Что за парень и откуда, не знаю. Наш дом хоть и находится напротив, но храм заслоняют огромные деревья, поэтому мы ничего и не видели. Хоть я уже и не спала в это время, а собиралась идти коров да коз обряжать, чтобы до службы успеть. Вот парень забежал к нам в дом, закричал, мол, телефон сел, звоните скорее пожарным! Чтобы понять, что происходит, я сама пошла к храму и увидела, как из-под купола валит дым. Тут же вызвала пожарных.

Как заметила собеседница, сотрудники МЧС приехали моментально, буквально через 5-7 минут они были на месте. Сначала все потушили, потом через какое-то время снова начинали тлеть головешки, пожарные снова все проливали водой. Видно, оставались очаги, которые было не видно за обшивкой купола.

— Благодаря этому неизвестному парню все обошлось, мы пережили пожар с малыми потерями. А так я бы ушла по хозяйству хлопотать, а когда мы пришли бы к службе, внутри все уже рухнуло бы и сгорело!

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Фото Андрея Степанова.
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Фото Андрея Степанова.
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Фото Андрея Степанова.
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Фото Андрея Степанова.
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Фото Андрея Степанова.

ЧУДО

Пожар потушили быстро. К храму стали подходить прихожане, которые собирались на праздничную службу. Но увидев, что происходит, бросались помогать: выносить иконы, убирать воду с пола. В итоге огнем был поврежден лишь купол и барабан, на котором он стоял. Не обошлось и без чудес.

— Мы сначала и не заметили в этой суматохе: надо было быстрее выносить все, быстрее вытирать, хоть сверху и падали головешки, — рассказывает Елизавета. — Все в таком состоянии, когда не думаешь о себе и своей безопасности, а только о том, как спасти иконы и отстоять свой храм. Только когда все закончилось, разглядели. Молния, судя по всему, попала в крышу, потому что когда поднялись ее разбирать, нашли металлический лист из обшивки с дыркой — видно, в него молния как раз и попала. Потом, видно, огонь раздуло прямо на крышу и купол. Оттуда уже начали сыпаться горящие головешки внутрь храма. А вот здесь, в центре, стоял аналой с иконой Николая Чудотворца, так как 22 мая праздник, день святого Николая. Рядом — такой же аналой с иконой Воскресения.

Мы как раз внутри храма подошли к тому месту, где горел купол. Очень сильно пахло горелым деревом, белоснежные стены стали серыми, с явными потеками воды. Из этой части храма были вынесены все иконы. Только на обуглившемся аналое в центре храма стояла икона Николая. Аналой — это такая деревянная высокая тумбочка-подставка под икону. На аналой надевается облачение — покрывало-балдахин из красивой ткани. И затем сверху кладется икона.

— Что самое удивительное, из-за падавших горящих головешек сгорело облачение, обуглился аналой, пол под ним прогорел, — показывает Елизавета. — А сама икона осталась нетронутой! Чуть-чуть с краю только краска от жара облупилась. Кусочек облачения остался под иконой, и кружева сверху иконы тоже огонь не тронул. Все остальное — выгорело. Не пострадала и икона на соседнем аналое.

Если посмотреть вверх, то видно, что от жара барабан пошёл трещинами. Но росписи хоть и закоптились, ещё видны. Как нас успокоила Елизавета, это не древняя роспись, а современная, стилизованная под старину.

- Внутри была деревянная основа – прежний барабан был деревянным, ещё со времён Петра I. Как рассказывал батюшка, когда при Петре была война со Шведами, то снимали купола, а на их место ставили пушки – это были как оборонительные пункты. Наш купол был деревянный, обшитый железом. Но в 2006-м году батюшка провёл ремонт купола, оштукатурил его и сделали эти росписи. Если бы деревянная основа осталась, то храм так бы весь и выгорел. А так как это было всё оштукатурено, то внутри оно тлело, но не давало возможности пламени вырваться. Благодаря этому не случилось больших потерь.

От жара лопнуло и оборвалось и одно из трёх креплений паникадила – огромного светильника над аналоем.

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Фото Андрея Степанова.
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Фото Андрея Степанова.
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Фото Андрея Степанова.
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Фото Андрея Степанова.
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Фото Андрея Степанова.

ПОМОЩЬ ЕЩЁ НУЖНА

— В этот же вечер приехали помогать ребята-волонтеры из объединения «Православная молодежь Пскова», туда и мои дети входят. Мы им позвонили, попросили о помощи. Волонтеры помогали все отмывать от гари и копоти: подсвечники, иконы, ковры, убирали и начищали все внутри и снаружи храма — обуглившиеся головешки везде валялись! Мужчины снимали железо с крыши, ребята помогали его складывать на машину и вывозить. За работу спасибо им огромное! — благодарит Елизавета.

Храм отстояли, но теперь придется еще не меньше приложить усилий к восстановлению купола.

— Не знаю, как Господь управит, — смиренно говорит Елизавета. — Неравнодушные жители приходят и оставляют пожертвования: кто деньгами, а кто и своими силами помогает. Вчера приходили молодая девушка с парнем: мол, так и так, мы слышали, что у вас случилось, пришли помогать. Мужчина пришел и помог на крыше провести укрепительные работы, доски уложить — там крыша опасная, проваливается. Мир не без добрых людей, общими силами справимся!

Пока мы беседовали, в храм пришла наводить порядок ещё одна местная жительница, Анна:

- О пожаре я тоже узнала утром, услышала – сначала мужчина что-то кричал, затем и Елизавета закричала: «Пожар! Пожар!». Я была в шоковом состоянии: не знала, что делать, как всё спасти. Первым делом мы вызвали пожарных, но храм открывать не стали: боялись, что туда пойдёт воздух и из-за этого огонь разгорится сильнее, и всё вообще рухнет вниз. Пожарные – молодцы, дружно и слажено работали, были здесь до тех пор, пока не убедились, что всё потушили.

Пока мы беседовали, в храм пришла наводить порядок еще одна местная жительница, Анна:

— О пожаре я тоже узнала утром, услышала — сначала мужчина что-то кричал, затем и Елизавета закричала: «Пожар! Пожар!». Я была в шоковом состоянии: не знала, что делать, как все спасти. Первым делом мы вызвали пожарных, но храм открывать не стали: боялись, что туда пойдет воздух, из-за этого огонь разгорится сильнее и все вообще рухнет вниз. Пожарные — молодцы, дружно и слаженно работали, были здесь до тех пор, пока не убедились, что все потушили. 

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Фото Андрея Степанова.
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Фото Андрея Степанова.
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Фото Андрея Степанова.
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Фото Андрея Степанова.
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Фото Андрея Степанова.
ОФИЦИАЛЬНО

22 мая в 6:09 на пульт дежурного МЧС поступило сообщение от очевидца о том, что в храме в деревне Камно Псковского района из-под купола церкви идет дым. На место направлены 16 человек пожарно-спасательных частей № 1 и № 2. Установлено, что происходит горение деревянной обрешетки купола церкви и окна. В 6:51 пожар локализован, а около 9:00 ликвидирован. Причина пожара — попадание молнии в купол церкви.

СПРАВКА

Церковь Святого Георгия Победоносца погоста Камно впервые упоминается в актах XV века. Выстроена на возвышенной площадке бывшего городища из местного камня-известняка. Перестроена в конце XVIII — начале XIX века. После Великой Отечественной войны был восстановлен придел преподобного Никандра Псковского. Рядом с церковью имеется святой источник Георгия Победоносца с оборудованной купальней. На церковном кладбище расположена могила поэта и государственного деятеля Александра Яхонтова: здесь в родовом имении Камно он провёл свои детские годы. В 1825 году в Камно приезжал из Михайловского Александр Пушкин. 

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