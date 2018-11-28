«Мама сказала, что дома никого»

В редакцию «Псковской правды» пскович Александр прислал видео, на котором горит дом в частном секторе на Крутой набережной в Пскове — район так называемых Лепешей. Читатель рассказал, что хозяйку дома еще до прибытия пожарных спасли военные, которые проходили мимо. На предоставленном видео хорошо видны четыре молодых человека в зеленой военной форме. Информация заинтересовала редакцию, захотелось рассказать о неравнодушных парнях, которые не прошли мимо и спасли жизнь человеку. Найти спасителей в военной форме пока не удалось, но в этой истории оказалось несколько интересных деталей, которые заставляют задуматься о безопасности и доле везения в собственной жизни. ЧП случилось 21 ноября. Сообщение о возгорании в жилом доме на Крутой набережной поступило псковским спасателям в 16:41. За полчаса в небольшом деревянном доме на две семьи выгорела вся крыша, одна половина сгорела практически вся, от второй остались стены.

СУДЬБА ОТВЕРНУЛАСЬ

— Я ехал мимо и увидел черный дым, подъехал, горел дом, — рассказал очевидец, снявший на видео пожар на Крутой набережной. — Там были военные — молодые ребята, рядом стояла пожилая женщина в одном халате и с ходунками. Военнослужащие рассказали, что подъехали к дому, когда увидели пожар. В окне горящего дома стояла эта женщина. Они открыли окно и вытащили ее. Женщина ничего не говорила, а только плакала. Журналисты «Псковской правды» отправились на место происшествия. За несколько дней до него 63-летняя Надежда Ивановна вернулась из больницы после операции. Недавно она сломала шейку бедра, поэтому передвигается медленно, с помощью ходунков, рассказала ее дочь Наталья, которая жила в этом доме вместе с матерью и гражданским мужем. Если бы не ребята, случайно оказавшиеся недалеко от дома, не быть бы пенсионерке в живых. — Я никогда никаких военных тут не видела. Откуда они взялись в этот день? — удивляется соседка погорельцев Надежда Михайловна. Хозяйку военные вытащили на улицу в одном халате. Сгорело все имущество, включая документы. Хотя Надежде Ивановне, действительно, повезло. А вот от сожителя Натальи, 43-летнего Сергея, судьба отвернулась. Его труп нашли в коридоре выгоревшей половины дома, практически на пороге. — Когда ребята вытащили маму, спросили, есть ли кто-то в доме, мама ответила, что нет никого, потому что она не видела, как Сергей вернулся, — сетует Наталья. — Через несколько дней он в Питер на работу должен был ехать. Если бы мама не позвонила Сергею и не сказала, что идет дым… Его же не было дома, он после звонка побежал, открыл дверь, и тут произошел взрыв. Мы с Сережей должны были встретиться в этот вечер, купить приставку для телевизора, у нас все было хорошо. Сами военные, как говорят очевидцы, дальше войти в дом не рискнули, боялись, что все рухнет.

ПОДДОН ОТВАЛИЛСЯ