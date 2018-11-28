Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Происшествия / ЧП

«Мама сказала, что дома никого»

На Лепешах выгорел дом на две семьи из-за упавшего поддона газового котла, погиб человек (ВИДЕО, ИНФОГРАФИКА)

Текст:
Алёна Комарова
28 ноября 2018 года, 15:00
Фото: Андрей Степанов
0

В редакцию «Псковской правды» пскович Александр прислал видео, на котором горит дом в частном секторе на Крутой набережной в Пскове — район так называемых Лепешей. Читатель рассказал, что хозяйку дома еще до прибытия пожарных спасли военные, которые проходили мимо. На предоставленном видео хорошо видны четыре молодых человека в зеленой военной форме.

Информация заинтересовала редакцию, захотелось рассказать о неравнодушных парнях, которые не прошли мимо и спасли жизнь человеку.

Найти спасителей в военной форме пока не удалось, но в этой истории оказалось несколько интересных деталей, которые заставляют задуматься о безопасности и доле везения в собственной жизни.

ЧП случилось 21 ноября. Сообщение о возгорании в жилом доме на Крутой набережной поступило псковским спасателям в 16:41. За полчаса в небольшом деревянном доме на две семьи выгорела вся крыша, одна половина сгорела практически вся, от второй остались стены.

СУДЬБА ОТВЕРНУЛАСЬ

— Я ехал мимо и увидел черный дым, подъехал, горел дом, — рассказал очевидец, снявший на видео пожар на Крутой набережной. — Там были военные — молодые ребята, рядом стояла пожилая женщина в одном халате и с ходунками. Военнослужащие рассказали, что подъехали к дому, когда увидели пожар. В окне горящего дома стояла эта женщина. Они открыли окно и вытащили ее. Женщина ничего не говорила, а только плакала.

Журналисты «Псковской правды» отправились на место происшествия. За несколько дней до него 63-летняя Надежда Ивановна вернулась из больницы после операции. Недавно она сломала шейку бедра, поэтому передвигается медленно, с помощью ходунков, рассказала ее дочь Наталья, которая жила в этом доме вместе с матерью и гражданским мужем. Если бы не ребята, случайно оказавшиеся недалеко от дома, не быть бы пенсионерке в живых.

— Я никогда никаких военных тут не видела. Откуда они взялись в этот день? — удивляется соседка погорельцев Надежда Михайловна.

Хозяйку военные вытащили на улицу в одном халате. Сгорело все имущество, включая документы. Хотя Надежде Ивановне, действительно, повезло. А вот от сожителя Натальи, 43-летнего Сергея, судьба отвернулась. Его труп нашли в коридоре выгоревшей половины дома, практически на пороге.

— Когда ребята вытащили маму, спросили, есть ли кто-то в доме, мама ответила, что нет никого, потому что она не видела, как Сергей вернулся, — сетует Наталья. — Через несколько дней он в Питер на работу должен был ехать. Если бы мама не позвонила Сергею и не сказала, что идет дым… Его же не было дома, он после звонка побежал, открыл дверь, и тут произошел взрыв. Мы с Сережей должны были встретиться в этот вечер, купить приставку для телевизора, у нас все было хорошо.

Сами военные, как говорят очевидцы, дальше войти в дом не рискнули, боялись, что все рухнет.

Кликните на картинку, чтобы увеличить.
Инфографика Алексея Кедрова.

ПОДДОН ОТВАЛИЛСЯ

Как рассказали в ГУ МЧС России по Псковской области, предположительная причина пожара — аварийный режим работы газового котла. Поскольку на пожаре погиб человек, расследованием причин его смерти и пожара занялось региональное управление Следственного комитета России. Предварительно, как рассказали в ведомстве, котел был старым, никем не обслуживался, у него отвалился защитный поддон, упал на деревянный пол, и произошло возгорание.

— Котел был старый, за газ семья не платила, он был отключен долгое время, за день или два до пожара приходили газовики, смотрели котел и что-то делали с ним, — рассказала соседка погорельцев.

— Газовый котел у нас установлен уже давно, но работал нормально, — подтвердила эту версию Наталья. — Я установила счетчик, газовики приезжали, подключили газ. Я с утра 21-го им звонила, говорю: в коридоре Африка, а в дом тепло не поступает. Они сказали, вызывайте сантехника, это не наше дело. Мол, у нас где-то воздушная подушка.

По словам Натальи, котел взяли на экспертизу. Что и как произошло в доме на Крутой набережной, установит следствие.

Пока городская администрация поселила эту семью погорельцев в маневренном фонде на Герцена, вторая пострадавшая семья, как сказали в управлении по учету и распределению жилой площади, в жилье в маневренном фонде не нуждается.

— Соседи ни за что пострадали, — говорит о второй семье, проживавшей в этом доме, Надежда Михайловна. — Лишились всего. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments

Происшествия
20 сентября 09:24

Лжеэлектрик

Под видом работника управляющей компании злоумышленник ворует светильники

Происшествия
12 сентября 10:05

Остался в живых

Грибник провел в лесу неделю без еды и связи

Происшествия / ЧП
6 июля 17:13

Обескровили

После масштабного пожара в усадьбе Строгановых главной задачей специалистов стала подготовка графского дома к зиме, которую он может не пережить
  • Две путевки в финал первенства России по волейболу разыгрывают в Пскове
  • Псковичам сообщили о поддельных сайтах для уплаты налоговой задолженности
  • В этом году Псковскую область посетили полтора миллиона туристов
  • День любительского театра «Своя игра» пройдёт в Новоржеве 30 ноября
  • Петербуржца задержали в палкинской деревне Черская с героином в кармане
  • За украденную бутылку водки великолучанин попал в колонию строгого режима
  • Актриса Псковского театра Ксения Тишкова выступит на всероссийском конкурсе «Пой, ласточка, пой!»
  • Участок улицы Школьной в Пскове закроют на ремонт с 29 ноября
  • «Ласточка» поможет развить детский туризм, считают представители туристической сферы
  • Чаще сообщать в полицию о пьяных за рулем предлагают жителям области после ДТП в Опочке с тремя пострадавшими детьми
  • Многодетным семьям из деревень могут поставить пожарные извещатели за счет бюджета
  • Неправильное использование печки могло привести к гибели куньинской семьи с четырьмя детьми

    • 27 ноября

  • Первые таблички с QR-кодами появились возле достопримечательностей Пскова
  • Светлана Горшкова: Этой осенью появилась моя первая ватная игрушка
  • Константин Вилков и Виктор Гусев не предоставили документы о расходовании избирательных фондов и были оштрафованы
  • Четверо детей и двое взрослых погибли при пожаре в куньинской деревне Каськово
  • Бесплатное обследование на онкологию смогут пройти жители Псковской области
  • Одна из пострадавших в ДТП с автобусом в Опочке находится в коме
  • Псковичей призывают следить за исправностью электропроводки и не перекаливать печь
  • Движение через ж/д переезд в районе улицы Генерала Маргелова перекроют в ночь с 29 по 30 ноября
  • Преподаватель псковского колледжа искусств стала лучшим в России преподавателем музлитературы
  • Марина Смирнова: Открытки будут долго хранить память о нас
  • Молодые мамы высоко оценили новые псковские автобусы «Волгабас»
  • «Команда 2018» присоединится к автопробегу по памятным местам Великой Отечественной войны

    • 26 ноября

  • До 2 декабря улица Набат в Пскове закрыта для движения автотранспорта
  • Приставы нагрянули к депутату Псковского районного Собрания Валерию Колтакову
  • Школьники из Опочки, пострадавшие в ДТП, проходят обследование в псковской больнице
  • Юлия Григорьева: Первые мои свинки появились ещё весной и сразу разлетелись по домам
  • Неделя «Живой классики» по результатам 2018 года превратилась в самостоятельный проект
  • День любительского театра в Новоржеве отметят показом спектаклей 30 ноября

    • Новости

    Общество
    Юлия Шарипова 27 ноября 15:53

    90%-й пскович с Эстонией в сердце

    Есть ли Крым на карте, когда его не видно, и кто такой тэгевусюхендайя

    Происшествия
    4 июля 10:32

    Пираты Чудского озера

    Почти 30 тысяч экземпляров незаконно выловленной ряпушки превратились в холодильнике в плотву и исчезли

    Происшествия / ДТП
    8 июня 14:09

    Путевой лист исчез

    Новые подробности двух аварий со школьниками в экскурсионных автобусах