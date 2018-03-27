Президент провёл в Кемерове совещание с главой МЧС Владимиром Пучковым, Министром здравоохранения Вероникой Скворцовой и председателем Следственного комитета Александром Бастрыкиным.

В совещании также приняли участие полномочный представитель главы государства в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и губернатор Кемеровской области Аман Тулеев.





В.Путин: Позавчера, 25 марта, произошла страшная трагедия здесь, в Кемерове, погибли десятки людей. Прежде, чем мы начнем работать, хочу сказать, что вся страна скорбит вместе с вами, вместе с горожанами. Хочу принести самые искренние и глубокие соболезнования семьям погибших. Предлагаю почтить память погибших минутой молчания.

Минута молчания.

Что же у нас происходит? Это ведь не боевые действия, не выброс метана в шахте неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии и теряем столько людей. Из-за чего? Из-за какой-то преступной халатности, из-за разгильдяйства. Как это вообще могло случиться? В чем причина? Последствия какие.

Давайте начнем с МЧС. Как разрешение получали на этот вид деятельности – Следственный комитет мне ответит. Как была организована работа по спасению людей и что сейчас делается для оказания помощи пострадавшим? Пожалуйста, Владимир Андреевич.

В.Пучков: Глубокоуважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые коллеги!

25 марта в 16:04 в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в городе Кемерово произошел пожар, который привел к тяжелым последствиям. Произошло обрушение кровли и перекрытий между третьим и четвертым этажами, и площадь пожара в течение буквально нескольких минут увеличилась до 1600 квадратных метров. В течение семи минут в зону пожара прибыли первые боевые расчеты пожарной охраны, скорая медицинская помощь, подразделения полиции, которые приступили к выполнению первоочередных мероприятий по оказанию помощи людям. С верхних этажей здания с применением специальной техники было снято 20 человек, из торгового центра было выведено более 700 человек.

Оперативно нарастили группировку сил, привлекли горноспасательное подразделение Кемеровской области и все подразделения гарнизона и города Кемерово и прилегающих регионов, которые позволили организовать тушение пожара и выполнение первичных мероприятий по поисково-спасательной работе.

На первом этапе группировка сил была усилена специальными подразделениями регионального поисково-спасательного отряда из города Красноярска, который аттестован по методологии Организации Объединенных Наций – ИНСАРАГ. Мы выдвинули сюда отряд «Центроспас» из Москвы, а также соответствующее подразделение из Новосибирской области и Томской области.

Работа была организована на четырех участках. Мы параллельно осуществляли поисково-спасательную работу и тушение пожара, потому что в отдельных точках температура достигала 600 градусов, было задымление, неустойчивость конструкций, практически нулевая видимость.

В.Путин: Это какого года постройка?

В.Пучков: Год постройки – 1968, здание неоднократно перестраивалось, приспосабливалось под нужды торгово-развлекательного центра. Зарегистрировано как малое предприятие, но осуществляло очень широкую деятельность по организации торговли, было три кинозала, бассейн, соответствующие подразделения, где занимались с детьми, а также ряд других структур.

На втором этапе, товарищ Президент, группировку сил запустили, организовали работу на шести участках.

В.Путин: А разрешение на все эти виды деятельности выдавала городская администрация?

В.Пучков: Все регистрационные документы выдавались здесь, в городе Кемерово.

В.Путин: Ну, городская администрация.

В.Пучков: Городская администрация.

В.Путин: А мэр-то где? Почему мэра не позвали?

Мэр где?

В.Пучков: Сейчас соответствующие службы разбираются с этими вопросами.

В 2016 году комиссия МЧС России прибыла проверять это помещение. Были предъявлены документы, что это предприятие малого бизнеса, что годовой оборот у них 68 миллионов рублей. Численность работающего персонала – менее ста человек. Вместе с тем были выданы рекомендации, которые, к сожалению, не были выполнены.

В.Путин: А рекомендации когда были даны?

В.Пучков: В 2016 году.

С.Меняйло: Здание введено в эксплуатацию в 2013 году как торгово-развлекательный комплекс.

В.Пучков: После последней реконструкции, которая была проведена.

Товарищ Президент, в результате поисково-спасательных работ оказана помощь 129 людям. К сожалению, 64 человека погибли. В настоящее время мы в установленном порядке извлекли тела 58 погибших и продолжаем поиск шести людей, которые, по заявлениям родственников, могут находиться в здании торгового центра.

Приоритет нашей работы – это оказание адресной помощи всем семьям, родным и близким пострадавших. Вчера Правительством Российской Федерации принято решение, подписано распоряжение Правительства и выделено 76 миллионов рублей. Каждой семье пострадавшего – по одному миллиону рублей, а также тем людям, которые получили легкую степень вреда здоровью – по 200 тысяч рублей, средний и тяжелый вред здоровью – по 400 тысяч рублей.

В настоящее время развернута группировка сил общей численностью свыше 800 человек, 195 единиц техники. Работают все пожарно-спасательные подразделения.

В.Путин: Что сейчас работать? Люди погибли. 64 человека.

В.Пучков: Товарищ Президент, шесть человек мы обязаны найти.

В.Путин: Это понятно, поисковые работы должны быть продолжены.

Ладно.

Пожалуйста.

А.Бастрыкин: Владимир Владимирович, что за сутки удалось выяснить.

В 2013 году это был Кемеровский кондитерский комбинат, который пока, по оперативным данным, был в нарушение установленного порядка преобразован в ООО «Зимняя вишня», торговый центр. Главными спонсорами, соучредителями этого вновь образованного юридического лица являются некий Штенгелов Денис Николаевич, 78 процентов капитала, живет в основном в Австралии, бывший местный предприниматель, и Семенов Игорь Александрович, у него 17 процентов активов этого центра. Руководит некая Судденок, которая является арендатором помещений.