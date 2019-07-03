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История / Машина времени

Условная линия

Каким остался праздник «Курган Дружбы» на страницах «Псковской правды» за 60 лет его истории

Текст:
Екатерина Мазепина и Алексей Гиреев
3 июля 2019 года, 15:45
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Вновь листаем вместе страницы издания. На этот раз задача – выяснить, как менялся праздник. Итак, в день 15-летия соединения партизан советского братского края с отрядами Советской Армии, 3 июля 1959 года, открыт мемориальный комплекс «Курган Дружбы». В 32 километрах от Себежа, на границе трех республик СССР — Российской, Белорусской и Латвийской, раскинулись три лесные поляны, разделенные речкой и еловым лесом. В центре мемориала — насыпной холм, на вершине которого растет «Дуб Дружбы». Таким Курган Дружбы представляли себе его основатели, таким его видим мы сегодня.

Условная линия
1970-й год.
Фото из архива.

Торжественный гимн СССР, поднятие флага Советского Союза, торжественные речи представителей трех республик, юноши и девушки в национальных костюмах, концерт и братский костер — традиционные встречи на Кургане Дружбы из года в год несли радость встречи ветеранам и почитали память героев трех республик — Марии Пынто, Иманта Судмалиса и Владимира Симацкого.

ПОЭТИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ

Без приглашений, без воззваний,

По зову дружбы и души,

Шли белорусы, россияне,

Спешили братья-латыши.

Иван Виноградов

Приехать на мемориал мог каждый — от пионера до рабочего - принять участие в событии, объединяющем поколения и республики. Традиция жила и крепла, особо отмечались круглые и юбилейные даты. В первое воскресенье июля под Себежем всегда собиралось много народу. 

Условная линия
В 1985 году три республики еще жили в одном государстве.
Фото из архива.

 Никто и не мог подумать, что однажды этот замечательный обычай нарушит... государственная граница.

В первые годы после распада СССР встречи на Кургане Дружбы не стали менее многолюдными. В 1996 году корреспондент «Псковской правды» с благоговением описывал дуб на вершине Кургана, встречавший гостей уже в 37 раз, множество людей, пришедших из трех стран почтить память своих предков. Все шло своим чередом, традиционно, как раньше. «И, будем надеяться, как и впредь. И так же... родственники и знакомые будут предлагать друг другу: „Пойдем в Латвию!“, „Пойдем в Россию!“, „Пойдем в Белоруссию!“, и никакого пограничного и таможенного надзора», — мечтал вместе со всеми гостями праздника корреспондент.

Условная линия
В 1996 году гости праздника еще могли свободно перемещаться по территории трех государств.
Фото из архива.

Радость была недолгой, всего два года спустя, 18 июня 1998 года правительство Латвии заявило, что пропуск людей через государственную границу в районе Кургана Дружбы осуществляться не будет. До последнего негодующая общественность надеялась на смягчение ситуации со стороны Латвии, но когда утром 5 июля российских ветеранов на пограничной речке Синей встретили не боевые друзья, а пограничники и милиционеры, стало ясно: компромисса не будет. Однако, делегация из Латвии не растерялась и прибыла на встречу с друзьями через Беларусь. Праздник состоялся. Прощаясь, ветераны стояли на берегах пограничной речки Синей, разделенные красно-белой пограничной лентой и пели песни со слезами на глазах.

Прошел еще 21 год. 6 июля 2019 года мемориал Дружбы примет гостей уже в 60 раз (смотреть программу). Все это время встречи, ставшие традиционными, не прекращались ни на год: возложения, костры, концерты, встречи российской, латвийской, белорусской делегаций.

В этот день граница между государствами — действительно условная линия.

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