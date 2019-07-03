Условная линия

Вновь листаем вместе страницы издания. На этот раз задача – выяснить, как менялся праздник. Итак, в день 15-летия соединения партизан советского братского края с отрядами Советской Армии, 3 июля 1959 года, открыт мемориальный комплекс «Курган Дружбы». В 32 километрах от Себежа, на границе трех республик СССР — Российской, Белорусской и Латвийской, раскинулись три лесные поляны, разделенные речкой и еловым лесом. В центре мемориала — насыпной холм, на вершине которого растет «Дуб Дружбы». Таким Курган Дружбы представляли себе его основатели, таким его видим мы сегодня.

Торжественный гимн СССР, поднятие флага Советского Союза, торжественные речи представителей трех республик, юноши и девушки в национальных костюмах, концерт и братский костер — традиционные встречи на Кургане Дружбы из года в год несли радость встречи ветеранам и почитали память героев трех республик — Марии Пынто, Иманта Судмалиса и Владимира Симацкого.

ПОЭТИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ Без приглашений, без воззваний, По зову дружбы и души, Шли белорусы, россияне, Спешили братья-латыши. Иван Виноградов

Приехать на мемориал мог каждый — от пионера до рабочего - принять участие в событии, объединяющем поколения и республики. Традиция жила и крепла, особо отмечались круглые и юбилейные даты. В первое воскресенье июля под Себежем всегда собиралось много народу.

Никто и не мог подумать, что однажды этот замечательный обычай нарушит... государственная граница. В первые годы после распада СССР встречи на Кургане Дружбы не стали менее многолюдными. В 1996 году корреспондент «Псковской правды» с благоговением описывал дуб на вершине Кургана, встречавший гостей уже в 37 раз, множество людей, пришедших из трех стран почтить память своих предков. Все шло своим чередом, традиционно, как раньше. «И, будем надеяться, как и впредь. И так же... родственники и знакомые будут предлагать друг другу: „Пойдем в Латвию!“, „Пойдем в Россию!“, „Пойдем в Белоруссию!“, и никакого пограничного и таможенного надзора», — мечтал вместе со всеми гостями праздника корреспондент.