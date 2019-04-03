Продолжаем листать подшивку «Псковской правды», изучая, о чем год за годом писало издание на протяжении своей более чем вековой истории.

А город подумал – ученья идут...

Вечером в двадцать минут девятого 8 июля самолет ИЛ-76 приступил к учебному вылету. Неожиданно через 15 минут полета самолет загорелся и врезался в землю, оставив на небесах жизни всех членов экипажа — 11 человек под командованием майора Владимира Гудина. Жители Любятово даже не заподозрили, что непривычно низко летевший самолет пытался унести смерть подальше от них и приземлиться как можно дальше от города. Генерал-майор авиации И. И. Козий, прибывший на место трагедии, отметил, что это первая крупная катастрофа ВВС в этом году, и добавил, что по данному делу будет проведено расследование. Город тяжело прощался со своими героями, собирал пожертвования семьям погибших, и бесконечно благодарили за спасенные жизни жители Любятово. Экипаж самолета посмертно награжден орденами Мужества. В лесу на месте падения в качестве памятника оставили хвост самолета, прикрепив на него фотографии и имена погибших.

Да будет свет!

Еще на одну школу в нашем городе стало больше. Непростая это школа, такой у нас еще не было. Единственная в своем роде на Северо-Западе России, школа № 26 вызывает гордость тех, кто ее строил, и тех, кто собрался строить в ней свое будущее. Пусть сбор денег на строительство дался непросто (несколько сотен миллионов рублей даже по сегодняшним расценкам — немалые деньги для псковской казны). Строителям постоянно приходилось переделывать здание. Родители убирали строительный мусор и собирали мебель. Наконец, это все закончилось и начался настоящий праздник: чада сели за новые, одноместные парты, в классах зажегся свет, учеников окружают зеркала и мрамор. Но в новой школе не просто красиво, здесь все рассчитано на то, чтобы каждому ребенку было удобно и интересно. Псковский педагогический комплекс почти четверть века оставался самой новой школой города. И только в 2017 году это звание перешло к новому зданию Инженерно-лингвистической гимназии.

В пристройке останавливался поужинать Райнис?

Новыми архитектурными сооружениями пополняются не только окраины города, но и центральный Октябрьский проспект. Неожиданный «шедевр» вырос среди леса зданий в стиле модерн. Неприметная пристройка к «Чебуречной» из кирпича и дерева появилась в исторической части города. Тем более что органы по охране памятников разрешение на расширение «Чебуречной» не давали и вообще требовали прекратить строительство. Реакции никакой. Что будет дальше? Кому-нибудь взбредет в голову пристроить к Троицкому собору пивнушку с шашлычной, недоумевают журналисты.

И проясняют историю «избушки на чебуречных ножках». Мол, коренные жители города помнят, что этот дом — памятник культуры, ведь некогда в нем бывал Янис Райнис. Правда, было это давно, теперь уже пришли иные времена, и пустовать зданию в центре города никто не даст.

Несмотря на литературную ценность «реликвии», разрешение превратить ее в точку питания было получено. Далее события развивались очень уж стремительно: в неделю рядом с лубяной избушкой выросла пристройка, вначале тоже деревянная, а затем обросшая кирпичом. «Хорошо, что в архиве газеты сохранились фотографии о ходе «славного строительства», — радуется корреспондент «Псковской правды». — А то ведь долго ждать не придется. Пройдет годик, и уже услышишь новую легенду, как в пристройке останавливался отведать чебуреков сам Райнис!» Как показала история, судьба деревянного флигеля оказалась удачной. В наши дни он попал в руки частного инвестора, пережил полноценную реставрацию с проведением археологических раскопок, выкрашен в зеленый цвет и ожидает открытия в качестве точки общепита.

Даёшь троллейбус!

Говорят, что надежда умирает последней. Более живучей, чем надежда, оказалась мечта псковичей завести в городе еще один вид транспорта. Автобусы не в счет, разумеется. Не прошло и двадцати лет, как мечта, кажется, стала приближаться к осуществлению. «Если не к исходу 1994 года, то в первом квартале 1995-го» первые троллейбусы свяжут Завеличье с Запсковьем через мост им. Невского и двинутся далее по маршруту 17-го автобуса. Смотр конкурирующих проектов троллейбуса «Гипроавтотранса» и «Гипрокоммундортранса» назначен на конец июня. Победит тот, который окажется доступнее для бюджета. А ведь автосилы города уже подыссякли, автобусы становятся дефицитом! На «Икарусы» и их запчасти теперь нужна валюта, а отечественные ЛиАЗы маловместимы. Да и на их приобретение денег ни в городском, ни в федеральном бюджете нет. Шел 2019 год. Новые автобусы, троллейбусы и трамваи бороздили пространство города. Жаль только не Пскова.

День обращенный в будущее

Всколыхнул «мирную жизнь» на Псковщине референдум, развернувшийся 25 апреля. На повестке дня было 4 вопроса: о доверии президенту, об одобрении социально-экономической политики, о проведении досрочных выборов президента и о досрочных выборах народных депутатов.

Внешне все походило на выборы былых времен: те же участки, те же кабины. Непривычным было только скрытое напряжение и неравнодушие тех, кто брал в руки бюллетени. В Великих Луках накануне референдума и вовсе развернулись нешуточные политические страсти, пусть и на провинциальном уровне. Круглые столы единомышленников порой доходили до оскорблений, листовки на улицах города и страницы местных газет пестрели вопросами: «А ты за кого?» «Да-Да-Нет-Да» — так призывали проголосовать сторонники Ельцина и так в итоге решила страна.

Паранджа для россиянки?

Широка страна наша родная... А остальные так же широки? Интересно. Захотелось съездить и посмотреть? Добро пожаловать в Иран! Если вам любопытна экзотика Востока, а в кармане оказалось 105 долларов (или 105 000 рублей по тогдашнему курсу) — ни в чем себе не отказывайте! Уже в мае псковский «Интурист» откроет новый и необыкновенный маршрут в Иран, сообщает газета. Путь в сказку Востока, однако, оказывается тернист: девушек и женщин моложе бальзаковского возраста за границу Родины не выпустят, а дам, подходящих по этому цензу, должен обязательно сопровождать мужчина. На фото для визы псковские красавицы идут фотографироваться в темном платке, закрывающем лоб. И хоть путь лежит в жаркие страны, придется облачиться в длинную юбку и кофту с рукавом. Зато место в чемодане поможет сэкономить косметичка, там она не пригодится! Да-да, полиция нравов в Иране всегда настороже! Хотя бы добираться придется не на верблюдах! До Ашхабада туристов доставит самолет, а дальше — автобусом через горный перевал. Острота впечатлений гарантируется, тем более что впереди — семь поистине сказочных дней. Кажется, проще на Луну слетать, чем в Иран? А вот и нет! Недостатка в любителях экзотики «Интурист» не испытывает. Первая группа туристов из 20 человек уже сформирована. Вернутся — расскажут, тяжела ли паранджа на Востоке.

Джинсы на любой вкус

Пока в Пскове осваивают Восток, в Невеле готовятся шить брюки по западной моде. Еще в прошлом году половина продукции, выпускаемой на Невельском швейном объединении, предназначалась для военных. А сегодня заканчивается установка нового оборудования для производства джинсов в последнем из бывших военных цехов. Объем производства — 3 тысячи брюк в сутки. Ассортимент постоянно расширяется. По словам директора, одну модель выпускают не более двух недель. Постоянный творческий поиск и непрекращающиеся командировки коммерческого директора за рубеж позволяют швейникам разнообразить продукцию: костюмы и платья, плащи и куртки, детская одежда. Не забывают здесь и о качестве, и о дизайне изделий. Хотите стать обладателем эксклюзивной пары синих брюк — обращайтесь в фирменный магазин «Силуэт» в Пскове, Великих Луках и Пыталово!

Свои чипсы в Стругах

В Стругах Красных тоже грядут перемены. Скоро местные жители смогут познакомиться с западной кухней. По крайней мере, с ее частью. Местное предприятие Агропромсервиса закупило для производства американское оборудование на 37 млн рублей — а все ради приготовления чипсов! Правда, помимо них здесь будут производить еще и крахмал.

Вознесся памятник над Псковом

Помнит ли еще кто-то о желании псковичей поставить памятник своему освободителю Александру Невскому? Вряд ли... А ведь решение о его сооружении было принято еще в 1967 году. Что же, эта многолетняя эпопея подходит к концу. На днях архитектурный объект посетили рабочая и государственная комиссии, и бронзовый полководец прочно встал боевым дозором на горе Соколихе. Толчком к возобновлению работ над монументом и обращению к исторической памяти стал 750-летний юбилей Ледовой битвы, который отмечали в прошлом году. К сожалению, открыть памятник к значимой дате не удалось. Зато 24 июля 1993 года войско князя под торжественный марш увидело свет!

В.С. Черномырдин на Псковщине

К открытию памятника на Псковщину приехал Виктор Степанович Черномырдин. Председателя Совета министров ожидала обширная программа: контроль обустройства границы России и Эстонии в Печорском районе, посещение Псково-Печерского монастыря, присутствие на молебне в память княгини Ольги в Псковском кремле и, конечно, на торжественной церемонии открытия монумента князю Александру Невскому. С новым памятником пришли на Псковщину и новые деньги. Смущение псковичей, не оценивших перемену валюты, решил развеять представитель отделения Центрального банка в Псковской области Сергей Савин. Он призвал всех обменивать устаревшие «ленинки» на деньги нового образца. Поколение постарше вздыхало, вспоминая, что не так давно найденные клады с «керенками» точно так же приходилось обменивать на те самые «ленинки». Вот и они приказали долго жить. «Псковская правда» тоже решила помочь Центробанку распутать дело новых цветных бумажек и опубликовала подробное описание новых денег. Особое внимание завоевала купюра в 50 000 рублей. Будьте осторожны, граждане! Не нарвитесь на подделку в «особо круглых» размерах. А как же не ошибиться, если вокруг столько нулей?!

Не Лас-Вегас, но...