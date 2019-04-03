Продолжаем листать подшивку «Псковской правды», изучая, о чем год за годом писало издание на протяжении своей более чем вековой истории.
Продолжаем листать подшивку «Псковской правды», изучая, о чем год за годом писало издание на протяжении своей более чем вековой истории.
Жители Любятово даже не заподозрили, что непривычно низко летевший самолет пытался унести смерть подальше от них и приземлиться как можно дальше от города. Генерал-майор авиации И. И. Козий, прибывший на место трагедии, отметил, что это первая крупная катастрофа ВВС в этом году, и добавил, что по данному делу будет проведено расследование.
Город тяжело прощался со своими героями, собирал пожертвования семьям погибших, и бесконечно благодарили за спасенные жизни жители Любятово.
Экипаж самолета посмертно награжден орденами Мужества. В лесу на месте падения в качестве памятника оставили хвост самолета, прикрепив на него фотографии и имена погибших.
Псковский педагогический комплекс почти четверть века оставался самой новой школой города. И только в 2017 году это звание перешло к новому зданию Инженерно-лингвистической гимназии.
«Хорошо, что в архиве газеты сохранились фотографии о ходе «славного строительства», — радуется корреспондент «Псковской правды». — А то ведь долго ждать не придется. Пройдет годик, и уже услышишь новую легенду, как в пристройке останавливался отведать чебуреков сам Райнис!»
Как показала история, судьба деревянного флигеля оказалась удачной. В наши дни он попал в руки частного инвестора, пережил полноценную реставрацию с проведением археологических раскопок, выкрашен в зеленый цвет и ожидает открытия в качестве точки общепита.
Смотр конкурирующих проектов троллейбуса «Гипроавтотранса» и «Гипрокоммундортранса» назначен на конец июня. Победит тот, который окажется доступнее для бюджета.
А ведь автосилы города уже подыссякли, автобусы становятся дефицитом! На «Икарусы» и их запчасти теперь нужна валюта, а отечественные ЛиАЗы маловместимы. Да и на их приобретение денег ни в городском, ни в федеральном бюджете нет.
Шел 2019 год. Новые автобусы, троллейбусы и трамваи бороздили пространство города. Жаль только не Пскова.
На повестке дня было 4 вопроса: о доверии президенту, об одобрении социально-экономической политики, о проведении досрочных выборов президента и о досрочных выборах народных депутатов.
В Великих Луках накануне референдума и вовсе развернулись нешуточные политические страсти, пусть и на провинциальном уровне. Круглые столы единомышленников порой доходили до оскорблений, листовки на улицах города и страницы местных газет пестрели вопросами: «А ты за кого?»
«Да-Да-Нет-Да» — так призывали проголосовать сторонники Ельцина и так в итоге решила страна.
Захотелось съездить и посмотреть? Добро пожаловать в Иран! Если вам любопытна экзотика Востока, а в кармане оказалось 105 долларов (или 105 000 рублей по тогдашнему курсу) — ни в чем себе не отказывайте!
Уже в мае псковский «Интурист» откроет новый и необыкновенный маршрут в Иран, сообщает газета.
Путь в сказку Востока, однако, оказывается тернист: девушек и женщин моложе бальзаковского возраста за границу Родины не выпустят, а дам, подходящих по этому цензу, должен обязательно сопровождать мужчина. На фото для визы псковские красавицы идут фотографироваться в темном платке, закрывающем лоб. И хоть путь лежит в жаркие страны, придется облачиться в длинную юбку и кофту с рукавом. Зато место в чемодане поможет сэкономить косметичка, там она не пригодится! Да-да, полиция нравов в Иране всегда настороже!
Хотя бы добираться придется не на верблюдах! До Ашхабада туристов доставит самолет, а дальше — автобусом через горный перевал. Острота впечатлений гарантируется, тем более что впереди — семь поистине сказочных дней.
Кажется, проще на Луну слетать, чем в Иран? А вот и нет! Недостатка в любителях экзотики «Интурист» не испытывает. Первая группа туристов из 20 человек уже сформирована. Вернутся — расскажут, тяжела ли паранджа на Востоке.
Объем производства — 3 тысячи брюк в сутки. Ассортимент постоянно расширяется. По словам директора, одну модель выпускают не более двух недель. Постоянный творческий поиск и непрекращающиеся командировки коммерческого директора за рубеж позволяют швейникам разнообразить продукцию: костюмы и платья, плащи и куртки, детская одежда.
Не забывают здесь и о качестве, и о дизайне изделий. Хотите стать обладателем эксклюзивной пары синих брюк — обращайтесь в фирменный магазин «Силуэт» в Пскове, Великих Луках и Пыталово!
Что же, эта многолетняя эпопея подходит к концу. На днях архитектурный объект посетили рабочая и государственная комиссии, и бронзовый полководец прочно встал боевым дозором на горе Соколихе.
Толчком к возобновлению работ над монументом и обращению к исторической памяти стал 750-летний юбилей Ледовой битвы, который отмечали в прошлом году. К сожалению, открыть памятник к значимой дате не удалось. Зато 24 июля 1993 года войско князя под торжественный марш увидело свет!
С новым памятником пришли на Псковщину и новые деньги. Смущение псковичей, не оценивших перемену валюты, решил развеять представитель отделения Центрального банка в Псковской области Сергей Савин. Он призвал всех обменивать устаревшие «ленинки» на деньги нового образца. Поколение постарше вздыхало, вспоминая, что не так давно найденные клады с «керенками» точно так же приходилось обменивать на те самые «ленинки». Вот и они приказали долго жить.
«Псковская правда» тоже решила помочь Центробанку распутать дело новых цветных бумажек и опубликовала подробное описание новых денег. Особое внимание завоевала купюра в 50 000 рублей.
Будьте осторожны, граждане! Не нарвитесь на подделку в «особо круглых» размерах. А как же не ошибиться, если вокруг столько нулей?!
Пока здесь ограничиваются только карточной игрой. Конечно, есть и два стола рулетки, и специалисты, прошедшие обучение по работе с аппаратом и стажировку в Москве, но помещений для проведения игр категорически не хватает. Тем не менее, здесь даже работает местная школа по подготовке крупье. Интересный факт: из 12 человек персонала первого казино две трети имеют высшее образование.
Фортуна здесь самая желанная гостья. И не мудрено: буквально за одну ночь можно как неплохо заработать, так и «вылететь в трубу».
Пока только развивающееся, казино расположилось в том же здании, что и кафе «Новгород», только имеет вход со двора. Однако в ближайшем будущем (когда деньги посетителей начнут приносить более существенные доходы) владельцы планируют расшириться до полноценного культурного комплекса, где гостей будут ждать и выставочные залы, и гостиница, и ресторан, и магазины, и, конечно же, казино.
Как каждый уважающий себя предприниматель, владелец казино не забывает и о социальных программах. Работники казино планируют помогать малообеспеченным семьям, инвалидам и ветеранам.
Вот так одним походом в казино вы можете либо поднять уровень своего благосостояния, либо поучаствовать в социальной программе заведения.
Таким остался на страницах «Псковской правды» 1993 год.