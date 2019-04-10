1994 год. Спецвыпуск

Продолжаем листать подшивку «Псковской правды», изучая, о чем год за годом писало издание на протяжении своей более чем вековой истории.
В ноябре 2018 года нынешний председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов признался: его самая любимая рубрика в «Псковской правде» — «Машина времени». Мы год за годом листаем подшивку газеты со столетней историей и рассказываем о самых значимых событиях, нашедших отражение на ее страницах. Сегодня необычный выпуск. Он посвящен 25-летию регионального парламента.
Долгожданные выборы состоялись 29 января, но, увы, не так успешно, как планировалось.
«Областное Собрание после выборов 29 января не сформировано, — комментировал председатель областной Избирательной комиссии Геннадий Лаврентьев, — в нем отсутствуют представители двух наших крупнейших промышленных городов — Пскова и Великих Лук. Так кто же будет отстаивать интересы псковичей или великолучан, если вы, уважаемые избиратели, в большинстве своем уже проигнорировали одни выборы?
Серьезнее надо подходить к решению таких вопросов, товарищи, серьезнее!»
От города Великие Луки в Собрание вошли: Шулаев Александр Анатольевич, Фёдоров Виктор Николаевич и Менькова Татьяна Алексеевна.
Глава администрации области Владислав Туманов подвел итог: на повторных выборах не прошли кандидаты, выдвинутые отделениями политических партий. Ни коммунисты, ни представители ЛДПР не набрали нужного количества голосов. Выборы выиграли те, кто не обещал много, не говорил красивых слов, а изначально работал. Из восьми выбранных депутатов почти все — представители социальной сферы.
Первая сессия областного Собрания первого созыва успешно прошла 12 апреля 1994 года. Открыл ее председатель областной избирательной комиссии Геннадий Лаврентьев. Он проанализировал работу городских, районных участковых избирательных комиссий, рассказал о необходимости тщательной подготовки к формированию органов местного самоуправления.
Затем слово взял глава администрации области Владислав Туманов. Поздравив депутатов с избранием, он призвал их сделать все необходимое для восстановления на Псковской земле демократических принципов управления, с первых дней работы обратить особое внимание на решение экономических проблем, на увеличение доходной части бюджета и социальную сферу.
«Только при взаимодействии представителей ветвей власти, — сказал он в заключение, — мы сможем выполнить то, что обещали избирателям во время предвыборных кампаний».
Избрав секретарем сессии Ирину Шматкову, а также счетную комиссию, депутаты приступили к рассмотрению организационных вопросов.
По итогам тайного голосования должности в Собрании оказались распределены следующим образом: председатель — Юрий Анисимович Шматов;
заместители председателя — Геннадий Николаевич Бубнов, Владимир Геннадьевич Шлюнько;
председатель комитета по социальной политике — Наталья Васильевна Васильева;
комитета по вопросам экономики, собственности и природопользования — Виктор Николаевич Фёдоров;
комитета по бюджету, финансам и местному самоуправлению — Геннадий Николаевич Бубнов;
комитета по законодательству и местному самоуправлению — Владимир Геннадьевич Шлюнько.
На сессии рассмотрели и приняли документы, регламентирующие работу Собрания, его комитетов, утвердили структуру аппарата Собрания, смету расходов на второй квартал, принято решение о подготовке вопросов на вторую сессию областного Собрания.
Четверть века назад «Псковская правда» надеялась, что призывы к взаимодействию и добропорядочности не останутся пустым звуком, будут руководством во взаимоотношениях и конкретных делах, помогут стабилизации обстановки в политике, экономике, социальной сфере Псковщины.
Так 25 лет назад на страницах «Псковской правды» начиналась история областного Собрания депутатов.