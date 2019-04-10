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История / Машина времени

1994 год. Спецвыпуск

Областное Собрание депутатов выбрали только со второго раза — на первые выборы жители Пскова и Великих Лук не пришли

Текст:
Екатерина Мазепина и Алексей Гиреев
10 апреля 2019 года, 09:34
Фото: Екатерина Мазепина и Алексей Гиреев
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Продолжаем листать подшивку «Псковской правды», изучая, о чем год за годом писало издание на протяжении своей более чем вековой истории.

В ноябре 2018 года нынешний председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов признался: его самая любимая рубрика в «Псковской правде» — «Машина времени». Мы год за годом листаем подшивку газеты со столетней историей и рассказываем о самых значимых событиях, нашедших отражение на ее страницах. Сегодня необычный выпуск. Он посвящен 25-летию регионального парламента.

За кого нам голосовать?

Новый, 1994 год принес с собой известие о создании в Псковской области нового органа власти — областного Собрания депутатов. «Псковская правда» начала публиковать списки, портреты и предвыборные программы будущих кандидатов. Читатели газеты насторожились: что ожидает псковичей? Чем будет заниматься новое Собрание? Не встанут ли стенка на стенку на выборах Завеличье и Запсковье? Не объявит ли центр Пскова суверенитет и не попытается ли присоединиться к какой-нибудь европейской стране? Это реальные вопросы, которые ставили в письмах редакции жители Пскова. Вопросы казались неразрешимыми, но врач В. Тепляков нашел выход:

«Кандидаты в депутаты должны публично дать нам клятву в том, что своими решениями они прежде всего не будут мешать нам жить и работать, а только затем станут «защищать», «помогать», «отстаивать» и т. д. Им следует помнить, что жизнь мудрее и умнее любого кандидата или всего их Собрания. Наш кандидат должен обещать, что будет искать и находить общие интересы нашего псковского народа. Хватит нам развала Союза. Хватит нам попыток развала России, не хватало нам еще развала области».

Долгожданные выборы состоялись 29 января, но, увы, не так успешно, как планировалось.

«Областное Собрание после выборов 29 января не сформировано, — комментировал председатель областной Избирательной комиссии Геннадий Лаврентьев, — в нем отсутствуют представители двух наших крупнейших промышленных городов — Пскова и Великих Лук. Так кто же будет отстаивать интересы псковичей или великолучан, если вы, уважаемые избиратели, в большинстве своем уже проигнорировали одни выборы?

Серьезнее надо подходить к решению таких вопросов, товарищи, серьезнее!»

Повторные выборы ожидали псковичей и великолучан 27 марта. Газета предупреждала: «Каждые новые выборы в области «съедают» десятки миллионов рублей, которых так не хватает и работающим, и домохозяйкам, и пожилым людям, и детям!» К тому же областное Собрание возьмет в свои руки формирование бюджета, принятие Устава области, законодательных актов, без которых не могут нормально работать заводы, учреждения, колхозы, совхозы, предприниматели, фермеры.

Мы не настолько богаты, чтобы голосовать «ногами»

Как говорится, в ногах правды нет, впрочем, как и избирательного права. Но мы не настолько богаты, чтобы голосовать «ногами» и попросту не приходить на выборы, увещевает со страниц газеты начальник антимонопольного управления Александр Соловьев: «Мы живем в трудное время. Сегодня люди многим недовольны, готовы призывать власть к наведению порядка, к осуществлению не на словах, а на деле социальных программ. Но сформировать эту самую подотчетную власть снизу почему-то никто не хочет. Выборы не нужны «качкам» и рэкетирам, их вполне устраивает нынешний беспредел, который они сами и создают. Не будет в стране и области порядка, пока граждане России не возьмутся за голову и не проголосуют на выборах. Ведь гораздо проще будет спрашивать с этого нового органа власти за борьбу с преступностью, за строительство жилья, дорог, за решение проблем здравоохранения, образования, культуры. Именно областное Собрание утверждает бюджет и отчет о его исполнении, оно вправе потребовать отставки чиновников исполнительной власти даже самого высокого ранга, если они не справляются со своими обязанностями!»

Выборы состоялись. Пора за дело

Агитация шла полным ходом. И нужно сказать, она имела свой эффект: результаты повторных выборов оказались даже лучше, чем были в январе даже в сельских районах. По предварительным данным, в них приняло участие более 36 % избирателей. В отдельных округах этот показатель еще выше.

Депутатами от города Пскова стали: Петров Александр Константинович, Васильева Наталья Васильевна, Шматкова Ирина Ильинична, Кравченко Зинаида Васильевна и Антипьев Александр Анатольевич.

От города Великие Луки в Собрание вошли: Шулаев Александр Анатольевич, Фёдоров Виктор Николаевич и Менькова Татьяна Алексеевна.

Глава администрации области Владислав Туманов подвел итог: на повторных выборах не прошли кандидаты, выдвинутые отделениями политических партий. Ни коммунисты, ни представители ЛДПР не набрали нужного количества голосов. Выборы выиграли те, кто не обещал много, не говорил красивых слов, а изначально работал. Из восьми выбранных депутатов почти все — представители социальной сферы.

1-ая сессия областного Собрания

Первая сессия областного Собрания первого созыва успешно прошла 12 апреля 1994 года. Открыл ее председатель областной избирательной комиссии Геннадий Лаврентьев. Он проанализировал работу городских, районных участковых избирательных комиссий, рассказал о необходимости тщательной подготовки к формированию органов местного самоуправления.

Затем слово взял глава администрации области Владислав Туманов. Поздравив депутатов с избранием, он призвал их сделать все необходимое для восстановления на Псковской земле демократических принципов управления, с первых дней работы обратить особое внимание на решение экономических проблем, на увеличение доходной части бюджета и социальную сферу.

«Только при взаимодействии представителей ветвей власти, — сказал он в заключение, — мы сможем выполнить то, что обещали избирателям во время предвыборных кампаний».

Избрав секретарем сессии Ирину Шматкову, а также счетную комиссию, депутаты приступили к рассмотрению организационных вопросов.

По итогам тайного голосования должности в Собрании оказались распределены следующим образом: председатель — Юрий Анисимович Шматов;

заместители председателя — Геннадий Николаевич Бубнов, Владимир Геннадьевич Шлюнько;

председатель комитета по социальной политике — Наталья Васильевна Васильева;

комитета по вопросам экономики, собственности и природопользования — Виктор Николаевич Фёдоров;

комитета по бюджету, финансам и местному самоуправлению — Геннадий Николаевич Бубнов;

комитета по законодательству и местному самоуправлению — Владимир Геннадьевич Шлюнько.

На сессии рассмотрели и приняли документы, регламентирующие работу Собрания, его комитетов, утвердили структуру аппарата Собрания, смету расходов на второй квартал, принято решение о подготовке вопросов на вторую сессию областного Собрания.

Четверть века назад «Псковская правда» надеялась, что призывы к взаимодействию и добропорядочности не останутся пустым звуком, будут руководством во взаимоотношениях и конкретных делах, помогут стабилизации обстановки в политике, экономике, социальной сфере Псковщины.

Так 25 лет назад на страницах «Псковской правды» начиналась история областного Собрания депутатов. 

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