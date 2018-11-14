НЬЮ-ЙОРК В ПСКОВЕ

Интересный факт из истории областного (а ранее — губернского) центра. 100 лет назад на Ивановской улице (ныне — Гоголя) в собственном доме жил некто Карл Егорович Меккер. Ну жил и жил, казалось бы, и вспоминать не стоило бы об этом, если бы не одно любопытное обстоятельство. Карл Егорович являлся агентом общества взаимного страхования жизни «Нью-Йорк» по Пскову и Псковской области. Оказывается, в 1845 году американские деловые люди учредили в Нью-Йорке общество взаимного страхования жизни, назвав его именем крупнейшего города США. 10 октября 1885 года последовало высочайшее разрешение на открытие филиала общества в России. Главная контора, ведавшая делами в России, находилась в Петербурге. В губернских городах, в том числе и в Пскове, были открыты агентства. Вот так псковичи страховали свои жизни в «Нью-Йорке».

ГОСТЕЙ ПРИНИМАЕТ ИНТУРИСТ

Число тех, кто не хочет ограничиваться таким кратким экскурсом в историю города, а желает лично узреть его красоты, с каждым годом только растет. Древний русский город привлекает туристов из многих стран мира. Если в 1984-м область посетило чуть больше 3000 иностранных туристов, то за 8 месяцев 1988-го — 4229. В год 1000-летия крещения Руси многим зарубежным священникам хотелось побывать в нашем старинном городе. Встречи эти не остаются односторонними. Визиты туристов приносят много познавательного и псковичам. Молодежные группы из разных стран встречались со студентами педагогического и филиала политехнического института. Часто зарубежные профессионалы ищут обмена опытом с псковскими коллегами. Весь этот медовый поток портит только одна ложка дегтя: город пока что не готов принять всех желающих посетить его. В гостинице «Рижская» иностранным туристам выделено всего 64 места! В связи с этим предложено закончить строительство гостиницы «Турист» на 500 мест на берегу Великой к 1990 году. Работа кипит полным ходом: контракт с польской фирмой «Будимэкс» уже подписан. Сейчас в Пскове находятся ее представители. Они принимают площадку под будущее строение, общежитие. Вот-вот приедут 80 строителей. А всего их будет более 250 человек. Сроки сооружения гостиницы — 34 месяца. А чтобы гарантированно успеть в срок и сделать работу качественно, планируется привлечь югославскую фирму «Лесница». Она специализируется на кровельных работах. Часть прибыли от туризма будет перечисляться в местный бюджет. Так это дело станет выгодно и городу, и его жителям! Таким простым и доступным виделся план развития города в 1988 году. Через 30 лет гостиницу все еще недостроили.

АВТОБУСНЫЙ ЭФИР

В автопарке закупили диктофоны. Будут объявлять остановки автоматически, а потом и рекламу. А вы знаете, что общего у псковских автобусов и метро? Нет, под землю автобусы пока не спустились. Здесь устанавливаются диктофоны! Теперь остановки станут регулярно объявляться через магнитофонную пленку, «как в метро». Администрация автоколонны готова и к более решительным нововведениям. Планируется, например, записывать на диктофоны рекламные ролики о предстоящих в городе концертах или новинках торговли. Смогут выйти в автобусный эфир со своими сообщениями и сотрудники ГАИ.

БУДТ ЛИ В ПСКОВЕ ТРОЛЛЕЙБУС?

Автобусы — это, безусловно, хорошо, но прозаично. Так решил и градостроительный совет, постановив на своем заседании развить троллейбус­ное движение в Пскове к 2005 году. Намечено 3 варианта троллейбусного маршрута: троллейбусное кольцо, проходящее по Запсковью, Завеличью через центр города. Троллейбус пройдет по ул. Юбилейной, через строящийся сейчас мост на Запсковье, по ул. Ижорского Батальона, по Ипподромной, по мосту через Пскову к улице Островского, по ней к площади Победы и снова на Юбилейную. Предусматривается радиальная троллейбусная линия, идущая по Рижскому и Октябрьскому проспектам до вокзала. Второй вариант — троллейбусное кольцо без радиальной линии. Третий — такое же, но с автобусным движением. Много сторонников привлек второй вариант — пустить движение только по кольцу, не допуская троллейбус в границы исторической части Пскова. Читатели «Псковской правды» бурно откликнулись на статью с обсуждением: — Только через центр! — пишет участница войны В. Ковалева. — По центральным улицам будет ходить меньше автобусов, которые загрязняют воздух. Захочет турист сфотографировать памятники — линии ему не помешают. В Москве, Ленинграде, других крупных городах ведь они не являются большой помехой. В первую очередь надо думать о горожанах и городе. А псковича Л. Худевича радует, что вопрос о маршрутах вынесен на всенародное обсуждение, а не решен в узком кругу специалистов. В итоге большинство читателей высказалось за то, чтобы троллейбус обслуживал центральные улицы города. Мнение учли на заседании исполкома. Утвердили первый вариант схемы движения, который предусматривает кольцевое и радиальное развитие маршрутов. Жаль только, что 2005 год, вопреки ожиданиям, не въехал в наш город на троллейбусе.

СПИД БЕЗ ШАПКИ-НЕВЕДИМКИ

Зато наша область может гордиться новшеством, которое все-таки появилось в 1988 году и функционирует до сих пор. При областной станции переливания крови была открыта СПИД-лаборатория. Техническое оснащение лаборатории отвечает уровню мировых критериев. Благодаря совершенной технике в день можно выдавать медицинские заключения на 360 человек. В первую очередь под прицелом лаборатории, конечно же, доноры, беременные женщины и люди, находящиеся в группе риска.

ИМЯНАРЕЧЕНИЕ УЛИЦ ГОРОДА

Предлагаем обсудить названия новых улиц. Не стоит забывать, что в Пскове растет не только количество людей, транспорта и учреждений. Растет и сам город, растет количество его улиц. Для того чтобы придумать им самые звучные названия, собралась целая комиссия. Улице, которой начнется первый молодежно-жилищный комплекс и которая пойдет от Юбилейной, комиссия предложила дать имя почетного гражданина Пскова Константина Андреевича Шестака. А улице, что начнется в районе дома № 21 по Западной и пойдет параллельно Коммунальной и к городищу Камно, предложено дать имя известного поэта и переводчика 60-70-х годов XIX столетия Александра Николаевича Яхонтова. Он много лет возглавлял Псковскую губернскую мужскую гимназию. Небольшой улице на Запсковье — от Текстильной до Ипподромной — предложено дать имя псковича Михаила Тимофеевича Петрова, а безымянный участок дороги от ул. Советской до реки Великой (мимо хлебокомбината и асфальтобетонного завода) назвать проездом С. Г. Байкова.

ЧИПСЫ ВМЕСТО БОРМОТУХИ

Что-что, а обед по расписанию! Посмотрим, чем же угостит нас Невельский завод безалкогольных напитков. Две с половиной секунды наполняется бутылка искрящимся тонизирующим напитком. «Тархун» обладает приятными вкусовыми качествами, бодрящим эффектом. До 20 наименований напитков выпускается здесь. Особая гордость: «Тархун» и «Лесная ягода». Через час на склад отправляется 1500 бутылок. Завод переживает второе рождение. Нелегко было встать на безалкогольный путь после нескольких лет выпуска плодово-ягодных вин, окрещенных в народе бормотухой. Большую реконструкцию пережил цех. Зато сегодня у коллектива появилась и своя особая гордость. Помимо производства безалкогольных напитков, здесь активно работает отдельный комплекс по производству чипсов. Мощность его — 320 кг в смену. Что же это такое — чипсы? На вид очень тонкое, размером с вафлю печенье, изготовленное из сухого картофельного пюре, обжаренное в растительном масле. Его можно употреблять в качестве сухого завтрака, годится он и как гарнир к мясным и рыбным блюдам, вкусен и в употреблении с различными соками, молоком, минеральной водой. Планируется выпускать чипсы трех наименований.

СОЮЗ ОБРОСШИХ МУЖЧИН