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История / Машина времени

1988 год

В Пскове к 2005 году собираются запустить троллейбусы, в Невеле начали выпускать диковинную закуску — чипсы, а при областной больнице появилась первая СПИД-лаборатория

Текст:
Екатерина Мазепина и Алексей Гиреев
14 ноября 2018 года, 12:22
Фото: Екатерина Мазепина и Алексей Гиреев
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НЬЮ-ЙОРК В ПСКОВЕ

Интересный факт из истории областного (а ранее — губернского) центра. 100 лет назад на Ивановской улице (ныне — Гоголя) в собственном доме жил некто Карл Егорович Меккер. Ну жил и жил, казалось бы, и вспоминать не стоило бы об этом, если бы не одно любопытное обстоятельство. Карл Егорович являлся агентом общества взаимного страхования жизни «Нью-Йорк» по Пскову и Псковской области.

Оказывается, в 1845 году американские деловые люди учредили в Нью-Йорке общество взаимного страхования жизни, назвав его именем крупнейшего города США. 10 октября 1885 года последовало высочайшее разрешение на открытие филиала общества в России. Главная контора, ведавшая делами в России, находилась в Петербурге. В губернских городах, в том числе и в Пскове, были открыты агентства. Вот так псковичи страховали свои жизни в «Нью-Йорке».

В областном драмтеатре был аншлаг. Зрители увидели прически... древних эпох. Перед их глазами проходили женщины Рима, Египта, Греции, кавалеры петровских и пушкинских времен. Под стать убранству на голове были и костюмы. Фото Н. Бондарчука.

ГОСТЕЙ ПРИНИМАЕТ ИНТУРИСТ

Число тех, кто не хочет ограничиваться таким кратким экскурсом в историю города, а желает лично узреть его красоты, с каждым годом только растет. Древний русский город привлекает туристов из многих стран мира. Если в 1984-м область посетило чуть больше 3000 иностранных туристов, то за 8 месяцев 1988-го — 4229.

В год 1000-летия крещения Руси многим зарубежным священникам хотелось побывать в нашем старинном городе.

Встречи эти не остаются односторонними. Визиты туристов приносят много познавательного и псковичам. Молодежные группы из разных стран встречались со студентами педагогического и филиала политехнического института. Часто зарубежные профессионалы ищут обмена опытом с псковскими коллегами.

Весь этот медовый поток портит только одна ложка дегтя: город пока что не готов принять всех желающих посетить его. В гостинице «Рижская» иностранным туристам выделено всего 64 места! В связи с этим предложено закончить строительство гостиницы «Турист» на 500 мест на берегу Великой к 1990 году.

Работа кипит полным ходом: контракт с польской фирмой «Будимэкс» уже подписан. Сейчас в Пскове находятся ее представители. Они принимают площадку под будущее строение, общежитие.

Вот-вот приедут 80 строителей. А всего их будет более 250 человек. Сроки сооружения гостиницы — 34 месяца. А чтобы гарантированно успеть в срок и сделать работу качественно, планируется привлечь югославскую фирму «Лесница». Она специализируется на кровельных работах.

Часть прибыли от туризма будет перечисляться в местный бюджет. Так это дело станет выгодно и городу, и его жителям! Таким простым и доступным виделся план развития города в 1988 году. Через 30 лет гостиницу все еще недостроили.

АВТОБУСНЫЙ ЭФИР

В автопарке закупили диктофоны. Будут объявлять остановки автоматически, а потом и рекламу.

А вы знаете, что общего у псковских автобусов и метро? Нет, под землю автобусы пока не спустились. Здесь устанавливаются диктофоны! Теперь остановки станут регулярно объявляться через магнитофонную пленку, «как в метро». Администрация автоколонны готова и к более решительным нововведениям. Планируется, например, записывать на диктофоны рекламные ролики о предстоящих в городе концертах или новинках торговли. Смогут выйти в автобусный эфир со своими сообщениями и сотрудники ГАИ.

Руководители автоколонны № 1122 в ответ на поступающие жалобы горожан на плохое автобусное обслуживание неизменно отвечают, что «движение пассажирского транспорта организовано с учетом пассажиропотоков». Рис. А. Кузнецова.

БУДТ ЛИ В ПСКОВЕ ТРОЛЛЕЙБУС?

Автобусы — это, безусловно, хорошо, но прозаично. Так решил и градостроительный совет, постановив на своем заседании развить троллейбус­ное движение в Пскове к 2005 году.

Намечено 3 варианта троллейбусного маршрута: троллейбусное кольцо, проходящее по Запсковью, Завеличью через центр города. Троллейбус пройдет по ул. Юбилейной, через строящийся сейчас мост на Запсковье, по ул. Ижорского Батальона, по Ипподромной, по мосту через Пскову к улице Островского, по ней к площади Победы и снова на Юбилейную.

Предусматривается радиальная троллейбусная линия, идущая по Рижскому и Октябрьскому проспектам до вокзала.

Второй вариант — троллейбусное кольцо без радиальной линии.

Третий — такое же, но с автобусным движением.

Много сторонников привлек второй вариант — пустить движение только по кольцу, не допуская троллейбус в границы исторической части Пскова.

Читатели «Псковской правды» бурно откликнулись на статью с обсуждением:

— Только через центр! — пишет участница войны В. Ковалева. — По центральным улицам будет ходить меньше автобусов, которые загрязняют воздух. Захочет турист сфотографировать памятники — линии ему не помешают. В Москве, Ленинграде, других крупных городах ведь они не являются большой помехой. В первую очередь надо думать о горожанах и городе.

А псковича Л. Худевича радует, что вопрос о маршрутах вынесен на всенародное обсуждение, а не решен в узком кругу специалистов.

В итоге большинство читателей высказалось за то, чтобы троллейбус обслуживал центральные улицы города. Мнение учли на заседании исполкома. Утвердили первый вариант схемы движения, который предусматривает кольцевое и радиальное развитие маршрутов.

Жаль только, что 2005 год, вопреки ожиданиям, не въехал в наш город на троллейбусе.

Сотрудник лаборатории за работой. Фото Н. Бондарчука.

СПИД БЕЗ ШАПКИ-НЕВЕДИМКИ

Зато наша область может гордиться новшеством, которое все-таки появилось в 1988 году и функционирует до сих пор. При областной станции переливания крови была открыта СПИД-лаборатория.

Техническое оснащение лаборатории отвечает уровню мировых критериев. Благодаря совершенной технике в день можно выдавать медицинские заключения на 360 человек.

В первую очередь под прицелом лаборатории, конечно же, доноры, беременные женщины и люди, находящиеся в группе риска.

ИМЯНАРЕЧЕНИЕ УЛИЦ ГОРОДА

Предлагаем обсудить названия новых улиц.

Не стоит забывать, что в Пскове растет не только количество людей, транспорта и учреждений. Растет и сам город, растет количество его улиц. Для того чтобы придумать им самые звучные названия, собралась целая комиссия.

Улице, которой начнется первый молодежно-жилищный комплекс и которая пойдет от Юбилейной, комиссия предложила дать имя почетного гражданина Пскова Константина Андреевича Шестака.

А улице, что начнется в районе дома № 21 по Западной и пойдет параллельно Коммунальной и к городищу Камно, предложено дать имя известного поэта и переводчика 60-70-х годов XIX столетия Александра Николаевича Яхонтова. Он много лет возглавлял Псковскую губернскую мужскую гимназию.

Небольшой улице на Запсковье — от Текстильной до Ипподромной — предложено дать имя псковича Михаила Тимофеевича Петрова, а безымянный участок дороги от ул. Советской до реки Великой (мимо хлебокомбината и асфальтобетонного завода) назвать проездом С. Г. Байкова.

Псков, Торговый центр. Фото А. Медведева

ЧИПСЫ ВМЕСТО БОРМОТУХИ

Что-что, а обед по расписанию! Посмотрим, чем же угостит нас Невельский завод безалкогольных напитков.

Две с половиной секунды наполняется бутылка искрящимся тонизирующим напитком. «Тархун» обладает приятными вкусовыми качествами, бодрящим эффектом.

До 20 наименований напитков выпускается здесь. Особая гордость: «Тархун» и «Лесная ягода». Через час на склад отправляется 1500 бутылок.

Завод переживает второе рождение. Нелегко было встать на безалкогольный путь после нескольких лет выпуска плодово-ягодных вин, окрещенных в народе бормотухой. Большую реконструкцию пережил цех.

Зато сегодня у коллектива появилась и своя особая гордость. Помимо производства безалкогольных напитков, здесь активно работает отдельный комплекс по производству чипсов. Мощность его — 320 кг в смену.

Что же это такое — чипсы? На вид очень тонкое, размером с вафлю печенье, изготовленное из сухого картофельного пюре, обжаренное в растительном масле. Его можно употреблять в качестве сухого завтрака, годится он и как гарнир к мясным и рыбным блюдам, вкусен и в употреблении с различными соками, молоком, минеральной водой. Планируется выпускать чипсы трех наименований.

СОЮЗ ОБРОСШИХ МУЖЧИН

По прогнозам, скоро придется зарегистрировать в Пскове новое объединение... нестриженых людей!

Первые заявления о приеме в него, вероятно, поступят от лохматых, бородатых мужчин с Завеличья. По степени ухоженности они далеко отстали от населения других микрорайонов, констатирует издание.

До заявлений пока не дошло, а письма есть. Первое из них пришло еще в июле. В нем прозвучала тревога по поводу закрытия единственной на Завеличье парикмахерской № 23, содержалось предложение перевести мастеров в хронически пустующий зал торжеств.

— Нет, потому что зал дает пять тысяч рублей в месяц, — ответили редакции из управления бытового обслуживания населения.

Тот факт, что парикмахеры выручали в 4-5 раз больше, был почему-то в ответе не упомянут.

Мастера-то есть, да только работать они не смогут, пока не появится помещение. Теперь их распределили кого куда — от общежитий до самых дальних псковских окраин, куда не вдруг доберешься. И теперь многотысячное население Завеличья должно стоять в очереди всего к двум парикмахерским, работающим в гостинице «Рижская».

И ведь поток обрастающих мужчин и нестриженых женщин уже начал было осваивать другие парикмахерские! Только вот тут на ремонт закрыли еще одну, в Торговом центре. Пора бы уже принять меры, пока недовольная общественность с прическами эпохи Степана Разина не объединилась и не подняла бунт.

Таким остался на страницах «Псковской правды» 1988 год. 

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