Оказывается, в 1845 году американские деловые люди учредили в Нью-Йорке общество взаимного страхования жизни, назвав его именем крупнейшего города США. 10 октября 1885 года последовало высочайшее разрешение на открытие филиала общества в России. Главная контора, ведавшая делами в России, находилась в Петербурге. В губернских городах, в том числе и в Пскове, были открыты агентства. Вот так псковичи страховали свои жизни в «Нью-Йорке».
В год 1000-летия крещения Руси многим зарубежным священникам хотелось побывать в нашем старинном городе.
Встречи эти не остаются односторонними. Визиты туристов приносят много познавательного и псковичам. Молодежные группы из разных стран встречались со студентами педагогического и филиала политехнического института. Часто зарубежные профессионалы ищут обмена опытом с псковскими коллегами.
Весь этот медовый поток портит только одна ложка дегтя: город пока что не готов принять всех желающих посетить его. В гостинице «Рижская» иностранным туристам выделено всего 64 места! В связи с этим предложено закончить строительство гостиницы «Турист» на 500 мест на берегу Великой к 1990 году.
Работа кипит полным ходом: контракт с польской фирмой «Будимэкс» уже подписан. Сейчас в Пскове находятся ее представители. Они принимают площадку под будущее строение, общежитие.
Вот-вот приедут 80 строителей. А всего их будет более 250 человек. Сроки сооружения гостиницы — 34 месяца. А чтобы гарантированно успеть в срок и сделать работу качественно, планируется привлечь югославскую фирму «Лесница». Она специализируется на кровельных работах.
Часть прибыли от туризма будет перечисляться в местный бюджет. Так это дело станет выгодно и городу, и его жителям! Таким простым и доступным виделся план развития города в 1988 году. Через 30 лет гостиницу все еще недостроили.
А вы знаете, что общего у псковских автобусов и метро? Нет, под землю автобусы пока не спустились. Здесь устанавливаются диктофоны! Теперь остановки станут регулярно объявляться через магнитофонную пленку, «как в метро». Администрация автоколонны готова и к более решительным нововведениям. Планируется, например, записывать на диктофоны рекламные ролики о предстоящих в городе концертах или новинках торговли. Смогут выйти в автобусный эфир со своими сообщениями и сотрудники ГАИ.
Намечено 3 варианта троллейбусного маршрута: троллейбусное кольцо, проходящее по Запсковью, Завеличью через центр города. Троллейбус пройдет по ул. Юбилейной, через строящийся сейчас мост на Запсковье, по ул. Ижорского Батальона, по Ипподромной, по мосту через Пскову к улице Островского, по ней к площади Победы и снова на Юбилейную.
Предусматривается радиальная троллейбусная линия, идущая по Рижскому и Октябрьскому проспектам до вокзала.
Второй вариант — троллейбусное кольцо без радиальной линии.
Третий — такое же, но с автобусным движением.
Много сторонников привлек второй вариант — пустить движение только по кольцу, не допуская троллейбус в границы исторической части Пскова.
Читатели «Псковской правды» бурно откликнулись на статью с обсуждением:
— Только через центр! — пишет участница войны В. Ковалева. — По центральным улицам будет ходить меньше автобусов, которые загрязняют воздух. Захочет турист сфотографировать памятники — линии ему не помешают. В Москве, Ленинграде, других крупных городах ведь они не являются большой помехой. В первую очередь надо думать о горожанах и городе.
А псковича Л. Худевича радует, что вопрос о маршрутах вынесен на всенародное обсуждение, а не решен в узком кругу специалистов.
В итоге большинство читателей высказалось за то, чтобы троллейбус обслуживал центральные улицы города. Мнение учли на заседании исполкома. Утвердили первый вариант схемы движения, который предусматривает кольцевое и радиальное развитие маршрутов.
Жаль только, что 2005 год, вопреки ожиданиям, не въехал в наш город на троллейбусе.
Техническое оснащение лаборатории отвечает уровню мировых критериев. Благодаря совершенной технике в день можно выдавать медицинские заключения на 360 человек.
В первую очередь под прицелом лаборатории, конечно же, доноры, беременные женщины и люди, находящиеся в группе риска.
Не стоит забывать, что в Пскове растет не только количество людей, транспорта и учреждений. Растет и сам город, растет количество его улиц. Для того чтобы придумать им самые звучные названия, собралась целая комиссия.
Улице, которой начнется первый молодежно-жилищный комплекс и которая пойдет от Юбилейной, комиссия предложила дать имя почетного гражданина Пскова Константина Андреевича Шестака.
А улице, что начнется в районе дома № 21 по Западной и пойдет параллельно Коммунальной и к городищу Камно, предложено дать имя известного поэта и переводчика 60-70-х годов XIX столетия Александра Николаевича Яхонтова. Он много лет возглавлял Псковскую губернскую мужскую гимназию.
Небольшой улице на Запсковье — от Текстильной до Ипподромной — предложено дать имя псковича Михаила Тимофеевича Петрова, а безымянный участок дороги от ул. Советской до реки Великой (мимо хлебокомбината и асфальтобетонного завода) назвать проездом С. Г. Байкова.
Две с половиной секунды наполняется бутылка искрящимся тонизирующим напитком. «Тархун» обладает приятными вкусовыми качествами, бодрящим эффектом.
До 20 наименований напитков выпускается здесь. Особая гордость: «Тархун» и «Лесная ягода». Через час на склад отправляется 1500 бутылок.
Завод переживает второе рождение. Нелегко было встать на безалкогольный путь после нескольких лет выпуска плодово-ягодных вин, окрещенных в народе бормотухой. Большую реконструкцию пережил цех.
Зато сегодня у коллектива появилась и своя особая гордость. Помимо производства безалкогольных напитков, здесь активно работает отдельный комплекс по производству чипсов. Мощность его — 320 кг в смену.
Что же это такое — чипсы? На вид очень тонкое, размером с вафлю печенье, изготовленное из сухого картофельного пюре, обжаренное в растительном масле. Его можно употреблять в качестве сухого завтрака, годится он и как гарнир к мясным и рыбным блюдам, вкусен и в употреблении с различными соками, молоком, минеральной водой. Планируется выпускать чипсы трех наименований.
Первые заявления о приеме в него, вероятно, поступят от лохматых, бородатых мужчин с Завеличья. По степени ухоженности они далеко отстали от населения других микрорайонов, констатирует издание.
До заявлений пока не дошло, а письма есть. Первое из них пришло еще в июле. В нем прозвучала тревога по поводу закрытия единственной на Завеличье парикмахерской № 23, содержалось предложение перевести мастеров в хронически пустующий зал торжеств.
— Нет, потому что зал дает пять тысяч рублей в месяц, — ответили редакции из управления бытового обслуживания населения.
Тот факт, что парикмахеры выручали в 4-5 раз больше, был почему-то в ответе не упомянут.
Мастера-то есть, да только работать они не смогут, пока не появится помещение. Теперь их распределили кого куда — от общежитий до самых дальних псковских окраин, куда не вдруг доберешься. И теперь многотысячное население Завеличья должно стоять в очереди всего к двум парикмахерским, работающим в гостинице «Рижская».
И ведь поток обрастающих мужчин и нестриженых женщин уже начал было осваивать другие парикмахерские! Только вот тут на ремонт закрыли еще одну, в Торговом центре. Пора бы уже принять меры, пока недовольная общественность с прическами эпохи Степана Разина не объединилась и не подняла бунт.
Таким остался на страницах «Псковской правды» 1988 год.