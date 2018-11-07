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История / Машина времени

1987 год

В Пскове начинают строить многострадальный «Интурист» и централизованно готовить диджеев для дискотек, по районам колесит «Икарус» с компьютерным классом, в новой великолукской хинкальной бесплатно обслуживают каждого сотого посетителя, а Сергей Гармаш в Великих Луках снимается в кино

Текст:
Екатерина Мазепина и Алексей Гиреев
7 ноября 2018 года, 09:35
Фото: Екатерина Мазепина и Алексей Гиреев
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ДЛЯ ГОСТЕЙ ГОРОДА

Многие псковичи в 1987 году обращали особое внимание на левый берег Великой. Сюда завезли много песка и даже собираются сносить старое здание. Интересно зачем?

Здесь будет сооружена гостиница «Интурист», строителем которой выступит польская фирма «Будимэкс».

Как пишет газета, многие иностранцы, совершающие туристские поездки по нашей стране, мечтают побывать в Пскове, полюбоваться старинными памятниками архитектуры. Но очень немногих могут принять наши гостиницы. Не в состоянии они предоставить гостям необходимые удобства. Теперь же все изменится!

Длинное невысокое здание с башней посередине напоминает корабль, плывущий по реке. Нижний этаж гостиницы будет облицован традиционным псковским строительным материалом — известняком. На третьем — мансардном — этаже будут расположены апартаменты: номера люкс в двух уровнях.

Киноконцертный зал, вестибюль, ресторан, магазин, ночной бар с варьете и террасы для отдыха с видом на Кремль — проект действительно грандиозный.

Завершить строительство гостиницы намечается в этой пятилетке. «Весь левый берег реки Великой в этом месте преобразится», — уверен главный архитектор города Борис Пославский.

В ноябре 2018 года здание все еще находится на этапе строительства. Нынешний его хозяин — Псковский государственный университет. Пару недель назад появилась информация о том, что работы по приведению здания в порядок и превращению в кампус должны бы закончиться к декабрю. Но выполнены менее чем на

10 %. Вероятно, вскоре контракт с подрядчиком будет разорван и начнутся поиски нового исполнителя. Не иначе как место заколдовано.

Новостройки. Фото А. Медведева

ЗА ПАРТОЙ ДИСК-ЖОКЕЙ

Развлечения в Пскове тоже выходят на европейский уровень. А чтобы поддерживать его, нужны профессионалы, не так ли? Псковский парк культуры и отдыха открывает хозрасчетную школу руководителей городских дискотек. Занятия для диск-жокеев посещают более тридцати человек.

В июле, по окончании работы этой школы, городской отдел культуры получит возможность укрепить кадры организаторов дискотек системы общепита, учреждений культуры и турбаз за счет лучших выпускников школы.

БУДУТ СВОИ КАПИТАНЫ

Если же из всех танцев вы предпочитаете только «Яблочко», добро пожаловать в клуб юных моряков. 400 мальчишек и девчонок, привлеченные морской романтикой, пришли два года назад в старый особнячок на улице Горького. Сегодня их уже значительно меньше, не всем под силу оказались трудности «морской жизни». Навигация, сигнализация, устройство корабля, шлюпочное, парусное, такелажное дело. Все это ребята постигают в классах зимой. А летом КЮМ выезжает в лагерь, где знания свои закрепляет практически. Тренировки и соревнования проходят как на суше, так и на воде: учатся юные моряки грести, управлять шлюпкой. Жизнь в лагере подчинена морским законам.

Клуб юных моряков уже помог в выборе профессии: несколько ребят поступили в Таллинское мореходное училище, Архангельскую мореходную школу. Так что будут свои капитаны!

По конвейеру ротационной машины движется аккуратно сложенная лента свежего выпуска газеты. Каких-нибудь четыре часа, и более 70 тысяч экземпляров «Псковской правды» будут напечатаны полностью (на снимке — печатник В. М. Борисов), их развезут по киоскам «Союзпечати», а подписчикам свежие номера доставят почтальоны.

ЕДЕТ ПО ДЕРЕВНЕ ЭВМ

Есть свои радости не только у псковских школьников, но и у ребят из области. Уроки компьютерной грамотности буквально покатились по районам! Вместо привычного класса ученики входят в «Икарус-люкс». В салоне автобуса — парты, а на них — ЭВМ и дисплеи.

Ряд новшеств, внесенных при оснащении кабинета, позволил сделать его дешевле. Позаботились и о дизайне класса. Теперь многие ребята узнают о компьютерах не только по красивым картинкам в журналах, а увидят их на своих партах.

Такой компьютерный класс будет выезжать в Палкинский, Печорский, Порховский районы. За парты приглашают не только школьников, но и учителей. Специалисты сельского хозяйства также не останутся в стороне от необычного «Икаруса». Во время школьных летних каникул класс на колесах станет местом проведения практических семинаров по основам компьютерной грамоты. На каникулах автобус приедет и в пионерские лагеря. Поспеет ли он всюду? С будущего года у него появится близнец-помощник, который будет объезжать южные районы области.

Учебный класс в «Икарус-люкс». Во время ходовых испытаний нового кабинета было немало желающих посмотреть на класс будущего. Фото А. Колосова.

ОТВЕДАЙТЕ ХИНКАЛИ

Южная столица области нисколько не отстает от северной по размаху жизни: в Великих Луках открылась хинкальная. Здесь помимо хинкали, конечно, можно заказать суп харчо, шашлыки, чебуреки и другие национальные блюда кавказской кухни. Более того, скоро силами кооператива на местном хлебозаводе начнут выпекать армянский лаваш. Каждого сотого посетителя хинкальной, в соответствии с кавказским гостеприимством, обслужат бесплатно.

МОСФИЛЬМ В ВЕЛИКИХ ЛУКАХ

Не нужно далеко ходить, чтобы оказаться в центре культурной жизни Великих Лук. «Мосфильм» снимает здесь фильм по мотивам фронтовых рассказов А. Платонова. Главную роль в «Иване Великом» исполняет артист московского театра «Современник» Сергей Гармаш. Кинокартина объединила актеров Таллинского, Армавирского и Великолукского драматических театров в работе над воссозданием истории бойца Ивана Владыко.

Псковщина в зоне циклона. В Псковской области неблагоприятная обстановка сложилась в западных и южных районах. Скорость ветра достигала 20-25 метров в секунду. Местами за ночь выпало до 60-80 миллиметров осадков, что составляет почти месячную норму в нашей области. Этот снимок был сделан на улице Петровской в Пскове. Фото А. Колосова

УСЛУГА ПО ТЕЛЕФОНУ

Стационарные телефоны с размахом «Мосфильма» шагают по стране и все чаще заглядывают в квартиры. Многие проблемы теперь можно решить в считаные минуты: узнать о наличии лекарства в ближайшей аптеке, заказать такси, железнодорожный билет на дом, даже узнать, есть ли очередь в банке.

Но только тогда, если службы и ведомства заинтересованы в том, чтобы создавать людям удобства. К сожалению, так поступают далеко не все и не всегда.

Вот, например, железнодорожная служба. На вокзале есть справочное бюро, работник которого может лично и по телефону дать множество справок, связанных с движением поездов. Даже сообщит, на какие поезда продают билеты в городской кассе предварительной продажи. А вот имеются ли места на нужный вам день — справочная не знает.

Зима в городе. Фотоэтюд А. Медведева.

СТРАННОЕ ХОББИ

А вот еще случай. Зашел слесарь из ЖЭУ, посмотрел и сказал, что в ванной надо менять вентиль.

— Раз надо — меняйте, — говорю.

— Нет, — отвечает, — сначала вы должны письменную заявку в участок написать.

Попытка решить ситуацию по телефону ни к чему не привела: В ЖЭУ упорно требовали письменной заявки. Что ни говорите, а телефон — великая вещь. С его помощью иногда даже можно выяснить, кто сидит на другом конце провода — бюрократ или по-настоящему чуткий человек.

А вот в Пустошкинском районе проблемы не с телефонами, а с телевизорами. Точнее, с антеннами, принимающими сигнал. Хотя Пустошкинский район и находится в зоне уверенного приема телепередач, четкое изображение на экране можно получить, только если на антенне коллективного пользования установлен усилитель. Вот и появились они на чердаках и крышах многих домов как в городе, так и в деревне.

Только с некоторых пор то в одном, то в другом доме стали тускнеть экраны. Появились полосы, голоса сменились треском и шумом. Долго над этим «эффектом» ломали головы. Стали проверять телеантенны и глазам своим не поверили: усилители будто корова языком слизала!

Специализированный магазин-салон «Электроника» в Пскове, получающий товары непосредственно с заводов-изготовителей, досрочно выполнил план 1986 года и первых месяцев текущего года. Это результат добросовестной работы всего коллектива. Большинство в нем составляют молодые, грамотные специалисты. Они дают покупателям квалифицированные консультации по эксплуатации электронных товаров: видеомагнитофонов, радиоприемников, магнитофонов, электронных игр. На снимках: общий вид торгового зала. И один из лучших продавцов магазина комсомолка Светлана Евдокимова. Фото А. Медведева
Сначала пропажу обнаружили в деревне, потом и в городе всполошились. Удивительная вещь объединяла все факты пропажи: исчезают усилители только в домах, возведенных кооперативно-государственной строительной организацией. Не обошлось здесь, как обычно, без исключений — пятиэтажное здание общежития этой организации в центре Пустошки.

«Коллекционер» телеусилителей до поры упорно обходил его стороной.

Однако нашло невезение и на общежитие. Когда пропал последний усилитель, пришли строители к своему руководителю и в один голос заявили: заявляйте в милицию, пусть ищут!

Поиски были недолгими. Квартира «коллекционера» оказалось рядом и с милицией, и с общежитием, буквально через дорогу, а рабочий кабинет и того ближе... в самом общежитии. Но, пожалуй, самым странным, даже невероятным, оказалось то, что любителем погреть руки на телеусилителях был заместитель руководителя кооперативно-государственной строительной организации, в недавнем прошлом ее главный инженер.

Собранной им коллекции в его домашнем «музее» милиционеры не нашли. Даже только что снятый в общежитии последний усилитель он успел за полцены продать руководителю другой строительной организации. 

Таким остался на страницах «Псковской правды» 1987 год. 

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