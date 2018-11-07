Здесь будет сооружена гостиница «Интурист», строителем которой выступит польская фирма «Будимэкс».
Как пишет газета, многие иностранцы, совершающие туристские поездки по нашей стране, мечтают побывать в Пскове, полюбоваться старинными памятниками архитектуры. Но очень немногих могут принять наши гостиницы. Не в состоянии они предоставить гостям необходимые удобства. Теперь же все изменится!
Длинное невысокое здание с башней посередине напоминает корабль, плывущий по реке. Нижний этаж гостиницы будет облицован традиционным псковским строительным материалом — известняком. На третьем — мансардном — этаже будут расположены апартаменты: номера люкс в двух уровнях.
Киноконцертный зал, вестибюль, ресторан, магазин, ночной бар с варьете и террасы для отдыха с видом на Кремль — проект действительно грандиозный.
Завершить строительство гостиницы намечается в этой пятилетке. «Весь левый берег реки Великой в этом месте преобразится», — уверен главный архитектор города Борис Пославский.
В ноябре 2018 года здание все еще находится на этапе строительства. Нынешний его хозяин — Псковский государственный университет. Пару недель назад появилась информация о том, что работы по приведению здания в порядок и превращению в кампус должны бы закончиться к декабрю. Но выполнены менее чем на
10 %. Вероятно, вскоре контракт с подрядчиком будет разорван и начнутся поиски нового исполнителя. Не иначе как место заколдовано.
В июле, по окончании работы этой школы, городской отдел культуры получит возможность укрепить кадры организаторов дискотек системы общепита, учреждений культуры и турбаз за счет лучших выпускников школы.
Клуб юных моряков уже помог в выборе профессии: несколько ребят поступили в Таллинское мореходное училище, Архангельскую мореходную школу. Так что будут свои капитаны!
Ряд новшеств, внесенных при оснащении кабинета, позволил сделать его дешевле. Позаботились и о дизайне класса. Теперь многие ребята узнают о компьютерах не только по красивым картинкам в журналах, а увидят их на своих партах.
Такой компьютерный класс будет выезжать в Палкинский, Печорский, Порховский районы. За парты приглашают не только школьников, но и учителей. Специалисты сельского хозяйства также не останутся в стороне от необычного «Икаруса». Во время школьных летних каникул класс на колесах станет местом проведения практических семинаров по основам компьютерной грамоты. На каникулах автобус приедет и в пионерские лагеря. Поспеет ли он всюду? С будущего года у него появится близнец-помощник, который будет объезжать южные районы области.
Но только тогда, если службы и ведомства заинтересованы в том, чтобы создавать людям удобства. К сожалению, так поступают далеко не все и не всегда.
Вот, например, железнодорожная служба. На вокзале есть справочное бюро, работник которого может лично и по телефону дать множество справок, связанных с движением поездов. Даже сообщит, на какие поезда продают билеты в городской кассе предварительной продажи. А вот имеются ли места на нужный вам день — справочная не знает.
— Раз надо — меняйте, — говорю.
— Нет, — отвечает, — сначала вы должны письменную заявку в участок написать.
Попытка решить ситуацию по телефону ни к чему не привела: В ЖЭУ упорно требовали письменной заявки. Что ни говорите, а телефон — великая вещь. С его помощью иногда даже можно выяснить, кто сидит на другом конце провода — бюрократ или по-настоящему чуткий человек.
А вот в Пустошкинском районе проблемы не с телефонами, а с телевизорами. Точнее, с антеннами, принимающими сигнал. Хотя Пустошкинский район и находится в зоне уверенного приема телепередач, четкое изображение на экране можно получить, только если на антенне коллективного пользования установлен усилитель. Вот и появились они на чердаках и крышах многих домов как в городе, так и в деревне.
Только с некоторых пор то в одном, то в другом доме стали тускнеть экраны. Появились полосы, голоса сменились треском и шумом. Долго над этим «эффектом» ломали головы. Стали проверять телеантенны и глазам своим не поверили: усилители будто корова языком слизала!
«Коллекционер» телеусилителей до поры упорно обходил его стороной.
Однако нашло невезение и на общежитие. Когда пропал последний усилитель, пришли строители к своему руководителю и в один голос заявили: заявляйте в милицию, пусть ищут!
Поиски были недолгими. Квартира «коллекционера» оказалось рядом и с милицией, и с общежитием, буквально через дорогу, а рабочий кабинет и того ближе... в самом общежитии. Но, пожалуй, самым странным, даже невероятным, оказалось то, что любителем погреть руки на телеусилителях был заместитель руководителя кооперативно-государственной строительной организации, в недавнем прошлом ее главный инженер.
Собранной им коллекции в его домашнем «музее» милиционеры не нашли. Даже только что снятый в общежитии последний усилитель он успел за полцены продать руководителю другой строительной организации.
Таким остался на страницах «Псковской правды» 1987 год.