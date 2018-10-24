Продолжаем листать подшивку «Псковской правды», изучая, о чем год за годом писало издание на протяжении своей более чем вековой истории.

ЧУЖОЙ БЕДЫ НЕ БЫВАЕТ

Самым страшным событием 1986 года точно можно назвать аварию в Чернобыле. Узнав о трагедии 16 мая, псковичи всеми силами начали помогать чернобыльцам. Более 400 водителей Псковского производственного объединения грузового автотранспорта № 1 приняли решение провести 31 мая субботник, а заработанные деньги перечислить в фонд помощи жителям Чернобыля. Свое желание помочь жителям украинского города высказали рабочие первого и второго цехов объединения «Псковэлектромаш». По решению артистов драмтеатра сборы от спектаклей, сыгранных 1 июня, в Международный день защиты детей, перечислялись на счет 904. На общем собрании работников областной библиотеки им. Ленина решено перечислить в фонд помощи пострадавшим на Чернобыльской АЭС трудовой заработок коллектива библиотеки за один день. 470 рублей поступит на счет 904 в областную контору Госбанка СССР.

МИКРОКАЛЬКУЛЯТОРЫ НА УРОКЕ

Современный ученик средней школы больше не ограничивается счетом в столбик на уроках математики. Он стремится открыть для себя новые грани программирования и использования вычислительной техники. Помочь школьнику овладеть компьютерной грамотностью теперь сможет учитель нового предмета. Да, с нынешнего года «Основы информатики и вычислительной техники» изучаются во всех школах. Уроки по новой программе только начались, а ученые, педагоги, психологи и медики уже спорят о том, не обеднят ли роботы эмоциональное развитие подростков. Как бы и сами дети не стали роботами — беспокоятся специалисты. Знали бы они, как интересно и эмоционально прошел урок с микрокалькуляторами у учащихся школы № 8! Новые методы обучения встречают полное одобрение у ребят, которые видят в них значимый вклад в развитие народного хозяйства.

БУДЬ ЗДОРОВ, МАЛЫШ

Для тех, кто еще не озадачился школьными вопросами, а только готовится стать родителями, — по-своему привлекательная новинка. Как узнать пол ребенка еще до его рождения? Бабушки вспоминают все проверенные приметы, папы садятся за расчеты. Но точную информацию все равно получить крайне трудно. К счастью, теперь у нас в области есть человек, который без гаданий и ворожбы сумеет дать ответ будущим родителям на самый главный вопрос. Это врач, заведующая городской женской консультацией № 1 Л. В. Кальвина. Стать «ясновидящей» в этом вопросе Людмиле Васильевне помогает новый медицинский прибор из Индии «Мидата». Своим размером и видом он напоминает небольшой переносной телевизор. Его ультразвуковой луч рисует плод на экране, а врач по своеобразному «портрету» судит о протекании беременности. Да, определение пола — это лишь побочное назначение прибора УЗИ. Главное — он дает возможность определить патологию развития плода. На прием в кабинет УЗИ может попасть любая женщина Пскова и области. Однако отправляться в путь, только чтобы узнать, кто родится, не стоит: врач это держит в секрете. А будущие мамы и не в обиде! Ведь главное — здоровье подрастающего человека!

ВЫ КУПИЛИ ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР

Наслаждаться полноценной цветовой гаммой с экрана «Радуги», «Витязя», «Садко» или «Горизонта» хотят все, но эти аппараты, как известно, не дешевы. Подобная покупка за 600-700 рублей — большое и радостное событие для всей семьи. Увы, можно прогадать и не попасть в число счастливчиков, купивших исправный телевизор. А количество таковых, к сожалению, не увеличивается. По данным объединения «Псковоблтелерадиобыттехника», в течение минувшего года в магазины возвращено для обмена 300 аппаратов! А ведь плохой телевизор требует ремонта, визитов в мастерские, отпрашиваний с работы и целой кучи вымотанных нервов.

ПОКАЗУХА

Отношения со СМИ (не только с телевизионными) у власти всегда были непростые. Но происшествие в Струго-Красненском районе нельзя назвать иначе как произволом! Житель района жалуется в письме в редакцию: уничтожили отпечатанный тираж районной газеты «За коммунизм». «Причина в недовольстве райкомом партии статьей Т. Михайлова «Показуха» под рубрикой «Перестройка — требование времени». Сравнивая текст «Показухи» в уничтоженном тираже и текст, заменивший ее, ясно понимаешь, что нашему райкому не по душе перестройка, которая действительно является требованием времени!». Недовольный таким отношением к СМИ гражданин прикладывает текст той самой скандальной статьи Т. Михайлова и комментирует: «Не буду много добавлять к «Показухе», ибо не хватило бы и десятка листов бумаги для описания недостатков работы нашего райпо. Скажу, что в летнее время в поселке квас — дефицит, а мороженого почти совсем не бывает. Словом, перестройки не видно ни в чем».

ВЕЛИКОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ

Знаете ли вы, где прямо в Пскове можно стать зрителем настоящих гладиаторских боев? Приходите в разгар дачного сезона на вокзальную площадь и увидите знаменитое противостояние пассажиров и автобусов. По неведомой причине руководство автоколонны 1122 утвердило «перекур» для водителей автобусов городских маршрутов как раз в то время, когда приходят пригородные поезда. Усталые люди с корзинками и ведрами, наполненными дарами садов и огородов, выстраиваются на площади и ждут. Ждут по полчаса, пока попьет кофе и прочитает газеты водитель стоящего автобуса. Когда же автобус, наконец, подойдет к остановке... Таких штурмов не видела ни одна крепость мира! Натиск! Люди и овощи сплющиваются, машины — раздуваются. Такое зрелище воистину лучше увидеть самому один раз, чем получить семь жалоб. Пора бы и начальнику автоколонны ознакомиться с местными развлечениями дачников и принять решение, которого так ждут тысячи псковичей.

ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ