Продолжаем листать подшивку «Псковской правды», изучая, о чем год за годом писало издание на протяжении своей более чем вековой истории.
Продолжаем листать подшивку «Псковской правды», изучая, о чем год за годом писало издание на протяжении своей более чем вековой истории.
Более 400 водителей Псковского производственного объединения грузового автотранспорта № 1 приняли решение провести 31 мая субботник, а заработанные деньги перечислить в фонд помощи жителям Чернобыля. Свое желание помочь жителям украинского города высказали рабочие первого и второго цехов объединения «Псковэлектромаш». По решению артистов драмтеатра сборы от спектаклей, сыгранных 1 июня, в Международный день защиты детей, перечислялись на счет 904.
На общем собрании работников областной библиотеки им. Ленина решено перечислить в фонд помощи пострадавшим на Чернобыльской АЭС трудовой заработок коллектива библиотеки за один день. 470 рублей поступит на счет 904 в областную контору Госбанка СССР.
Уроки по новой программе только начались, а ученые, педагоги, психологи и медики уже спорят о том, не обеднят ли роботы эмоциональное развитие подростков. Как бы и сами дети не стали роботами — беспокоятся специалисты. Знали бы они, как интересно и эмоционально прошел урок с микрокалькуляторами у учащихся школы № 8! Новые методы обучения встречают полное одобрение у ребят, которые видят в них значимый вклад в развитие народного хозяйства.
Как узнать пол ребенка еще до его рождения? Бабушки вспоминают все проверенные приметы, папы садятся за расчеты. Но точную информацию все равно получить крайне трудно.
К счастью, теперь у нас в области есть человек, который без гаданий и ворожбы сумеет дать ответ будущим родителям на самый главный вопрос. Это врач, заведующая городской женской консультацией № 1 Л. В. Кальвина.
Стать «ясновидящей» в этом вопросе Людмиле Васильевне помогает новый медицинский прибор из Индии «Мидата».
Своим размером и видом он напоминает небольшой переносной телевизор. Его ультразвуковой луч рисует плод на экране, а врач по своеобразному «портрету» судит о протекании беременности.
Да, определение пола — это лишь побочное назначение прибора УЗИ. Главное — он дает возможность определить патологию развития плода.
На прием в кабинет УЗИ может попасть любая женщина Пскова и области. Однако отправляться в путь, только чтобы узнать, кто родится, не стоит: врач это держит в секрете. А будущие мамы и не в обиде! Ведь главное — здоровье подрастающего человека!
Увы, можно прогадать и не попасть в число счастливчиков, купивших исправный телевизор. А количество таковых, к сожалению, не увеличивается. По данным объединения «Псковоблтелерадиобыттехника», в течение минувшего года в магазины возвращено для обмена 300 аппаратов!
А ведь плохой телевизор требует ремонта, визитов в мастерские, отпрашиваний с работы и целой кучи вымотанных нервов.
«Причина в недовольстве райкомом партии статьей Т. Михайлова «Показуха» под рубрикой «Перестройка — требование времени». Сравнивая текст «Показухи» в уничтоженном тираже и текст, заменивший ее, ясно понимаешь, что нашему райкому не по душе перестройка, которая действительно является требованием времени!». Недовольный таким отношением к СМИ гражданин прикладывает текст той самой скандальной статьи Т. Михайлова и комментирует: «Не буду много добавлять к «Показухе», ибо не хватило бы и десятка листов бумаги для описания недостатков работы нашего райпо. Скажу, что в летнее время в поселке квас — дефицит, а мороженого почти совсем не бывает. Словом, перестройки не видно ни в чем».
Американцы любят играть. Как дети, так и взрослые. Причем сложные электронные устройства, способные воспроизводить на экране дисплея автомобильные гонки или вторжение «пришельцев из космоса», не уменьшили популярность настольных игр.
Расчерченный лист картона, пара фишек и разноцветные бумажки вместо денег, упакованные в коробку с броской надписью «Монополия», дадут вам возможность стать владельцем компании, домов и гостиниц, разорить всех конкурентов и заработать, наконец, столь желанный миллион долларов. А если удача улыбнется вашему партнеру, то это вам всего-навсего немного испортит настроение, ведь вы же ничем, в сущности, не рискуете.
Популярность подобных игр в США объясняется тем, что в них находят свое отражение и решение зачастую неразрешимые социальные проблемы, встречающиеся в реальной жизни. Для американцев настольные игры — своего рода психотерапия.
У истинных капиталистов даже игры — капиталистические!
Таким остался на страницах «Псковской правды» 1986 год.