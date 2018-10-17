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История / Машина времени

1985 год

В год начала перестройки в Пскове студентов обучает компьютер, кардиограмму снимают по телефону, филармония празднует 40-летние, а в Пыталово школьники нашли способ повторно использовать жестяные крышки для консервирования

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Екатерина Мазепина и Алексей Гиреев
17 октября 2018 года, 11:51
Фото: Екатерина Мазепина и Алексей Гиреев
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Продолжаем листать подшивку «Псковской правды», изучая, о чем год за годом писало издание на протяжении своей более чем вековой истории.

КАРДИОГРАММА... ПО ТЕЛЕФОНУ

Теперь для того, чтобы посетить кардиолога из областного центра, ехать в Псков совершенно не обязательно. К телефонной трубке, лежащей в Дедовичах или Пушкинских Горах, подносят микрофон. Электрокардиограф «диктует» в него кардиограмму. В это время в одном из кабинетов Псковской областной больницы медсестра Римма Фёдорова выводит длинную ленту кардиограммы. Потом врач Валентина Хюрри принимается расшифровывать загадочные для постороннего глаза кривые. А результаты вместе с рекомендациями лечения передает обратно в район.

Сейчас кардиологический консультативно-диагностический центр областной больницы принимает ежедневно по 12—16 ЭКГ из Псковского, Плюсского, Дедовичского и Пушкиногорского районов.

А неврологическое отделение теперь оборудовано не только специальным молоточком. Новый аппарат электроэнцефалограф позволяет улавливать биотоки в клетках ткани головного мозга и выявлять патологии.

Теперь псковичи смогут не только наблюдать за трудами ученых, но и пользоваться их плодами каждый день.

Праздник молодежи в Пскове.

СТУДЕНТОВ ОБУЧАЕТ ЭВМ

Тем временем техника уже начинает учить людей.

Филиал политехнического института (в 1985-м наш политех был филиалом Ленинградского, самостоятельность получил только в 2004 году). Здесь прогресс чувствуется повсюду, а особенно — в лаборатории технологии роботизированного производства. Здесь студент может сам лично поучаствовать в диалоге с ЭВМ. На клавиатуре мы набираем вопрос, а ответ на него тотчас читаем на экране.

Один из студентов уселся перед дисплеем. Нажал кнопку «Пуск». На экране сразу возник вопрос: «Ваша фамилия?»

«Иванов», — набрал на клавиатуре студент. «Здравствуйте, товарищ Иванов, — зажглось на экране, — приступим к изучению теории относительности».

И началось индивидуальное занятие студента с ЭВМ. Время от времени машина заботливо интересовалась: «Вы не устали?»

Разумеется, компьютер не заканчивал никаких педагогических курсов. Обучающая программа для студентов на нем написана опытными преподавателями. Они же смогут проконтролировать то, как студент воспринимает материал: ведь весь процесс обучения сохраняется в памяти машины.

Псковские механизаторы.

АЭРОБИКЕ НА СЕЛЕ

В Палкинском районе наглядно демонстрируют: Дом культуры умеет удивлять!

Аэробика на селе — вовсе не выдумка. Два раза в неделю, после рабочего дня молодые работницы совхоза «Колос» получают в свое распоряжение танцевальный зал. Занятия в группе ритмической гимнастики ведет опытный педагог О. В. Дмитриева. Аэробика пользуется популярностью у молодежи райцентра.

КОНЮХ

Бурному техническому прогрессу находится свой ответ в деревне.

— Что крестьянин без коня? — горячился колхозный конюх И. М. Комалев.

Высказавшись, Иван Михайлович взял МХАТовскую паузу и задумался. Взвешивал и оценивал свое категорическое заявление по поводу лошадей, которых с каждым годом в хозяйствах становится все меньше. И наконец с еще большей решительностью заявил:

— Нет, лошадь все-таки необходима селу. Никакой трактор ее не заменит. Скажем, огород вспахать. Не пригонишь же на личный приусадебный участок тяжелую технику. Ей же не развернуться. Или вот дров подвезти, семена к посевным агрегатам, корма из-под навеса к небольшим фермам. Отвезти на завод собранные у населения излишки молока и картофеля. Камни с полей убрать. За почтой в распутицу съездить. Можно, конечно, все это делать с помощью техники.

Какой же ты в конце концов деревенский житель, если не гонял в ночное лошадей, не скакал, держась за гриву, в луговых просторах, не участвовал в задорных конных состязаниях. А взять свадебные тройки! Под нарядной дугой, с бубенцами! Это же чудесно! Вообще, без лошадей в деревне — что в лесу без птиц.

Скучно жить будет!

1985. Псков, Завеличье.

ФИЛАРМОНИИ - 40 ЛЕТ

Уже 40 лет в областной филармонии проходят самые замечательные концерты области.

За весь 1946 год филармония организовала всего 256 концертов. А только за вторую половину прошлого года артисты филармонии дали 1168 концертов. На них побывало более 200 тысяч зрителей — больше, чем все население Пскова, составлявшее в 1985 году 194 тысячи человек.

Здесь возродился и получил новую жизнь один из самых древних русских инструментов — гусли. Ансамбль «Гусляры» был создан 5 лет назад и состоял в основном из выпускников местного музыкального училища.

Активно работают три коллектива филармонии: группа «Юмор и песня» под руководством писателя-сатирика Вениамина Сквирского, группа «Поэзия, песня, гитара», возглавляемая Альфредом Тальковским, и ВИА «Каскад» под руководством Виталия Фроликова.

— Эти коллективы широко известны советскому зрителю, — рассказывает директор филармонии Валентин Жгун. — «Каскад», например, не однажды выступал по Всесоюзному радио и ЦТ в популярных передачах: «С добрым утром», «Здравствуй, товарищ», «Утренняя почта», «Споемте, друзья».

Группа Татьяны Правдюк и актриса разговорного жанра Нина Васильева составили обширный репертуар: лекции-концерты и беседы-концерты о музыке, для школьников, учащихся профтехучилищ, молодых рабочих. Артисты учат своих зрителей понимать и любить классическую и современную музыку, песню, романс.

Нина Васильева известна в самых глубинных точках области. Она выступает перед доярками на небольших отдаленных фермах, полевых станах, в красных уголках и клубах, в каждом районе дает по 30—50 концертов.

Древние стражи земли Псковской. Гравюры В. Васильева.

ВКЛЮЧИТЕ ПЯТЫЙ КАНАЛ

Современные псковичи ждут полного перехода телевещания в цифровой формат, с нового года без спутниковой тарелки и кабеля будут доступны 20 каналов в высоком разрешении. А в 1985 году семья Марковичей из Пскова обратилась в редакцию с просьбой сообщить, когда в нашем городе начнут показывать программу Ленинградского телевидения.

Отвечает начальник областного производственно-технического управления связи Николай Алексеевич Шальнев:

— Линия, по которой псковичи будут принимать телевизионный сигнал из Ленинграда, уже построена, сдана в опытную эксплуатацию, — говорит он. — Те псковичи, которые в минувшее воскресенье включали свои телеприемники на пятом канале, смогли посмотреть программу Ленинградского телевидения. Но хочу особо подчеркнуть, что пока это лишь опытная эксплуатация, а потому возможны некоторые сбои. Для тех, чьи телевизоры подключены к антеннами коллективного пользования: требуется их перенастройка. Сейчас в городе проводится такая работа.

Ну что ж, самое время искать пятый канал в телевизоре и ждать телепередач из Ленинграда!

А ВЕДЬ ДЕЛО СТОЯЩЕЕ!

Пыталовская молодежь тоже не теряет времени зря.

Вы никогда не задумывались, нельзя ли найти способ восстановления жестяных крышек для консервирования, чтобы использовать их и второй, и третий раз? Товар весьма дефицитный.

Учащиеся Пыталовской школы-интерната нашли решение этой задачи. Они придумали нехитрое приспособление — всего из восьми деталей, которое за несколько секунд возвращает первозданный вид отслужившей крышке. Причем подобную операцию можно повторить не один раз! Теперь одноразовая крышка вполне сможет стать «долгожительницей».

Для изготовления «реставрационного механизма» потребуется всего-навсего старенький токарный станок. Любому члену кружка технического творчества надо не более трех часов, чтобы изготовить такой прибор. И, конечно, по силам наладить его серийный выпуск любому промышленному предприятию области.

Из 4 миллионов проданных крышек на свалку ежегодно идет около 60 тонн металла. Не по-хозяйски распоряжаться так народным добром!

Новинка пыталовских изобретателей будет представлена на областной выставке юных техников, а также и на многих других. Обязательно нужно разрекламировать открытие ребят и привлечь к нему внимание производственников.

Таким остался на страницах «Псковской правды» 1985 год. 

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