Продолжаем листать подшивку «Псковской правды», изучая, о чем год за годом писало издание на протяжении своей более чем вековой истории.

КАРДИОГРАММА... ПО ТЕЛЕФОНУ

Теперь для того, чтобы посетить кардиолога из областного центра, ехать в Псков совершенно не обязательно. К телефонной трубке, лежащей в Дедовичах или Пушкинских Горах, подносят микрофон. Электрокардиограф «диктует» в него кардиограмму. В это время в одном из кабинетов Псковской областной больницы медсестра Римма Фёдорова выводит длинную ленту кардиограммы. Потом врач Валентина Хюрри принимается расшифровывать загадочные для постороннего глаза кривые. А результаты вместе с рекомендациями лечения передает обратно в район. Сейчас кардиологический консультативно-диагностический центр областной больницы принимает ежедневно по 12—16 ЭКГ из Псковского, Плюсского, Дедовичского и Пушкиногорского районов. А неврологическое отделение теперь оборудовано не только специальным молоточком. Новый аппарат электроэнцефалограф позволяет улавливать биотоки в клетках ткани головного мозга и выявлять патологии. Теперь псковичи смогут не только наблюдать за трудами ученых, но и пользоваться их плодами каждый день.

СТУДЕНТОВ ОБУЧАЕТ ЭВМ

Тем временем техника уже начинает учить людей. Филиал политехнического института (в 1985-м наш политех был филиалом Ленинградского, самостоятельность получил только в 2004 году). Здесь прогресс чувствуется повсюду, а особенно — в лаборатории технологии роботизированного производства. Здесь студент может сам лично поучаствовать в диалоге с ЭВМ. На клавиатуре мы набираем вопрос, а ответ на него тотчас читаем на экране. Один из студентов уселся перед дисплеем. Нажал кнопку «Пуск». На экране сразу возник вопрос: «Ваша фамилия?» «Иванов», — набрал на клавиатуре студент. «Здравствуйте, товарищ Иванов, — зажглось на экране, — приступим к изучению теории относительности». И началось индивидуальное занятие студента с ЭВМ. Время от времени машина заботливо интересовалась: «Вы не устали?» Разумеется, компьютер не заканчивал никаких педагогических курсов. Обучающая программа для студентов на нем написана опытными преподавателями. Они же смогут проконтролировать то, как студент воспринимает материал: ведь весь процесс обучения сохраняется в памяти машины.

АЭРОБИКЕ НА СЕЛЕ

В Палкинском районе наглядно демонстрируют: Дом культуры умеет удивлять! Аэробика на селе — вовсе не выдумка. Два раза в неделю, после рабочего дня молодые работницы совхоза «Колос» получают в свое распоряжение танцевальный зал. Занятия в группе ритмической гимнастики ведет опытный педагог О. В. Дмитриева. Аэробика пользуется популярностью у молодежи райцентра.

КОНЮХ

Бурному техническому прогрессу находится свой ответ в деревне. — Что крестьянин без коня? — горячился колхозный конюх И. М. Комалев. Высказавшись, Иван Михайлович взял МХАТовскую паузу и задумался. Взвешивал и оценивал свое категорическое заявление по поводу лошадей, которых с каждым годом в хозяйствах становится все меньше. И наконец с еще большей решительностью заявил: — Нет, лошадь все-таки необходима селу. Никакой трактор ее не заменит. Скажем, огород вспахать. Не пригонишь же на личный приусадебный участок тяжелую технику. Ей же не развернуться. Или вот дров подвезти, семена к посевным агрегатам, корма из-под навеса к небольшим фермам. Отвезти на завод собранные у населения излишки молока и картофеля. Камни с полей убрать. За почтой в распутицу съездить. Можно, конечно, все это делать с помощью техники. Какой же ты в конце концов деревенский житель, если не гонял в ночное лошадей, не скакал, держась за гриву, в луговых просторах, не участвовал в задорных конных состязаниях. А взять свадебные тройки! Под нарядной дугой, с бубенцами! Это же чудесно! Вообще, без лошадей в деревне — что в лесу без птиц. Скучно жить будет!

ФИЛАРМОНИИ - 40 ЛЕТ

Уже 40 лет в областной филармонии проходят самые замечательные концерты области. За весь 1946 год филармония организовала всего 256 концертов. А только за вторую половину прошлого года артисты филармонии дали 1168 концертов. На них побывало более 200 тысяч зрителей — больше, чем все население Пскова, составлявшее в 1985 году 194 тысячи человек. Здесь возродился и получил новую жизнь один из самых древних русских инструментов — гусли. Ансамбль «Гусляры» был создан 5 лет назад и состоял в основном из выпускников местного музыкального училища. Активно работают три коллектива филармонии: группа «Юмор и песня» под руководством писателя-сатирика Вениамина Сквирского, группа «Поэзия, песня, гитара», возглавляемая Альфредом Тальковским, и ВИА «Каскад» под руководством Виталия Фроликова. — Эти коллективы широко известны советскому зрителю, — рассказывает директор филармонии Валентин Жгун. — «Каскад», например, не однажды выступал по Всесоюзному радио и ЦТ в популярных передачах: «С добрым утром», «Здравствуй, товарищ», «Утренняя почта», «Споемте, друзья». Группа Татьяны Правдюк и актриса разговорного жанра Нина Васильева составили обширный репертуар: лекции-концерты и беседы-концерты о музыке, для школьников, учащихся профтехучилищ, молодых рабочих. Артисты учат своих зрителей понимать и любить классическую и современную музыку, песню, романс. Нина Васильева известна в самых глубинных точках области. Она выступает перед доярками на небольших отдаленных фермах, полевых станах, в красных уголках и клубах, в каждом районе дает по 30—50 концертов.

ВКЛЮЧИТЕ ПЯТЫЙ КАНАЛ

Современные псковичи ждут полного перехода телевещания в цифровой формат, с нового года без спутниковой тарелки и кабеля будут доступны 20 каналов в высоком разрешении. А в 1985 году семья Марковичей из Пскова обратилась в редакцию с просьбой сообщить, когда в нашем городе начнут показывать программу Ленинградского телевидения. Отвечает начальник областного производственно-технического управления связи Николай Алексеевич Шальнев: — Линия, по которой псковичи будут принимать телевизионный сигнал из Ленинграда, уже построена, сдана в опытную эксплуатацию, — говорит он. — Те псковичи, которые в минувшее воскресенье включали свои телеприемники на пятом канале, смогли посмотреть программу Ленинградского телевидения. Но хочу особо подчеркнуть, что пока это лишь опытная эксплуатация, а потому возможны некоторые сбои. Для тех, чьи телевизоры подключены к антеннами коллективного пользования: требуется их перенастройка. Сейчас в городе проводится такая работа. Ну что ж, самое время искать пятый канал в телевизоре и ждать телепередач из Ленинграда!

А ВЕДЬ ДЕЛО СТОЯЩЕЕ!