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История / Машина времени

1984 год

Немецкие и кубинские друзья, история Псковщины в почтовых марках, смелые диско-костюмы, кожаные кроссовки из обрезков, дефицит рапир для фехтования, джинсов и великолукских тортов

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Екатерина Мазепина и Алексей Гиреев
10 октября 2018 года, 11:51
Фото: Екатерина Мазепина и Алексей Гиреев
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Продолжаем листать подшивку «Псковской правды», изучая, о чем год за годом писало издание на протяжении своей более чем вековой истории.

КАКАЯ ОНА, МОДА-84?

Новый год обязательно несет с собой новую моду, и касается это не только столичных показов, но и псковских трикотажных предприятий. Вплоть до последнего дня уходящего, 1983 года в экспериментальных цехах «Псковоблтрикотажбыта» колдовали модельеры. Здесь всюду модели ярких и глухих тонов, грубой вязки и такие тонкие, что походят на дымку. Заказать хочется каждую!

Художник-модельер Ирина Зотова открывает корреспондентам мир своего вдохновения.

— Замыслы берем, как говорится, у жизни. Люблю псковскую природу, многое черпаю в ней: колорит, орнамент вышивки, форму. Очень хочу в своем деле сохранить традиции русского народного творчества, постоянно обращаюсь к ним, пытаюсь в трикотажных изделиях передать форму и колорит народного костюма. Взгляните хотя бы на эти вечерние платья с богатой отделкой из последней коллекции. Элегантные, очень женственные, они украсят любую представительницу прекрасного пола в новогодний праздник. А молодым мода предложит и другие, более смелые варианты. Например, трикотажные диско-костюмы, «построенные» на сочетании спортивного и романтического стиля.

Тут даже модельеры затрудняются давать готовые «рецепты», уверяя, что мода-84 основана на фантазии и импровизации вязания, декоративного решения ансамбля. Но одно ясно точно: универсальность и практичность остаются главными чертами моды.

Плакат художника В. Васильева (г. Псков).

КТО ПОМОЖЕТ БРИГАНТИНЕ?

Что говорить, с модными дискотечными костюмами у нас все хорошо, а вот с фехтовальными — проблема.

— Да, с виду у нас вроде бы все хорошо, — комментирует Иван Федорович Петров, тренер по фехтованию клуба «Бригантина», — помещение вон какое ребятам домоуправление выделило, зал спортивный... А проблем уйма. Мальчишки из моей фехтовальной секции о больших поединках мечтают, а дальше тренировок дело не идет.

Плохо со спортивным инвентарем: нет не только электрорапир, без которых не выйдешь на соревнования, но и простых. Старенькие есть, однако постоянно требуют починки. Фехтовальным костюмам уже пятнадцать лет. Куда только ни обращались, результата никакого.

О клубе «Бригантина», созданном два года назад при бывшем домоуправлении, слышали многие. Долго шла борьба над тем, как из старой котельной сделать помещение, где ребята могли бы собираться в кружки по интересам. Потребовалась реконструкция помещений. Пришлось надстроить второй этаж. Обошлось недешево, но и цель оправдывала средства: увлечь подростков интересным делом. Здесь находят для себя дело и любители музыки, фотографии, вязания... На сегодняшний день в клубе числится 320 подростков.

Трудности со спортинвентарем клуб испытывал с первых дней своего существования, но нельзя упрекнуть ребят в том, что они сидели сложа руки. Многое сделали сами, например, мишени для фехтования, теннисные столы. Научились паять и клеить, так как нужно постоянно подновлять старенькие рапиры. В секцию фехтования приходит много желающих, но вскоре пополнение секции начинает таять на глазах. Почему? Ребята разочаровываются в избранном? Ничуть. Просто не у всех хватает терпения подолгу ждать, когда освободится клинок: рапир на всех не хватает.

Видимо, по-настоящему заняться фехтованием сможет только один Д`Артаньян, а вот на троих мушкетеров рапир уже не хватит...

Площадь Ленина в Пскове.

КРОССОВКИ НА КОНВЕЙЕРЕ

Оказывается, на этом «спортивные» проблемы не заканчиваются. Всесоюзная ярмарка товаров народного потребления 1982 года показала, что спортивной обуви у нас в стране не хватает. Тогда ленинградское объединение «Скороход» обязали открыть линию по выпуску конькобежных ботинок. План-заказ головное предприятие поделило со своим Невельским филиалом. Кроме того, было решено параллельно выпускать и кроссовки. Идея оказалась поистине гениальной, ведь кроссовки шьются в свободные от основного производства «окна». Это раньше полоски кожи, оставшиеся от кроя, приходилось выбрасывать. Теперь же из них получаются 30-40 пар кроссовок!

Правда выяснилось, что из кожи двух цветов — черного и коричневого — кроссовки получались мрачноватого тона. Но тут помогло объединение с Ленинградом. Дело пошло. И тогда решили пристроить цех, оборудовать для кроссовок отдельный конвейер.

Новая линия требовала большого напряжения сил, тем более что смонтировали ее всего за месяц и освоили раньше положенного времени. Оно того стоило! Это прежде в Невеле таких ботинок не шили, а теперь, в первые три месяца, выпустили пятьдесят семь тысяч пар! Теперешняя норма — 877 пар за смену.

ДРУЗЬЯ С ОСТРОВА СВОБОДЫ

Да, в новых невельских кроссовках теперь можно щеголять и у нас, и за рубежом! Причем обновку смогут оценить даже на Кубе. Ничего удивительного в этом нет: псковский пединститут и пединститут города Мансанильо из кубинской провинции Гранма связывают многолетняя дружба и сотрудничество. Псковские педагоги и студенты неоднократно ездили на Остров свободы, где щедро делились своим опытом, а кубинские друзья не раз были гостями псковского вуза.

Вот и сейчас в областном центре вновь находится делегация в составе Клары Фернандес Гонсалес, декана факультета испанского языка, истории и иностранных языков, и Мигеля де ля Крус Нуньеса, заведующего кафедрой марксизма-ленинизма.

Гости полюбовались историческими и культурными памятниками нашего города, побывали в Квартире-музее В. И. Ленина и в Михайловском.

Спортсмены и болельщики. Фото А. Медведева.

РАССКАЖИТЕ, МАРКИ, О ПСКОВЕ!

Кстати, теперь, чтобы путешествовать по Псковщине, уезжать или улетать совсем не обязательно. Совершить интересное путешествие «во времени и пространстве», познакомиться с историческими событиями, биографиями знаменитых соотечественников, памятниками культуры, зодчества, природы Псковщины предложила книга, главные герои которой... Почтовые марки!

Сразу после выхода книги ее взяли на вооружение не только филателисты, но и краеведы, преподаватели истории, библиотекари и пропагандисты — все, кто интересуется прошлым родной земли, ее сегодняшним днем. К каждой марке, к каждому конверту (а их представлено в книге более 300) предложен исчерпывающий справочный материал. Вот, например, марка с портретом писателя Н. С. Лескова. Ее рисунок сопровождается сведениями о том, что знаменитый литератор был в Пскове в 1863 году, интересовался пением общераспространенных русских стихов, один из них — «Как шел старец по дорожке» — записал и опубликовал как интересный образец псковского народного творчества.

Такое необычное издание, как филателистический справочник, взяли псковские экскурсоводы: он нужен им как хороший путеводитель по древней и вечно молодой Псковской земле.

ДЕВИЗ: ДРУЖБА

А ведь иностранные гости приезжают в Псковскую область не только отдыхать, но и работать! В поселке Старый Изборск разместился интернациональный лагерь труда и отдыха «Дружба». Здесь 30 немецких школьников и столько же их сверстников работают на одном из полей местного колхоза. Не забывают они и про активный отдых: играют в лапту, разучивают танцы, игры, песни, знакомятся с жизнью двух братских стран, совершают интересные походы. Такие обмены делегациями с округом-побратимом Гера ГДР стали уже традицией.

Кинолюбители на съемках в Пскове. Фото. А. Ерофеева.

В ПОГОНЕ ЗА ДЖИНСАМИ

1984 год не мог не затронуть еще одну модную западную новинку — джинсы! Спрос на них настолько перерос предложение, что дело доходит до курьезов.

Джинсы стали похищать! Потерпевшие обращаются в милицию. Пропажа отыскивается. Однако, как правило, при выяснении причин и условий, способствующих кражам, мы обнаруживаем поразительную беспечность людей. Вспомним такой случай. В ночную смену на заводе «Псковкирпич» работница, облачившись в рабочую одежду, оставила джинсы в незапертом шкафчике. Не прошел мимо «плохо положенной» вещи двадцатилетний рабочий этого завода Виктор Пистунов. Зачем мужчине женские брюки? Разумеется, поносить или сбыть. Но не тут-то было! По заявлению Федоровой начался поиск. Выяснили, кто был в эту ночь на заводе. Джинсы нашли у Пистунова дома.

И ведь это не единственный случай. А когда поближе познакомишься с похитителями джинсов, то настораживает деталь — этим похитителям по 17-25 лет. Неужели престижность модной одежды для них дороже чести, беречь которую следует смолоду?

ЗА ТОРТОМ В ... МИНСК

Еще в начале текущей пятилетки Великолукский хлебокомбинат поставлял местному продторгу бисквитные торты в общей сложности до 24 тонн в год и немало бараночных изделий. Потом на хлебокомбинате решили, что изготавливать такую продукцию им несподручно, и отказали в ее поставке.

Что же делать? Покупателю ведь не скажешь, что хлебокомбинат оказался несостоятельным, ему нужен продукт. Вот и ездят работники торговли за бисквитными тортами в Минск, а за баранками — в Новосокольники. Но и там их не всегда ждет удачный улов.

— Самим не хватает, — говорит директор Новосокольнического хлебокомбината А. Е. Марков.

Продторг предъявляет штрафы, хлебокомбинат их выплачивает, а баранок больше не становится.

Нынче за пределами города и области продторгом закуплено разных изделий более чем на 4 миллиона рублей. Сколько транспорта, горючего потребовалось, чтобы завезти этот товар!

Да только проблемы это полностью не исчерпывает: осенью покупатели жаловались на нехватку сметаны, были претензии и к качеству макаронных изделий.

До каких пор местная промышленность будет подводить торговлю? Пора бы вернуть на прилавки родные великолукские торты!

Таким остался на страницах «Псковской правды» 1984 год. 

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