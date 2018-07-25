Очень плодовитым и содержательным Очень плодотворным и содержательным выдался 1977 год. Хотя бы потому, что в СССР была принята новая Конституция, которая печаталась в газете очень удобно: можно было вырезать страницу, склеить буклет и всегда держать обновленный документ рядом с паспортом.

СЪЕМОЧНАЯ ПЛОЩАДКА - ПСКОВ

Псков опять готовится предстать во всей красе на голубых экранах. На этот раз здесь проходят все натурные съемки фильма «Хомут для Маркиза». Руководит процессом известный кинорежиссер Илья Абрамович Фрез. Главную роль исполняет ученик второго класса московской школы Дима Замулин. Это его четвертая роль в кино! Отца второклассника играет популярный актер театра и кино Анатолий Кузнецов. Зрителям он особенно запомнился как главный герой фильма «Белое солнце пустыни». В роли мамы мальчика актриса Ольга Остроумова, знакомая любителям кино по лентам «Доживем до понедельника», «А зори здесь тихие...». Псковские школьники тоже успели промелькнуть в объективе. В массовых сценах заняты воспитанники конно-спортивной секции при Псковском ипподроме. Весь город превращен в съемочную площадку! Уже отсняты многие кадры будущего фильма, которые зрители увидят в конце нынешнего года. Как после такого не захотеть стать актером? Но, оказывается, есть те, кто метит в трактористы. В рядах начинающих механизаторов стоят даже девушки! Не верите? А вот Галина Рязанцева из совхоза «Прогресс» на своем примере решила доказать — чисто мужских профессий не бывает! Галина призывает девушек смелее осваивать механизаторское дело и мечтает о своем женском механизаторском звене. Девушки, на трактор!

ТРАКТОРИСТ СТАЛ ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ

Псковская молодежь с энтузиазмом идет работать в сельскохозяйственную отрасль. Пример тому не только Галина, но и Петр Гаврилов. Он работает трактористом в Полистовском строительном управлении, а также помогает педагогам в организации учебно-воспитательного процесса в Цевловской средней школе. В кружке «Юный механизатор», который ведет Петр, занимаются 17 ребят из 7-го и 8-го классов. После работы механизатор берет конспекты и идет в школу. Преподает он по своим записям, которые вел, когда учился два года назад в локнянском СПТУ-6. Занятия проходят интересно, и даже девочки решили изучать механизаторское дело. Петр добился, чтобы руководство стройуправления выделило для практических занятий новый трактор. Таких вожатых-производственников в Бежаницком районе 78. Приобщают юных к своим профессиям и другие специалисты сельского хозяйства. Агрономическому делу обучает ребят в Горской школе агроном Татьяна Соловьева, в Плесской школе — Нина Орехова. Кружок «Юный зоотехник» в Ашевской школе ведет зоотехник колхоза «Прожектор» Зоя Колбенкова.

ЧЕЛОВЕК, ПОБЕДИВШИЙ РАССТОЯНИЯ

Открывать для себя новые горизонты никогда не поздно. И не важно, что это будет: трактор, аграрное мастерство или… Антарктика. Да-да, знаменитый своими северными путешествиями Глеб Травин празднует 75-й день рождения. О подвиге этого замечательного путешественника много писали, говорили и даже снимали фильмы. Неудивительно: Глеб Травин в 1928 году на велосипеде проехал по малолюдным и труднодоступным районам Средней Азии, по льдам и торосам Крайнего Севера, сквозь лесные чащи Дальнего Востока и Сибири. Велосипедист за три года преодолел 85 000 километров пути, подвергая себя опасности и рискуя. В Псковском музее-заповеднике хранятся личные вещи Глеба Травина, которые находились с ним в путешествии. Компас, нож, сумка-патронташ и, конечно, старенький велосипед — немые свидетели человеческой стойкости и мужества. В своем юбилейном интервью Глеб Леонтьевич передал пожелания читателям «Псковской правды». «Желаю тем, кто собирается связать свою судьбу с дальними дорогами и трудными маршрутами, мужества, смелости, веры в силы Человека», — сказал герой-путешественник.

ЧЕМПИОНЫ МИРА - ИЗ ВЕЛИКИХ ЛУК

Может Псковская область рождать удивительных людей! Есть здесь и свои, великолукские чемпионы. Многократная чемпионка СССР по гонкам на шоссе и треке, заслуженный мастер спорта Галина Царева в четвертый раз выиграла титул чемпионки мира в спринте на прошедшем в Венесуэле первенстве мира по велоспорту. А ведь Галя родилась и выросла в Великих Луках, здесь же она и окончила среднюю школу № 10. На этом же чемпионате мира в мужской командной гонке на 100 км победу одержали парни из Советского Союза. И среди них — заслуженный мастер спорта Валерий Чаплыгин, первокурсник Великолукского филиала Ленинградского института физкультуры имени Лесгафта. Валерий — призер первенства СССР, чемпион Олимпиады в Монреале. На учебу в Великие Луки он приехал из Курска.

СЕСТРА СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ

Великие Луки прославились не только своими чемпионами, но и новинками завода электроприборов… Допустим, вы постирали белье. Куда отправите его сушиться? Во двор на веревку? Да ведь это уже прошлый век! Теперь заботу о сушке белья возьмут на себя великолукские электрические сушилки. Аппарат размером с небольшой чемодан укрепляется на стене ванной комнаты. Потребляя минимум энергии, он создает мощный поток тепла и за 1,5 часа высушивает 4 килограмма белья, вывешенного на специальных штырях под нагревательными элементами. При желании прибор можно использовать и для других целей — в качестве фена, электрического камина, для сушки промокшей верхней одежды и даже грибов. Спешите приобрести такой универсальный аппарат!

НОВОРЖЕВСКИЙ ЗЕФИР

Но если даже сушилка не сделает слаще жизнь домохозяек, то это смело можно поручить новоржевскому зефиру. Одна женщина в автобусе авторитетно утверждала, что он ничем не уступает тому, что производится в Ленинграде! Ухватить такой ценный продукт можно, но и здесь предстоит потрудиться: в ларьке кулинарных изделий его уже разобрали, придется идти в столовую. Стоит сказать, что посещение столовой ничуть не испортит наслаждения зефиром. Еще не так давно на это заведение сыпалось много упреков за плохую работу и низкую культуру обслуживания. Теперь же все гости уходят отсюда быстро обслуженные, сытно и вкусно накормленные. Оно и понятно: на витрине красуются пирожки, бублики, пирожные, много бутербродов, различных холодных закусок. В меню — целых 12 блюд. Стены украшены живыми цветами, столы — вазами с сосновыми ветками. Даже в салфетках дефицита нет! А для новоржевцев представлен ассортимент полуфабрикатов и кулинарии. Не забудьте посетить прекрасные мероприятия, организованные столовой: выставки-распродажи и дни дегустации.

В КОЛЛЕКЦИИ - ПСКОВСКИЕ ПРЯНИКИ

В перерывах между зефирными перекусами можно побаловать себя и пряниками. Эти замечательные кондитерские изделия с древних времен упоминаются в русских легендах, преданиях, сказках и былинах. Они даже представлены на витринах Государственного музея этнографии народов СССР в Ленинграде! На Псковщине пряники, конечно же, издавна были любимым лакомством… Здесь их научились изготавливать настолько искусно, что и на ленинградской выставке показать не стыдно! Здесь всеобщее внимание привлекают великолукские силуэтные пряники, изготовленные в начале века. Также интересны представленные на выставке фигурные деревянные доски, применявшиеся на Псковской земле в XVIII — начале XX века для приготовления пряников.

ИЗ-ЗА ЭТОГО МОЛЧАТ ТЕЛЕФОНЫ

По сравнению с пряничным началом века технологии заметно шагнули вперед. Сегодня очень высок спрос на телефоны индивидуального пользования. К сожалению, мощности городской телефонной станции не позволяют быстро выполнить все заказы населения. Поэтому связисты расширяют сеть телефонов-автоматов. Аппараты общественного пользования установлены на предприятиях, в учреждениях, учебных заведениях, в подъездах некоторых домов, в специальных кабинах на улицах города. Это удобно: для вызова врача или аварийной службы достаточно пройти от дома всего несколько метров. Но не всё так просто. Часто электромонтерам телефонной станции приходится сталкиваться с настоящим варварством. Только за прошлый год из-за различных поломок телефонов-автоматов станции нанесен ущерб более чем на 2000 рублей. Каждый месяц приходится заменять до 160 выбитых стекол в кабинах. Хулиганы обрывают трубки, портят аппараты. Не играйте в «испорченный телефон»! Позаботьтесь о себе и своих согражданах!

БУДЕТ УНИВЕРСАМ

Теперь ходить по магазинам на Завеличье станет еще приятнее и интереснее. На самой окраине города, на Рижском шоссе, расположится новый универсам. Площадь его — 1416 квадратных метров (а ведь размеры стандартных универсамов Москвы и Ленинграда — 1200 квадратных метров!). Не стоит переживать, что магазин останется невостребованным и окажется буквально последним домом в городе. Скоро окружат его жилые кварталы нового микрорайона, который продолжит наш город вдоль Рижского шоссе. Новоселы, войдя в торговый зал, смогут приобрести все необходимые продукты, начиная от хлеба и кончая овощами и картофелем. Сделать это быстро, даже в часы пик, покупателям помогут двести торговых работников, специальные машины, применяемые при фасовке товаров и расчете, световая и радиореклама. Предусмотрен здесь и стол заказов.

ПУТЬ В 60 ЛЕТ!