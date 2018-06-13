Оказывается, эксперименты можно проводить не только в лабораториях над кроликами, но и над домами. Вот и в Пскове появился новый экспериментальный жилой дом. Этот крупнопанельный дом уже издали отличается от других своих «соседей». Двойные лоджии на фасаде здания очень украшают его, делают привлекательным. Но еще больше интересного ждет жильцов внутри дома.
Широкая, просторная прихожая. Направо — дверь в кухню. Рядом с дверью встроенный трехстворчатый шкаф. По другую сторону — еще один встроенный шкафчик с полками. А сверху четыре небольшие антресоли — две для белья, две для чемоданов и других вещей.
Заходим в кухню. Ее площадь — девять квадратных метров — больше, чем в домах старой серии. Из кухни выходит дверь на балкон, который тоже в два раза длиннее обычного. Обращает на себя внимание удобная мойка. Над ней установлен кран с двумя ручками — для холодной и горячей воды. Кстати, в кухнях нет газовых водонагревателей. Горячая вода поступает сюда по трубам из бойлерной, где производится скоростной электрический подогрев. Интересно устроено и окно. В нем нет форточки; вместо нее открывается специальная боковая створка. Это намного удобнее, к тому же позволяет скорее проветрить помещение.
— Это будет самый благоустроенный дом в городе, — замечает бригадир, — и это я вам говорю не только как строитель, но и как будущий новосел.
Да, этот дом строители готовят тщательно, как себе. Хотя нет, действительно себе! Квартиры в нем будут предоставлены лучшим рабочим Псковского домостроительного комбината.
— В будущем году мы будем строить дома только новой серии, — говорит главный инженер комбината Валентин Борисович Остроухов. — А нынче намечаем построить шесть-семь таких зданий. Со второго полугодия фундаменты будут закладываться только под дома с улучшенной планировкой квартир.
Проникнуться взаимной симпатией всего за один песенный вечер псковские зрители смогли с белорусским певцом Виктором Вуячичем. «Трудно лучше Марка Бернеса спеть «С чего начинается Родина», Людмилы Зыкиной — «Течет Волга», Галины Ненашевой — «Любите Россию». Услышав «Память сердца» в исполнении Виктора Вуячича, можно понять, что это его и только его песня-баллада о героическом вчера и сегодня Минска, — отметила «Псковская правда». — Певец с мужественным, большого диапазона голосом олицетворяет в себе лучшее, что мы привыкли видеть в советской песне». Зал рукоплескал и не хотел прощаться, а исполнитель обещал вернуться с новыми песнями.
В Пскове сдан в эксплуатацию первый экспериментальный жилой дом.
КУЛЬТ НАСИЛИЯ НА ГОЛУБЫХ ЭКРАНАХА пока советские граждане наслаждались голосом исполнителя союзной республики, корреспонденты ТАСС выяснили, почему дети Америки растут такими жестокими. А ведь дело в тех фильмах, которые все так любят посмотреть с утра в выходной. Бандиты и ковбои, крушащие все вокруг, придуманные герои Сьюпермэн, Батмэн и Спайдермэн, ежедневное созерцание драк, побоищ и разврата — что может более пагубно влиять на подростков? Радует информагентство только одно: до СССР этот беспредел пока не добрался. А ведь те, кто сейчас чинит пытки над людьми в Южном Вьетнаме, прошли курс молодого карателя именно у голубого экрана, авторитетно заявляет ТАСС.
«ВОДНОЕ ГАИ»… ЧТО ЭТО ТАКОЕ?В прошлом году создана областная навигационно-техническая инспекция по маломерному флоту. Раньше регистрацией, техосмотром, экзаменами занимались ДОСААФ, горкомхозы и другие организации, в том числе и неспециализированные. Теперь по любым вопросам о водном транспорте — добро пожаловать в НТИ. Кстати, все старые права на управление транспортом действительны до конца 1972 года, а новые выдаются на 3 года. По истечении срока действия прав всех ждут на курсах в «водном ГАИ»!
Это для получивших «водные» права мосты, понтоны и акведуки — дело привычное. А вот как отреагируют владельцы «земных» документов на строительство сухопутного моста? Да, и такой появится в Пскове. Новый путепровод через железнодорожную линию коллектив мостопоезда, ведущий строительство, обязался сдать в эксплуатацию раньше намеченного срока — к 5 декабря 1972 года.
Отвечаем на вопросы читателей.
Праздничные улыбки художника.
ВРЕДНЫ ЛИ ПОЛИМЕРНЫЕ УПАКОВКИ?А вот в Советском Союзе граждане если и заводили себе «друзей», то делали это крайне продуманно. Например, сейчас все большую популярность стали набирать шуршащие товарищи — полимеры. Разумеется, этот вид упаковки выигрывает на фоне всех остальных. В нем можно безопасно транспортировать, он предотвращает усушку продукта, продлевает сроки его хранения и предотвращает загрязнение. Да только и здесь крылся подвох.
Полимерные материалы при соприкосновении с продуктами отдают часть своих молекул пище, которая потом достается человеку. Разумеется, остальные материалы — стекло, дерево, жесть и глина — точно так же взаимодействуют с тем, что в них хранится, однако общественность была крайне напугана влиянием именно полимеров. Минздрав СССР порывался было запретить использование пакетов и пленок, но в итоге решили просто ограничить.
Газета призывает читателей тщательно выбирать тару. В этом вам помогут клейма «для сыпучих продуктов», «для холодной воды», «для нежирных продуктов», «не для пищи».
А ведь не только в полиэтиленовых упаковках комфорт и счастье. Все дело в том, что музыкальные инструменты, холодильники и телевизоры теперь можно встретить даже в домах сельских тружеников. За годы минувшей пятилетки продажа телевизоров возросла почти в 9 раз, холодильников — более чем в 3 раза, стиральных машин — в 6 раз, магнитофонов — в 20 раз, легковых автомобилей — более чем в 3 раза.
Агрохимическая лаборатория.
В годы новой пятилетки все трудящиеся — и в городе, и на селе — смогут приобрести еще больше необходимых им предметов культурно-бытового назначения. Свой вклад в решение этой важной задачи внесут и предприятия Псковщины, которым по пятилетнему плану предстоит увеличить производство культурно-бытовых товаров до 180 % к уровню 1970 года. И спустя всего 6 лет почти все смогут посмотреть на голубых экранах размышления почтальона Печкина о том, что это раньше он вредный был, когда у него велосипеда не было. Не будьте вредными, приобретайте необходимые культурно-бытовые предметы!
Песня про автомобили, которые буквально все заполонили, оказывается, была бы уместна не только в 1986 году, но уже и в 1972. Нарастает, как теперь кажется, вечный конфликт между пешеходами и водителями. Одни радуются удобству: вышел из дома и сразу сел за руль припаркованной во дворе машины! Другие негодуют и задыхаются от выхлопных газов. Количество несанкционированных гаражей только растет и портит облик городов. Газета взывает к властям. Власти бездействуют. «Что делать?» — пока этот вопрос остается без ответа.
Псковщина: Это предстоит сделать за пятилетие.