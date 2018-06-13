Оказывается, эксперименты можно проводить не только в лабораториях над кроликами, но и над домами. Вот и в Пскове появился новый экспериментальный жилой дом. Этот крупнопанельный дом уже издали отличается от других своих «соседей». Двойные лоджии на фасаде здания очень украшают его, делают привлекательным. Но еще больше интересного ждет жильцов внутри дома.

НОВОСЁЛЫ БУДУТ ДОВОЛЬНЫ

Широкая, просторная прихожая. Направо — дверь в кухню. Рядом с дверью встроенный трехстворчатый шкаф. По другую сторону — еще один встроенный шкафчик с полками. А сверху четыре небольшие антресоли — две для белья, две для чемоданов и других вещей.

Заходим в кухню. Ее площадь — девять квадратных метров — больше, чем в домах старой серии. Из кухни выходит дверь на балкон, который тоже в два раза длиннее обычного. Обращает на себя внимание удобная мойка. Над ней установлен кран с двумя ручками — для холодной и горячей воды. Кстати, в кухнях нет газовых водонагревателей. Горячая вода поступает сюда по трубам из бойлерной, где производится скоростной электрический подогрев. Интересно устроено и окно. В нем нет форточки; вместо нее открывается специальная боковая створка. Это намного удобнее, к тому же позволяет скорее проветрить помещение.

— Это будет самый благоустроенный дом в городе, — замечает бригадир, — и это я вам говорю не только как строитель, но и как будущий новосел.

Да, этот дом строители готовят тщательно, как себе. Хотя нет, действительно себе! Квартиры в нем будут предоставлены лучшим рабочим Псковского домостроительного комбината.

— В будущем году мы будем строить дома только новой серии, — говорит главный инженер комбината Валентин Борисович Остроухов. — А нынче намечаем построить шесть-семь таких зданий. Со второго полугодия фундаменты будут закладываться только под дома с улучшенной планировкой квартир.