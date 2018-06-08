На берегу Великой затевается «вечное» строительство, домостроительный комбинат собирается осваивать девятиэтажки и дома с нежилыми помещениями на первых этажах, телефонная станция переходит на пятизначные номера, Псков ждет троллейбусы, а на радиозаводе собрали планетоход на пульте.
За последние 30 лет Псков вырос более чем в два раза. В 1941 году в городе жили около 60 тысяч человек, а сейчас — уже 130 тысяч жителей. Насчитывается около миллиона квадратных метров жилой площади.
Уже намечено, что к 1972 году ДСК должен освоить выпуск домов со встроенными помещениями на первых этажах для размещения там предприятий торговли и бытового обслуживания. Вслед за этим комбинат должен перейти к освоению девятиэтажных домов.
Краны-великаны и сорванные планы.
Уже в 1972 году на Запсковье по улице Труда, за авторемонтным заводом, планируют построить первую очередь нового района. В 1973 году строительство жилых домов на Завеличье должно шагнуть дальше — через улицу Юбилейную к телецентру.
Приход в город природного газа будет большим событием, однако к нему еще надо подготовиться, проложить газовые сети и переоборудовать источники использования, а это будет не раньше 1973 года.
Псков сегодня. Улица Яна Фабрициуса.
В перспективе предусмотрено даже троллейбусное движение.
БУДЕТ ГОСТИНИЦА «ИНТУРИСТ»
Именно в этом году появляется знаменитый недострой — несостоявшаяся гостиница «Интурист» на берегу Великой в Пскове. Сотрудники института типового и экспериментального проектирования жилых и общественных зданий обсуждают макеты гостиницы, представленные на конкурс: «По этому проекту здание явно не вписывается…», «Не видно единства старого и нового…», «Проект хорош, но дороговат...». Из всех макетов будет выбран лучший, начнется стройка… Только вот «Интурист», возвышающийся над рекой, почему-то до сих пор напоминает пустой макет с выставки.
А ведь совсем рядом с планируемым «Интуристом» только недавно завершилась стройка нового моста.
Псков сегодня. Мост Советской армии.
Когда земляные работы только начинались, выяснилось, что часовня, находящаяся на уровне проезжей части, выходит на линию движения транспорта, и памятнику начала XX века грозило уничтожение.
На заседании правления Общества охраны памятников истории и архитектуры решили спасать часовню. Но как? Перенести на другое место! С помощью московских инженеров-архитекторов часовня была поставлена в стороне от моста. Псковские реставраторы вернули ей первоначальный облик.
Большие изменения произошли и внутри помещения. Летом этого года здесь трудились художники Государственной реставрационной мастерской им. академика И. Э. Грабаря. Работа по сохранению и реставрации фресок будет продолжена. Интересный памятник ХХ века сохранен для потомков.
Рады ли этому потомки? Нравятся ли им фрески? А потомки и не знают, что у них под боком такая замечательная часовня, еще и с фресками по эскизам самого Рериха.
Псков сегодня. Улица Гагарина.
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Ни один год у нас не обходится без новинок и сенсаций, особенно в области техники. Вот и в 1971 году увеличением количества цифр в номере телефона все не закончилось. Удивительный сюрприз ждал учеников 19 средней школы Пскова. После уроков их собрали вместе, а в зале поставили «планетоход». Да, это обычная детская игрушка, которая управляется с помощью короткого шланга. Но на этот раз шлангов вокруг не наблюдалось, а «планетоход» вдруг двинулся сам!
Ребята оживленно зашумели. Кто-то даже пошутил, что игрушка управляется из Центра дальней космической связи, прямо как «Луноход-1». А ларчик просто открывался: в углу зала стоял человек, который держал в руках маленькую пластмассовую коробку с антенной. Это был представитель Псковского завода радиодеталей.
Завеличье накануне открытия XXIV съезда КПСС.
Эта новинка рассчитана на то, чтобы пробудить у детей интерес к радиотехнике. Ведь систему управления может приспособить на любую движущуюся игрушку каждый школьник. Для этого надо лишь самому ее смонтировать и наладить.
А порадовать малышей Псковский завод радиодеталей готов «радужными шарами» (да-да, это любимые всеми по сей день мыльные пузыри).
Игрушка простая — стаканчик со специальной жидкостью и так называемая ракетка. Если ее обмакнуть в жидкость и слегка подуть — вылетит с десяток шаров, переливающихся всеми цветами радуги.
2,5 тысячи таких изделий уже продано в «Детском мире». А на этот год выпуск «радужных шаров» намечено довести до миллиона штук.
И завершают наш парад техники телевизоры! Появилась возможность не просто покупать их, но и подбирать под внешний вид и обстановку квартиры! В Пскове на территории городского рынка открыт пункт приема от населения старых телевизоров, бывших в пользовании. К обмену принимаются телевизоры отечественного производства, укомплектованные всеми деталями (в рабочем или нерабочем состоянии), в том числе модернизированные владельцами.
Вниманию владельцев старых телевизоров.
В зависимости от размера экрана старый телевизор оценивается от 20 до 50 рублей. Новый, понравившийся вам аппарат (любой, с диагональю экрана 47 см и более, а также телевизоры «Юность») можно приобрести за наличный расчет, а также в кредит в магазине № 33 «Радио-телевизоры» Псковского горпромторга.
Неожиданно в четверг, 25 марта, первая полоса газеты «покраснела».
Вот так в канун XXIV съезда Коммунистической партии труженики Латвии, Витебской области Белоруссии и Псковской области Российской Федерации встречают большое и знаменательное событие в жизни партии и народа.
Объединённые номер трёх газет.
Таким остался на страницах «Псковской правды» 1971 год.