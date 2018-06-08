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История / Машина времени

1971 год

Год обещал быть жарким уже начиная с января — под дождем и теплым весенним ветерком многим впервые пришлось встретить новый год без снега

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Екатерина Мазепина и Алексей Гиреев
8 июня 2018 года, 06:44
Фото: Екатерина Мазепина и Алексей Гиреев
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На берегу Великой затевается «вечное» строительство, домостроительный комбинат собирается осваивать девятиэтажки и дома с нежилыми помещениями на первых этажах, телефонная станция переходит на пятизначные номера, Псков ждет троллейбусы, а на радиозаводе собрали планетоход на пульте.

За последние 30 лет Псков вырос более чем в два раза. В 1941 году в городе жили около 60 тысяч человек, а сейчас — уже 130 тысяч жителей. Насчитывается около миллиона квадратных метров жилой площади.

Краны-великаны и сорванные планы.
Уже намечено, что к 1972 году ДСК должен освоить выпуск домов со встроенными помещениями на первых этажах для размещения там предприятий торговли и бытового обслуживания. Вслед за этим комбинат должен перейти к освоению девятиэтажных домов.

Уже в 1972 году на Запсковье по улице Труда, за авторемонтным заводом, планируют построить первую очередь нового района. В 1973 году строительство жилых домов на Завеличье должно шагнуть дальше — через улицу Юбилейную к телецентру.

Псков сегодня. Улица Яна Фабрициуса.
Приход в город природного газа будет большим событием, однако к нему еще надо подготовиться, проложить газовые сети и переоборудовать источники использования, а это будет не раньше 1973 года.

В перспективе предусмотрено даже троллейбусное движение.

БУДЕТ ГОСТИНИЦА «ИНТУРИСТ»

Именно в этом году появляется знаменитый недострой — несостоявшаяся гостиница «Интурист» на берегу Великой в Пскове. Сотрудники института типового и экспериментального проектирования жилых и общественных зданий обсуждают макеты гостиницы, представленные на конкурс: «По этому проекту здание явно не вписывается…», «Не видно единства старого и нового…», «Проект хорош, но дороговат...». Из всех макетов будет выбран лучший, начнется стройка… Только вот «Интурист», возвышающийся над рекой, почему-то до сих пор напоминает пустой макет с выставки.

Псков сегодня. Мост Советской армии.

ДЛЯ ПОТОМКОВ

А ведь совсем рядом с планируемым «Интуристом» только недавно завершилась стройка нового моста.

Когда земляные работы только начинались, выяснилось, что часовня, находящаяся на уровне проезжей части, выходит на линию движения транспорта, и памятнику начала XX века грозило уничтожение.

На заседании правления Общества охраны памятников истории и архитектуры решили спасать часовню. Но как? Перенести на другое место! С помощью московских инженеров-архитекторов часовня была поставлена в стороне от моста. Псковские реставраторы вернули ей первоначальный облик.

Большие изменения произошли и внутри помещения. Летом этого года здесь трудились художники Государственной реставрационной мастерской им. академика И. Э. Грабаря. Работа по сохранению и реставрации фресок будет продолжена. Интерес­ный памятник ХХ века сохранен для потомков.

Псков сегодня. Улица Гагарина.
Рады ли этому потомки? Нравятся ли им фрески? А потомки и не знают, что у них под боком такая замечательная часовня, еще и с фресками по эскизам самого Рериха.

Внимание! Товарищи абоненты!

Изменения не коснутся обладателей номеров, начинающихся с цифры 0 или 9. Будьте внимательны при наборе номеров!

Ни один год у нас не обходится без новинок и сенсаций, особенно в области техники. Вот и в 1971 году увеличением количества цифр в номере телефона все не закончилось. Удивительный сюрприз ждал учеников 19 средней школы Пскова. После уроков их собрали вместе, а в зале поставили «планетоход». Да, это обычная детская игрушка, которая управляется с помощью короткого шланга. Но на этот раз шлангов вокруг не наблюдалось, а «планетоход» вдруг двинулся сам!

Завеличье накануне открытия XXIV съезда КПСС.
Ребята оживленно зашумели. Кто-то даже пошутил, что игрушка управляется из Центра дальней космической связи, прямо как «Луноход-1». А ларчик просто открывался: в углу зала стоял человек, который держал в руках маленькую пластмассовую коробку с антенной. Это был представитель Псковского завода радиодеталей.

Эта новинка рассчитана на то, чтобы пробудить у детей интерес к радиотехнике. Ведь систему управления может приспособить на любую движущуюся игрушку каждый школьник. Для этого надо лишь самому ее смонтировать и наладить.

А порадовать малышей Псковский завод радиодеталей готов «радужными шарами» (да-да, это любимые всеми по сей день мыльные пузыри).

Игрушка простая —  стаканчик со специальной жидкостью и так называемая ракетка. Если ее обмакнуть в жидкость и слегка подуть —  вылетит с десяток шаров, переливающихся всеми цветами радуги.

2,5 тысячи таких изделий уже продано в «Детском мире». А на этот год выпуск «радужных шаров» намечено довести до миллиона штук.

Вниманию владельцев старых телевизоров.
И завершают наш парад техники телевизоры! Появилась возможность не просто покупать их, но и подбирать под внешний вид и обстановку квартиры! В Пскове на территории городского рынка открыт пункт приема от населения старых телевизоров, бывших в пользовании. К обмену принимаются телевизоры отечественного производства, укомплектованные всеми деталями (в рабочем или нерабочем состоянии), в том числе модернизированные владельцами.

В зависимости от размера экрана старый телевизор оценивается от 20 до 50 рублей. Новый, понравившийся вам аппарат (любой, с диагональю экрана 47 см и более, а также телевизоры «Юность») можно приобрести за наличный расчет, а также в кредит в магазине № 33 «Радио-телевизоры» Псковского горпромторга.

Неожиданно в четверг, 25 марта, первая полоса газеты «покраснела».

Объединённые номер трёх газет.
Вот так в канун XXIV съезда Коммунистической партии труженики Латвии, Витебской области Белоруссии и Псковской области Российской Федерации встречают большое и знаменательное событие в жизни партии и народа.

Таким остался на страницах «Псковской правды» 1971 год. 

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