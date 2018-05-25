Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

История / Машина времени

1970 год

Каким будет спортсмен-коммунист 2000 года, когда можно будет попробовать молоко из водорослей и кто получит подарки в 100-летний юбилей товарища Ленина

Текст:
Екатерина Мазепина и Алексей Гиреев
25 мая 2018 года, 09:03
Фото: Екатерина Мазепина и Алексей Гиреев
0

Год выдался невероятно спортивным и урожайным на достижения.

ГОД СПОРТИВНЫЙ

Сразу перейдем к основным событиям на спортивной арене. Возможность отличиться была у всех: у хоккеистов, футболистов и даже участников зимней Спартакиады, посвящённой столетию Ленина. Отметим, что особую радость 1970 год принес болельщикам футбольной команды радиозавода, которая выступит на первенстве страны по классу «Б».

Радостная весть облетела всю планету: на Луне - советская автоматическая лаборатория «Луноход-1». Мы не знаем точно, как выглядит этот аппарат, но нашему художнику он представляется таким.

СПОРТ В 2000 ГОДУ

2000 год манил и притягивал фантазии всего мирового сообщества. Новый миллениум, новый век, новая эра... коммунизма!

Очевидный факт для директора Всесоюзного института физкультуры профессора Коробкова, что к 2000 году человек сможет активно существовать в космосе, на дне морском, под землей. Одно из решающих заявлений Коробкова — через 30 лет средняя продолжительность жизни советского человека составит примерно 90 лет.

Говоря о рекордах, товарищ Коробков замечает, что сегодня спортсмены не до конца используют потенциал своего организма, и в будущем, когда люди научатся выжимать максимум, мы сможем установить новые рекорды: 700 кг в тяжелоатлетическом троеборье, 2.40 м в прыжках в высоту, а легкоатлеты смогут преодолевать 5 километров за 12 с половиной минут.

Рекорд по прыжкам в высоту 2.40 м установлен советским легкоатлетом Рудольфом Поварницыным в 1985 году. В 2004 году Кенениса Бекеле (Эфиопия) пробежал 5 км за 12:37,35 минут. А в троеборье поставить новые рекорды не удалось: его отменили в 1972, и теперь тяжелоатлеты выполняют только два упражнения.

Встреча с космонавтом.

«ЭЛЕКТРОН» – В ПЕРВОЙ ЗОНЕ РСФСР

Радиозаводской «Электрон» пробился в первую зону РСФСР. Футбольная команда усиленно готовилась к дебюту как в зале, так и на свежем воздухе. Соревнования показали, что, к сожалению, этого было недостаточно. И в тактическом, и в техническом, и даже в психологическом плане чувствовалась неуверенность новичков. А после длительного периода неудач последние 3 игры псковичи закончили ничьей.

НАШИ ДРУЗЬЯ – ВОДОРОСЛИ

Что отличает правильного спортсмена от неправильного? Разумеется, питание. А ведь многие специалисты предсказывают, что через четверть века — то есть еще до наступления миллениума — нашими друзьями станут водоросли, они будут частыми гостями на завтраках, обедах и ужинах граждан.

Кулинары грядущего будут готовить из них «овощные», «мясные», и «молочные» блюда, почти ничем не отличающиеся от натуральных по вкусу и питательности.

У строителей нового моста горячая пора.

УЧЁНЫЕ РЕКОМЕНДУЮТ

На этом достижения в сельском хозяйстве не заканчиваются. Доцент Великолукского сельскохозяйственного института рекомендует инфракрасно облучать поросят, телят и цыплят.

Инфракрасное облучение очень выгодно экономически. Установлено, что затраты на электроэнергию за весь период облучения составляют пятнадцать копеек на поросенка, а на 2700 животных было затрачено энергии на 405 рублей. Между тем только за счет лучшей сохранности поросят опытной группы, по сравнению с контрольной, хозяйство получило больше тысячи рублей прибыли.

А ведь пройдет всего несколько лет, и облучения не будут бояться даже дети, и в детских садах повсеместно начнется профилактическое ультрафиолетовое облучение.

Тесные дружественные связи у журналистов.

ПОСЛЕДНИЙ БЛОК

В Пскове возводится еще один мост. прошлый раз мост увенчал 50-летний юбилей революции, а теперь настало время отметить юбилей ее вождя. К 100-летию В. И. Ленина город получит обновленный мост через Великую, который будет приводить гостей города прямо к Кремлю. Современные псковичи знают этот мост под именем Ольгинского.

У строителей нового моста горячая пора. Начался монтаж блоков пролетного строения с правого берега. В канун Дня строителя начались работы и на седьмой опоре.

Последний блок пролетного строения моста был установлен 10 сентября в 22 часа. Строителям пришлось немало потрудиться, чтобы перекинуть мост через реку. Ведь здесь впервые в практике отечественного мостостроения балочное пятипролетное строение моста было сооружено навесным уравновешенным способом монтажа из отдельных железобетонных блоков одинаковой высоты и постоянного веса. Это позволило не загромождать на время строительства реку, не мешало судоходству. Движение по мосту открыто в ноябре.

Площадь победы.

ТЭЦ – 40 ЛЕТ

Если вы гуляли по набережной в Пскове, то наверняка видели заброшенную и наполовину разрушенную ТЭЦ. Скоро она станет основой для элитного жилого комплекса. Здание не всегда выглядело так непривлекательно, как сегодня.

Первый свой ток ТЭЦ дала в июне 1930 года. Это была одна из первых в СССР теплоэлектроцентралей, которая обеспечивала промышленные предприятия и коммунальное хозяйство города не только электрической, но и тепловой энергией. В 1970 году станция вырабатывала миллионы киловатт-часов электроэнергии. Активно эксплуатировались автоматика питания и горения на котлах, автоматизированные насосные установки и другое оборудование.

Семён Кисточкин ведёт изорепортаж из 2000 года.

КУДА ПОЙТИ РАБОТАТЬ?

Ходишь, ходишь в школу, а потом бац! И нет, даже не вторая смена, а выпускной и поиск работы. Куда пойти, где пригодиться? Чтобы желающие работать на благо государства испытывали меньше стресса при поиске работы, на улице Ленина во Пскове открылось бюро по трудоустройству. Обратившиеся люди получают направление туда, где они смогут наиболее эффективно применить свои умения.

Работы хватает на всех!

  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments

История
21 мая 10:16

«Отъявленные монархисты»

Два священника защищали крестьян и их хлеб, а были расстреляны за «распускание контрреволюционных слухов»

История / Солдаты победы
18 мая 09:03

Огонь прижал к земле

Под градом немецких пуль командир поднял из снега партизанскую бригаду

История / Машина времени
14 мая 09:35

1968 год

Пляшущий автобус, поезд «Псковитянка» до Киева, новый корпус «Торфмаша» в Великих Луках и замена Советского моста в Пскове
  • «Оранжевый» пятый класс опасности объявили в Струго-Красненском районе
  • Сорок пушкиноведов приедут на Всероссийский праздник поэзии 1 июня
  • В Пскове ждёт суда 35-летний мужчина, обвиняемый в убийстве супруги
  • Первые экзамены основного периода ЕГЭ-2018 прошли в штатном режиме
  • Работу изоляторов временного содержания проверили псковские общественники
  • Жизненно важным считает Михаил Ведерников запуск медпредприятия в «Моглино»
  • За честную службу Родине и народу поблагодарил пограничников Михаил Ведерников
  • Поставщик газа намерен прекратить газоснабжение МУП «Райэнергоремонт» Великолукского района
  • О ночных работах на улице 128 Стрелковой дивизии сообщили псковских автолюбителям
  • Михаил Ведерников: Псковская область сделала важные шаги в производстве мирной продукции
  • Четыре жилых комплекса Пскова покажут участникам летнего Тура по новостройкам
  • Эксперты обсуждают в Пскове диагностику и лечение онкологических заболеваний
  • Двух организаторов подпольного игорного бизнеса оштрафовали в Плюссе
  • В ходе пьяной ссоры великолучанин пробил приятелю грудь ножом
  • Высокое атмосферное давление ожидается сегодня в Псковской области
  • Псковичей приглашают бесплатно проверить здоровье лёгких
  • До конца августа закрылась касса «Псковпассажиравтотранс» на ул. Поземского
  • Плавать ночью на лодке запрещают спасатели жителям Псковской области
  • Александр Котов: Служба на границе – почётная и ответственная работа

    • 27 мая

  • Псковские полицейские напомнили о наиболее распространенных схемах мошенничества
  • Похитившего продукты мужчину задержали в Острове росгвардейцы
  • Самая многодетная участница конкурса «Миссис Псков-2018» получила подарок от главы города
  • Корону «Миссис Псков - 2018» получила Дарья Бутенко
  • Полиция продолжает розыск пропавшего девять лет назад псковича
  • Теплая погода без осадков ожидает псковичей в воскресенье

    • 26 мая

  • В Кунье мужчина отхлестал мальчика проводом от зарядки
  • В футбол вениками сыграют жители псковского микрорайона «Звездный»
  • До 27 градусов тепла обещают сегодня по области

    • 25 мая

  • Владимир Путин: Псковскую область улучшила позиции в Национальном инвестиционном рейтинге
  • Победители «Боя с Чемпионом» получат сертификаты на мастер-классы от титулованных представителей единоборств

    • Новости

    Общество / Здоровье
    Наталья Баранова 28 мая 17:31

    Медицина будущего

    В Пскове обсудили проблемы эндоскопической медицины и сделали несколько операций онлайн

    История / Солдаты победы
    9 мая 00:03

    Восстановленная память

    Живыми вернулись с войны 15 невельчан, которых более 70 лет считали погибшими на фронте

    История / Машина времени
    25 апреля 10:38

    1966 год

    Актриса Мария Миронова рассказала псковичам о съемках сына Андрея в еще не вышедшем фильме «Берегись автомобиля!»