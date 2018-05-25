ГОД СПОРТИВНЫЙ

СПОРТ В 2000 ГОДУ

2000 год манил и притягивал фантазии всего мирового сообщества. Новый миллениум, новый век, новая эра... коммунизма!

Очевидный факт для директора Всесоюзного института физкультуры профессора Коробкова, что к 2000 году человек сможет активно существовать в космосе, на дне морском, под землей. Одно из решающих заявлений Коробкова — через 30 лет средняя продолжительность жизни советского человека составит примерно 90 лет.

Говоря о рекордах, товарищ Коробков замечает, что сегодня спортсмены не до конца используют потенциал своего организма, и в будущем, когда люди научатся выжимать максимум, мы сможем установить новые рекорды: 700 кг в тяжелоатлетическом троеборье, 2.40 м в прыжках в высоту, а легкоатлеты смогут преодолевать 5 километров за 12 с половиной минут.

Рекорд по прыжкам в высоту 2.40 м установлен советским легкоатлетом Рудольфом Поварницыным в 1985 году. В 2004 году Кенениса Бекеле (Эфиопия) пробежал 5 км за 12:37,35 минут. А в троеборье поставить новые рекорды не удалось: его отменили в 1972, и теперь тяжелоатлеты выполняют только два упражнения.