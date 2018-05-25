Год выдался невероятно спортивным и урожайным на достижения.
Год выдался невероятно спортивным и урожайным на достижения.
Очевидный факт для директора Всесоюзного института физкультуры профессора Коробкова, что к 2000 году человек сможет активно существовать в космосе, на дне морском, под землей. Одно из решающих заявлений Коробкова — через 30 лет средняя продолжительность жизни советского человека составит примерно 90 лет.
Говоря о рекордах, товарищ Коробков замечает, что сегодня спортсмены не до конца используют потенциал своего организма, и в будущем, когда люди научатся выжимать максимум, мы сможем установить новые рекорды: 700 кг в тяжелоатлетическом троеборье, 2.40 м в прыжках в высоту, а легкоатлеты смогут преодолевать 5 километров за 12 с половиной минут.
Рекорд по прыжкам в высоту 2.40 м установлен советским легкоатлетом Рудольфом Поварницыным в 1985 году. В 2004 году Кенениса Бекеле (Эфиопия) пробежал 5 км за 12:37,35 минут. А в троеборье поставить новые рекорды не удалось: его отменили в 1972, и теперь тяжелоатлеты выполняют только два упражнения.
Кулинары грядущего будут готовить из них «овощные», «мясные», и «молочные» блюда, почти ничем не отличающиеся от натуральных по вкусу и питательности.
Инфракрасное облучение очень выгодно экономически. Установлено, что затраты на электроэнергию за весь период облучения составляют пятнадцать копеек на поросенка, а на 2700 животных было затрачено энергии на 405 рублей. Между тем только за счет лучшей сохранности поросят опытной группы, по сравнению с контрольной, хозяйство получило больше тысячи рублей прибыли.
А ведь пройдет всего несколько лет, и облучения не будут бояться даже дети, и в детских садах повсеместно начнется профилактическое ультрафиолетовое облучение.
У строителей нового моста горячая пора. Начался монтаж блоков пролетного строения с правого берега. В канун Дня строителя начались работы и на седьмой опоре.
Последний блок пролетного строения моста был установлен 10 сентября в 22 часа. Строителям пришлось немало потрудиться, чтобы перекинуть мост через реку. Ведь здесь впервые в практике отечественного мостостроения балочное пятипролетное строение моста было сооружено навесным уравновешенным способом монтажа из отдельных железобетонных блоков одинаковой высоты и постоянного веса. Это позволило не загромождать на время строительства реку, не мешало судоходству. Движение по мосту открыто в ноябре.
Первый свой ток ТЭЦ дала в июне 1930 года. Это была одна из первых в СССР теплоэлектроцентралей, которая обеспечивала промышленные предприятия и коммунальное хозяйство города не только электрической, но и тепловой энергией. В 1970 году станция вырабатывала миллионы киловатт-часов электроэнергии. Активно эксплуатировались автоматика питания и горения на котлах, автоматизированные насосные установки и другое оборудование.
Работы хватает на всех!