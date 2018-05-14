Заоблачная сенсация в прямом смысле слова! На орбиту успешно выведен первый пилотируемый корабль «Союз-3». Капитан корабля, товарищ Береговой, совершил 54 оборота вокруг Земли и даже поздравил молодежь с Днем комсомольца прямо из космоса.

ГЕРОЙ КОСМОСА БЫЛ В ПСКОВЕ

Корреспонденты «Псковской правды» выяснили, что герой-космонавт минувшим летом приезжал в Псков. Любитель путешествий, Георгий Тимофеевич вместе с супругой Лидией Матвеевной познакомился с городом, а также побывал в пушкинских местах. Космонавт даже снял свой любительский фильм о Псковском крае — это одно из его любимых увлечений.

КУДА ПОЙДЕТ «ПСКОВИТЯНКА»

Вдохновившись примером космонавта, вероятно, жители Союза отправятся путешествовать, а в этом им поможет «Псковитянка». Нет, это не женщина, имеющая псковскую прописку, это целый туристский поезд! Маршрут Псков — Киев — Львов — Ужгород — Мукачево — Яремча — Рахов — Черновцы — Кишинев — Одесса — Херсон — Севастополь — Феодосия — Москва — Ленинград — Псков готов принять пассажиров.

ПСКОВ — МОСКВА

Напряженные будни летней порой начинаются и для работников вокзальной станции Псков. И ведь железнодорожники стараются как можно лучше организовать работу станции. На летний сезон введены в обращение все предусмотренные пассажирские поезда. Один из них — состав № 268 — пойдет из Пскова в Москву. Новый поезд принимает первых пассажиров. В вагонах чисто, уютно, на столах стоят вазы с цветами. В 15:40 поезд тронется в путь, а завтра в 6:35 он прибудет в столицу. Столица нашей Родины становится все ближе и ближе!

РОЖДЕНИЕ ПСКОВСКОГО ЦИРКА

Поздравляем главного новорожденного 1968 года — псковский цирк! На первом представлении цирка зал был полон задолго до начала. Программа открылась выступлением воздушной гимнастки Валентины Потаповой. Аплодисменты артистке еще не успели утихнуть, как хозяевами сцены стали акробаты-эксцентрики. Звучит музыка. Номер следует за номером, в каждом неизменно чувствуется мастерство исполнителей, достигнутое большим, кропотливым трудом на репетициях. Уверенно выступили эквилибристы на катушках Николай Васильев и Алла Прокофьева. Оживление в зале вызвали акробаты-прыгуны, появившиеся на сцене. Немало аплодисментов досталось в тот вечер на долю клоунской группы «Рыжик»: каждым своим появлением вызывали смех в зале Юрий Рыжов и Валерий Игнатьев. Затаив дыхание следил зал за действиями канатоходцев, возглавляемых Владимиром Егоровым. Программа их выступления, сложная и разнообразная, покорила даже самых взыскательных зрителей. По душе зрителям пришлось также выступление Раи Кожевниковой и Оли Одеговой, выполнявших пластические упражнения. Выступление самодеятельных артистов цирка прошло успешно. У них всех — учащихся, студентов, рабочих — радостные, улыбающиеся лица. Позади дни напряженных тренировок, во время которых десятки раз был отработан каждый номер. С рождением тебя, псковский цирк! К твоему 50-летнему юбилею «Псковская правда» посвятит тебе большую публикацию — материал «Неизлечимо больны цирком» ищите в номере от 17 января 2018 года.

И БУДЕТ НОВЫЙ МОСТ...

Оказывается, радостные события на этом не заканчиваются. Нас ожидает пусть не рождение, но возрождение точно! В Пскове на мосту Советской Армии (ныне — Ольгинский) ведутся работы по реконструкции. В редакцию приходят письма, авторы которых недоумевают: чем это вызвано? Надолго ли затянутся работы? Как будет выглядеть обновленное сооружение? Начальник капстроительства облисполкома Александр Павлович Конев поясняет: — Реконструкция была вызвана тем, что старый мост с восьмиметровой шириной проезжей части не обеспечивал необходимой интенсивности движения транспорта. А если учесть, что в недалеком будущем в Пскове будут проложены и троллейбусные линии (увы, исполнения этих планов город до сих пор не дождался), то совершенно ясно, что такой мост явно не удовлетворял бы современным требованиям. Следует помнить также, что за время своего существования мост четырежды подвергался разрушениям. Металл пролетных строений поражен коррозией. Устранение дефектов путем капитального ремонта потребовало бы около миллиона рублей, а максимальный срок эксплуатации на превысил бы 20 лет. Поэтому было решено полностью реконструировать мост. Утверждена сметная документация строительства в размере 1 498 000 рублей. Окончание работ намечается на 1970 год. Строительство будут вести уже знакомые нам профессионалы, работавшие над мостом имени 50-летия Октября. Пройдет немного времени, и псковичи на столетний юбилей В. И. Ленина получат новый замечательный подарок!

ПО ОБЛАСТИ РАСТЁТ ЗАВОД

Растет большой новый производственный корпус завода «Торфмаш» в Великих Луках. Он займет почти 10 000 квадратных метров. Новую площадь планируется сдать под монтаж оборудования в последнем году пятилетки.

ПЛЯШУЩИЕ ПАССАЖИРЫ

Ну и наконец — легендарный «пляшущий автобус». Нет, это не шутка, он действительно существует и следует из Пскова в Славковичи. Частенько автобусы, курсирующие по этой линии, не отапливаются. Чтобы в дороге окончательно не замерзнуть, пассажиры сначала начинают топать ногами, а потом расходятся и начинают уже приплясывать. Вдобавок ко всему эта машина совершенно не освещается. Что и говорить, сервис на высшем уровне!

С БАЛЛОНОМ ЧЕРЕЗ ГОРОД

Все-таки прогресс шагает по планете, деревенские печи уже не в моде, и многие псковичи обзавелись настольными газовыми плитками. Бесспорно, вещь эта в быту удобна, но баллончики к плиткам имеют малую емкость, их приходится перезаряжать. Здесь-то их владельцев и подстерегают первые трудности. Единственная заправочная станция находится за городской чертой, куда не доходят автобусы. От конечной автобусной остановки придется идти дальше на своих двоих. Более того, заправиться можно далеко не каждый день: только по четвергам и пятницам, да еще в часы, когда большинство жителей на работе. Руководителям станции следует изменить распорядок ее работы, предлагает газета. Хорошо бы создать в городе обменный пункт, куда можно прийти с порожним баллоном, сдать его и получить заполненный газом.

Вот о таких удобствах мечтали жители Пскова в 1968 году. Догадывались ли они, что вскоре заряжать баллоны станет вовсе не нужно? Если газовые плитки вас не впечатлили и вы хотите взглянуть на форменное безобразие, то обратитесь в Псковский горпищеторг. Полюбуйтесь, вот в таком виде дорогостоящие автоматы были оставлены на зиму! Занесенные снегом, они стояли до 12 февраля. Затем кто-то решил убрать их (сорвать с места и затолкать между кирпичной стеной дома и ларьками).