Визиты множества знаменитостей, 800-летний юбилей города Великие Луки и связанный с этим автопробег на 2300 километров, решение острых вопросов карикатурами, отражающие коллективизацию сувениры и особое внимание — дояркам. Говорят, все профессии нужны, все профессии важны. Важен труд и инженера, и ученого, и рабочего, и… подменной доярки? А ведь в совхозах есть и такая должность! Женщины неохотно идут на нее. Побудут с год и просят закрепить за ними постоянную группу коров. Почему? Все очень просто: подменные доярки зачастую остаются забытыми, отстраненными от коллектива. Их даже не приглашают на совещания животноводов, хотя работа у них гораздо труднее, чем у постоянных. Такое явление не редкость, оно встречается почти повсеместно, но не в дновском совхозе «Искра». Здесь шесть подменных доярок, и это позволяет постоянным работницам аккуратно пользоваться выходными днями, отпусками, больше уделять внимания семье. Подменные не тяготятся своей работой, а наоборот, гордятся ею. Их отмечают более высокой зарплатой и даже премируют. На голубых экранах в красных уголках по всей области привыкли видеть самую веселую супружескую пару СССР — Александра Менакера и Марию Миронову. Вот пришла и очередь псковичей посмеяться. В областном театре им. Пушкина состоялся концерт известных эстрадных артистов. Зал был переполнен и рукоплескал. Менакер и Миронова, демонстрируя все мастерство перевоплощения, на троих (вместе с партнером В. Малковым) разыграли полноценную пьесу Л. Шейнина. С успехом отработав в Пскове, артисты отправятся во вторую «столицу» области — Великие Луки.

Супруги дали интервью «Псковской правде»: — Не расскажете ли, хотя бы вкратце, о сыне? Ведь он тоже, как и вы, избрал актерскую профессию. — Да, он пошел по нашим стопам, — говорит Александр Семенович. — Более того, он стал, как и мы, родители, комедийным актером, точнее говоря — артистом Московского театра сатиры. Снимается Андрей и в кино. Зрители видели его в фильмах «А если это любовь?», «Мой младший брат», «Три плюс два»… Готовится сейчас еще один фильм, в котором он тоже снимается. Называется эта кинокартина «Берегись автомобиля!».

Для тех, кто любит не только смотреть телевизор и ходить на концерты, но и первым читать новинки современной литературы, — важное сообщение! Новая книга Вениамина Каверина «Здравствуй, брат. Писать очень трудно…» произвела фурор. Это размышления, страницы из дневника юных лет, воспоминания, портреты писателей, с которыми встречался Каверин. «Я поступил в Псковскую гимназию в том году, когда Юрий Тынянов окончил ее…» — пишет наш земляк писатель В. А. Каверин в своей статье «Юрий Тынянов», помещенной в новой книге. Та самая псковская гимназия (ныне школа № 1), в которой разминулись Каверин и Тынянов, отмечает День учителя и 180-летие школы. На торжества приехали сотни ее выпускников. Например, действительный член Академии медицинских наук СССР Август Андреевич Летавец, действительный член Академии наук СССР, лауреат Государственной и Ленинской премий, директор Института ядерной физики имени академика Курчатова Исаак Константинович Кикоин.

Среди гостей — питомец бывшей гимназии, доктор педагогических наук, заслуженный деятель науки РСФСР, профессор Владимир Модестович Брадис — автор логарифмических таблиц, по которым учатся школьники, а также кандидат медицинских наук Федор Яковлевич Строков, смоленский писатель Николай Георгиевич Антонов. А ведь хорошо, что школа, привлекшая столько знаменитостей, располагается в Пскове, а не... в поселке Паневик. Ведь при таком раскладе юбилей еще может быть и состоялся бы, но вот приехать на него точно никто не смог бы. Почему? Неожиданно для всех поселок Паневик оказался отрезанным от Пскова. Единственный подъезд сюда перерыт глубокой траншеей. Сделано это по распоряжению главного инженера ММС Дорошина. Теперь в поселок не сможет добраться ни скорая, ни пожарная, нельзя подвезти топливо, а пешеходам приходится перебираться через траншею. В чем же дело? Совсем другое дело — рабочий поселок Локня. Он стал заметно благоустроеннее и красивее. Минувшей осенью здесь появился молодой парк, раскинувшийся на площади почти восемь гектаров.

В поселке появился даже трехэтажный жилой дом. Пришло время подумать и об асфальтировании улиц, прежде всего — центральной площади, где расположены административные здания, гостиница, несколько магазинов и Дом культуры. Окраины поселка будут заасфальтированы позднее. Асфальтоукладчик в буквальном смысле слова прокатится не только по Локне, но и по Дно! Жители города ждали этого дня с нетерпением. На улице Советской зарычал первый моторный каток. В первую очередь асфальтируется проезжая часть улицы. Псковские строители намечают в этом году подготовить к асфальтированию улицу Ленина. А областной центр продолжает расти в прямом смысле слова — на улице Яна Фабрициуса поднимается жилая девятиэтажка. Это первое многоэтажное здание в Пскове, но, как отмечает главный архитектор, не единственное — неподалеку будет воздвигнуто второе. Уже получено разрешение на строительство 8 таких зданий, они хорошо впишутся в архитектурный ансамбль этого микрорайона. Всегда турист, каким бы жадным он ни был, стремится привезти хоть какие-то памятные подарки из своего путешествия. Чем же может порадовать туристов Псковская область? Каким быть псковскому сувениру? Это решение зависит от каждого в отдельности! С 15 декабря 1966 года по 1 апреля 1967 года объявляется конкурс на разработку сувениров и памятных подарочных изделий.

Сувениры должны отображать борьбу за установление Советской власти на Псковщине, историю первых боев Красной Армии, этапы гражданской войны, годы коллективизации и первых пятилеток, страницы героической истории в годы Великой Отечественной войны, исторические и памятные места области. Да, условия очень непросты, зато призы соответствуют! За лучшие образцы установлены премии. Пять первых — по 150 рублей. Пять вторых — по 100 рублей. Десять третьих — по 50 рублей. Поощрительные премии — на общую сумму 1000 рублей. К участию приглашаются все желающие! От развития туризма не отстают и наши санатории-курорты.