Остужается всесогревающая хрущевская оттепель, а Псковская область продолжает развивать сельское хозяйство.

Не так давно на ВДНХ в Москве открылась тематическая выставка электробытовых машин и приборов. Среди экспонатов свое достойное место заняли электроутюги, выпущенные в Великих Луках. Чем же электрический утюг отличается от обычного? Его положительно выделяет наличие терморегулятора, устраняющего неразумный расход электроэнергии и обеспечивающего строго заданный режим нагрева, и такой прибор намного экономичнее! Все за великолукским ноу-хау!

Очень активно работает Псковская область и на экспорт. Как только в Ленинградский аэропорт прибывает машина из поселка Ямм Гдовского района, пилоты получают задание отправиться в Стокгольм и в Париж. Это кто же регулярно путешествует по Европе? Широкопалые раки! Дело это непростое, ведь за границу раки должны добраться живьем, а длительные путешествия они переносят плохо.

Связь с миром наша область поддерживает не только с помощью раков, но и людей. Отличился невельский молочноконсервный комбинат, тепло принявший друзей из жаркой страны. В Невель на практику приехали инженеры и техники из Судана, желающие поучиться мастерству у своих псковских коллег. Поддержим благородное стремление иностранцев проходить практику на Псковской земле. Тяжело в учении — легко в дальнейшей работе на молочном комбинате!

Неожиданно, но очень приятно все читатели «Псковской правды» оказались приглашены на редакционную летучку, пусть и заочно. На обсуждение были вынесены наметки отделов, планы и замыслы. Каждый из отделов ознакомит подписчиков с одной из сторон жизни области: «Журналисты сказали свое слово. Теперь — ваша очередь, товарищи читатели! Ждем советов, пожеланий, предложений и, конечно, критических замечаний. Все они будут учтены в нашей дальнейшей работе и, бесспорно, помогут общими усилиями сделать газету еще более содержательной и интересной», — комментировала нововведения редакция. Что ни говорите, а все-таки приятно чувствовать себя важным и нужным любимой газете!

Природа Псковской области в последние годы становится главным героем многих кинокартин. Киностудия «Мосфильм» проводит съемки эпизодов фильма «Андрей Рублёв» в Старом Изборске. Изборской крепости достался один из самых сложных эпизодов — штурм татарскими полчищами Владимира. Кадры, отснятые в нашем прекрасном историческом уголке, уже на будущий год увидит на экранах вся страна. Об Андрее Рублёве нам известно не так уж и много, больше всего о нем как о художнике рассказывают его бессмертные произведения. Роль загадочного русского живописца на экране воплощает пока не знакомый зрителю артист Анатолий Солоницын, приглашенный на съемки из Свердловского государственного драматического театра. Это первая роль Солоницына в кино, как отмечает сам актер — большая радость и одновременно сложная работа. Псков восхищает исполнителя главной роли своим богатством архитектуры, интересует и своей стариной, и новизной. Две серии, 5000 метров кинопленки — такова будет законченная работа московских кинематографистов!

Но далеко не все знают, как рождается газета. В редакции приоткрыли тайны рабочего процесса: «Получив номер от 30 октября, знайте, что готовился он работниками редакции накануне, а печатался в типографии вечером 29 октября. Все важные события прошедшего дня нужно отразить в тот же день, успеть подготовить соответствующие материалы и поставить на газетную страницу». Статьи, набранные на пишущей машинке, поступают в типографию. Они попадают в наборный цех, где расположены линотипы, отливающие из металла целые строки заданного размера. Из этих строк и составляются так называемые гранки набора. Теперь настает время работы корректоров. Их задача — прочесть оттиски с набора и сверить текст с оригиналом, с которого он набирался.

Из проверенных и выправленных гранок составляются газетные полосы. Этим делом заняты верстальщицы. Фотографии и рисунки делают в цинкографии. Процесс весьма сложный. Фотографию или рисунок переводят на металл, получается клише, с которого делают оттиски. Когда все четыре полосы сверстаны — есть и текст, и фотографии, и рисунки — их посылают в редакцию, читают, исправляют ошибки, вносят правки и подписывают в печать. С исправленных полос снимают матрицы, по которым отливают металлические формы, называемые стереотипами. Они сделаны с расчетом, чтобы их можно было поставить на барабан ротационной печатной машины. Когда отлиты все полосы, принявшие форму стереотипа, они ставятся на печатную машину. Начинается заключительный этап — печать. 80 000 экземпляров — тираж «Псковской правды» — две ротационные машины печатают за три-четыре часа. Даже не верится, что чуть больше 25 лет назад, в 1944 году, тираж составлял всего 30 000 экземпляров!

Вы что-нибудь слышали про систему «Автостоп»? Нет? А вот туристы в Псковской области уже два года пользуются попутным автотранспортом по этой известной системе. Такой вид поездок очень понравился любителям путешествий. Он и удобен, и сравнительно дешев: за 20 копеек можно преодолеть расстояние в 100 километров. «Автостоп» действует на территории большинства республик страны. Сперва туристы и водители недоверчиво относились к новому виду экскурсий, но уже в прошлом году число любителей прогулок по родному краю значительно возросло. Наши автостопщики за минувший год посетили Молдавию, Украину, республики Прибалтики и центральные области России. Отследить маршруты удалось по специальным талонам, которые приобретаются туристами и остаются водителям. Кто же оказался лучшим перевозчиком? Это звание гордо носит шофер Островской автотранспортной конторы Александр Александрович Иванов. Он премирован двадцатидневной путевкой на Черноморское побережье Кавказа.

А ведь хорошо отдохнуть, оказывается, можно не только на море, но и… в Себеже! Недавно в городе появилось совершенно новое строение. Что же здесь будет? Это новое и современное здание станет олицетворением максимальной степени комфорта для гостей и жителей города. На первом этаже расположится универмаг, второй и третий уже заняла гостиница. 53 места в новоиспеченной гостинице ждут своих постояльцев, а персонал — три Нины и одна Ефросинья — обеспечит невиданные чистоту и уют.

В Пскове тоже можно с пользой и удовольствием провести выходные, ведь здесь открылся Дом культуры на 600 мест. Зрительный зал с партером и балконом, лекционный зал, спортивный зал и кружковые… Вся эта роскошь была построена и оборудована целиком на средства профсоюза. Теперь здесь базируется народный ТЮЗ, псковский русский народный хор, школа общественных профессий. Хватит места для всех, кто хочет чему-то научиться или даже проявить инициативу и показать, на что он способен. После официального открытия всех гостей праздника ожидал большой концерт самодеятельности, в котором приняли участие лучшие коллективы города, демонстрация хроникальных и документальных фильмов, соревнования по волейболу для всех желающих и зажигательные танцы до позднего вечера! Сегодня многие псковичи по старинке называют здание на площади Ленина ДКП — Домом культуры профсоюзов.

— А где вы живете? — На улице Луговой. — Вы в этом уверены? Нет, ни в чем нельзя быть уверенным, даже в названии улицы, на которой живешь.

Город потихоньку растет, улицы пестрят интересными названиями, так и хочется по ним прокатиться… А ведь не вам одним хочется! Автомобилей с каждым годом в Пскове становится все больше и больше, в центре города растет напряженность и пробки. В связи с этим властями было принято решение начать строительство еще одного моста через реку Великую. Открытие моста планируется к 50-летию Октябрьской революции в 1967 году.

Несмотря на загруженность автомобилями, житейские проблемы центра города и Завеличья не касаются: выпить стаканчик-другой газированной воды или квасу в центре Пскова — это еще не проблема. А вот утолить жажду в знойный день на Запсковье — целое приключение. На пути от моста до шпагатной фабрики не представится ни одной возможности даже понюхать квас или газировку. На углу улицы Олега Кошевого путник возликует, заприметив большую квасную цистерну, но не тут-то было! Наверняка она пуста еще с утра и ждет трактора, который приедет за ней вечером и заберет до следующего утра. Праздник живота приходит сюда лишь по воскресеньям, когда начинается продажа лимонада, но работники торговли почему-то считают этот напиток роскошью и в будние дни не продают.