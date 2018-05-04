В Пскове построили новый мост, в Порхове подстрелили окольцованную в Париже утку, почту колхозникам разносит почтальон царских времен, а часы на Вокзальной площади сбивают расписание автобусов. Буквально три года назад псковичи жаловались на перегруженность города, а власти обещали «перекинуть» еще один мост через Великую. Новый мост длиной более 200 метров наконец-то пересек реку. Сооружение уникально не только для Пскова, но и для коллектива мостопоезда № 449, который возвел его в сжатые сроки. Технические новшества (в том числе сборные конструкции из элементов с предварительно напряженной арматурой) позволили строителям вести работы быстрыми темпами. Их было всего около пятидесяти человек. Раньше на таком объекте работало около двухсот человек. Вечером 1 ноября состоялся торжественный митинг, посвященный открытию нового моста. Тысячи псковичей пришли принять от строителей этот подарок. С новым мостом загруженность города станет меньше. Но это совсем не значит, что автобусы начнут приходить вовремя!

Вы тоже проверяете часы по радио? Это ведь самый надежный способ убедиться в точности показываемого ими времени. Водители многочисленных автобусов тоже привыкли жить по московскому времени, но, оказывается, им это запрещено! Самым авторитетным источником для водителей должны являться часы, на Вокзальной площади. Этим часам московское время не писано, хотя и начинают свой рабочий день они вместе с курантами. Находиться в постоянном часовом поясе им вскоре надоедает и они постепенно переходят на какое-то свое — автоколонное время. У каждого водителя есть свой график движения, в котором все рассчитано по минутам. Вот и попробуй уложиться в график, заставив себя, автобус и собственные часы жить в контакте с часами диспетчерской будки! А ведь стоит заметить, что автоколонна отнюдь не нищенствует. Более того, она располагает немалыми средствами для приобретения и ковровых дорожек, и радиоприемников, и телевизоров, а вот обзавестись верно ходящими часами здесь почему-то не могут! Господа пассажиры, крепитесь! А пока псковские автобусы опаздывают, печорская автолавка следует минута в минуту по расписанию. Это был самый обычный рабочий день. Но, удивительное дело, на полях, примыкающих к дороге, что идет от Печор на Качаново, царила тишина. Пейзаж впечатлял: ни одного работающего трактора, ни одного колхозника. Лишь кое-где на обочинах дороги сидели какие-то мужчины, из-под кустов торчали чьи-то ноги. В чем же дело? Ситуация абсолютно стандартна и предсказуема — проехала автолавка Печорского райпотребсоюза. Она всегда по церковным праздникам на поля выезжает, а если проехать немного вперед, можно еще догнать ее.

Вокруг автолавки толпятся покупатели. Хозяйка лавки и шофер машины едва успевают отпускать товары. За «мужским товаром» мужчины бежали прямо с полей, бросая работу. Да и не до нее теперь: автолавка свое дело сделала. Работа на поле была прервана нашествием торговцев алкоголем, а вот научный труд ничто не может остановить! Раньше уже сообщалось об интересной работе ленинградских и псковских языковедов по изучению речи крестьянского населения Псковщины. Более 15 лет во время летних каникул студенты и преподаватели Ленинградского государственного университета имени А. А. Жданова и Псковского педагогического института имени С. М. Кирова собирали материалы для словаря псковских народных говоров. Руководителем работ был не так давно ушедший из жизни известный советский языковед, доктор филологических наук, профессор Ленинградского университета Б. А. Ларин. В результате многолетних изысканий в Словарном кабинете имени профессора Б. А. Ларина была создана картотека, включающая до миллиона карточек. По мысли инициатора, картотека должна явиться основой для составления «Псковского областного словаря», объединяющего весь активный словарь местных говоров. Издательство Ленинградского университета напечатало первый выпуск «Псковского областного словаря»! Кто ж не любит путешествовать. Оказывается, не только люди, но и птицы порой не прочь посетить ближнее и дальнее зарубежье. Недавно охотнику из деревни Мехи Порховского района Анатолию Алексеевичу Щеглову удалось подстрелить самую что ни на есть заурядную дичь — чирковую утку. Так, по крайней мере, казалось с первого взгляда. Однако чирок все же оказался необыкновенным: одну из его ног окаймляло кольцо с надписью «Paris № 77263». Кольцо было снято с поверженного француза и отправлено в Москву, в Центральное бюро кольцевания.

В Псковском историко-художественном музее тоже новое поступление. Здесь теперь можно увидеть знамя Псковской караульной роты — одной из частей времен Гражданской войны. Редакция очень надеется, что среди читателей газеты найдутся участники тех далеких событий, и именно они помогут восстановить историю этой дорогой реликвии. «Ждем писем, которые расскажут нам и о прошлом, и о настоящем тех, кто шел трудными военными дорогами, защищая молодую Республику Советов от внешних и внутренних врагов», — объявляет «Псковская правда». Газета продолжает разговор о нужности и важности всех профессий. На этот раз она рассказывает читателям о почтальоне, да не о простом!

Семен Михайлович Березовский последние 20 лет трудится в родной артели «Красное Заречье» Опочецкого района, снискал уважение односельчан и даже звание почетного колхозника. Чем знаменит товарищ Березовский? Он — один из старейших почтальонов нашей области, ему уже 76 лет! Семен Михайлович еще в царское время пять лет разносил газеты в Петербурге. Он — участник двух революций и преданный служитель своему призванию. «Ищу кроликов!» — гласит объявление. Если вы уже ринулись собирать всех своих кроликов на продажу, не спешите это делать. Женщине, написавшей объявление, кролики совсем без надобности, у нее их целых три десятка. Зачем же нужны еще? Растила, кормила, холила и лелеяла она своих кроликов, а потом решила сдать на базу скотооткормочного совхоза «Дедовичский». Не оставлять же всю эту ораву прыгунов на зиму! Раньше, бывало, здесь кроликов принимали. А теперь…