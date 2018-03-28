Машина времени: 1962 год

Каждое утро в 7:15 по радио обозревают свежий выпуск «Псковской правды». Значительно возросла продажа всех периодических изданий. Пять киосков «Союзпечати» из двадцати работают в две смены, теперь можно купить газету или журнал с 7 утра до 9 вечера. Не отстает и телевидение. За прошедшие 2 года псковское телевидение совершило прорыв: стало вещать 4 раза в неделю, по 3 часа. Зрителям показывают самодеятельность ТЮЗа при домоуправлении № 3 Пскова и хореографический коллектив Псковского Дома пионеров под руководством З.П. Залугской. Отношения СССР и США продолжали накаляться. Нависла угроза ядерной интервенции, которая разрешилась Карибским кризисом. Противостояние двух держав перешло на космическую арену. После многочисленных неудачных попыток 20 февраля Джон Гленн совершил 3 оборота вокруг Земли на корабле «Френдшип-7». США смогли запустить космический корабль почти через 10 месяцев после исторического полета Юрия Гагарина. Улицы, названные его именем, с космической скоростью расползались по всему Союзу. Исключением не стал и наш город. А в Пскове тоже открыт «Космос». Не Гагариным, не Титовым, а Т. М. Шнявиной, директором нового широкоэкранного кинотеатра (сейчас в его здании располагается клуб «Бинго»). Удобные полумягкие кресла, новейший экран. Нет, это не типовой кинотеатр, он сделан по специальному проекту, он неповторим. Окраска стен и цвет гофрированного потолка подобраны так, что при выключении света в зале наступает настоящая «космическая» ночь! Открытие порадовало жителей показом нового фильма «А если это любовь?».

Еще один кинозал открылся в Опочке, на центральной Ленинской улице. Кинотеатр «Маяк» вмещает 350 человек и гордится прекрасно оборудованной аппаратной. В нем стали работать опытные киномеханики с 10-летним стажем: Алексей Петров и Серафима Ловинецкая. Строители кинотеатра были его первыми зрителями. Это уже второй широкоэкранный кинотеатр в городе! На этом новости из мира кино не кончаются. В 1962 году Псков отметил 55 лет с момента первого кинопоказа. По этому случаю в Псковской области вспоминали земляков-актеров. Среди них уроженец Островского района Василий Меркурьев («Повесть о настоящем человеке», «Верные друзья»), Константин Сорокин («Котовский», «Максим Перепелица»). Жили в Пскове и писатели, чьи произведения были экранизированы, среди них, конечно же, Вениамин Каверин. Тем временем Псковский историко-художественный музей приступил к созданию новой экспозиции, посвященной культурной жизни области в послевоенные годы. Специальный раздел выставки отвели для писателей, связанных с Псковщиной. Никандр Алексеевич Алексеев подарил ряд документов, фотографий и свои книги — сборники охотничьих рассказов. Много интересного материала собрано о жизни и творчестве писательницы Маргариты Владимировны Ямщиковой, известной под псевдонимом Ал. Алтаев. Прислал в музей свои произведения известный писатель-пскович Вениамин Александрович Каверин. Будет представлено творчество Юрия Николаевича Тынянова, который считал себя нашим земляком. Хотя он и не родился в Пскове, но прожил здесь несколько лет и посещал ту же мужскую гимназию, что и Каверин (современная школа № 1). 1962 год — довольно масштабная дата для почитателей А. С. Пушкина — 125-летняя годовщина смерти Солнца русской поэзии. Город восстанавливается после войны и обрастает все новыми и новыми домами. На глазах растет многоквартирный жилой дом на углу Советской и Профсоюзной улиц.

На Рижском шоссе выросло здание областной типографии. На всех трех этажах идет монтаж оборудования (теперь — ТЦ «Этажи»). Площадь Строителей (ныне — площадь Победы) — самая молодая в Пскове, даже ее название говорит об этом. Три года назад на этом месте был пустырь и болота, а сейчас псковичи любуются многоэтажными зданиями, Домом культуры, молодыми деревцами. Здесь на углу улиц Яна Фабрициуса и Кузнецкой появится многоквартирный жилой дом, он как бы замкнет собой площадь.

Еще один вокзал, не железнодорожный и не автобусный, появился в Пскове. У стен Кремля на реке Великой обосновался речной вокзал с комфортным залом ожидания. Да и сама набережная была приведена в порядок: проложена аллея по правому берегу. Теперь здесь одно из лучших мест отдыха трудящихся. Город становится все более приветливым и обаятельным для жителей и гостей: завершается стройка Зеленого театра, а в парке отдыха им. Пушкина появился новый аттракцион, к нему собираются очереди из желающих сделать «мертвую петлю». Заботится о своих горожанах и Опочка: вместо старого, узкого деревянного моста через Великую открыт новый, широкий, позволяющий автомашинам легко разъехаться. Для подрастающего поколения в этом году в Пскове открылись 5-я и 17-я общеобразовательные школы, в Локне — семилетняя музыкальная.

Но не все так хорошо оказалось с образованием в Новоржеве: в августе 1961 года при райотделе культуры открылся народный университет с двухгодичным сроком обучения. Разработали лекции, нашли преподавателей, слушателей набралось почти 300 человек... А с нового года занятия стали проводиться от случая к случаю, потом вообще прекратились. Местные жители считают, что это все из-за «нежелания райотдела обременять себя лишними заботами». Хорошо идет «претворение в жизнь коммунистических заповедей, по которым учатся и живут рабочие». Благодаря распространению ГЭС по области колхозы получили дешевое электричество. «Днем и ночью течет по стальным проводам живительная сила — электроэнергия, верная спутница коммунизма!» Каждый новый электромотор — новый шаг к увеличению производительности труда. Шелонская ГЭС, которая должна снабдить электроэнергией предприятия Порхова и колхозы района, только строится.

Шильская ГЭС в 1961 году уже успела перевыполнить план по выработке электроэнергии! А на Великолукском заводе высоковольтной аппаратуры освоили производство разрядников для ЛЭП. «Псковская правда» призывает: «Откормим нынче 320 000 свиней! Главное сейчас — увеличить приплод, сохранить молодняк и организовать в совхозах массовый откорм свиней». В этом помогут новые сорта кормов, о которых упоминают на страницах газеты. Благодаря новой системе механизированной дойки коров «Ёлочка», по словам доярок, производительность труда повысилась в 3,5 раза. И даже при возросшей нагрузке рабочий день стал немного больше семи часов, когда раньше нужно было находиться на ферме все 10, а на одну доярку приходится 25 коров вместо прежних 8.